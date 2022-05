Αυτή την Κυριακή με την «Καθημερινή»: «Vogue», «Κ Γυναίκες», «Κ»

Κυριακή 29/5: Η Vogue Greece Ιουνίου είναι μια βουτιά στο καλοκαίρι

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι να γευτούμε την απόδραση, ταξιδεύοντας σε έναν μακρινό εξωτικό προορισμό, δραπετεύοντας από την καθημερινότητα ή ακόμα και από την comfort zone μας. Η Vogue Greece Ιουνίου που κυκλοφορεί την Κυριακή 29 Μαΐου με την Καθημερινή, είναι αφιερωμένη στις αποδράσεις που τόσο μας έλειψαν, ένα τεύχος που μας μεταφέρει στην Αίγινα, την Κύπρο, τη Χαβάη και την Σρι Λάνκα, εστιάζοντας ακόμα και στην εσωτερική απόδραση από τις σκέψεις και τους προβληματισμούς. “Είναι πολύ περισσότερο αφιερωμένο στην αξία της ζωής, όταν αυτή αποτιμάται με μέτρο, ευγένεια και ενσυναίσθηση”, περιγράφει η Editor-in-Chief της Vogue Greece Θάλεια Καραφυλλίδου.

Στο εξώφυλλο της Vogue Greece Ιουνίου συναντάμε την Edita Vilkevičiūtė, τοπ μόντελ και ένα από τα διάσημα cover girls της Vogue. Μαζί της ταξιδέψαμε στην Κύπρο, γνωρίσαμε την πλούσια ιστορία του νησιού, τις τοπικές γεύσεις, την υψηλού επιπέδου φιλοξενία και διαπιστώσαμε γιατί θεωρείται το νησί της Αφροδίτης.

Τα ταξίδια είναι στο DNA της δημοσιογράφου Μάγιας Τσόκλη, που έχει ταξιδέψει σε περισσότερες από 70 χώρες. Η ίδια αποκάλυψε στην Vogue Greece Ιουνίου το ταξίδι που άλλαξε τον τρόπο σκέψης της και την πορεία της ζωής της, αλλά και αυτό το μέρος στο οποίο θα ξαναεπέστρεφε. “Το πώς ταξιδεύουμε είναι σαν παζλ. Πηγαίνεις κάπου και σου γεννάται μια νέα επιθυμία να συμπληρώσεις τα κενά. Είτε στον ίδιο τόπο είτε σε συγγενικό”, θυμάται.

Τέσσερις λάτρεις των αποδράσεων αφηγούνται στη Vogue Greece Ioυνίου το αποτύπωμα που έχουν αφήσει τα ταξίδια στη ζωή τους και αυτούς τους προορισμούς που δεν θα ξεχάσουν ποτέ. Ο Θωμάς Γραβάνης, Head of Photography στο This is Athens, η Μαριτίνα και ο Κωνσταντίνος, δημιουργοί του account farawayfarers και ο

Άρης Κατσιγιάννης, αποκαλύπτουν στη Vogue τα μέρη που έμειναν χαραγμένα στη ζωή τους.

Το φαγητό είναι σίγουρα απόδραση, ακόμα και γνωριμία με εντελώς άγνωστους τόπους. Η Vogue Greece Ιουνίου συνάντησε την Padma Lakshmi, διάσημη κριτή του αμερικανικού Top Chef και παρουσιάστρια της εκπομπής Taste the Nation που αναζητά τις ρίζες του αμερικανικού φαγητού σε κοινότητες μεταναστών και αυτόχθονων Αμερικανών. Η ίδια μίλησε και για τον καλό της φίλο Anthony Bourdain. “Ξέρεις, η πρώτη μέρα γυρισμάτων για το Taste the Nation συνέπεσε με τη μέρα των γενεθλίων του, έναν χρόνο μετά τον θάνατό του. Το είδα σαν καλό οιωνό, σαν να με κοιτάζει από ψηλά και να μου λέει «καλή δουλειά, μικρή, μπράβο!».

Τέλος, η Vogue Greece Ιουνίου εξερευνά την απόδραση που μπορεί να προσφέρει η μόδα, μέσα από τα μάτια του νεαρού σχεδιαστή Ludovic de Saint Sernin, ο οποίος κατάφερε απενοχοποιήσει τη μόδα, επενδύοντας ξεκάθαρα στο σεξ. “Η επιθυμία μπορεί να πάρει πολλές μορφές, συμπεριλαμβανομένης της λαγνείας. Όταν λοιπόν κατέληξα στην κεντρική ιδέα της συλλογής, σκέφτηκα πως θα ήταν διασκεδαστικό να εντάξω την Pornhub στο project, συνδυάζοντας τη χρωματική της παλέτα –πορτοκαλί και μαύρο– με τη δική μου στα πιο αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά του brand. Η μόδα ανέκαθεν φλέρταρε με το σεξ”, αποκάλυψε στον Filep Motwary.

Κ Γυναίκες – Αυτή την Κυριακή με την «Καθημερινή»

Μια ενημερωτική και χρήσιμη έκδοση για τη θηλυκή ενδυνάμωση στην Ελλάδα του 2022

Γιατί, εν έτει 2022, οι γυναίκες πληρώνονται λιγότερο από τους άνδρες για την ίδια δουλειά; «Επιτρέπεται» σε μια γυναίκα να μη θέλει παιδιά; Τι συμβαίνει στη γυναίκα κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης και πώς είναι να περνάς επιλόχειο κατάθλιψη; Τι σημαίνει «καλή μαμά» και γιατί η κατάθλιψη και τα αυτοάνοσα «χτυπούν» δυσανάλογα τις γυναίκες;

Την Κυριακή, η γυναίκα μπαίνει στο επίκεντρο. Στην ειδική έκδοση Κ Γυναίκες, που κυκλοφορεί με την «Καθημερινή της Κυριακής», αποδομούμε τα πιο διαδεδομένα στερεότυπα για το γυναικείο φύλο, μιλάμε ανοιχτά για τα μεγάλα ταμπού και μετράμε τα (πολλά) ανοικτά μέτωπα της έμφυλης ανισότητας.

Εργασία: Πού οφείλεται το μισθολογικό χάσμα; Πόσο κοινή είναι η σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους εργασίας; Τι εμπόδια συναντά μια γυναίκα που θέλει να ανοίξει τη δική της επιχείρηση;

Υγεία: Πώς είναι να λες στα παιδιά σου ότι δεν θα μπορείς να τα παίρνεις αγκαλιά μετά τη μαστεκτομή; Γιατί θεωρείται καπρίτσιο η ψυχογενής ανορεξία; Και πώς είναι να ζεις παρέα με το λύκο (και άλλα αυτοάνοσα);

Παιδεία: Γιατί τα (χνουδωτά) παιχνίδια που παίζουν τα κορίτσια καθορίζουν τις σπουδές και την καριέρα τους; Ποια μαθήματα φύλου παραδίδονται αυτή τη στιγμή στα ελληνικά ΑΕΙ;

Μητρότητα: Όχι, η υπογονιμότητα ΔΕΝ είναι γυναικεία υπόθεση. Τι είναι η μαιευτική βία και γιατί δεν μπορούμε να ακουστούμε στην αίθουσα τοκετού; Ποια τα δικαιώματα της εργαζόμενης γυναίκας σε σχέση με το θηλασμό (κι όμως έχει!);

Modern family: Προσπαθώντας να μην αποκοιμηθείς για να μη χάσεις τη μοναδική ευκαιρία να σου διηγηθεί ο γιος σου τη μέρα του -και άλλοι μικροί άθλοι καθημερινότητας. Solo μαμάδες, μεγαλώνοντας μόνες τα παιδιά τους. Συνεπιμέλεια, άλλο η θεωρία άλλο πράξη.

Ακόμα: Το αλφαβητάρι της έμφυλης βίας – η γλώσσα για να κατονομάζουμε τα καθημερινά περιστατικά μιας αόρατης “πανδημίας”

Τέλος, δέκα καταξιωμένες γυναίκες γράφουν για τη μεγαλύτερη κατάκτηση των τελευταίων χρόνων αλλά και τις μεγάλες εκκρεμότητες.

Οι παρέες που γέμισαν το Φίλιον – Στο περιοδικό «Κ» αυτή την Κυριακή με την «Καθημερινή»

Η κουλτούρα του κλασικού αστικού καφέ δεν είναι κάτι που συναντά κανείς εύκολα στην Αθήνα. Για την ακρίβεια, το Φίλιον είναι ένα από τα τελευταία τέτοια σημεία της πόλης. Το ιστορικό στέκι της Σκουφά κλείνει 30 χρόνια και το «Κ» καταγράφει την πορεία του, θυμάται τα πρόσωπα που γέμισαν τα τραπέζια του, φιλοξενεί τις αναμνήσεις των θαμώνων του και τις αρχειακές τους φωτογραφίες.

Google Street View: πώς φωτογραφήθηκε ο πλανήτης μας. Η μεγάλη περιπέτεια της οπτικής καταγραφής του κόσμου μέσα από στοιχεία και ιστορίες, τη μέρα που η υπηρεσία συμπληρώνει 15 χρόνια παρουσίας στις οθόνες μας.

Μια παράξενη σχέση έχει αναπτυχθεί ανάμεσα σε μια πολυπληθή ομάδα Δανών κωπηλατών και το Τολό, το οποίο για κάποιους μήνες κάθε χρόνο ζει ανάμεσα σε ασπροκόκκινες σημαίες. Το «Κ» επισκέφτηκε το χωριό της Αργολίδας και παρατήρησε μια διαφορετική τουριστική πρόταση.

Ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της ποπ κουλτούρας, ο νεαρός Βρετανός Χάρι Στάιλς, έχοντας μεγαλώσει στην τυπική κουλτούρα του boy band εξελίσσεται πλέον σε έναν επιδραστικό καλλιτέχνη που χρησιμοποιεί την εικόνα του ως σχόλιο για την έμφυλη ταυτότητα.

Ο βραβευμένος χορευτής και χορογράφος Έντουαρτν Χιου μιλάει στο «Κ» πριν από τον ερχομό του στην Αθήνα για την παράσταση All I need, και εξηγεί γιατί είναι σημαντικό για να αγαπήσουμε τον χορό, να μάθουμε πρώτα να προσέχουμε το σώμα μας.

