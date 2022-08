Διαβάστε στην «Καθημερινή της Κυριακής»

Τουρισμός: μετά τα ρεκόρ, τι;

Ο ελληνικός τουρισμός φαίνεται ότι επιτυγχάνει φέτος όχι μόνο ρεκόρ στις αφίξεις, αλλά και στις εισπράξεις. Επιτυγχάνει, δηλαδή, να προσελκύει επισκέπτες υψηλών εισοδημάτων. Ομως, τα πιο δημοφιλή νησιά εξακολουθούν να βουλιάζουν από τον μαζικό τουρισμό. Ενώ και το τοπίο των εναλλακτικών προορισμών μεταμορφώνεται από την ολοένα και πυκνότερη δόμηση, αλλά και τη ζήτηση για VIP υπηρεσίες. Αντέχουν οι υποδομές; Μπορούν οι φετινές εισπρακτικές επιδόσεις να επαναληφθούν; Κινδυνεύει η εμπειρία του καλοκαιριού στα νησιά να γίνει απρόσιτη για τους περισσότερους Ελληνες;

Ρόμπερτ Μενέντεζ στην «Κ»: Οχι στα F-16, μέχρι η Τουρκία να δείξει ότι είναι σύμμαχος στο ΝΑΤΟ

Ηχηρό µήνυµα προς την Αγκυρα να προσαρμόσει τη συμπεριφορά της με τις συμμαχικές υποχρεώσεις της, αν θέλει την παροχή εξοπλισμού από τις ΗΠΑ, στέλνει με συνέντευξή του στην «Κ» ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της αμερικανικής Γερουσίας.

Οι γραμμές των τριών για τη μάχη των παρακολουθήσεων

Σε πολιτικό πόκερ διαρκείας για Ν.Δ., ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ θα εξελιχθούν οι συζητήσεις και οι σκληρές αντιπαραθέσεις, εντός και εκτός Βουλής, με επίκεντρο την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Τα οπλοστάσια των επιτελείων.

Η εποπτεία φεύγει, τα προβλήματα μένουν

Υστερα από οκτώ χρόνια μνημονίων και τέσσερα ενισχυμένης εποπτείας, η Ελλάδα επέστρεψε στην κανονικότητα ενός ευρωπαϊκού κράτους ή σχεδόν, δεδομένου ότι τα ομόλογά της δεν είναι ακόμη σε επενδυτική βαθμίδα. «Πρέπει να προσέξουμε να μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος που μας οδήγησαν στα μνημόνια», προειδοποιεί μέσω της «Κ» ο διοικητής της ΤτΕ Γ. Στουρνάρας

Η Μαρινέλλα εξομολογείται: Ο Στέλιος, ο Τόλης και ο Βάγκνερ

Ποτέ δεν αισθάνθηκα μύθος, διαβεβαιώνει, μιλώντας εξομολογητικά στην «Κ», η Μαρινέλλα, «μόνο όταν τραγουδάω φτάνω στο κοινό και το κοντέρ της καριέρας έφτασε τα 65». Για τον Στέλιο Καζαντζίδη: Μοναδικός, αλλά δεν πρόσεξε τον εαυτό του κι «έφυγε» νωρίς. Για τον Τόλη Βοσκόπουλο: Δεν ήταν το πιο εύκολο αγόρι. Πώς ηρεμώ; Κλασική μουσική, κυρίως Σοπέν, όχι Βάγκνερ, πολύ βαρύς. Ράβω κιόλας.

Κατάδυση στους εικονικούς κόσμους

Ο Ντέιβιντ Τσάλµερς συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πιο διάσημους φιλοσόφους της εποχής μας. Διδάσκει φιλοσοφία και νευροεπιστήμη στο New York University και είναι κυρίως γνωστός για τη διατύπωση του «δύσκολου προβλήματος της συνείδησης». Μίλησε στην «Κ» με αφορμή το καινούργιο του βιβλίο, «Reality+, Virtual worlds and the problems of philosophy».