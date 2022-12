Avatar, η επιστροφή

Λίγο αφότου η Fox αποφάσισε να επενδύσει στο φιλόδοξο κινηματογραφικό πρότζεκτ ονόματι Avatar, προς το τέλος του 2006, ένα στέλεχός της θρυλείται πως είπε στους Κάμερον και Λαντάου: «Δεν ξέρω αν είμαστε εμείς οι πιο τρελοί που σας αφήνουμε να το κάνετε ή εσείς που πιστεύετε ότι μπορείτε να το κάνετε». Τελικά η ταινία κόστισε κοντά στα 300 εκατ. δολάρια συν άλλα 150 εκατομμύρια για την προωθητική της καμπάνια· όταν βγήκε στις αίθουσες το 2009 (μαζί με μια σύντομη επανακυκλοφορία το 2021), έφερε πίσω κάτι λιγότερο από 3 δισ. δολάρια. Η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία στην ιστορία του σινεμά.

Χρειάζονται πολλές σελίδες και εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις για να περιγραφούν οι καινοτομίες και οι μικρές και μεγάλες επαναστάσεις που έφερε ο Κάμερον και η ομάδα του, προκειμένου να παντρέψει τον απτό με τον ψηφιακό χαρακτήρα της ταινίας. Θα αναφέρουμε μόνο κάποια ιλιγγιώδη στοιχεία: η Microsoft χρειάστηκε να αναπτύξει ένα καινούργιο διαδικτυακό «cloud» ειδικά για το Avatar, προκειμένου οι συντελεστές του, οι οποίοι συχνά βρίσκονταν στις δύο άκρες του Ατλαντικού, να μπορούν να έχουν πρόσβαση και να διαχειρίζονται ανά πάσα στιγμή γιγάντιους όγκους δεδομένων. Αυτά τα τελευταία φορτώθηκαν σε μια «φάρμα» με 4.000 σέρβερ και συνολικά 35.000 επεξεργαστές, οι οποίοι εκτείνονταν σε έναν χώρο 930 τετραγωνικών μέτρων.

Σήμερα το Avatar επιστρέφει με το σίκουελ Avatar: The Way of the Water, και θα προσπαθήσει να βρει τη θέση του στη σημερινή εποχή. Το μεγάλο στοίχημα είναι να βρει ξανά το κοινό του.

Διαβάστε περισσότερα στο νέο τεύχος του «Κ» που κυκλοφορεί την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου με την «Καθημερινή».