Αυτή την Κυριακή με την «Καθημερινή»: «Ταξίδια», «Κωνσταντίνος Β’», «Κ Επιχειρείν», «Κ»

Τι συνιστά μια ταξιδιωτική εμπειρία; Και για ποιους λόγους κάποιες ξεχωρίζουν έναντι άλλων; Η δημοσιογράφος Ashlea Halpern συναντά τους συγγραφείς Pico Iyer και Aatish Taseer, την αρχιτέκτονα Toshiko Mori, τον σεφ και επιστήμονα τροφίμων David Zilber και τη φωτογράφο τοπίων Victoria Sambunaris. Μαζί αναζητούν στα ταξίδια που ονειρεύονται αλλά και σε αυτά που έχουν ήδη ζήσει το στοιχείο της έκπληξης και της περιπέτειας, τους τόπους και τους ανθρώπους που αξίζουν της προσοχής και του σεβασμού μας στις έξι ηπείρους του πλανήτη.

Στο αφιέρωμα των New York Times που δημοσιεύουν κατ’ αποκλειστικότητα τα «Ταξίδια» Ιανουαρίου το όνειρο της απόδρασης βρίσκεται στην Ανδαλουσία των Μαυριτανών, στις νορβηγικές νύχτες του Βόρειου Σέλαος, στον Υπερσιβηρικό Σιδηρόδρομο και στις αρχαίες πόλεις της Κοιλάδας του Ντράα στο Μαρόκο. Στο χανιώτικο εστιατόριο-αγρόκτημα Ντουνιάς και στα καπνιστά εδέσματα του Asador Etxebarri στη Χώρα των Βάσκων. Στις οάσεις της ερήμου του Ομάν, στους πλίνθινους ουρανοξύστες της Υεμένης και στα αρχιτεκτονήματα του οροπεδίου Ντέκαν στη νότια Ινδία. Στα «λευκά» Χριστούγεννα της Αντίς Αμπέμπα, στις καταδύσεις στο Εθνικό Πάρκο του Αρχιπελάγους Μπαζαρούτο στη Μοζαμβίκη, στους κρυφούς κήπους της Γιαζντ στο Ιράν και στην ακρόπολη της Ερμπίλ στο Ιράκ. Στον Δρόμο του Μεταξιού στο Ουζμπεκιστάν, στο ανάκτορο Ποτάλα στη Λάσα του Θιβέτ, στην Ιαπωνία του πανάρχαιου μονοπατιού Kumano Kodo και του Μουσείου Τέχνης Teshima. Στα απόκοσμα τοπία της ερήμου Ατακάμα στη Χιλή, στην οδήγηση από την Αργεντινή ως την Αλάσκα στον Παναμερικανικό Αυτοκινητόδρομο, στο καρναβάλι της Κούβας και στους συγκλονιστικούς γεωλογικούς σχηματισμούς του οροπεδίου του Κολοράντο στις ΗΠΑ. Στους γαστρονομικούς θησαυρούς της Οαχάκα στο Μεξικό, στην ηλιακή έκλειψη στα ψαροχώρια της Νέας Γης του Καναδά, στον εθελοτουρισμό στις βιολογικές φάρμες της Νέας Ζηλανδίας και στην πλεύση με φουσκωτό στους παγετώνες της Ανταρκτικής.

«Κωνσταντίνος Β’: 45 μήνες βασιλιάς» – Αυτή την Κυριακή με την «Καθημερινή»

Κωνσταντίνος Β΄. Ο επίλογος της μοναρχίας στην Ελλάδα μέσα από την πολυτάραχη ζωή του τελευταίου εκπροσώπου της. Ο βίος και η πολιτεία του τελευταίου Έλληνα μονάρχη, σε μία εξαιρετική, πρωτότυπη, συλλογική έκδοση με πολυφωνία απόψεων και την υπογραφή έγκριτων ιστορικών, ανθρώπων που τον έζησαν, συγγραφέων και δημοσιογράφων. Η ξεχωριστή αυτή έκδοση φωτίζει μια από τις πιο ταραχώδεις περιόδους της ιστορίας μας και τον ρόλο ενός από τους πρωταγωνιστές της.

Τα παιδικά χρόνια και η ενηλικίωση

Βασιλιάς σε ηλικία 24 ετών

Τι οδήγησε στη ρήξη με τον Γ. Παπανδρέου και στα Ιουλιανά

Η στάση του στο πραξικόπημα της 21ης Απριλίου

Γιατί απέτυχε το αντικίνημα του Δεκεμβρίου 1967

Το τέλος της βασιλευομένης δημοκρατίας στην Ελλάδα

Η ζωή εκτός Ελλάδας

Κ Επιχειρείν 2023 – Αυτή την Κυριακή με την «Καθημερινή»

Νέα Εποχή. Νέες Προκλήσεις. Οι τέσσερις αυτές λέξεις συνοψίζουν ιδανικά το πλαίσιο της ελληνικής οικονομίας για τη χρονιά που μόλις ξεκίνησε. Μια χρονιά, τις προοπτικές της οποίας καταγράφει μέσα από τη ματιά των ειδικών το «Κ Επιχειρείν», η ειδική έκδοση της Καθημερινής.

Στις 288 σελίδες της, αποτυπώνονται οι συνθήκες, τα δεδομένα, οι προκλήσεις αλλά και οι προοπτικές κάθε κλάδου. Έλληνες και ξένοι θεσμικοί παράγοντες, στελέχη οίκων αξιολόγησης και επενδυτικών τραπεζών, επιχειρηματίες, και το δημοσιογραφικό επιτελείο του οικονομικού τμήματος της Καθημερινής, χαρτογραφούν το σκηνικό στο οποίο κινείται και θα κινηθεί η αγορά το προσεχές δωδεκάμηνο.

Το στοίχημα της βιωσιμότητας στον τουρισμό, οι ισορροπίες στην ελληνική αγορά ενέργειας, οι αλλεπάλληλες κρίσεις του κλάδου του λιανεμπορίου, οι αστικές αναπλάσεις και τα μεγάλα έργα υποδομής, οι διεθνείς συγκυρίες και ο αντίκτυπός τους στο παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι, είναι μερικά μόνο από τα θέματα που θίγει. Επιπλέον, με το βλέμμα στο μέλλον και πέρα από τον ορίζοντα, αναλύει το τοπίο στην τεχνητή νοημοσύνη, το edge και τις νέες τεχνολογίες, σκιαγραφεί την επόμενη μέρα για τις start-ups και ασχολείται με την κατάρρευση της crypto art και τη στροφή των ψηφιακών καλλιτεχνών.

Μια νέα χρονιά για την ελληνική οικονομία, ξεκινάει με μία ξεχωριστή ειδική έκδοση.

Η Μαρίνα Σάττι δεν μπαίνει σε κουτάκια – Στο περιοδικό «Κ» αυτή την Κυριακή με την «Καθημερινή»

Συνέντευξη με τη Μαρίνα Σάττι. Η δημοφιλής μουσικός αρχίζει πια να διαχειρίζεται την επιτυχία της, ετοιμάζει νέα τραγούδια και το πρώτο live μιας χρονιάς όπου θέλει να νιώσει ελεύθερη και να «γυρνάει σαν τον άνεμο».

Ο Βρετανός συγγραφέας Μπόρις Στέρλινγκ διάβασε και σχολιάζει την πολυσυζητημένη αυτοβιογραφία του πρίγκιπα Χάρι: τα θετικά, τα αρνητικά, τα αχρείαστα κομμάτια και οι απορίες που γεννά για τη βασιλική οικογένεια και τη μοναρχία.

Υπάρχει ρομπότ με συνείδηση; Όχι ακριβώς, αλλά αυτό που κάποτε υπήρξε μεγάλο ταμπού στη δουλειά των εργαστηρίων, σήμερα αποτελεί βασικό ερευνητικό στόχο και μια γέφυρα για το μέλλον.

Έπαιζαν μπάλα, έκαναν τάε κβον ντο και ενόργανη, μάθαιναν κρίκετ, μπάσκετ, βόλεϊ. Το καθεστώς των Ταλιμπάν διέλυσε τα όνειρά τους. Ένα φωτορεπορτάζ στη μυστική ζωή των αθλητριών του Αφγανιστάν.

Με λίγη από την αύρα του Game of Thrones και τη σφραγίδα του ΗΒΟ, το The Last of Us φιλοδοξεί να γίνει το νέο μεγάλο τηλεοπτικό χιτ και η πρώτη σημαντική μεταφορά video game.

Όταν κάνεις το καλό, επιστρέφει σε σένα, λένε. Επίσης, όταν κάνεις το καλό, γίνεται η κοινωνία καλύτερη. Το «Κ» συγκέντρωσε ενδεικτικά 30 πράξεις καλοσύνης που θα μπορούσαν να κάνουν την καινούρια χρονιά από λίγο έως πολύ καλύτερη.

