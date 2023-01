Η Μαρίνα Σάττι δεν μπαίνει σε κουτάκια – Στο περιοδικό «Κ» αυτή την Κυριακή με την «Καθημερινή»

Συνέντευξη με τη Μαρίνα Σάττι. Η δημοφιλής μουσικός αρχίζει πια να διαχειρίζεται την επιτυχία της, ετοιμάζει νέα τραγούδια και το πρώτο live μιας χρονιάς όπου θέλει να νιώσει ελεύθερη και να «γυρνάει σαν τον άνεμο».

Ο Βρετανός συγγραφέας Μπόρις Στέρλινγκ διάβασε και σχολιάζει την πολυσυζητημένη αυτοβιογραφία του πρίγκιπα Χάρι: τα θετικά, τα αρνητικά, τα αχρείαστα κομμάτια και οι απορίες που γεννά για τη βασιλική οικογένεια και τη μοναρχία.

Υπάρχει ρομπότ με συνείδηση; Όχι ακριβώς, αλλά αυτό που κάποτε υπήρξε μεγάλο ταμπού στη δουλειά των εργαστηρίων, σήμερα αποτελεί βασικό ερευνητικό στόχο και μια γέφυρα για το μέλλον.

Έπαιζαν μπάλα, έκαναν τάε κβον ντο και ενόργανη, μάθαιναν κρίκετ, μπάσκετ, βόλεϊ. Το καθεστώς των Ταλιμπάν διέλυσε τα όνειρά τους. Ένα φωτορεπορτάζ στη μυστική ζωή των αθλητριών του Αφγανιστάν.

Με λίγη από την αύρα του Game of Thrones και τη σφραγίδα του ΗΒΟ, το The Last of Us φιλοδοξεί να γίνει το νέο μεγάλο τηλεοπτικό χιτ και η πρώτη σημαντική μεταφορά video game.

Όταν κάνεις το καλό, επιστρέφει σε σένα, λένε. Επίσης, όταν κάνεις το καλό, γίνεται η κοινωνία καλύτερη. Το «Κ» συγκέντρωσε ενδεικτικά 30 πράξεις καλοσύνης που θα μπορούσαν να κάνουν την καινούρια χρονιά από λίγο έως πολύ καλύτερη.

