Εκτάκτως το Σάββατο 25/2: Η Vogue Greece Μαρτίου συναντά την απόλυτη-ντίβα Monica Bellucci

Η Vogue Greece Μαρτίου που κυκλοφορεί εκτάκτως το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου, εξερευνά τη διαχρονική γοητεία του black & white. Στο εξώφυλλο η super star Monica Bellucci που φωτογραφήθηκε αποκλειστικά για την Vogue Greece σε λευκό και μαύρο τόνο. Με αφορμή τον ρόλο της ως Maria Callas η κορυφαία ηθοποιός μιλά στην Έλις Κις για την δυνατή σχέση της με την Ελλάδα, τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία και τη βιομηχανία κινηματογράφου, αλλά και την θηλυκότητα που ήταν πάντα μέσο έκφρασής της. “Όλα θέλουν τον χρόνο τους. Η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μία μέρα, όπως λέμε. Βρισκόμαστε σε εξέλιξη και έχει ενδιαφέρον να βρούμε έναν κοινό τόπο επικοινωνίας, όχι πολέμου, για έναν παραγωγικό, αποτελεσματικό διάλογο μεταξύ γυναικών και ανδρών”, περιγράφει. “ Είμαστε πολύ χαρούμενοι εδώ στη Vogue Greece που φιλοξενούμε στα εξώφυλλά μας τη Monica Bellucci, μια διαχρονική ντίβα, μια γυναίκα-σύμβολο”, γράφει η Editor-in-Chief Θάλεια Καραφυλλίδου.

Η Vogue Greece Μαρτίου συναντά τον ηθοποιό Willem Dafoe, που στη νέα του Inside, συνεργάζεται με τον Έλληνα σκηνοθέτη Βασίλη Κατσούπη, όντας ο μοναδικός πρωταγωνιστής του φιλμ. Μπορεί να έχει συνδεθεί με σκοτεινούς χαρακτήρες, ο ίδιος όμως δηλώνει ηλιόλουστος στον Βλάση Κωστούρο. “Ειλικρινά, δεν σκέφτομαι ότι έχω σκοτεινές πλευρές. Ως ηθοποιός, πάντα όταν ενσάρκωνα έναν χαρακτήρα, θα σας έλεγα ότι είχα την αυθόρμητη τάση να θέλω να ρίξω άπλετο φως στους σκοτεινούς ήρωες και πολύ σκοτάδι σ’ εκείνους που έδειχναν φωτεινοί”.

Η θρυλική φωτογράφος Ellen von Unwerth έχει την μοναδική ικανότητα να τραβά τις πιο ζωντανές black & white λήψεις. “Μου αρέσει να απαθανατίζω τη ζωή. Αλλά στο ασπρόμαυρο φιλμ το αποτέλεσμα δείχνει πιο μαγικό κατά τη γνώμη μου. Δεν είναι τόσο ρεαλιστικό, αλλά έχει επίσης δύναμη και αυθορμητισμό. Αυτό τουλάχιστον προσπαθώ να αποτυπώσω. Επίσης, μου είναι πιο εύκολο να αποφασίσω αν μια εικόνα είναι καλή ή όχι στο ασπρόμαυρο φιλμ”, απαντά στη συνέντευξή της στο τεύχος Μαρτίου της Vogue Greece.

Το ταξίδι στο ασπρόμαυρο συνεχίζεται με ένα αφιέρωμα στον Karl Lagerfeld και την καρμική του σχέση με το black & white, με αφορμή την έκθεση του Metropolitan Museum της Νέας Υόρκης Karl Lagerfeld: A Line of Beauty, ενώ παράλληλα η Vogue Greece Μαρτίου εξετάζει την ικανότητα του μικρού μαύρου φορέματος να εκφράζει παράλληλα κάτι ευγενικό αλλά και επαναστατικό, ιερό αλλά και κοσμικό μέσα από την έκθεση Beyond the Little Black Dress στη Σκωτία.

Μη χάσετε τη Vogue Greece Μαρτίου εκτάκτως το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου με την «Καθημερινή της Κυριακής».