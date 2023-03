Καλύτερος κόσμος για τις γυναίκες – Στο περιοδικό «Κ» αυτή την Κυριακή με την «Καθημερινή»

Η Ημέρα της Γυναίκας, που γιορτάζεται στις 8 Μαρτίου, τιμά τους διαχρονικούς αγώνες του γυναικείου κινήματος, αγώνες στους οποίους ανά την ιστορία πρωτοστατούν γυναίκες που διεκδικούν χειραφέτηση, ίσα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα, εκπροσώπηση. Το «Κ» συνομίλησε με πέντε σημερινές Ελληνίδες που είναι αποφασισμένες να φέρουν την αλλαγή, συμμετέχοντας ενεργά με οργανώσεις ενδυνάμωσης και προώθησης της έμφυλης ισότητας για τον κλάδο τους.

Οι Εριφίλη Γιαννακοπούλου από το Women in Arts, Πηνελόπη Θεοδωρακάκου από τό Women on Top, Βούλα Κοζομπόλη από το Make Place for One More Woman, Κέλλη Κούση από το Greek Women in STEM και Λίλιαν Μπαλατσού από το Greek Girls Code διαπρέπουν στους κλάδους τους (Αθλητισμός, Τέχνη, Θετικές Επιστήμες, Προγραμματισμός, Επιχειρηματικότητα) όμως δεν επαναπαύονται στις δάφνες τους. Μέσα από τις οργανώσεις στις οποίες δραστηριοποιούνται, επιχειρούν να ανοίξουν το δρόμο για τις επόμενες γενιές γυναικών.

Μας μίλησαν για τις δυσκολίες που έχουν αντιμετωπίσει, την απόφαση τους να ασχοληθούν με τις πρωτοβουλίες όπου συμμετέχουν, την πρόοδο που έχει καταγραφεί στην έμφυλη ισότητα στη χώρα μας αλλά και τα πολλά βήματα που μένει να γίνουν.

Διαβάστε περισσότερα στο νέο τεύχος του «Κ» που κυκλοφορεί την Κυριακή 5 Μαρτίου με την «Καθημερινή».