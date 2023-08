Γιορτάστε μαζί μας τα 100 χρόνια Disney με το 2ο επετειακό Μίκυ Μάους! Αυτή την Κυριακή με την «Καθημερινή»

Η Disney φέτος κλείνει τα 100 και το γιορτάζει εξίσου πρωτότυπα και ξεχωριστά. Κομμάτι αυτού του εορτασμού, είναι και η σειρά συλλεκτικών Μίκυ Μάους που προσφέρει η «Καθημερινή» όλες τις Κυριακές του Αυγούστου!

Με γενικό τίτλο «Once Upon A Mouse… In The Future!», η Disney με τους πιο καταξιωμένους καλλιτέχνες των στούντιό της, μετατρέπουν τον Μίκυ και την παρέα του σε… χρονοταξιδιώτες! Επιλέγουν τα πιο εµβληµατικά καρτούν και τα τοποθετούν στο μέλλον. Για την ακρίβεια, σε 100 χρόνια από τώρα, χρόνος ταιριαστός και με τη φετινή επέτειο!

Πώς θα ήταν άραγε οι περιπέτειες του Μίκυ, αν διαδραματίζονταν 100 χρόνια στο μέλλον;

Ρομπότ που απειλούν τους ήρωές μας, διαστημικοί σταθμοί, διαπλανητικά ταξίδια, και φαντάσματα… παντός χρόνου, σε πρωτότυπες ιστορίες μέσα από μια νέα ματιά!

Στο «Όλοι Στο Τραίνο!» ο Μίκυ αποφασίζει να ταξιδέψει από το Μπέρμπανκ στην Πομόνα. Φυσικά, συντροφιά με τον αγαπημένο του Πλούτο. Τι μπορεί να πάει λάθος; Όταν ο Μαύρος Πητ είναι ο ελεγκτής του τρένου -στο οποίο δεν επιτρέπονται σκυλιά- όλα μπορεί να συμβούν!

Στο «Mickey’s Fire Brigade», ο Μίκυ είναι πυροσβέστης και επικεφαλής ενός πληρώματος, μέλη του οποίου είναι οι πρόθυμοι -αλλά όχι και τόσο ικανοί- Γκούφυ και Ντόναλντ. Στην κατάσβεση μιας φωτιάς σε μία πανσιόν, βρίσκονται αντιμέτωποι και με την Κλάραμπελ σε ρόλο… τραγουδίστριας!

Όλα αυτά, στο παρελθόν. Πώς άραγε αυτές οι ιστορίες θα μεταφερθούν στο μέλλον;

Αναζητήστε το 2ο συλλεκτικό τεύχος, την Κυριακή 13 Αυγούστου με την «Καθημερινή».