Ντίσελντορφ: Ο Joseph Beuys στο Kunstsammlung

«Δεν είμαι καλλιτέχνης, κατά κανέναν τρόπο», δήλωνε ο 63χρονος Joseph Beuys το 1985, για να συμπληρώσει ευθύς αμέσως ότι, ναι, αντιμετωπίζει τον εαυτό του ως καλλιτέχνη με τον ίδιο τρόπο που το κάνει ο καθένας. «Είμαι καλλιτέχνης όσο είμαστε όλοι», υποστήριζε. Το αν πράγματι το πίστευε δεν μπορούμε να ξέρουμε, η ιδέα όμως που έσπειρε στα μυαλά κριτικών, καλλιτεχνών και φιλότεχνου κοινού, ότι δηλαδή η τέχνη δεν είναι ένα θεόσταλτο δώρο λίγων, αλλά ίδιον της ανθρώπινης φύσης, ήταν πρωτοποριακή. Αυτό είναι και το concept της έκθεσης «Everyone Is an Artist: Cosmopolitical Exercises with Joseph Beuys», που –με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του– παρουσιάζεται στο Kunstsammlung στο Ντίσελντορφ και περιλαμβάνει έργα του Beuys και άλλων καλλιτεχνών. Έως 15/8/2021, kunstsammlung.de