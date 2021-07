Hôtel du Cap-Eden-Roc: Το θέρετρο των μοντέρνων ανθρώπων

Λίγα ξενοδοχεία στον κόσμο διαθέτουν ιστορία αντάξια ενός μύθου όπως το Hôtel du Cap-Eden-Roc. Η «Υπέροχη Κυρία» της Νότιας Γαλλίας είναι ένα ξενοδοχείο-προορισμός ζωής. Ανάμεσα στο Σεν Τροπέ και το Μονακό, αγκιστρωμένο σε έναν λευκό βράχο της Αντίμπ, ατενίζει την Κυανή Ακτή μέσα από τους κατάφυτους κήπους του, μετρώντας 151 χρόνια ιστορίας. Και τι ιστορίας…

Ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ και η ατίθαση παρέα του, μέλη της περίφημης Χαμένης Γενιάς, αγάπησαν τα καλοκαίρια στη Γαλλική Ριβιέρα, βρίσκοντας καταφύγιο, έμπνευση, έρωτες και ελευθερία στο Hôtel du Cap-Eden-Roc. Την ατμόσφαιρα μετέφερε μοναδικά ο Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ, ο οποίος γράφει χαρακτηριστικά στο «Τρυφερή είναι η νύχτα»: «Μεγάλο, περήφανο, βουτηγμένο σε μια ροζ απόχρωση ξενοδοχείο, το θερινό θέρετρο των μοντέρνων ανθρώπων».

Αυτή τη σκέψη είχε εξάλλου κατά νου ο Ιπολίτ ντε Βιλμεσάν, ιδρυτής της γαλλικής εφημερίδας Le Figaro, όταν το 1869 έχτιζε το επιβλητικό αρχοντικό Villa Soleil με σκοπό να φιλοξενεί συγγραφείς που αναζητούν ένα ησυχαστήριο για να αφοσιωθούν στις ιδέες τους. Είκοσι περίπου χρόνια μετά, το 1887, ο Ιταλός hotelier Αντουάν Σέλλα εντυπωσιάζεται από το κτίριο και την τοποθεσία του και το αγοράζει για να δημιουργήσει το πολυτελές Grand Hôtel du Cap. Για χρόνια, το ξενοδοχείο ήταν δημοφιλές κυρίως τους χειμερινούς μήνες. Στη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς ο Σέλλα παρατήρησε πως οι νοσοκόμες του Ερυθρού Σταυρού συνήθιζαν να απολαμβάνουν μια βουτιά στις ακτές της Μεσογείου, αποφάσισε, πρωτοπορώντας, να κατασκευάσει μια πισίνα με θαλασσινό νερό και να ενισχύσει έτσι τη θερινή περίοδο.

Το μπαρ La Rotonde είναι ανοιχτό και για τους εξωτερικούς επισκέπτες.

Το ξενοδοχείο άρχισε να γίνεται γνωστό τη δεκαετία του 1920, όταν άρχισαν να καταφτάνουν στη Γαλλική Ριβιέρα Αμερικανοί διανοούμενοι. Ένα μποέμ και πλούσιο ζευγάρι Αμερικανών, οι Τζέραλντ και Σάρα Μέρφι, μαθαίνουν για το ξενοδοχείο από τον συνθέτη-σταρ της εποχής Κόουλ Πόρτερ και το νοικιάζουν για ένα ολόκληρο καλοκαίρι, προσκαλώντας στην παρέα τους καλλιτέχνες της εποχής. Ο μύθος αρχίζει να χτίζεται.

To εξωτερικό υδρομασάζ της βίλας Les Cèdres, μια όαση ευεξίας και αναζωογόνησης.

Ο Μαρκ Σαγκάλ ζωγραφίζει στον κήπο, ο Πικάσο σκιτσάρει γυμνές λουόμενες, ο Τζορτζ Μπέρναρντ Σο απολαμβάνει συζητήσεις με τη Γερτρούδη Στάιν, ο Κόουλ Πόρτερ τραγουδά, η Ισιδώρα Ντάνκαν επιχειρεί μακροβούτια, ο Έρολ Φλιν και ο Ροδόλφος Βαλεντίνο δίνουν χολιγουντιανή λάμψη, οι Φιτζέραλντ μαλώνουν και αγαπιούνται, ο Χέμινγουεϊ φεύγει και πάντα επιστρέφει, και ο συγγραφέας Ανατόλ Φρανς γράφει για το Grand Hôtel du Cap: «Αυτό που θα είναι, είναι αυτό που ήταν» (What will be, is what was).

Οι δεκαετίες της ευδαιμονίας



Η δεκαετία του 1960 σηματοδοτεί μια νέα, λαμπρή περίοδο για το ξενοδοχείο. Το 1964, ο Γερμανός δισεκατομμυριούχος Ρούντολφ Όγκαστ Έτκερ ταξιδεύει με ιστιοπλοϊκό στη Μεσόγειο με τη σύζυγό του Μάια Έτκερ και το ερωτεύονται. Πείθουν τον Σέλλα να τους το πουλήσει, για να γίνει το πρώτο ξενοδοχείο της μετέπειτα πολυτελούς αλυσίδας Oetker Collection. Το μετονομάζουν σε Hôtel du Cap-Eden-Roc και αναθέτουν στον αρχιτέκτονα Σεζάρ Πινό την πλήρη ανακαίνισή του. Από τα δωμάτια και τις σουίτες του θα περάσουν τα πιο αστραφτερά πρόσωπα του Χόλιγουντ. Οι Κερκ και Μάικλ Ντάγκλας, Όντρεϊ Χέπμπορν, Γκρέτα Γκάρμπο, Ντέιβιντ Νίβεν, Σον Κόνερι, Μάικλ Κέιν, Κλιντ Ίστγουντ, Ροκ Χάτσον, Γκρέις Κέλι και η λίστα δεν έχει τέλος. Όλοι απαθανατίζονται ηλιοκαμένοι, νέοι και όμορφοι από τον φακό του διάσημου Αμερικανού φωτογράφου του τζετ σετ Σλιμ Άαρονς.

Ηθοποιοί, παραγωγοί, σκηνοθέτες, οι ισχυροί της κινηματογραφικής βιομηχανίας το επιλέγουν για τη διαμονή τους κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ των Καννών. Το ξενοδοχείο φιλοξενεί μέχρι σήμερα τα events στο άνοιγμα και στο κλείσιμο του φεστιβάλ, καθώς και την κορυφαία φιλανθρωπική διοργάνωση amfAR Gala. Παραμένει η «βάση» στη Γαλλική Ριβιέρα των Νικόλ Κίντμαν, Τζέσικα Τσαστέιν, Μπραντ Πιτ, Τζορτζ Κλούνεϊ, Κρίστεν Στιούαρτ και Έμιλι Ραταϊκόφσκι, οι οποίοι συχνά κάνουν ποζερί αφίξεις καταφθάνοντας με σκάφη.

Η πολυτέλεια ως τρόπος ζωής



Το οξύμωρο και παράλληλα γοητευτικό με αυτό το μοναδικό ξενοδοχείο είναι πως, ενώ πρόκειται για το αβαείο της πολυτέλειας, στην πραγματικότητα επενδύει στην απλότητα. Τα 2.100 τ.μ. κήπων και πευκοδάσους με τον εκπληκτικό ροδώνα που κλέβει τις εντυπώσεις, ενώ σε οποιοδήποτε άλλο χώρο φιλοξενίας θα λειτουργούσαν απλώς ως background, στο Hôtel du Cap-Eden-Roc θεωρούνται ένα είδος παροχής προς τους επισκέπτες. Η κεντρική έπαυλη, στην οποία αγαπήθηκαν ο Ρίτσαρντ Μπάρτον και η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, ο Αγά Χαν και η Ρίτα Χέιγουορθ, έχει θέα στη συστάδα των Λερίνων νήσων, με τρεις παραμυθένιες βίλες να την πλαισιώνουν. Ολοκαίνουργια προσθήκη, η Villa Sainte-Anne με πέντε en-suite υπνοδωμάτια, σάουνα, γυμναστήριο και αυτοκίνητο με οδηγό διαθέσιμο πέντε ώρες την ημέρα. Το προσωπικό διαθέτει το ανάστημα να εξυπηρετήσει με την ίδια αυτοπεποίθηση βασιλιάδες και ροκ σταρ − οι άνθρωποί του διαφημίζονται εξάλλου ως ο κρυφός άσος του Eden-Roc. Τρία εστιατόρια, τρία μπαρ αλλά και το περίφημο Eden-Roc Champagne Lounge, γήπεδο τένις με μαθήματα που παραδίδει κορυφαίος προπονητής, grooming από στιλίστα διασημοτήτων και ένα ταχύπλοο Aquariva Super βρίσκονται στη διάθεση των εκλεκτών καλεσμένων. Λόγω Covid-19, οι spa θεραπείες με προϊόντα La Prairie παρέχονται σε εξωτερικά κιόσκια, ενώ το μπάνιο με νερό από χαβιάρι παραμένει η πιο δημοφιλής κούρα ομορφιάς.

Η καλύτερη στιγμή της ημέρας στην πισίνα υπερχείλισης του Hôtel du Cap-Eden-Roc είναι όταν ο ήλιος δύει.

Πέρυσι το ξενοδοχείο συμπλήρωσε 150 χρόνια λειτουργίας. Τα λαμπερά γενέθλια δεν μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν εξαιτίας της πανδημίας, και έτσι μετατέθηκαν για τον Ιούνιο του 2021. Συνοδεύτηκαν από ένα αστέρι Michelin για το εστιατόριο Louroc Restaurant, τον ανασχεδιασμό της εσωτερικής διακόσμησης από την Ελληνοβραζιλιάνα Πατρίτσια Αναστασιάδη, το coffee table book της Alexandra Campbell «Hôtel Cap-Eden-Roc: A Timeless Legend on the French Riviera» (εκδόσεις Flammarion), ένα συλλεκτικό άρωμα από τον οίκο Maison Christian Dior και μια έκθεση γλυπτικής από τον ταλαντούχο Manolo Valde.

Info: oetkercollection.com