Μεγάλο χωριό: Οι πιο ωραίες εκδρομές

«Εάν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να σου απομένουν μια ελιά, ένα αμπέλι κι ένα καράβι», έγραψε ο Ελύτης. Εάν αποσυνθέσεις το Μεγάλο Χωριό Ευρυτανίας, τι απομένει; Πέτρες, πηγές και δάσος. Αυτό είναι το απόσταγμα ενός από τους πιο γνωστούς προορισμούς της Κεντρικής Ελλάδας, ενός πετρόχτιστου χωριού πλάι στον Καρπενησιώτη ποταμό, σε υψόμετρο 720 μ. στο όρος Καλιακούδα. Παρά το όνομά του, το Μεγάλο Χωριό δεν είναι απαγορευτικά μεγάλο. Έχει έναν κεντρικό οδικό άξονα με τουριστικά μαγαζιά και περπατιέται εύκολα, σε ένα τέταρτο δηλαδή πας από το ένα άκρο του στο άλλο. Είναι γραφικό και κουβαλάει την περήφανη μεγαλοπρέπεια της ορεινής Ελλάδας, με τον όμορφο Άγιο Γεράσιμο, την απλωτή πλατεία με τον πλάτανο και το ψηλό Ρολόι, που έφεραν οι Μεγαλοχωρίτες της Πόλης το 1926 και το οποίο λαβώθηκε με σφαίρες στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Αν μάλιστα προχωρήσετε στο στενό πίσω από το Ρολόι, θα βρεθείτε στο παλιό καλντερίμι, που μένει να θυμίζει πώς ήταν κάποτε και άλλοι δρόμοι του Μεγάλου Χωριού, που πλέον έχουν ασφαλτοστρωθεί. Το ωραίο εδώ είναι ότι υπάρχει απόλυτη αρχιτεκτονική συνάφεια – δεν καταλαβαίνεις πώς το καλντερίμι γίνεται μαντρότοιχος κι έπειτα τοίχος σπιτιού. Στο τοπίο δεν παρεμβάλλεται κανένα άλλο οικοδομικό υλικό, υπάρχει μόνο πέτρα.

Μεγάλο Χωριό, αγκαλιασμένο από τα ευρυτανικά βουνά.

Αν, πέρα από το ίδιο το Ρολόι, θέλετε να δείτε και τον παλιό μηχανισμό του (που το 1988 αντικαταστάθηκε με ηλεκτρονικό), κάντε μια στάση στο Λαογραφικό Μουσείο, στο οποίο εκτίθεται. Είναι φτιαγμένο με αγάπη αυτό το μουσείο, κάτι που φαίνεται από τον πλούτο των εκθεμάτων αλλά και τον τρόπο που ξετυλίγεται η αφήγηση. Ιδρύθηκε από τον Σύνδεσμο Μεγαλοχωριτών της Κωνσταντινούπολης, στεγάζεται σε ένα παλιό αρχοντικό και εκτός από τον μηχανισμό του Ρολογιού φιλοξενεί λανάρια, ρόκες, κόπανους, κιούπια, μύλους του καφέ. Προβάλλει, επίσης, τα παραδοσιακά επαγγέλματα (του τσαγκάρη, του ξυλοκόπου, του μελισσοκόμου) και αποτίνει φόρο τιμής στα πρόσωπα που σημάδεψαν το Μεγάλο Χωριό, όπως ο εικαστικός-φωτοτσιγκογράφος Αριστείδης Λάιος ή οι δημοσιογράφοι-εκδότες Ανδρέας και Δημήτρης Πουρνάρας.

Το πρόσωπο, πάντως, που σημάδεψε τη δική μας επίσκεψη στο Μεγάλο Χωριό δεν ήταν ούτε λόγιος ούτε διανοούμενος, όπως οι παραπάνω, αλλά μια τσεμπεροφορεμένη γυναίκα που από τη βεράντα της έριχνε νερό με το λάστιχο σε ένα καφάσι με πατάτες για να τις καθαρίσει. Αυτό θα πει ζωή στο χωριό, να μπορείς να πλύνεις με το λάστιχο τα λαχανικά στην αυλή σου! Την τυχερή Μεγαλοχωρίτισσα είδαμε κοντά στη θέση Κεφαλόβρυσο, απ’ όπου ακολουθήσαμε ένα μονοπάτι με πηγές και ξύλινα γεφυράκια μέσα στο δάσος. Πρόκειται για μια μικρή διαδρομή –δεν διαρκεί ούτε δέκα λεπτά–, που σου δίνει όμως την ευκαιρία να δεις ένα από τα ωραιότερα σημεία του Μεγάλου Χωριού. Μπορείτε να τη διασχίσετε από το Κεφαλόβρυσο προς τα κάτω ή ανάποδα, από κάτω προς τα πάνω, ξεκινώντας από το πάρκινγκ, όπου θα δείτε την ταμπέλα «μονοπάτι Μυλοκάλανου».

Ιππασία με την ομάδα του Saloon Park στο πετρογέφυρο του Ξερολύκου, στον Καρπενησιώτη.

Η φύση πάνω απ’ όλα

Το μεγάλο πλεονέκτημα του Μεγάλου Χωριού –που απέχει μόλις 13 χλμ. από το Καρπενήσι– είναι ότι προσφέρεται για να το χρησιμοποιήσει κανείς ως βάση ώστε να γνωρίσει τα φυσικά αξιοθέατα της Ευρυτανίας. Το άλφα και το ωμέγα εδώ, το πιο δυνατό χαρτί, είναι η φύση. Τον χειμώνα, δυστυχώς, δεν είναι όλα τα μέρη κατάλληλα για εξερεύνηση (όπως π.χ. το διάσημο φαράγγι Πάντα Βρέχει). Κινηθείτε ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και για περισσότερη ασφάλεια απευθυνθείτε στα τοπικά γραφεία υπαίθριων δραστηριοτήτων προτού πάτε σε τοποθεσίες με τις οποίες δεν είστε εξοικειωμένοι. Εμείς γνωρίσαμε την ευρυτανική φύση κάνοντας μια μεγάλη εκδρομή με την F-Zein Active. Ξεκινήσαμε από το Καρπενήσι με κατεύθυνση προς Προυσό, σταματώντας αρχικά στη θέση Κλειδί, λίγο μετά τον Γαύρο. Εδώ το θέαμα είναι εντυπωσιακό: φύση και ανάπτυξη γίνονται ένα, με τον σκαμμένο βράχο να δημιουργεί ένα είδος «καπέλου» για να περάσει από κάτω ο δρόμος. Δίπλα ο Καρπενησιώτης ποταμός, γύρω πλατάνια και πουρνάρια.

Η Μονή Προυσού, ο κορυφαίος προσκυνηματικός προορισμός της Ευρυτανίας.

Λίγο πιο κάτω, πάνω στον δρόμο, υπάρχει ένα σημείο που λέγεται Πατήματα της Παναγίας. Έχει μια σκάλα όπου ανεβαίνουν οι πιστοί για να κρεμάσουν ένα κομποσκοίνι-τάμα πάνω στον βράχο ή γενικά «ό,τι τους κατέβει», όπως μας λένε οι ντόπιοι, που έχουν δίκιο, αφού πραγματικά βλέπεις βραχιόλια με πέρλες, με κοχύλια, με πλαστικά και με ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Ένα πολύχρωμο γαϊτανάκι από κρεμαστά είναι τα Πατήματα της Παναγίας. Παρακάτω βρίσκονται τα Διπόταμα (όπου Καρπενησιώτης και Κρικελοπόταμος ενώνονται, σχηματίζοντας τον Τρικεριώτη ποταμό) και ακόμα πιο πέρα η Μονή Προυσού, ένας από τους ισχυρότερους προσκυνηματικούς προορισμούς της Ελλάδας, που μάλιστα έχει ένα μικρό εκκλησιαστικό μουσείο, στο οποίο εκτίθεται η πανοπλία του Καραϊσκάκη. Είναι χτισμένη σε ειδυλλιακή τοποθεσία η Μονή Προυσού, με ζαρκάδια, αγριογούρουνα, λαγούς, πέρδικες και κοτσύφια να διαβιούν στη γύρω περιοχή. Η βόλτα συνεχίζεται στο αλλαντοποιείο Στρεμμένου και απογειώνεται στην πεζοπορική διάσχιση που κάνουμε προς Μαύρη Σπηλιά. Πρόκειται για μια διαδρομή 2 χλμ. πήγαινε-έλα, μέτριας δυσκολίας, αλλά πολύ δημοφιλή, που περνάει μέσα από καταρράκτες, πλατάνια, αριές και έλατα. Λίγο λιγότερο κόσμο να είχε, και θα ήταν ονειρικά. Για το φινάλε έχουμε το χωριό Βελωτά (για φαγητό), τις όχθες του Τρικεριώτη (για ποταμίσια βόλτα), τη θέση Τσαγκαράλωνα (για απίστευτη θέα στη λίμνη Κρεμαστών, τη μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη της Ελλάδας) και τα Φιδάκια (ένα πέτρινο, καλοφτιαγμένο χωριό με μια ησυχία που αγγίζει την τελειότητα). Πολύ γεμάτη η εκδρομή, περιλαμβάνει όλη την ποικιλομορφία της ρουμελιώτικης φύσης, τα ποτάμια, τις λίμνες, τις σπηλιές, τα δάση και τα μονοπάτια της.

Μετά από ένα χιλιόμετρο πεζοπορίας ανάμεσα σε πλατάνια και καταρράκτες, θα φτάσετε στη Μαύρη Σπηλιά.

Food tour α λα ευρυτανικά

Το δεύτερο ατού της Ευρυτανίας μετά την απερίγραπτη φύση της είναι η γαστρονομία. Καλοφαγάδες οι Ευρυτάνες, έχουν εμφανή ροπή προς την κρεατοφαγία, παράγουν ποιοτικά τυροκομικά και χειροποίητα ζυμαρικά, διαθέτουν επισκέψιμες μονάδες παραγωγής και πολλές ταβέρνες. Μέρη που αξίζουν όχι μόνο για αμιγώς γαστρονομικούς λόγους, αλλά και γιατί μέσα από την κουβέντα με τους παραγωγούς και τους εστιάτορες καταλαβαίνεις από τι πάστα είναι φτιαγμένος ο τόπος. Δεν υπάρχει καλύτερο ταξιδιωτικό σχολείο από αυτούς τους ανθρώπους, που αποτελούν τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στον προορισμό και στους επισκέπτες. Αυτό που εισπράττεις, λοιπόν, από τον κόσμο της ευρυτανικής γαστρονομίας είναι μια διάχυτη αγάπη προς την παράδοση. Και σε επίπεδο γεύσεων (υπάρχουν πειραματισμοί, αλλά σπανίζουν), και ως προς το μοντέλο εργασίας. Άπειρα είναι τα παραδείγματα όπου μανάδες, κόρες, γιοι και πατεράδες συνεργάζονται στους πάγκους και στις κουζίνες, κρατώντας ζωντανό το πιο γνώριμο μοντέλο νεοελληνικής μικρομεσαίας επιχείρησης.

Είτε όμως είναι οικογενειακές είτε όχι, σχεδόν όλες οι τοπικές επιχειρήσεις που επισκεφθήκαμε έχουν καλό φαγητό και ένα food tour είναι κάτι που το ευχαριστιέσαι εδώ. Η αρχή γίνεται στο αλλαντοποιείο Στρεμμένου, σε μια τοποθεσία απίστευτης ομορφιάς, γεμάτη συκιές, μηλιές, καρυδιές, κερασιές, αγριοκαστανιές. Ο ιδρυτής του, καθηγητής Χρήστος Στρεμμένος, πέθανε πριν από δύο χρόνια, παρ’ όλα αυτά το αλλαντοποιείο διατηρεί το καλό του όνομα υπό τη νέα ιδιοκτησία. Εκτός από το διάσημο χειροποίητο προσούτο, βρίσκουμε λόνζα (αλλαντικό φυσικής ωρίμανσης από το «ψαχνό» της μπριζόλας), σαλάμι αέρος μαύρου χοίρου, μπέικον και λουκάνικα. Αξίζει μια γευσιγνωσία αλλαντικών-τσίπουρου στο ξύλινο εξωτερικό κιόσκι.

Αλλαντικά του περίφημου αλλαντοποιείου Στρεμμένου.

Κατά τα άλλα, είναι αδύνατον να μην προσέξει κανείς το Kreopoleio52, ένα μαγαζί λίγο έξω από το Καρπενήσι, που αν το χαρακτηρίσεις «τρίτης γενιάς χασάπικο που πρωτοάνοιξε το 1952», νιώθεις ότι διαστρεβλώνεις την ταυτότητά του, αφού περισσότερο μοιάζει με νεοϋορκέζικη μπουτίκ κρεάτων που ξεφύτρωσε στην Ευρυτανία. Κερδίζει τις εντυπώσεις το μαγαζί του Βαγγέλη Μαυραγάνη, ήδη από την πόρτα με το χερούλι-μπαλτά. Πουλάει αλλαντικά-κρεατικά (δοκιμάστε το χριστουγεννιάτικο μπουμπάρι), αυγά και μέλι, τσίπουρο και καρπενησιώτικη μπίρα Carpinus. Για ψαροφαγία, υπάρχει το Fresko, μια καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής στον Γαύρο, στα περίχωρα του Μεγάλου Χωριού, με ιχθυοτροφείο, καπνιστήριο, συσκευαστήριο πέστροφας αλλά και μεζεδοπωλείο. Εκτός από το να μάθετε πώς γίνεται η εκτροφή του γνωστού ποταμίσιου ψαριού, θα δοκιμάσετε ασυνήθιστα μεζεδάκια, όπως γιουβαρλάκια και σουτζουκάκια πέστροφας, και θα αγοράσετε πέστροφα μαριναρισμένη σε λάδι, λεμόνι, πιπέρι.

Ποδηλατάδα στις ανηφόρες του Μεγάλου Χωριού με φόντο το πυκνό δάσος.

Σε διαφορετικά γαστρονομικά μονοπάτια κινούνται η Ευρύτη και το Μεγάλο Χωριό-Παραδοσιακά Προϊόντα. Αμφότερα βρίσκονται στο χωριό-βάση του ταξιδιού μας και απέχουν λίγες δεκάδες μέτρα μεταξύ τους. Η Ευρύτη είναι μια Κοιν.Σε.Π. που μεταποιεί πρώτες ύλες από ντόπιους παραγωγούς (από μελισσοκόμους μέχρι μικροκαλλιεργητές superfood). Το κατάστημα είναι καλόγουστο, σαν αστικό ντελικατέσεν, και πουλάει, μεταξύ άλλων, τσάτνεϊ κάστανο, λικέρ κράνo, μαρμελάδα αρώνια και γλυκό του κουταλιού αγριοκέρασο. Στο κατάστημα Μεγάλο Χωριό του Χρήστου Καρίπη θα βρείτε επίσης μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού και πολλά είδη χειροποίητων ζυμαρικών, κριθαράκι, τραχανά, χυλοπίτες.

Για το τέλος αφήσαμε το τυρί. Ο Ηλίας Κουτρομάνος, τρίτης γενιάς τυροκόμος, παράγει φέτα, κατσικίσιο τυρί, διάφορα είδη γραβιέρας (καπνιστή, με μπούκοβο), κεφαλογραβιέρα, ξινόγαλο, βούτυρο κατσικίσιο, γιαουρτάκι, ρυζόγαλο και φυσικά τσαλαφούτι, το διάσημο τυρί της Ευρυτανίας, που διεκδικεί θέση στα προϊόντα ΠΟΠ. Το τσαλαφούτι του Κουτρομάνου συμμετείχε στα Mediterranean Taste Awards 2021 και κέρδισε το χρυσό βραβείο στην κατηγορία με τα αλοιφώδη τυριά από πρόβειο γάλα, μετά από τυφλή δοκιμή. Επισκεφθείτε το κατάστημά του στο Καρπενήσι για να γνωρίσετε τα προϊόντα του.

Ώρα για φαγητό

Εκτός από επισκέψιμες παραγωγικές μονάδες, οι Ευρυτάνες έχουν πολύ καλές ταβέρνες και εστιατόρια-έκπληξη σε μέρη που το τελευταίο πράγμα που περιμένεις να βρεις είναι γκουρμέ κουζίνα. Όπως το εστιατόριο «Στην Πόλη», στο Παλιό Μικρό Χωριό, που άνοιξε πριν από τριάμισι χρόνια από την Κωνσταντινουπολίτισσα Πόλη και την οικογένειά της. Διαφορετικό από όλα τα εστιατόρια που συναντήσαμε, σερβίρει πειραγμένη μεσογειακή κουζίνα, με πιάτα όπως τσουκνιδόσουπα, σούπα γλυκοπατάτας σε ζωμό καπνού και γιογιουρτλού (γιαουρτλού). Κορωνίδα του μενού είναι το μοσχαράκι ντεμί γκλας, ένα πιάτο για δεξιοτέχνες και υπομονετικούς σεφ, οι οποίοι καλούνται να δημιουργήσουν μια σάλτσα σιγομαγειρεύοντας τα κόκαλα του μοσχαριού.

Πιο παραδοσιακή, με πέτρινους τοίχους και μια ξυλόσομπα που σε ζεσταίνει μέσα-έξω, είναι η ταβέρνα «Το Πέρασμα», στο χωριό Βελωτά, προς τη λίμνη Κρεμαστών, που έχει καταπληκτική θέα στους ορεινούς όγκους του Παναιτωλικού, της Καλιακούδας, της Χελιδόνας και των Αγράφων. Με καμιά πενηνταριά δικές τους κότες και λαχανόκηπο, στο Πέρασμα σερβίρουν πολλά πιάτα βασισμένα σε κρέας χοιρινό, αρνίσιο, κατσικίσιο και κοτόπουλο. Στο ίδιο πνεύμα κινούνται και τα δύο κλασικά φαγάδικα του Μεγάλου Χωριού. Το ψητοπωλείο «Ο Θανάσης» έχει μια όμορφη σκεπαστή αυλή και βγάζει πιάτα για εθισμένους κρεατοφάγους, παϊδάκια, καλαμάκια χοιρινού, μπιφτέκια. Το Εξοχικό Κέντρο Άγιος Αθανάσιος (με μια παιδική χαρά ιδανική για απασχόληση των παιδιών) έχει κόκορα μεθυσμένο, μοσχαράκι στο πήλινο, σούβλες, αλλά και πίτες, σούπες και γενικά ζεστά χειμωνιάτικα πιάτα. Σε έναν τοίχο του μαγαζιού, μάλιστα, υπάρχουν φωτογραφίες από το κυνήγι αγριογούρουνου, όπου τα ζώα-τρόπαια κείτονται νεκρά μπροστά από τους κυνηγούς. Είναι μια εικόνα που σίγουρα κάποιους θα τους απωθήσει, αποτυπώνει όμως μια όψη της πραγματικότητας από τη ζωή στην ύπαιθρο και από τη νοοτροπία του κυνηγιού.

Πέρα από το φαγητό, στην Ευρυτανία αγαπούν πολύ τα γλυκά και ειδικά τα χειροποίητα, πίσω από τα οποία συνήθως βρίσκεται κάποια μαμά, η οποία τα φτιάχνει για να στηρίξει έμπρακτα την οικογενειακή επιχείρηση. Περιποιημένο γαλακτομπούρεκο και εκμέικ καταΐφι θα βρείτε στα δύο αντικριστά μαγαζιά της οικογένειας Καρβέλη, το Ρακόμελο και το Γαλακτομπούρεκο του Καρβέλη (ή Καφενείο της Κυρα-Παρασκευής) στο Μεγάλο Χωριό. Ευγενικοί άνθρωποι οι Καρβέληδες, θα σας δώσουν πληροφορίες για την περιοχή και το κτίριο του καφενείου, που είχε λειτουργήσει κάποτε ως κρατητήριο, αλλά και ως κουρείο-μεζεδοπωλείο. Γλυκά του κουταλιού και του ταψιού σερβίρει το καφέ-εστιατόριο Αντιγόνη στα τραπεζάκια της φοβερής πλατείας του Μεγάλου Χωριού, καρυδόπιτα, μπακλαβά, κορμό και μια παραλλαγή του τσίζκεϊκ (με κομμάτια αγριοκέρασου αντί για μαρμελάδα) το Παραμύθι, που βρίσκεται λίγο πιο πάνω. Αν σας βγάλει ο δρόμος στα Φιδάκια, είτε με κάποια από τις οργανωμένες εκδρομές είτε μόνοι, ρίξτε μια ματιά στην ταβέρνα Οιχαλία, όπου εκτός από τα κυρίως πιάτα έχει και νόστιμα γλυκά, ιδανικά για να συνοδεύσουν έναν απογευματινό ελληνικό ή ένα ρόφημα σοκολάτας.

Μικροί-μεγάλοι διασκεδάζουν

Παιχνίδια για όλη την οικογένεια βασισμένα στους νόμους του Νεύτωνα, στο The Newton Park.

Η Ευρυτανία είναι ένας προορισμός που θα τον ευχαριστηθούν πολύ οικογένειες με μικρά παιδιά, όχι μόνο λόγω φύσης, αλλά και γιατί διαθέτει χώρους κατάλληλους για απασχόληση και παιχνίδια. Δύο από αυτούς είναι το Saloon Park και το The Newton Park, που βρίσκονται σε απόσταση 4,5 χλμ./5 λεπτών το ένα από το άλλο, ανάμεσα στο Καρπενήσι και το Μεγάλο Χωριό. Στο Saloon Park (τηλ. 22370-24606, saloonpark.gr) μπορείτε να δοκιμάσετε τις δυνάμεις σας στην ιππασία, στο εναέριο πέρασμα, στην αναρρίχηση σε πύργο 10 μ., στην τοξοβολία, στο κανό σε παιδική πίστα γύρω από τη σκηνή των Ινδιάνων ή να κάνετε βόλτες με τρενάκι της Άγριας Δύσης α λα Λούκυ Λουκ. Στο The Newton Park (τηλ. 22370-24614, thenewtonpark.gr, 6 ευρώ) θα μάθετε παίζοντας και θα παίξετε μαθαίνοντας. Το πάρκο είναι αφιερωμένο στον μεγάλο άνδρα της Φυσικής, που μας βοήθησε να καταλάβουμε καλύτερα τον κόσμο. Αφού διαβάσετε τους νόμους του Νεύτωνα, πειραματιστείτε με τα παιχνίδια που έχουν βασιστεί στη σκέψη του (όπως ο δίσκος με τα επτά χρώματα, ο οποίος όταν περιστρέφεται μοιάζει λευκός-γκρι) και με άλλες κατασκευές που εξηγούν στην πράξη τις ιδέες μεγάλων επιστημόνων (όπως το εκκρεμές του Φουκώ και το πολύσπαστο του Αρχιμήδη).

Σημειωματάριο

METABAΣΗ

Το Μεγάλο Χωριό οδικώς απέχει από την Αθήνα 296 χλμ. (3½ ώρες) και από τη Θεσσαλονίκη 325 χλμ. (4 ώρες). Υπολογίστε για καύσιμα και διόδια περί τα 45 ευρώ και 50 ευρώ αντίστοιχα για απλή μετάβαση.

ΔΙΑΜΟΝΗ

Στο Μεγάλο Χωριό θα βρείτε διάφορα καταλύματα, όπως είναι το Anerada Inn Boutique Hotel (τηλ. 22370-41479, anerada.com.gr, από 110 ευρώ/δίκλινο), έναν pet-friendly ξενώνα με πέντε δωμάτια και ένα σπιτάκι του κήπου, που σερβίρει πλούσιο brunch, αλλά και το Forest Suites (τηλ. 22370-41155, forestsuites.gr, από 85 ευρώ/δίκλινο), που διαθέτει οκτώ σουίτες, δύο δωμάτια και εκπληκτική θέα στη Χελιδόνα. Μια value for money επιλογή διαμονής είναι το ξενοδοχείο Lecadin στο Καρπενήσι (τηλ. 22370-22131, lecadin.gr, 50 ευρώ/δίκλινο), που έχει επίσης πολύ ωραία θέα στην πρωτεύουσα της Ευρυτανίας. Ρίξτε μια ματιά και στο Ninemia (τηλ. 22370-24614, ninemia.gr, από 150 ευρώ), το οικογενειακό ξενοδοχείο του The Newton Park, στο οποίο υπάρχουν έξι σπιτάκια κατάλληλα για τέσσερα έως οκτώ άτομα.

ΤΙPS

◆ Η Ευρυτανία είναι ένας τόπος με πολύπλοκη γεωγραφία, ορεινούς όγκους και ποτάμια. Θα προσανατολιστείτε καλύτερα εάν χρησιμοποιήσετε έναν χάρτινο χάρτη, μεγαλύτερο σε μέγεθος και με περισσότερες πληροφορίες από το google maps. Από τις εκδόσεις Ανάβαση κυκλοφορεί πεζοπορικός χάρτης για την ευρύτερη περιοχή.

◆ Ζητήστε από τους κατοίκους του Μεγάλου Χωριού να σας μιλήσουν για το έθιμο των Καλημεράδων, όπου νέοι άνδρες λένε τα κάλαντα το βράδυ της παραμονής των Φώτων και με τα λεφτά που μαζεύουν στήνεται μεγάλο γλέντι.

◆ Αν αγαπάτε την Iστορία, περάστε από το χωριό Κορυσχάδες (12 χλμ./17 λεπτά από το Μεγάλο Χωριό), όπου βρίσκεται το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης (τηλ. 22370-24996). Στεγάζεται στο παλιό σχολείο, το οποίο από τις 14 έως τις 27 Μαΐου 1944 χρησιμοποιήθηκε ως τόπος συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου της αγωνιζόμενης Ελλάδας.

Το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στους Κορυσχάδες.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εκτός από την F-Zein Active (τηλ. 22370-80150, active.com.gr), υπαίθριες δραστηριότητες διοργανώνει και η Trekking Hellas Ευρυτανίας (τηλ. 22370-25940, trekking.gr).

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Στο Μεγάλο Χωριό

◆ Λαογραφικό Μουσείο, Σάββατο-Κυριακή 10.30-14.30 (την περίοδο των γιορτών το μουσείο είναι ανοιχτό περισσότερες μέρες), εισιτήριο 2 ευρώ

◆ Ευρύτη, τηλ. 22370-41441

◆ Το Μεγάλο Χωριό – Παραδοσιακά Προϊόντα, τηλ. 6974-114192

◆ Ο Θανάσης, τηλ. 22370-41213

◆ Εξοχικό Κέντρο Άγιος Αθανάσιος, τηλ. 22370-41250

◆ Το Ρακόμελο, Το Γαλακτομπούρεκο του Καρβέλη (γνωστό και ως «Το Καφενείο της Κυρα-Παρασκευής»), τηλ. 22370-41339

◆ Αντιγόνη, τηλ. 22370-41030

◆ Το Παραμύθι, τηλ. 22370-41122 Εκτός Μεγάλου Χωριού*

◆ Αλλαντοποιείο Στρεμμένου, Προυσός, τηλ. 22370-80810 (20 χλμ., 35 λεπτά)

◆ Kreopoleio52, 2ο χιλιόμετρο Καρπενησίου-Κορυσχάδων, τηλ. 22370-25477 (10 χλμ., 15 λεπτά)

◆ Ιχθυοτροφείο Fresko, Γαύρος, τηλ. 22370-41215 (1,5 χλμ., 7 λεπτά)

◆ Τυροκομικά Κουτρομάνος, Αθανασίου Καρπενησιώτη 57, Καρπενήσι, τηλ. 22370-95587 (13 χλμ., 18 λεπτά)

◆ Στην Πόλη, Παλιό Μικρό Χωριό, τηλ. 22370-41544 (5,5 χλμ., 12 λεπτά)

◆ Το Πέρασμα, Βελωτά, τηλ. 22370-95721 (30 χλμ., 50 λεπτά)

◆ Ταβέρνα Οιχαλία, Φιδάκια, τηλ. 22370-24554 (40 χλμ., 1 ώρα)

* Οι αποστάσεις αφορούν διαδρομές με αφετηρία το Μεγάλο Χωριό.