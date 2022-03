Bath: Η διαχρονική κομψότητα που γοητεύει

Ανέκαθεν μου άρεσε να επισκέπτομαι τη μαγευτική πόλη του Bath, που έγινε γνωστή για τα ρωμαϊκά ιαματικά λουτρά της τον 1ο αιώνα μ.Χ., ενώ κατά τη γεωργιανή περίοδο αποτέλεσε ένα πανέμορφο θέρετρο, όπου κάποτε έκανε τους περιπάτους της η Jane Austen ανάμεσα στα νεοκλασικά κτίρια βαμμένα στις αποχρώσεις του μελιού. Σήμερα μπορείτε ακόμη να επισκεφθείτε τα Ρωμαϊκά Λουτρά (Abbey Churchyard), που διατηρούν το μεγαλείο και την επιβλητική τους ατμόσφαιρα και προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία.

Ανάμεσα σε επτά λόφους, στην εξοχή του Somerset, η πόλη του Bath απέχει μιάμιση ώρα με το τρένο από το Λονδίνο, αποτελώντας έτσι ιδανικό προορισμό για μια απολαυστική ημερήσια εκδρομή ή ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο τέχνη, φαγητό, μουσεία και πολιτισμό. Αν νοικιάσετε αυτοκίνητο, το Bath λειτουργεί ως ιδανική βάση για να περιπλανηθείτε στα κοντινά γραφικά χωριουδάκια Frome και Bruton, όπου μπορείτε να επισκεφθείτε την γκαλερί Hauser & Wirth Somerset, με τα ξεχωριστά κτίρια και τους μοντέρνους κήπους, όπου φιλοξενούνται παγκοσμίου φήμης εκθέσεις (Hauser &Wirth Somerset, Durslade Farm, Dropping Lane, Bruton, Somerset).

Το Bath είναι χτισμένο ανάμεσα σε επτά λόφους. © Visit Bath / nicksmithphotography.com

Κατά τη γνώμη μου, κάθε επίσκεψη στο Bath πρέπει να ξεκινά με ένα «προσκύνημα» στο Μουσείο Μόδας του Bath (The Bath Fashion Museum ‒ Assembly Rooms, Bennett St, Bath). Φιλοξενείται στο κτίριο των μεγαλοπρεπών Assembly Rooms (Αίθουσες Συγκεντρώσεων) της γεωργιανής εποχής (για τους φαν του «Bridgerton», να σημειωθεί πως σε μία από αυτές τις αίθουσες με τις παλ αποχρώσεις συναντήθηκαν για πρώτη φορά η Daphne και ο Simon στον χορό της Λαίδης Danbury στο πρώτο επεισόδιο της σειράς). Το μουσείο είναι διαδραστικό (υπάρχει μια αίθουσα στην οποία μπορείτε να δοκιμάσετε διάφορα ρούχα εποχής) και συνδυάζει μια σημαντική ιστορική συλλογή ειδών ρουχισμού των τελευταίων 400 ετών με σύγχρονες ζωντανές εκθέσεις. Η τωρινή έχει τίτλο «Shoephoria!» και είναι μια φαντασμαγορία υποδημάτων (αρμόζει απόλυτα στο συγκεκριμένο μουσείο, καθώς ο Manolo Blahnik, ο θρυλικός μάγος της υποδηματοποιίας, κατοικεί για μεγάλο μέρος του χρόνου στο Bath).

Το μουσείο είναι επίσης γνωστό για το πρόγραμμα «Dress of The Year», που ξεκίνησε το 1963, όταν ένα γκρι μάλλινο μίνι φόρεμα της Mary Quant επιλέχθηκε ως ρούχο της χρονιάς. Έκτοτε, κάθε χρόνο, ειδικοί του χώρου της μόδας καλούνται να επιλέξουν το Ρούχο της Χρονιάς, το οποίο προστίθεται στη συλλογή. Ήταν μεγάλη μου τιμή όταν το 2017 μου ζητήθηκε η δική μου επιλογή και πρότεινα ένα look της παρθενικής συλλογής της Maria Grazia Chiuri για τον οίκο Dior που αποτελούνταν από ένα T-Shirt διαμαρτυρίας με το σλόγκαν της Chimamanda Ngozi Aidiche «We Should All Be Feminists» (Πρέπει να Είμαστε Όλοι Φεμινιστές), ένα σύγχρονο bar jacket, μια new look φούστα και αρβυλάκια. Οι φετινοί διαλογείς Ib Kamara και Gareth Wrighton του περιοδικού «Dazed» είναι το πρώτο δίδυμο της χρονιάς. Ανυπομονώ να δω την πρότασή τους – είναι σίγουρο πως θα αποτελέσει θέμα συζήτησης.

Mια βόλτα στον Βοτανικό Κήπο είναι πάντα αναζωογονητική. © VISUALHELLAS.GR

Από το Μουσείο της Μόδας, αν περπατήσετε για δέκα λεπτά, θα βρεθείτε στο Royal Crescent, το κόσμημα της αρχιτεκτονικής της γεωργιανής περιόδου, που περιλαμβάνει μια σειρά όμοιων κατοικιών, οι οποίες καταλαμβάνουν μια τεράστια έκταση. Το Royal Crescent σχεδίασε ο John Wood ο Πρεσβύτερος και στέκει επιβλητικό πάνω από το Royal Victoria Park – άλλη μία τοποθεσία που εμφανίστηκε στο «Bridgerton», όπως μαρτυρά το πλήθος των λάτρεων της σειράς που έρχονται εδώ για selfies (το καλοκαίρι, αποτελεί ιδανικό μέρος για πικνίκ). Πρέπει οπωσδήποτε να περάσετε από το The Circus, ένα από τα αγαπημένα μου μέρη στον κόσμο. Αυτός ο δακτύλιος κατοικιών της γεωργιανής περιόδου αποτελεί επίσης έργο του John Wood, ο οποίος εμπνεύστηκε από το μεγαλιθικό κυκλικό μνημείο του Stonehenge και ήθελε με το The Circus να φτιάξει κάτι αντίστοιχο. Είναι όσο μαγικό ακούγεται.

Ο δακτύλιος κατοικιών The Circus αποτελεί έξοχο δείγμα γεωργιανής αρχιτεκτονικής. © Tobias Gerber / laif

Σε αυτό το κομμάτι της πόλης θα βρείτε ορισμένες από τις πιο κομψές και ιδιαίτερες μπουτίκ. Επισκεφθείτε την αγορά στον πεζόδρομο Margaret’s Buildings μέσα από την Brock Street για να δείτε τα καλύτερα. Στη γωνία του πλακόστρωτου θα βρείτε το 8 Holland Street (23 Brock St, Bath). Αυτός ο γεμάτος χρώματα ναός της τέχνης και του interior design αποτελεί παράρτημα της γκαλερί του Δυτικού Λονδίνου που ίδρυσε ο Tobias Vernon, ο οποίος είναι τόσο γοητευτικός και ευχάριστος όσο φαντάζεται κανείς βλέποντας τα κομψά και όμορφα προϊόντα που εμπορεύεται. Μπορώ να το εγγυηθώ, καθώς είχα την τύχη να συνομιλήσω μαζί του στα εγκαίνια της συνεργασίας Holland Street x Anya Hindmarch, στο ιδιαίτερο εμπορικό χωριό της σχεδιάστριας μόδας στο Chelsea πέρυσι τον χειμώνα.

Λίγο πιο δίπλα, θα βρείτε το Uber Clothing (6 Margaret’s Buildings, Brock Street), που μοιάζει με κατάστημα με ρούχα μιας άλλης εποχής. Μπαίνοντας μέσα, μου κόβεται η ανάσα. Νιώθω να χάνομαι σε αυτό το μικρό θεατρικό σύμπαν, που θυμίζει μπουτίκ σε φανταστική αλπική τοποθεσία βγαλμένη από παραμύθι. Πουλά ρούχα τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες και είναι δημιούργημα της τέως costume designer Tanya Haughton-Allen, της οποίας οι πελάτες έρχονται από όλο τον κόσμο για να αγοράσουν τα πολύ προσεγμένα μεταποιημένα κομμάτια, τις δερμάτινες αποσκευές που κατασκευάζονται κατά παραγγελία, τα ανάλαφρα πουκάμισα, καθώς και άλλα απολαυστικά κομμάτια της ελαφρώς τιρολέζικης αισθητικής στην οποία ειδικεύεται. Η Tanya έχει πάρα πολλές ιστορίες να πει και είναι τρομερά γενναιόδωρη. Μου έκανε μια γρήγορη ξενάγηση ανάμεσα στις ραμμένες στο χέρι δερμάτινες τσάντες και τα πουκάμισα με τα φανταχτερά σχέδια καλλιτεχνών και με πήρε από το χέρι, για να γνωρίσω τους νέους της γείτονες στον αισθητικό παράδεισο του Berdoulat (8 Margaret’s Buildings, Brock Street).

Η έμπνευση και η τέχνη συναντούν το συνεργατικό πνεύμα στο Berdoulat. © Paul Whitbread

Άλλη μια στιγμή που μου έκοψε την ανάσα. Ένα τρομερά προσεγμένο concept store σε ένα κτίριο που ανακαίνισε το ζευγάρι των interior designers Patrick και Neri Williams. Το κτίριο φιλοξενούσε κάποτε παλαιοπωλείο, χρονολογούμενο το 1777, και υπήρξε γνωστό ως το «Fortnum and Mason της επαρχίας». Εδώ μπορείτε να επιλέξετε από μεγάλη ποικιλία κρασιών, να απολαύσετε βιολογικά βότανα από τα vintage βάζα, να πάρετε έναν καφέ ή ένα πεντανόστιμο γλυκό, ακόμα και προζυμένιο ψωμί από τον φούρνο (συνεργάζονται με το Rye Bakery του Frome). Μπορείτε να αγοράσετε χειροποίητα κομψά οικιακά είδη και να παραγγείλετε είδη επιπλοποιίας απ’ τα Berdoulat Studios. Στον χώρο κυριαρχεί ένα έντονο πνεύμα συνεργασίας. Η καλλιτέχνις και σύγχρονη παπλωματοποιός Lucy Strawson δημιουργεί παπλώματα διακριτικών αποχρώσεων, βαμμένα με τοπικά φυτά και βότανα. Ορισμένα κρέμονται από το ταβάνι σε σχηματισμούς που θυμίζουν ιπτάμενες χήνες ή σύννεφα, ενώ η ίδια ράβει ήσυχα μέσα στο κατάστημα.

Κάτω στο υπόγειο, θα βρείτε υπέροχα κεραμικά είδη κουζίνας και μία τραπεζαρία όπου φιλοξενούνται συχνά γεύματα (ο Max Porter, συγγραφέας του «The Death of Francis Bacon» πρόσφατα διοργάνωσε εδώ μια εκδήλωση). Οι επισκέπτες μπορούν να καθίσουν και να απολαύσουν το τσάι τους επάνω, στην γκαλερί, τους τοίχους της οποίας στολίζουν γκραβούρες και ιστορικές φωτογραφίες που έχουν τοποθετηθεί με χρονολογική σειρά ώστε να αφηγούνται την ιστορία της εξέλιξης του κτιρίου απ’ την εποχή του σατιρικού συγγραφέα του 18ου αιώνα, William Hogarth, μέχρι τον καλλιτέχνη της pop art, Peter Blake (που σύχναζε στο κατάστημα).

Tο γειτονικό χωριουδάκι Frome συγκεντρώνει μερικά από τα πιο όμορφα σπίτια του Somerset. © shutterstock

Παρόμοια ευαισθησία ως προς τον σεβασμό απέναντι στα υλικά, την ιστορία και τη χειροτεχνία, θα βρείτε και στο Landrace (61 Walcott Street), που λειτουργεί ως φούρνος, αγορά τροφίμων και μικρό εστιατόριο, σε απόσταση δέκα λεπτών με τα πόδια από την Brock Street, στη συνεχώς αναπτυσσόμενη ανεξάρτητη συνοικία του Bath. Η φιλοσοφία εδώ είναι αυτή ενός ήσυχου σύγχρονου ρουστίκ χώρου, με μενού γραμμένο σε πίνακα με κιμωλία και πιάτα για τη μέση. Υπεύθυνος είναι ο πρώην ιστορικός τέχνης Andrew Lowkes, που πλέον εργάζεται ως αρτοποιός. Όσο για το φαγητό; Θα σας πω μόνο ότι είναι από αυτά τα μέρη όπου ακόμα και το ψωμί με βούτυρο είναι τόσο καλό, που θα σας κάνει να ριγήσετε από ευχαρίστηση. Παρήγγειλα ένα πιάτο με πολέντα, κολοκύθα, ραντίτσιο, γκοργκοντζόλα και φουντούκια. Ήταν θεσπέσιο.

Σφραγίδες, πένες, μελάνια και γραφική ύλη θα βρείτε στο Μeticulous Ink. © Betty Bhandari

Μετά το φαγητό, βγήκα να εξερευνήσω τα ιδιαίτερα, ανεξάρτητα μαγαζάκια της Walcott Street. Ξεχώρισα το A Yarn Story (128 Walcott Street) με είδη πλεξίματος, όπου κουβάρια μαλλιού σε έντονα χρώματα προσελκύουν ανήσυχους χειροτέχνες, και το Meticulous Ink (134 Walcott Street), έναν παράδεισο τυπογραφίας και γραφικής ύλης, με σφραγίδες, πένες και μελάνια. Υπάρχει επίσης ένα εργαστήρι αφιερωμένο στην τέχνη του φυσητού γυαλιού. Θα θαυμάσετε τις εκπληκτικές ικανότητες των ανθρώπων του, καθώς θα ζεσταίνεστε στο Cafe By The Furnace (105-107 Walcott Street) με τον εύστοχο και κυριολεκτικό τίτλο που μεταφράζεται ως «Το Καφέ Δίπλα στην Κάμινο».

Χαλαρώνοντας στο spa του Royal Crescent. © www.philip-edwards.co.uk

Πού να μείνετε κατά την επίσκεψή σας στο Bath; Ρωτάω τη φίλη μου, μεγάλη κυρία των ταξιδιών, Susan Ward Davies. Εκείνη προτιμά την κομψότητα και την παραδοσιακή γοητεία του The Royal Crescent (16 Royal Crescent) αλλά και το boutique ξενοδοχείο No. 15 (15 Great Pulteney St, Bathwick), έναν από τους τρεις ξενώνες της αλυσίδας GuestHouse. Το No. 15 προσφέρει μια όμορφη μίξη του παραδοσιακού και του σύγχρονου, με μια τολμηρή hipster νότα. Μια άλλη ντόπια φίλη μού προτείνει το The Yard in Bath (1 Monmouth Place), ένα άρτι αφιχθέν ξενοδοχείο, wine bar και καφέ σε μια πρώην παμπ, που έχει όλα τα στοιχεία του σύγχρονου design και προσφέρει ζεστές υπηρεσίες χωρίς υπερβολές. Είναι υπέροχο.

Απολαύστε το κρασί σας με καλή παρέα στο The Beckford Bottle Shop. © VISUALHELLAS.GR

Μετά από τόση περιπλάνηση, το μόνο που μένει είναι να κλείσω την ημέρα μου με ένα ποτήρι κρασί. Κατευθύνομαι προς τα Assembly Rooms, όπου με ελκύει ο παιχνιδιάρικος, ατμοσφαιρικός εσωτερικός χώρος του The Beckford Bottle Shop (5-8 Saville Row, Bath). Ένας ευγενέστατος και φιλικός σομελιέ με βοηθά να επιλέξω ένα μπουκάλι και προτείνει επίσης διάφορα πλατό τυριών και αλλαντικών, σε περίπτωση που θέλετε κάτι να τσιμπήσετε. Η ατμόσφαιρα είναι πολύ ζεστή και τρομερά ρομαντική. Για την ακρίβεια, επιστρέφοντας στο «Bridgerton», αν μια Daphne και ένας Simon του 21ου αιώνα έψαχναν μια όμορφη γωνίτσα για ραντεβού, δεν θα μπορούσα να σκεφτώ καλύτερο μέρος.

Ετοιμαστείτε να σαγηνευτείτε.

ME ΜIA MΑTIA

Για διαμονή

The Yard Bath (1 Monmouth Place, Bath, theyardinbath.co.uk). Ζεστό, σύγχρονο, boutique hotel, καφέ και wine bar.

Για φαγητό

Landrace (61 Walcot Street, Bath, landracebakery.com). Φούρνος, παντοπωλείο και υπέροχο εστιατόριο.

Για αγορές

Uber Clothing Ltd (6 Margaret’s Buildings, Brock Street, Bath, uberview.co.uk). Βρείτε εκλεπτυσμένα κλασικά κομμάτια σε αυτή τη μοναδική μπουτίκ της γκουρού costume designer Tanya Haughton-Allen.

Για έμπνευση

Berdoulat (8 Margaret’s Buildings, Bath BA1 2LP, berdoulat.co.uk). To ολοκαίνουργιο αυτό concept store είναι ένας ναός του design και της έμπνευσης – τόσο σε ιστορικό όσο και σε σύγχρονο επίπεδο.