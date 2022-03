Βερολίνο, Ρώμη, Παρίσι: 18+1 λόγοι για ανοιξιάτικο city break

Βερολίνο

Πάρκο Tiergarten, μία από τις πολλές «πράσινες» ανάσες που προσφέρει το Βερολίνο σε κατοίκους και επισκέπτες. © clayton fidelis / unsplash

1. Από πάρκο σε πάρκο

Τα δημόσια πάρκα και κήποι του Βερολίνου δεν είναι ούτε ένα ούτε δύο, αλλά 2.500. Γι’ αυτό είναι δύσκολο να επιλέξει κανείς πού θα πρωτοπάει. Μια πρώτη διαλογή με γεωγραφικά κριτήρια λέει ότι το «πράσινο» διαμάντι του Mitte είναι το Tiergarten, με τον Ζωολογικό Κήπο, τις γωνιές για μπάρμπεκιου και πικνίκ, και τις λιμνούλες που μετατρέπονται σε πίστες για ice-skating τους χειμερινούς μήνες. Στο Charlottenburg με το βαρύ βασιλικό παρελθόν, ξεχωρίζει ο μπαρόκ –και πολύ τουριστικός– κήπος του παλατιού Schloss Charlottenburg. Εδώ δεν θα κάνετε απλώς μια βόλτα στη φύση, αλλά και μια ανασκόπηση στην ιστορία της κηποτεχνίας και της αρχιτεκτονικής τοπίου των τελευταίων 300 χρόνων. Στο Pankow αξίζει σίγουρα το βοτανικό πάρκο Blankenfelde, με τα 6.000 είδη φυτών, τα θερμοκήπια και τους περιπάτους ορνιθοπαρατήρησης. Στο Kreuzberg, το Viktoriapark εκφράζει μια πιο ανάλαφρη, καθημερινή και απροσποίητη πλευρά του Βερολίνου και είναι γνωστό για τη θέα και τον καταρράκτη του.

Νέα προσθήκη στον μουσειακό χάρτη του Βερολίνου, το Humboldt Forum. © Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss/Photo: Alexander Schippel

2. Το παλάτι της εθνογραφίας

Νέα, δυναμική άφιξη στη μουσειακή σκηνή του Βερολίνου είναι το Humboldt Forum (humboldtforum.org). Στεγάζεται στο Ανάκτορο του Βερολίνου, δηλαδή σε ένα κτίριο με ιστορία ταραγμένη όσο και η ίδια η πόλη. Κύρια κατοικία της δυναστείας Hohenzollern, καταστράφηκε από τους Ανατολικογερμανούς, για να ανακατασκευαστεί και να εγκαινιαστεί τον περασμένο Ιούλιο ως ένα μουσείο που εστιάζεται στη μη ευρωπαϊκή τέχνη: τις μάσκες από το Καμερούν, τα φιλντισένια αντικείμενα από τη Ναμίμπια, τα θρησκευτικά τελετουργικά της Ινδίας και τις ιαπωνικές ιεροτελεστίες του τσαγιού.

Στάση για γλυκό στο Frank Café.

3. Γερμανική και τουρκική κουζίνα

Για βαριές γερμανικές γεύσεις (όπως το μοσχαρίσιο συκώτι ή το πόδι χήνας), καλή μπίρα, schnapps και μηλόπιτα, περάστε από το Hackethal’s (hackethals.de). Για τουρκικό μπάρμπεκιου (σημειωτέον, η τουρκική κοινότητα του Βερολίνου είναι η μεγαλύτερη παγκοσμίως, εκτός Τουρκίας) και κρεατικά τα οποία μπορεί να ψήσει ο καθένας μόνος του στο τραπέζι, θα πάτε στο Fes (fes-turkishbbq.de). Καλό καφέ, χυμούς με φρούτα, λαχανικά, μπαχάρια και ενίοτε αλκοόλ, μεσημεριανό φαγητό και γλυκά σερβίρει το Frank Café (frankcafe.de), που άνοιξε μέσα στο 2021. Ακόμα νεότερη άφιξη, του 2022, είναι το Lovis (lovisrestaurant.com), που μέσα από τις μαγειρικές επιλογές της σεφ Sophia Rudolph προωθεί την εποχικότητα και τη σύγχρονη γερμανική κουζίνα.

Αξιοποιήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να γνωρίσετε την πόλη. © Getty Images/Ideal Image

4. Η πόλη από τη θέση του επιβάτη

Από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, οπότε ανεγέρθηκε το Τείχος του Βερολίνου και αχρηστεύτηκαν οι μισές γραμμές τραμ της πόλης, έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι. Σήμερα το Βερολίνο επενδύει στη βιώσιμη κινητικότητα, ενώ οι ίδιοι οι Βερολινέζοι συστρατεύονται ενάντια στη χρήση αυτοκινήτου, πράγμα που μόνο θετικά λειτουργεί για έναν επισκέπτη. Μη διστάσετε να χρησιμοποιήσετε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μπείτε σε τραμ, στον υπέργειο και τον υπόγειο σιδηρόδρομο (S-Bahn και U-Bahn), επιβιβαστείτε σε λεωφορεία-φυσούνες, σε διώροφα ή στα καινούργια ηλεκτρικά που έχουν προστεθεί στον στόλο της πόλης. Επιλέξτε από τις πιο τουριστικές διαδρομές, όπως είναι η λεωφορειακή γραμμή 100 (Alexanderplatz-Ζωολογικός Κήπος), έως τις πιο άσημες, που χρησιμοποιούν μόνο οι Βερολινέζοι. Δεν υπάρχει πιο ιδιαίτερος τρόπος να γνωρίσει κανείς μια πόλη απ’ ό,τι ως επιβάτης δημόσιας συγκοινωνίας.

5. Η οδός Am Kupfergraben

Στη συνοικία Mitte, στην αριστερή όχθη του παραπόταμου Kupfergraben, απέναντι από το Νησί των Μουσείων, βρίσκεται η οδός Am Kupfergraben. Περπατήστε κατά μήκος του δρόμου και ρίξτε μια ματιά στα κτίρια. Στον αριθμό 7 έμενε κάποτε ο μεγάλος χημικός Gustav Magnus, στο 4Α ο εκπρόσωπος του γερμανικού ιδεαλισμού και ογκόλιθος της φιλοσοφίας Φρίντριχ Χέγκελ (σε ένα κτίσμα, μάλιστα, που μεταγενέστερα υπέστη ζημιές από τον πόλεμο). Στο 6 στεγαζόταν το δικηγορικό γραφείο του τελευταίου ηγέτη της Ανατολικής Γερμανίας, Lothar de Maizière, και στο ίδιο κτίριο κατοικεί μέχρι σήμερα η Άγκελα Μέρκελ. Η πολύπλοκη φυσιογνωμία της Γερμανίας καθρεφτίζεται σε έναν μόνο δρόμο.

6. Τέχνη στο αεροδρόμιο και στο ποτάμι

Βερολίνο και τέχνη πάνε μαζί. Αξίζει να έχετε κατά νου την έκθεση «Bernar Venet, 1961-2021», ένα αφιέρωμα στον Γάλλο γλύπτη, ζωγράφο και εννοιολογικό καλλιτέχνη, που παρουσιάζεται στα υπόστεγα αεροσκαφών 2 και 3 του παλιού αεροδρομίου Tempelhof (έως 30/5). Σε τεχνόφιλους με μίνιμαλ γούστο απευθύνεται η μόνιμη έκθεση «Dark Matter», ένα οπτικό ταξίδι με εγκαταστάσεις φωτός σε ένα παλιό εργοστάσιο στις όχθες του ποταμού Σπρέε (Köpenicker Chaussee 46). Αν αγαπάτε τον Ντέιβιντ Χόκνεϊ, η έκθεση «Four Seasons» στην Gemäldegalerie αποτυπώνει την αλλαγή των εποχών στη φύση μέσα από τα μάτια του Βρετανού ζωγράφου (9/4-24/7).

The Student Hotel, ένα νεανικό ξενοδοχείο που προτιμούν όσοι θέλουν να μένουν κοντά στην Alexanderplatz. © Sal Marston Photography

7. Νέα concepts φιλοξενίας

Τα τελευταία χρόνια η ξενοδοχειακή σκηνή του Βερολίνου έχει υποδεχτεί νέα μέλη, όπως το The Student Hotel Berlin (thestudenthotel.com). Έχει 457 δωμάτια και απευθύνεται κυρίως στον νεαρόκοσμο που πηγαίνει διακοπές στη γερμανική πρωτεύουσα και θέλει να μένει κοντά στην κεντρική Alexanderplatz. Πιο πολυτελές, με έμφαση στο ντιζάιν και στην άνεση, είναι το KPM Hotel & Residences (kpmhotel.de) με 117 καλαίσθητα δωμάτια. Βρίσκεται επίσης σε καλό σημείο, δίπλα στο ποτάμι και κοντά στο πάρκο Tiergarten. Το AMO by Amano (amanogroup.de) στη Friedrichstrasse ξεχωρίζει για το ισραηλιτικό εστιατόριο και το υπόγειο μπαρ του.

Ρώμη

Η βαρκάδα στη λίμνη είναι ένας από τους πολλούς τρόπους με τους οποίους θα χαρείτε τη Villa Borghese. © Getty Images/Ideal Image

1. Carpe Romam!

Ο πιο αυθεντικός και ξεκούραστος τρόπος να εξερευνήσετε τη Ρώμη είναι με δίκυκλο, και μάλιστα βέσπα. Η παρέα του Rome by Vespa (romebyvespa.com) θα σας πάει στα κυριότερα αξιοθέατα, με τις απαραίτητες στάσεις για παγωτό ή street food, και θα σας δείξει μέσω 3D εφαρμογής πώς ήταν η πόλη πριν από χιλιετίες. Τους ανοιξιάτικους μήνες το πάρκο της Villa Borghese είναι αγαπημένος προορισμός για κατοίκους και επισκέπτες. Συνδυάστε τη βόλτα στους κήπους με πικνίκ, βαρκάδα στη λίμνη και επίσκεψη στην Galleria Borghese, όπου φιλοξενούνται μερικά από τα πιο σημαντικά έργα του Caravaggio και άλλων σπουδαίων καλλιτεχνών. Αν έχετε χρόνο, νοικιάστε ποδήλατο και αφιερώστε μία ολόκληρη μέρα στο Περιφερειακό Πάρκο της Αππίας Οδού (16 χλμ. από το κέντρο), της πιο σημαντικής οδικής αρτηρίας που κατασκεύασαν οι αρχαίοι Ρωμαίοι στην ιταλική χερσόνησο. Επισκεφτείτε μεταξύ άλλων το Πάρκο των Υδραγωγείων (parcodegliacquedotti.it), όπου σώζονται επτά από τα έντεκα συνολικά υδραγωγεία που τροφοδοτούσαν με νερό την πόλη.

2. Τέχνη πέρα από τα καθιερωμένα

Η Ρώμη είναι ολόκληρη ένα μουσείο. Όμως, εκτός από τις αξιόλογες εκθέσεις του Maxxi (maxxi.art) και τις συλλογές της Galleria Nazionale (lagallerianazionale.com), αξίζει να στρέψετε το ενδιαφέρον σας και σε χώρους που προωθούν συνέργειες και νέους καλλιτέχνες. Το FOROF (forof.it), στο Palazzo Roccagiovine, συνδυάζει τη σύγχρονη τέχνη με την αρχαιολογία και αποτελεί καρπό συνεργασίας του στούντιο έρευνας και καινοτομίας «It’s» και της Ιταλίδας επιχειρηματία Giovanna Caruso Fendi του ομώνυμου οίκου μόδας. Αναζητήστε επίσης τον καλλιτεχνικό πολυχώρο Cosmo στο Trastevere (Piazza di Sant’Apollonia 13) και τη βρετανική Richard Saltoun Gallery (richardsaltoun.com), που άνοιξε αυτόν τον μήνα στη Via Margutta, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου.

Άποψη της νέας μπουτίκ Dolce & Gabbana στην Piazza di Spagna.

3. Shopping για όλους

Για το καλύτερο πεκορίνο, την πιο φρέσκια μοτσαρέλα και νόστιμα πανίνι, ο προορισμός είναι η αγορά τροφίμων του Testaccio (mercatoditestaccio.it). Κάντε μια στάση και στη Salumeria Volpetti (47, Via Marmorata), ένα από τα πιο ποιοτικά παντοπωλεία της πόλης, για να προμηθευτείτε αλλαντικά, τυριά, κρασιά, τρούφες, ζυμαρικά. Μιλώντας για μόδα, η Ρώμη δεν προσφέρει την πληθώρα επιλογών του Μιλάνου. Αξίζει ωστόσο να επισκεφτείτε το νέο κατάστημα Dolce & Gabbana (49/52 Piazza di Spagna), που στεγάζεται σε ένα διώροφο παλάτσο του 16ου αιώνα, με εντυπωσιακά φρέσκο που απεικονίζονται ψηφιακά και εμπνέονται από τις τοιχογραφίες του Βατικανού. Επίσης, το Bvlgari New Curiosity Shop (11A, Via Condotti), που αλλάζει θεματικές κάθε έξι μήνες και βρίσκεται δίπλα από το ιστορικό Bvlgari store. Στην Piazza Navona, η οδός Corso del Rinascimento είναι γεμάτη αρωματοπωλεία και καταστήματα καλλυντικών. Μια εντελώς διαφορετική εμπειρία προσφέρει η κυριακάτικη υπαίθρια αγορά της Porta Portese. Θα βρείτε υπέροχα κομμάτια –από ρούχα και κοσμήματα μέχρι βιβλία και αντίκες– σε εξαιρετικές τιμές, αρκεί να παζαρέψετε σωστά…

4. Nέα στέκια για φαγητό

Τα τελευταία δύο χρόνια άλλαξαν πολλά σε ολόκληρο τον κόσμο και η Ρώμη δεν αποτελεί εξαίρεση. Το ενδιαφέρον είναι ότι νέα εστιατόρια κάθε είδους –χορτοφαγικά, νεο-τρατορίες, wine bars, καντίνες για πίτσα– ανοίγουν σε λιγότερο γνωστές γειτονιές, προσθέτοντας καινούργιες διευθύνσεις στον γαστρονομικό χάρτη της Αιώνιας Πόλης. Στο Prati, το Almato (almato.it) αποτίνει φόρο τιμής στην παράδοση με καινοτόμες ιδέες και συνδυασμούς. Το Don Pasquale (hotelmaalot.com), μέσα στο νέο ξενοδοχείο Maalot, έγινε γρήγορα αγαπημένο στέκι των Ρωμαίων. Mε ατμόσφαιρα που θυμίζει αποικιακό βρετανικό κλαμπ, το μπιστρό του σεφ Domenico Boschi σερβίρει προσεγμένα κλασικά πιάτα και comfort food, ενώ διαθέτει και cocktail bar. Οι λάτρεις των φυσικών κρασιών περάστε από το Piano C (pianoccircolodelvino.com) στην περιοχή του San Giovanni. Το Casa Manco n.4 (casamanco.it) στο Τrastevere είναι το νέο κατάστημα της αλυσίδας, που σερβίρει παραδοσιακή πίτσα σε κομμάτια με απίστευτα δημιουργικούς συνδυασμούς υλικών. Στην ίδια γειτονιά αξίζουν την προσοχή σας το vegan μπιστρό ArΟmΑticUs (facebook.com/aromaticusroma) και το Ercoli 1928 (ercoli1928.com), που συνδυάζει φούρνο, ντελικατέσεν, wine bar και εστιατόριο.

Το Mama Shelter εμπλούτισε τις επιλογές διαμονής στο Prati.

5. Διαμονή για κάθε γούστο

To W Hotel της αλυσίδας Marriott (marriott.com) εγκαινιάστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, ενώ τα νέα Six Senses και InterContinental αναμένονται το φθινόπωρο του 2022. Τα Hoxton (thehoxton.com) στο Parioli και Mama Shelter (mamashelter.com) στο Prati ζωντάνεψαν με χίπστερ διάθεση δύο περιοχές στις παρυφές του τουριστικού ραντάρ. Για πιο boutique ατμόσφαιρα και υπηρεσίες, επιλέξτε το Maalot Roma (hotelmaalot.com), που άνοιξε στα τέλη του 2021 στο Trevi.

Από το ήσυχο και αριστοκρατικό Prati θα χρειαστείτε μόλις 10-15 λεπτά περπάτημα έως τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. © VISUALHELLAS.GR

6. Dolce Vita στο Prati

Τη γειτονιά του Prati, που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τα μουσεία του Βατικανού και τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, προτιμούν όσοι θέλουν ησυχία και αγαπούν τις παραδοσιακές τρατορίες και πιτσαρίες με γεύση από μαμά. Στους εμπορικούς δρόμους της, τη Via Ottaviano και τη Via Cola di Rienzo, θα βρείτε κομψές οινοθήκες και καφέ, με πιο ενδιαφέρουσες επιλογές την Enoteca Costantini (enotecacostantinipiero.it) και το γκουρμέ καφέ Castroni (castronicoladirienzoshop.it). Μην πείτε όχι σε μια τζαζ βραδιά στο αγαπημένο Alexanderplatz Jazz Club (Via Ostia, 9).

Παρίσι

1. Καλωσόρισες, άνοιξη

Οι μουσικές παραστάσεις στα Σιντριβάνια και στους Κήπους των Βερσαλλιών σηματοδοτούν τον ερχομό της άνοιξης: ξεκινούν στις αρχές Απριλίου και συνεχίζονται μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου (en.chateauversailles-spectacles.fr). Για μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, τοπικά ταξιδιωτικά γραφεία προσφέρουν οργανωμένες ημερήσιες εκδρομές με ποδήλατο από το Παρίσι, που περιλαμβάνουν και εισιτήριο για το σόου. Θα φτάσετε την ώρα του δειλινού.

Έργα του Rodin στον κήπο του αφιερωμένου στον διάσημο γλύπτη μουσείου. ©AFP/VISUALHELLAS.GR

2. Ραντεβού στις γλυπτοθήκες

Οι Παριζιάνοι απολαμβάνουν τους περιπάτους όσο και την τέχνη. Στα όμορφα πάρκα της πόλης και στους κήπους αρκετών μουσείων θα έχετε την ευκαιρία να θαυμάσετε αξιόλογα έργα Γάλλων και διεθνών δημιουργών, με τη μορφή είτε μόνιμων εκθεμάτων είτε περιοδικών εκθέσεων. Ξεκινήστε από τον κήπο του Fondation Cartier (fondationcartier.com) και συνεχίστε στην καλαίσθητη πράσινη έκταση που περιβάλλει το Musée Rodin (musee-rodin.fr), όπου βρίσκονται διάσπαρτα μερικά από τα πιο διάσημα έργα του γλύπτη. Εντυπωσιακά είναι και τα μνημειώδη γλυπτά στο Musée Bourdelle (bourdelle.paris.fr), στον χώρο όπου βρισκόταν το σπίτι και το ατελιέ του Antoine Bourdelle. Γύρω από το προαύλιο του Καθεδρικού Ναού της Παναγίας των Παρισίων έχει στηθεί μια έκθεση με σχέδια των Mathieu Sapin, François Schuiten και άλλων σκιτσογράφων, που απεικονίζουν το έργο ανακατασκευής του. Ένας ακόμα αγαπημένος προορισμός είναι ο Κήπος του Λουξεμβούργου, στο 6ο διαμέρισμα. Συνδυάζει πάρκο, γλυπτοθήκη με τουλάχιστον 100 έργα, πορτοκαλεώνα, θερμοκήπια με πολλά είδη ορχιδέας, κ.ά.

Κοστούμια, μακέτες και πολλά άλλα αντικείμενα με θέμα τον Μολιέρο θα δείτε στην έκθεση «Molière, la fabrique d’une gloire nationale (1622-2022)».

3. 400 χρόνια Μολιέρος

Φέτος το Παρίσι γιορτάζει τα 400 χρόνια από τη γέννηση του Μολιέρου. Στις αίθουσες της Comédie-Française (comedie-francaise.fr) θα παρουσιάζονται όλη τη σεζόν αποκλειστικά έργα του Γάλλου θεατρικού συγγραφέα και δασκάλου της κωμωδίας (έως 25/7), μεταξύ των οποίων ο «Φιλάργυρος», ο «Αρχοντοχωριάτης» και ο «Δον Ζουάν». Στην Opéra Royal, στις Βερσαλλίες, θα ανέβει τον Απρίλιο ο «Κατά φαντασίαν ασθενής» (13-17/4). Τέλος, επίσης στις Βερσαλλίες, ο πολιτιστικός χώρος Espace Richaud (78 Bd de la Reine) φιλοξενεί έως τις 17 Απριλίου την έκθεση «Molière, la fabrique d’une gloire nationale (1622-2022)» με περισσότερα από 200 αντικείμενα με θέμα τον Μολιέρο (χειρόγραφα, σημειώσεις σκηνοθετών, σκίτσα, σκηνικά και κοστούμια, κ.ά.).

4. Σε θέση εκκίνησης

Στις 3 Απριλίου πραγματοποιείται στους δρόμους του Παρισιού ο Μαραθώνιος Schneider Electric Marathon de Paris (schneiderelectricparismarathon.com). Με αφετηρία τα Ηλύσια Πεδία, περνά από σημαντικά τοπόσημα της πόλης, όπως η Rue de Rivoli, η Place de la Bastille και το Bois de Boulogne. Συμμετέχουν περίπου 50.000 δρομείς, οι οποίοι διανύουν τα 42.195 χιλιόμετρα κατά μήκος μιας –κατεξοχήν– επίπεδης διαδρομής.

Θέα στον Πύργο του Άιφελ και στην εσπλανάδα του Τροκαντερό έχει το νέο ξενοδοχείο Canopy by Hilton Paris Trocadero. © Getty Images/Ideal Image

5. Νέα ξενοδοχεία

Το Bvlgari Hôtel Paris (bulgarihotels.com) στη λεωφόρο George V υποδέχθηκε τους πρώτους ταξιδιώτες λίγο πριν από την εκπνοή του 2021. Τα 76 πολυτελή διαμερίσματά του παντρεύουν το διαχρονικό ντιζάιν με την αίγλη του οίκου Bvlgari. Πολύ κοντά στο Λούβρο και το Marais, το Cheval Blanc Paris (chevalblanc.com) δίνει νέα πνοή στο εμβληματικό αρ ντεκό κτίριο του La Samaritaine και προβάλλει το γαλλικό ευ ζην. Δίπλα στην εσπλανάδα του Τροκαντερό, με θέα στον Πύργο του Άιφελ, στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης και στο Παλάτι του Τόκιο, το Canopy by Hilton Paris Trocadero (hilton.com) δίνει έμφαση στις αρ ντεκό γραμμές που γοήτευαν τον αρχιτέκτονα του μοντέρνου κινήματος Le Corbusier. Οι κοινόχρηστοι χώροι του εγκαινιάζουν ένα υβριδικό περιβάλλον, που συνδυάζει ρεσεψιόν με μπαρ και χώρο εργασίας με εστιατόριο. Την κομψή ατμόσφαιρα παλαιότερων εποχών μεταφέρει το ολοκαίνουργιο Hôtel Château Voltaire Paris (chateauvoltaire.com), με τον κήπο Jardin des Tuileries, την Όπερα και το Λούβρο σε ακτίνα βολής. Στο αριστοκρατικό Faubourg Saint-Honoré, το Pley Hοtel (pley-hotel.com) αγαπάει τα vintage αντικείμενα, τους δίσκους βινυλίου και την τέχνη, ενώ στη Μονμάρτρη, που αγάπησαν οι Πικάσο, Βαν Γκογκ και Τουλούζ Λοτρέκ, την προσοχή τραβά το γοητευτικό Hôtel Rochechouart (hotelrochechouart.com) του ομίλου Orso.

Η γαλλική γαστρονομία στα καλύτερά της στο Le Sergent Recruteur. © Romain Zarka

6. Η εστιατορική σκηνή ανανεώνεται

Το εστιατόριο Halle aux Grains (halleauxgrains.bras.fr) των Michel και Sébastien Bras στεγάζεται μέσα στο νέο μουσείο τέχνης Bourse de Commerce-Pinault collection και συγκεκριμένα στον χώρο όπου τιμολογούνταν τα σιτηρά, την εποχή που το κτίριο φιλοξενούσε το εμπορικό επιμελητήριο της πόλης. Επιλέξτε πιάτα ημέρας ή à la carte μενού και δοκιμάστε φρέσκα σελινομακαρόνια με φιστίκι, ψημένα χτένια και για το τέλος μπισκότο coulant. Ο κάτοχος δύο αστεριών Michelin σεφ Jean-François Piège βρίσκεται πίσω από τα μενού πολλών εστιατορίων της πόλης. Τελευταίο πρότζεκτ του, το MIMOSA στο ξενοδοχείο Hôtel de la Marine (hotel-de-la-marine.paris). Σερβίρει μεσογειακή κουζίνα και μεταφέρει την κομψότητα και τη φρεσκάδα της Γαλλικής Ριβιέρας στην Place de la Concorde. Αν σας αρέσει η ιαπωνική κουζίνα, επιλέξτε το Jinchan Shokudo (jinchan.fr) για μια απολαυστική σούπα miso και ευγενική εξυπηρέτηση. Στο νησάκι Île Saint-Louis, το βραβευμένο Le Sergent Recruteur (lesergentrecruteur.fr) αποθεώνει τη γαλλική γαστρονομία με τα τολμηρά πιάτα του σεφ Alain Pégouret, σε έναν χώρο που υπογράφει ο Ισπανός ντιζάινερ Jaime Hayon.