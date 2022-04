Στην παμπ-ξενώνα Τhe Gunton Arms απολαύσαμε την Αγγλία στα καλύτερά της

Η αίθουσα «The Zebra Room» στην παμπ The Suffield Arms πήρε το όνομά της από την ταπετσαρία, σχεδιασμένη ειδικά για το νεοϋορκέζικο εστιατόριο Gino’s. © Hufton + Crow

Είναι ξεχωριστή εμπειρία να κοιμάσαι σε ένα δωμάτιο παμπ του Norfolk με συντροφιά ένα έργο της Paula Rego και άλλα δύο της Tracey Emin, αλλά έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα στο The Gunton Arms. Η χαρακτηριστική gastro pub-ξενώνας, που άνοιξε πριν από δέκα χρόνια, είναι δημιούργημα του «rock and roll» εμπόρου έργων τέχνης Ivor Braka – ενός άνδρα που ντύνεται σαν τον Nick Cave και είναι παγκοσμίως γνωστός ως ο κυριότερος έμπορος έργων του Francis Bacon και του Lucien Freud. Επιπλέον, είναι σύζυγος του supermodel Kristen McMenamy (που εμφανίστηκε πρόσφατα στο εξώφυλλο της βρετανικής Vogue, θυμίζοντας τη Λευκή Βασίλισσα από το «Χρονικό της Νάρνια», αλλά με σκουλαρίκι στη μύτη).

Το The Gunton Arms, που είμαι σίγουρη πως είναι η παμπ με τους πιο καλοντυμένους θαμώνες σε ολόκληρη τη Βρετανία, με τα 16 υπνοδωμάτια γεμάτα αντίκες και μεγάλο μέρος της προσωπικής συλλογής του Braka, φιλοξενείται σε έναν πρώην ξενώνα για κυνηγούς στο Gunton Park, ένα ιδιόκτητο κτήμα 4.000 στρεμμάτων της γεωργιανής εποχής, όπου βρίσκεται το σπίτι του Braka. Μαζί με άλλους γαιοκτήμονες της περιοχής, καθώς και αρχιτέκτονες, ο Braka πέρασε πάνω από δύο δεκαετίες προσπαθώντας να αποκαταστήσει τη γη και τα κτίριά της, φυτεύοντας προσεκτικά δέντρα στις ακριβείς θέσεις που υποδείκνυαν χάρτες του 18ου αιώνα και επαναφέροντας μέχρι και κόκκινα ελάφια που ζούσαν κάποτε στην περιοχή.

Τολμηρά έργα τέχνης από τη συλλογή του Μπράκα διακοσμούν τα δωμάτια του The Gunton Arms.

Δύο παμπ-προορισμοί

Αν δεν σας συγκινεί αρκετά η προοπτική να διανυκτερεύσετε σε ένα από τα δωμάτια όπου διέμενε η Lillie Langtry, ερωμένη του Εδουάρδου ΣΤ΄, πρίγκιπα της Ουαλίας, όταν o γαλαζοαίματος εραστής της επισκεπτόταν το Gunton Hall για ένα Σαββατοκύριακο κυνηγιού τη δεκαετία του 1870, η ομάδα του The Gunton Arms ανέλαβε πρόσφατα ένα ακόμα εγχείρημα. Λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω, το The Suffield Arms αποτελεί άλλη μία προσεκτική αναπαλαίωση μιας όμορφης παμπ του 19ου αιώνα με κόκκινα τούβλα, που παρέμενε κλειστή τα τελευταία εννέα χρόνια. Φιλοξενεί και αυτή μεγάλο μέρος της συλλογής του Braka και κατακλύζεται από άφθονη, απρόσμενη, μποέμ γοητεία. Ωστόσο, αυτός ο χώρος λειτουργεί μόνο ως στέκι για ποτό.

Με αφετηρία το Λονδίνο, μπορείτε πολύ εύκολα να φτάσετε στον σταθμό του Gunton με τρένο (λίγο παραπάνω από μισή ώρα από το Norwich). Μόλις κατεβείτε από την αμαξοστοιχία, θα δείτε το The Suffield Arms να δεσπόζει αγέρωχο σε ένα αχανές λιβάδι. Μπαίνοντας μέσα, θα διαπιστώσετε ότι το κτίριο έχει διατηρήσει τον αυθεντικό χαρακτήρα μιας τοπικής παμπ του Norfolk. Το επισκέφθηκα μια Πέμπτη μεσημέρι, σε ώρα που το τιμά δεόντως η τοπική κοινότητα, καθώς πολύς κόσμος καθόταν στο μπαρ, πίνοντας μπίρες και σχολιάζοντας ένα πολύ σοβαρό, καταπώς φαίνεται, παιχνίδι μπιλιάρδου που παρακολουθούσαν.

Καλοψημένα κρεατικά από τον σεφ Stuart Tattersall στη φωτιά του ανοιχτού τζακιού του The Gunton Arms. © Danny Elwes

Ωστόσο, μπαίνοντας κανείς λίγο πιο βαθιά μέσα στο κτίριο, θα βρει ένα φωτεινό εστιατόριο, στην προέκταση του κτιρίου που θυμίζει θερμοκήπιο με ανισόπεδη οροφή, όπου σερβίρονται tapas σε μακριά, ρουστίκ τραπέζια. Παρήγγειλα μικρά πιάτα με πιπεριές Padrón, αμύγδαλα Marcona, ψητό κουνουπίδι και σάλτσα romesco, απολαμβάνοντας το τεράστιο γκράφιτι της Caragh Thuring που κοσμεί το μπαρ. Αποτελείται από ονόματα παλιών ζωγράφων τοπίων του Norfolk γραμμένα με σπρέι, σε ένα παιχνίδι αλληλεπίδρασης του παρελθόντος με το παρόν.

Όπου κι αν κοιτάξεις, υπάρχουν έργα τέχνης που σκοπό έχουν να προσφέρουν τέρψη και σκέψη. Μου αρέσει πολύ ο ζεστός, ιδιωτικός χώρος με τραπέζια που είναι κρυμμένος σε μια γωνίτσα. Τους τοίχους καλύπτει η ίδια ταπετσαρία με ζέβρες που κοσμεί το Gino’s, το θρυλικό ιταλικό εστιατόριο του Upper East Side της Νέας Υόρκης, όπου έτρωγε τακτικά ο Frank Sinatra, ενώ υπάρχει και μια πολύ δυνατή φωτογραφία του Don McCullin. Καταπληκτικές ταπετσαρίες θα δείτε μέχρι και στις τουαλέτες: ένα γνωστό σχέδιο του Andy Warhol στις γυναικείες και μια ταπετσαρία με πολλές Marilyn Monroe στις ανδρικές. Επάνω, θα βρείτε έναν ακόμα κρυμμένο θησαυρό, ένα πολυκαιρισμένο cocktail saloon bar με βελούδινους πάγκους και περίτεχνα σκαλισμένες σκούρες ξύλινες κολόνες. Αφού νυχτώσει, το φως των κεριών που τρεμοπαίζουν θα σας κάνει να νιώσετε ότι βρίσκεστε σε κινηματογραφικό σκηνικό και δεν ξέρετε ποιος μπορεί να εμφανιστεί για ένα μαρτίνι…

Η σύγχρονη τέχνη, η ζεστή φιλοξενία και η αγγλική αισθητική συναντώνται στο ιστορικό κτήμα όπου λειτουργεί η παμπ-ξενώνας The Gunton Arms.

Τέχνη, πολυτέλεια, γαστρονομία

Έφτασα για check in στο The Gunton Arms νωρίς το απόγευμα (απέχει μόλις ενάμισι χιλιόμετρο από το The Suffield Arms). Τα δωμάτια ακολουθούν την πολυτελή διακόσμηση των σπιτιών της αγγλικής εξοχής (με τη βοήθεια του εμπόρου αντικών, Robert Kime). Ο φωτισμός είναι διακριτικός, τα κρεβάτια στρωμένα με κλινοσκεπάσματα εξαιρετικής ποιότητας, ενώ το πάτωμα των μπάνιων στολίζουν πλακάκια από αιγυπτιακό μάρμαρο που σώθηκε από επαύλεις στην Αλεξάνδρεια. Πολύτιμα κομμάτια της συλλογής τέχνης του Braka υπάρχουν σε αφθονία παντού. Ο ήλιος δεν έχει δύσει, οπότε έχω ακόμη χρόνο για μια βόλτα, να περιπλανηθώ ανάμεσα στα διάσπαρτα γύρω από το κτίριο γλυπτά, μεταξύ των οποίων ένας τρομερά ενδιαφέρων ναός ζιγκουράτ του εκλιπόντος Αμερικανού καλλιτέχνη Sol Le Witt και ένα τεράστιο ατσάλινο παγκάκι με οργανικό σχέδιο του Βραζιλιάνου Ernesto Neto.

Μπαίνοντας στο μπαρ, βλέπω μια τελείως διαφορετική ατμόσφαιρα. Μια ντόπια φίλη το παρομοιάζει με το θρυλικό Groucho Club του Λονδίνου της δεκαετίας του 1980 (με τη διαφορά ότι βρισκόμαστε σε ένα χωράφι). Το μάτι μου πέφτει σε μια κοπέλα με σκούρο πράσινο φόρεμα και έντονο κόκκινο κραγιόν που κάθεται σε μια πολύ αναπαυτική πολυθρόνα. Ορισμένες νύχτες όλα τα καθίσματα τραβιούνται στην άκρη και, σύμφωνα με τη φίλη μου, το πάτωμα παίρνει φωτιά! Θα σας συμβούλευα λοιπόν, εκτός από γαλότσες, να βάλετε στη βαλίτσα σας και παπούτσια χορού.

Άποψη του Elk Room στο The Gunton Arms, με σήμα κατατεθέν το τεράστιο απολιθωμένο κρανίο μιας Ιρλανδικής Άλκης, ηλικίας άνω των 10.000 ετών.

Ακόμα κι αν δεν σας εκφράζει η τολμηρή σύγχρονη τέχνη που σκοπό έχει να προκαλέσει αντιδράσεις και σκέψεις ή έστω τα βαθυπράσινα φορέματα, υπάρχει άλλος ένας λόγος που μπορεί να σας κάνει να χαθείτε εδώ για μία μέρα ή και περισσότερες: το φαγητό. Αξίζει να γνωρίσετε τον σεφ Stuart Tattersall, ο οποίος εμπλουτίζει τη γαστρονομική εμπειρία με στιλ, εξαιρετικές γεύσεις και θεατρικότητα, μαγειρεύοντας στη φωτιά του ανοιχτού τζακιού στο ξακουστό Elk Room (τον τοίχο του οποίου κοσμεί το 10.000 ετών απολιθωμένο κρανίο του μεγαλύτερου ελαφιού που έχει υπάρξει ποτέ ‒ η Γιγάντια Ιρλανδική Άλκη βρέθηκε σε έναν βάλτο και αγοράστηκε από τον Braka σε δημοπρασία στην Ιρλανδία).

Η συνδαιτυμόνας μου παραγγέλνει φιλέτο και χοιρινά μάγουλα για ορεκτικό που, απ’ ό,τι λέει, της προκαλούν απίστευτη ευφορία. Το φαγητό στις gastro pub συχνά απογοητεύει τους vegetarians σαν εμένα. Αλλά με μεγάλη μου χαρά θα σας ενημερώσω ότι το ορεκτικό μου με παντζάρια και blue cheese ήταν γευστικότατο, ενώ εξίσου απολαυστικό ήταν και το κυρίως πιάτο μου, ζυμαρικά με καρδιές αγκινάρας. Αν είχαμε χώρο για γλυκό, θα παραγγέλναμε το cheese cake με μέλι του Gunton με παγωτό από πάστα τζίντζερ που ακούγεται θεϊκό.

H ατμόσφαιρα των εσωτερικών χώρων του The Gunton Arms αποτελεί δημιούργημα του αντικέρ Robert Kime.

Ένα «γεμάτο» διήμερο

Τι άλλο να εξερευνήσετε αν ο δρόμος σας φέρει στο Norfolk; Αν νοικιάσετε αυτοκίνητο, μπορείτε σε μόλις 15 λεπτά να είστε στις παραλίες του Cromer, όπου οι αστακοί και τα καβούρια αποτελούν τοπικά εδέσματα. Πολύ κοντά βρίσκεται επίσης το υπέροχο χωριό Aylsham (εξαιρετικό καφέ σερβίρει το Bread Source, 3 Red Lion St, Aylsham, Norwich NR11 6ER). Άλλο ένα τρομερά γραφικό χωριουδάκι είναι και το Holt, το οποίο αγαπά η Δούκισσα του Cambridge (οι φίλοι της μόδας επισκεφθείτε την μπουτίκ Anna, 4 High Street, Holt Norfolk, NR25 6BQ). Το Blickling Hall, η εντυπωσιακή έπαυλη όπου γεννήθηκε η Anne Boleyn, βρίσκεται επίσης σε απόσταση 15 λεπτών με το αυτοκίνητο. Μου αρέσει πολύ το Sainsbury Centre of Contemporary Art στο Πανεπιστήμιο East Anglia (Norfolk Road, Norwich NR4 7TJ) που στεγάζεται στο πανέμορφο σύγχρονο κτίριο του Norman Foster, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 25 λεπτών και κατ’ εμέ αξίζει να επισκεφθείτε για το φανταστικό πάρκο γλυπτών και τις προχωρημένες εκθέσεις του. Το αγαπημένο των ντόπιων The Dun Cow στο Salthouse (Purdy St, Salthouse, Holt NR25 7X) είναι το τέλειο μέρος για μια μπίρα και μια βόλτα στην παραλία με αέρα.

Πριν από την επιστροφή μου στο Λονδίνο, σκέφτομαι να κάνω μια στάση στο Norwich και να περιπλανηθώ στα όμορφα πλακόστρωτά του. Όμως αλλάζω γνώμη όταν συνειδητοποιώ ότι θέλω να εκμεταλλευτώ κάθε λεπτό στο The Gunton Arms. Πόσο συχνά έχει κανείς την ευκαιρία να χαρεί ένα τόσο μοναδικό περιβάλλον, φτιαγμένο με τόσο πάθος και μεράκι; Προτίμησα λοιπόν να μοιραστώ το προσωρινό σπίτι μου για λίγες ώρες ακόμη με την Paula Rego, την Tracey Emin και τους υπόλοιπους.

Ποιος δεν θα ήθελε να απολαύσει ένα λουτρό στην κομψή μπανιέρα του The Parkin Room;

ME ΜIA MΑTIA

Για διαμονή

The Gunton Arms (Cromer Road, Thorpe Market, Norwich NR11 8TZ, theguntonarms.co.uk, από 114 ευρώ το δίκλινο). Απολαύστε την τέχνη στην απόλυτη gastro pub.

Για φαγητό

The Suffield Arms (Station Road, Thorpe Market, Norwich, NR11 8UE). Tapas με μια γεμάτη μερίδα μποέμ γοητείας.

Για επίσκεψη

Blickling Hall (Norwich NR11 6NF). Χαθείτε στην ιστορία της απίστευτης έπαυλης και των κήπων της.

Για ποτό

The Dun Cow (Purdy St, Salthouse, Holt NR25 7XA). Αγαπημένο των ντόπιων. Προσφέρεται για τονωτική βόλτα στην παραλία και μπίρα.