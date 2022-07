Λος Άντζελες: οι νέες αφίξεις της σεζόν

Κείμενο: Sheila Yasmin Marikar c.2022 The New York Times Company – Aπόδοση: Μαρία Κωβαίου

Ήλιος, άμμος και παρατήρηση διασημοτήτων στο φυσικό τους περιβάλλον: Οι τουρίστες ανέκαθεν επισκέπτονταν το Λος Άντζελες για έναν συνδυασμό των παραπάνω. Κι αν έχετε όρεξη για κοκτέιλ, μην ανησυχείτε, η πόλη της Καλιφόρνιας εξακολουθεί να αποτελεί επιλογή για τους ταξιδιώτες – κατευθυνθείτε προς ένα από τα δημοφιλή παραλιακά στέκια της, όπως το Nobu Malibu ή το Giorgio Baldi και ενδώστε.

Το Λος Άντζελες έχει βέβαια να προσφέρει πολλά παραπάνω από τα προφανή. Νέα, αντισυμβατικά εστιατόρια και μπαρ έχουν ενισχύσει το προφίλ του ως παγκόσμιας πρωτεύουσας της γαστρονομίας. Θεατρικές σκηνές, υπαίθριες και μη, είναι κλεισμένες για ήδη πετυχημένες αλλά και πολλά υποσχόμενες παραστάσεις. Μουσεία, όπως το Academy Museum of Motion Pictures, που αποτίνει φόρο τιμής στο Χόλιγουντ και άνοιξε με μεγάλη καθυστέρηση έχοντας κοστίσει 484 εκατ. δολάρια, προσελκύουν πλήθη επισκεπτών. Ορδές τουριστών καταφθάνουν στο Λος Άντζελες.

«Η επιστροφή του Λος Άντζελες είναι γεγονός», αναφέρει ο Adam Burke, πρόεδρος και CEO της Eπιτροπής Tουρισμού της πόλης, προσθέτοντας πως φέτος προβλέπεται ότι θα την επισκεφτούν πάνω από 46 εκατ. άνθρωποι, πλησιάζοντας το ρεκόρ των 50,7 εκατ. τουριστών του 2019. «Είμαστε αισιόδοξοι ότι το Λος Άντζελες θα έχει ανακάμψει πλήρως μέχρι το τέλος του 2023».

Κάποια από τα πιάτα του Berbere, του vegan εστιατορίου με Αιθιοπικές επιρροές στη Σάντα Μόνικα.

Εστιατόρια και μπαρ

Αν το Λος Άντζελες δεν ήταν ήδη η πόλη με το καλύτερο sushi σε ολόκληρη τη χώρα, σίγουρα είναι τώρα. Το Sushi Tama, το Morihiro και το Kinkan είναι μόνο κάποιοι από τους πολυτελείς ναούς του «omakase» (στην Ιαπωνία, όταν παραγγέλνεις omakase σημαίνει ότι αφήνεις τον σεφ να επιλέξει για σένα) που άνοιξαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και απέκτησαν φανατικό κοινό με τα πακέτα takeaway στα οποία τα φρέσκα ψάρια λαμπύριζαν σαν πολύτιμοι λίθοι. Πλέον, μπορείτε και να καθίστε για φαγητό σε αυτά, αρκεί να κάνετε κράτηση εγκαίρως: οι θέσεις στον πάγκο του Kinkan, όπου οι τιμές των γευμάτων κυμαίνονται μεταξύ 120 και 250 ευρώ το άτομο, είναι δυσεύρετες.

Το κίνημα Black Lives Matter ανανέωσε το ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις του Λος Άντζελες που ανήκουν σε μαύρους, και ιδιαίτερα τα εστιατόρια. Οι κριτικοί πλέκουν το εγκώμιο του Berbere, ενός vegan εστιατορίου με αιθιοπικές επιρροές που άνοιξε στη Σάντα Μόνικα το 2021 (τα περισσότερα πιάτα κοστίζουν λιγότερο από 20 ευρώ), ενώ δύσκολα θα βρείτε καλύτερο καφέ latte από αυτόν του Bloom & Plume, του καφέ-καφεπωλείου που άνοιξε ο διάσημος ανθοπώλης Maurice Harris λίγο πριν από την πανδημία δίπλα στο μαγαζί του στην ανατολική άκρη της πόλης (ροφήματα espresso από 3,50 ευρώ). Αρκετές ιστοσελίδες διαθέτουν πλέον οδηγούς με τα καλύτερα εστιατόρια της πόλης με μαύρους ιδιοκτήτες. Ο οnline οδηγός του Thrillist.com είναι ιδιαίτερα εκτενής.

Ποιος νοιάζεται για τους υδατάνθρακες… Η πίτσα είναι πολύ της μόδας και ειδικά στο Mother Wolf, το πιο πολυσύχναστο νέο εστιατόριο του Χόλιγουντ, δεν προλαβαίνουν να τη φτιάχνουν. Στους φανατικούς του πελάτες συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, η Ριάννα και η Μισέλ Ομπάμα. Στο κεντρικό Λος Άντζελες, το De La Nonna σερβίρει γιαγιαδίστικες πίτσες (από 16 ευρώ) και δροσιστικά Negroni. Στη συνοικία Echo Park, στα ανατολικά της πόλης, το Grá σερβίρει μια πιο υγιεινή εκδοχή πίτσας με βάση από βιολογικό προζύμι, καθώς και ποικιλία από εποχικά λαχανικά που έχουν υποστεί γαλακτική ζύμωση (κίμτσι) αλλά και φυσικό κρασί, το οποίο παρεμπιπτόντως έχει εμπνεύσει τη δημιουργία τόσων πολλών νέων μπαρ που θα νόμιζε κανείς πως έχει ανακαλυφθεί κάποιο… κοίτασμα φυσικού κρασιού.





Το Academy Museum of Motion Pictures άνοιξε στο Λος Άντζελες τον Σεπτέμβριο.

Μουσεία και live εκδηλώσεις

Τα σημαντικότερα μουσεία του Λος Άντζελες είναι και πάλι ανοιχτά: το The Broad θα φιλοξενεί μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου μια νέα συλλογή έργων του Takashi Murakami, καθώς και μια σειρά από έργα τέχνης με θέμα την αμερικανική σημαία. Πολλά από τα μουσεία της πόλης, όπως το The Broad, το Getty, το Los Angeles County Museum of Art και το Academy Museum of Motion Pictures –το οποίο άνοιξε τον Σεπτέμβριο και αποτελείται από έξι ορόφους με αναμνηστικά από τη βιομηχανία του θεάματος–, απαιτούν προκράτηση και ακολουθούν τα δικά τους πρωτόκολλα προστασίας κατά της Covide-19 όσον αφορά στη χρήση μάσκας και στα πιστοποιητικά εμβολιασμού. Καλό θα ήταν να συμβουλευθείτε τις ιστοσελίδες τους πριν από την επίσκεψή σας.



Όσο για τις εκδηλώσεις, είναι πολλές και ποικίλες. Το Hollywood Bowl και το Greek Theatre, οι δύο εξέχοντες υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων στην πόλη έχουν επιστρέψει με πλήθος συναυλιών, ενώ το καινούργιο μουσικό φεστιβάλ This Ain’t No Picnic στην πόλη Πασαντίνα έχει συγκεντρώσει έναν αξιοσημείωτο αριθμό ροκ συγκροτημάτων, μεταξύ των οποίων τους The Strokes και τους LCD Soundsystem, που θα ενθουσιάσουν τους φίλους του μουσικού αυτού είδους.

Άποψη του μουσείου The Broad.

Οπαδοί των σπορ, δώστε προσοχή: με την προσθήκη της ποδοσφαιρικής ομάδας Angel City Football Club στο Εθνικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυναικών (NWSL), το Λος Άντζελες έχει τώρα 11 επαγγελματικές αθλητικές ομάδες – τις περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη αμερικανική πόλη. Οι οπαδοί του πρωταθλήματος NFL συρρέουν στο νέο στάδιο SoFi Stadium της πόλης Inglewood, όπου τον Φεβρουάριο που μας πέρασε οι Λος Άντζελες Ραμς κέρδισαν το Super Bowl παίζοντας εντός έδρας.

Στο ίδιο συγκρότημα με το SoFi Stadium, το νέο YouTube Theater παρουσιάζει αυτό το καλοκαίρι και φθινόπωρο ένα εκτενές πρόγραμμα συναυλιών με καλλιτέχνες που κατάγονται από τη Λατινική Αμερική, όπως oι Gloria Trevi και Sebastian Yatra.

Παλιά αξιοθέατα έχουν αναβαθμιστεί, όπως το κινηματογραφικό στούντιο της Warner Bros. Entertainment Inc., που χρησιμοποιείται για τις ξεναγήσεις Warner Bros. Studio Tours και απέκτησε νέο υπερσύγχρονο κέντρο υποδοχής επισκεπτών, αλλά και το αντίστοιχο στούντιο της Universal Studios Hollywood στο οποίο έχει προστεθεί μια νέα βόλτα με τρενάκι εμπνευσμένη από την ταινία «The Secret Life of Pets».

Το λόμπι του ξενοδοχείου Proper Hotel.

Ντιζαϊνάτα ξενοδοχεία

Tο 2021, το Λος Άντζελες πρόσθεσε 2.100 νέες κλίνες στο πορτφόλιο φιλοξενίας του, έχοντας να επιδείξει πλέον ένα «σπίτι μακριά από το σπίτι» για κάθε τύπο ταξιδιώτη. Στο κέντρο της πόλης, το Proper Hotel (South Broadway 1100, από 342 ευρώ), σε σχέδια της Kelly Wearstler, προσελκύει τόσο ντόπιους όσο και ξένους με την ιδιαίτερη αισθητική του, ένα μίγμα αρ ντεκό και σύγχρονου κοσμοπολιτισμού. Το Pendry West Hollywood (Sunset Blvd. 8430, από 515 ευρώ) φέρνει μια δόση μαξιμαλισμού στη συνοικία Sunset Strip με πληθωρικά δωμάτια σχεδιασμένα από τον Martin Brudnizki, ένα rooftop εστιατόριο με επικεφαλής τον σεφ Wolfgang Puck και μια πισίνα όπου… συμβαίνουν πράγματα!

To Maybourne Beverly Hills (North Canon Dr. 225, από 1.074 ευρώ) της βρετανικής αλυσίδας πολυτελών ξενοδοχείων Maybourne Hotel Group φέρνει μια δόση Βρετανίας στην άλλη άκρη της Αμερικής. Για όσους ενστερνίζονται μια στάση ζωής «yolo» (you only live once) και έχουν άφθονο χρήμα για ξόδεμα, το Beverly Hills Hotel (Sunset Blvd. 9641, από 721 ευρώ) που φέτος γιορτάζει τα 110α γενέθλιά του, προσφέρει τη σήμα κατατεθέν σαλάτα του «McCarthy Salad» έναντι 1.877 ευρώ – εκτός από μαρούλι, περιλαμβάνει νιφάδες χρυσού, αστακό, χαβιάρι, ένα μπουκάλι σαμπάνιας Dom Pérignon και την υπέρ το δέον αίσθηση ανωτερότητας που συνεπάγεται το να παραγγέλνεις μια σαλάτα που κοστίζει πάνω από τη μέση μηνιαία δόση ενός στεγαστικού δανείου.