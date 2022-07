Το Παρίσι αποκαλύπτει το νέο του πρόσωπο

Το μέλλον προβλέπεται λαμπρό για τον βραβευμένο σεφ Thibault Sombardier. Την προηγούμενη χρονιά, πιεσμένοι οικονομικά εξαιτίας των απανωτών lockdowns και των περιορισμών στον χώρο της εστίασης, οι ιδιοκτήτες του εστιατορίου Antoine στη Δεξιά Όχθη του Σηκουάνα (στο οποίο ο Sombardier είχε κερδίσει ένα αστέρι Michelin για τα δημιουργικά πιάτα του με θαλασσινά) αποφάσισαν να πουλήσουν την επιχείρηση, που κατά τη διάρκεια της δεκαετούς λειτουργίας της είχε μαγειρέψει για τους πάντες: από πολιτικούς μέχρι σταρ αθλητές, όπως η Serena Williams.

Ωστόσο, ένα απόγευμα του περασμένου Απρίλη, ο σεφ θα μιλούσε με ιδιαίτερη αισιοδοξία για τη γαστρονομική σκηνή του Παρισιού και για το πιο πρόσφατο εγχείρημά του, ένα σικ μπιστρό στην Αριστερή Όχθη ονόματι Les Parisiens. «Ο κόσμος ανυπομονεί να ανακαλύψει τα νέα γαστρονομικά στέκια», είπε. «Τα πράγματα πάνε καλά στο Παρίσι. Ο κόσμος βγαίνει έξω. Είμαι αισιόδοξος. Προβλέπεται μια καλή χρονιά».

Το τελευταίο είναι κάτι που ακούς όλο και πιο συχνά την εποχή αυτή στη γαλλική πρωτεύουσα. Οι μάσκες έχουν καταργηθεί σε όλους τους χώρους (με εξαίρεση στα νοσοκομεία και στους οίκους ευγηρίας) και το πιστοποιητικό εμβολιασμού δεν είναι πλέον απαραίτητο σε εστιατόρια, μπαρ, μουσεία, συναυλιακούς χώρους και μέσα μαζικής μεταφοράς. Σπρώχνοντας για να περάσεις ανάμεσα από τα πλήθη του Σαββατοκύριακου στις συνοικίες Le Marais ή Saint Germain-des-Près, μπορεί και να πιστέψεις πως βρίσκεσαι ξανά στο 2019.

Το πολυκατάστημα Samaritaine, έξοχο δείγμα της Μπελ Επόκ, παρέμεινε κλειστό για σχεδόν 16 χρόνια και άνοιξε ξανά τις πόρτες του το περασμένο καλοκαίρι.

Ναοί της κατανάλωσης και τέχνη σε αφθονία

Το πλέον πολυαναμενόμενο παρισινό εγχείρημα ήταν η αναγέννηση του Samaritaine, ενός κλασικού πολυκαταστήματος της Μπελ Επόκ δίπλα στον Σηκουάνα. Το τοπόσημο αυτό του 19ου αιώνα, ιδιοκτησίας του διεθνούς ομίλου ειδών πολυτελείας LVMH, με διευθύνοντα σύμβουλο τον Bernard Arnault (τον πλουσιότερο άνδρα της Γαλλίας), ανέστειλε τη λειτουργία του το 2005 για να διαχειριστεί κάποια κατασκευαστικά ζητήματα και παρέμεινε κλειστό για σχεδόν 16 χρόνια.

Η νέα εκδοχή του κτιριακού συγκροτήματος, που εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 2021, αποτελεί έναν «καθεδρικό ναό» της κατανάλωσης με αρ νουβό και αρ ντεκό λεπτομέρειες. Αν τρομάζετε στην ιδέα να εξερευνήσετε μόνοι σας το κτίριο με τα περισσότερα από 12 εστιατόρια, το πεντάστερο ξενοδοχείο Cheval Blanc, το spa, το ατελιέ αρωμάτων, το σαλόνι VIP και το πλήθος από μαγαζιά που εμπορεύονται κάπου 700 διαφορετικά brands, τότε μπορείτε να κλείσετε μια ξενάγηση 90 λεπτών, κόστους 15 ευρώ.

Το εστιατόριο Persil στη Βαστίλη αγαπά τα θαλασσινά εδέσματα και τις αφρικανικές επιρροές.

Και για να μην έχει μόνο ο Arnault όλη τη δόξα, ο δεύτερος πλουσιότερος άνδρας της Γαλλίας, ο François Pinault, παρουσίασε πέρυσι το δικό του επιβλητικό εγχείρημα μέσα σε ένα ιστορικό μνημείο αιώνων, το κυκλικό κτίριο που κάποτε στέγαζε το χρηματιστήριο του Παρισιού. Το νέο του μουσείο, γνωστό ως Bourse de Commerce – Pinault Collection, φέρει την υπογραφή του Ιάπωνα αρχιτέκτονα Tadao Ando και φιλοξενεί έργα από την τεράστια συλλογή σύγχρονων έργων τέχνης του Pinault, μεταξύ των οποίων καμβάδες του Sigmar Polke, σωλήνες φθορίου του Dan Flavin και γλυπτά του Urs Fischer.

Η Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας Agnes B., με τη σειρά της, ακολούθησε μια άλλη προσέγγιση, επιλέγοντας ένα λευκό μοντέρνο κτίριο στο καθόλου κυριλέ 13ο διαμέρισμα του Παρισιού για να εκθέσει τη δική της συλλογή έργων τέχνης, που περιλαμβάνει από φωτογραφίες του Man Ray μέχρι γκράφιτι του Futura. Γνωστός ως La Fab, ο χώρος παρουσίασε μέχρι τις 30 Ιουνίου την έκθεση «L’Enfance dans La Collection Agnes B» με πίνακες, σκίτσα, φωτογραφίες, γλυπτά και installations από τη συλλογή της σχεδιάστριας με θέμα την παιδική ηλικία.

Το μουσείο Bourse de Commerce – Pinault Collection φιλοξενεί έργα σύγχρονης τέχνης από την προσωπική συλλογή του Γάλλου μεγιστάνα François Pinault.

Κλασικά, αγαπημένα και νεωτερικά

Τα δύο κορυφαία μουσεία του Παρισιού, το Λούβρο και το Musée d’Orsay, λειτουργούν πλέον κανονικά. Δύο από τις πιο ενδιαφέρουσες εκθέσεις του Λούβρου είναι η «Yves Saint Laurent at the Louvre» (μέχρι 19/9), με κάποιες από τις πλέον εξαίσιες δημιουργίες του Γάλλου σχεδιαστή μόδας Yves Saint Laurent, και η «Pharaoh of the Two Lands» (μέχρι 25/7), αφιερωμένη στην αιγυπτιακή δυναστεία του βασιλιά των Κουσιτών Πιανκί. Στην άλλη όχθη του Σηκουάνα, στο Musée d’Orsay, η έκθεση με τίτλο «Gaudì» (μέχρι 17/7) φιλοξενεί μια μεγάλης κλίμακας ρετροσπεκτίβα του έργου του Ισπανού αρχιτέκτονα μέσα από σκίτσα, μακέτες, έπιπλα και άλλα.

Και ενώ η Παναγία των Παρισίων βρίσκεται ακόμα σε διαδικασία αποκατάστασης μετά την πυρκαγιά του 2019, μια αναπαράσταση εικονικής πραγματικότητας στη συνοικία La Défense προσφέρει έναν εναλλακτικό τρόπο για να επισκεφθείτε το εμβληματικό αυτό γοτθικό κτίσμα του Μεσαίωνα. Με τίτλο «Eternelle Notre-Dame», η 45λεπτη ξενάγηση εμβυθίζει τους επισκέπτες σε πλήρως ψηφιοποιημένες φωτοαποδόσεις του καθεδρικού από τον Μεσαίωνα μέχρι τις μέρες μας.

Κόκκινο κρεμμύδι γεμιστό με κινόα, πιπεριές, εσαλότ, ηλιόσπορους και φρέσκο θυμάρι, ένα από τα χορτοφαγικά πιάτα του Persil.

Υψηλή γαστρονομία και γκουρμέ street food

Στο γαστρονομικό μέτωπο η πιο… αφ’ υψηλού νέα εμπειρία ίσως και να είναι αυτή στο Les Ombres. Πρόκειται για το νέο εστιατόριο στην ταράτσα του Musée du Quai Branly – Jacques Chirac, όπου συναντιούνται τα ταλέντα του κορυφαίου αρχιτέκτονα Jean Nouvel και του διασημότερου εστιάτορα της χώρας, Alain Ducasse. Στην αβανγκάρντ σάλα με τη γυάλινη σκεπή σε σχέδια του Nouvel, η μπριγάδα του Ducasse σερβίρει ένα δείπνο 110 ευρώ με κλασικά γαλλικά πιάτα, όπως είναι τα λευκά σπαράγγια, το φουά γκρα και το στήθος πάπιας. Αυτό, ωστόσο, που μαγνητίζει τα βλέμματα είναι ο Πύργος του Άιφελ που υψώνεται επιβλητικός σε απόσταση αναπνοής.

Ο Ducasse και άλλοι Παρισινοί σταρ της γαστρονομίας ασχολήθηκαν επίσης με τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που στόχο έχουν την ποιοτική ανύψωση του φαγητού του δρόμου, του φαστ φουντ και των επιδορπίων. Για ένα οικονομικό παρισινό γεύμα δοκιμάστε το signature πιάτο (15 ευρώ) στο κυριλέ ψητοπωλείο Burger Père et Fils par Alléno του σεφ Yannick Alléno ή ένα κροκ μεσιέ απ’ όλα (8,50 ευρώ) σε ένα από τα καινούργια καταστήματα Croq’Michel του κριτή του «Top Chef» Michel Sarran. Για επιδόρπιο μπορείτε να περάσετε από τη συνοικία Bastille για σορμπέ και άλλα (6,50 ευρώ) στο πρώτο παγωτοπωλείο του Ducasse, το La Glace Alain Ducasse, ή για ένα choux (2 ευρώ) που θα έχει βγει μόλις από τον φούρνο, στο ζαχαροπλαστείο Tapisserie, το πιο πρόσφατο εγχείρημα στη γειτονιά από τον σεφ του εστιατορίου Septime, Bertrand Grébaut.

Τα 36 δωμάτια του Hotel Paradiso είναι εξοπλισμένα με προτζέκτορες τελευταίας τεχνολογίας και ταινιοθήκη.

Μέρες και νύχτες πολυτελείας

Σημαντικά πράγματα συμβαίνουν και στον χώρο της διαμονής – και δεν αναφέρομαι μόνο στο νέο γιγαντιαίο Pullman Montparnasse των 32 ορόφων και των 957 δωματίων ή στο ρετιρέ των 994 τ.μ. και των 1.700 ευρώ τη βραδιά στην κορυφή του 76κλινου Bulgari Hotel Paris, επί της μοδάτης λεωφόρου Georges V.

Το Hotel Paradiso, που ανήκει στην αλυσίδα κινηματογραφικών αιθουσών MK2, δημιουργήθηκε με τη συμμετοχή ντόπιων δημιουργών – όπως του καλλιτέχνη της street art J.R., του μουσικού-σκηνοθέτη Woodkid και του εστιάτορα Marc Grossman του δημοφιλούς Bob’s Juice Bar. Το ξενοδοχείο, που βρίσκεται κοντά στην πλατεία Place de la Nation, προσφέρει διαμονή σε 36 δωμάτια εξοπλισμένα με προτζέκτορες λέιζερ, οθόνες πλάτους τριών μέτρων και ταινιοθήκη. Προσφέρει επίσης rooftop μπαρ και ιδιωτικό δωμάτιο karaoke.

To εστιατόριο Les Ombres προσφέρει θέα στον Πύργο του Άιφελ από απόσταση αναπνοής.

Multi-culti επιρροές

Για να ανακαλύψετε τα μικρότερα καινούργια διαμαντάκια του Παρισιού, ακολουθήστε τη μυρωδιά των ψητών λαχανικών από τις διεθνείς γαστρονομικές κουζίνες. Στο Persil, στη Bαστίλη, ίσως βρεθείτε σε ένα τραπέζι γεμάτο ιχθυοχορτοφαγικά εδέσματα με αφρικανικές επιρροές. Το μενού του σεφ Kumpi Lo μπορεί να περιλαμβάνει mikaté (κονγκολέζικες ψητές μπάλες παναρισμένου μπακαλιάρου με πουρέ μοβ πατάτας, 22 ευρώ) και ένα πλούσιο ογκρατέν γλυκοπατάτας με βούτυρο τρούφας, τυρί τσένταρ και τόφου (19 ευρώ).

Ή μπορεί να καταλήξετε στη σκοτεινή αίθουσα του wine bar Stéréo, κοντά στη συνοικία Pigalle. Αν και δεν είναι αυστηρά χορτοφαγικό, το μενού του θα κερδίσει τους κρεατοφάγους με τις χωρίς κρέας γευστικές προτάσεις του –ψητά καρότα με κάρι καρύδας (10 ευρώ), κολοκύθα στη σχάρα με μέλι, ταχίνι, φουντούκια και σπόρους ροδιού (10 ευρώ)– από τον Μπανγκλαντεσιανό σεφ Swaran Joshi.

Και αν δεν αντέχει η τσέπη σας ένα εισιτήριο για τον γύρο του κόσμου, περάστε από τη συνοικία Belleville και κάντε κράτηση σε ένα από τα 31 χρωματιστά, εθνο-σίκ δωμάτια του ξενοδοχείου Babel. Το λόμπι και το εστιατόριό του θυμίζουν κάτι ανάμεσα σε μαροκινό τεϊοποτείο και στα αντίσκηνα των καταυλισμών που βλέπεις στις ερήμους του Ρατζαστάν. Ύστερα από ένα γεύμα με χούμους από τη Μέση Ανατολή (6 ευρώ), τερίνα από το Χαλέπι της Συρίας (με αρνί, αποξηραμένα βερίκοκα και μπαχαρικά, 12 ευρώ) και κρασί από την Κροατία, μπορείτε εύλογα να αναρωτηθείτε: κερδίζω και πόντους επιβράβευσης για την κάρτα μιλίων μου; «Ο Πύργος της Βαβέλ έφερε κοντά όλα τα έθνη του κόσμου», μου είπε ο ιδιοκτήτης, Johan Diony. «Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς εδώ στο ξενοδοχείο μας».