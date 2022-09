Σπέτσες: Ο απόλυτος φθινοπωρινός οδηγός

Η ΕΠΟΧΗ

Οι Σπέτσες ανεβάζουν τουριστική αυλαία την άνοιξη και τη ρίχνουν το φθινόπωρο, με κάποια μαγαζιά να κλείνουν τον Σεπτέμβριο μετά την Αρμάτα, άλλα τον Οκτώβριο μετά το Spetses Mini Marathon ή την 28η Οκτωβρίου. Αυτή την περίοδο θα πετύχετε το νησί στην πιο γλυκιά εποχή του. Επειδή όμως ο Σεπτέμβρης είναι μεταβατικός μήνας και πολλές επιχειρήσεις σταδιακά κλείνουν, προτού ξεκινήσετε για κάποιο καφέ, εστιατόριο ή χώρο τέχνης, επιβεβαιώστε με ένα τηλεφώνημα ότι είναι ανοιχτά.

Η σπηλιά του Μπεκίρη

Η ΩΡΑ

Κάθε τόπος έχει την ώρα του. Για τις Σπέτσες η καλύτερη είναι όταν σουρουπώνει. Το νησί παίρνει μια απόχρωση ασημί και προσφέρεται για μια βόλτα στο παλιό λιμάνι.

ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Οι Σπέτσες συνδέονται ακτοπλοϊκώς με τον Πειραιά με ταχύπλοο (διάρκεια 2-2½ ώρες, από 48 ευρώ η απλή μετάβαση, hellenicseaways.gr, alphalines.gr). Μπορείτε επίσης να οδηγήσετε από την Αθήνα έως την Κόστα (3 ώρες, 32 ευρώ) κι από εκεί να πάρετε το φέρι (15-20 λεπτά, 3,5 ευρώ) ή θαλάσσιο ταξί (30 ευρώ η απλή μετάβαση, από 1 έως 8 άτομα).

Αμυγδαλωτά Καρδιασμένου

ΔΙΑΜΟΝΗ

Το Hotel Roumani (Ντάπια, τηλ. 22980-72244, hotelroumani.gr, από 73 ευρώ το δίκλινο με πρωινό) βρίσκεται σε εξαιρετικό σημείο του λιμανιού. Είναι ένα ξενοδοχείο με πολύ φιλόξενο προσωπικό, απλά, όμορφα δωμάτια κι ένα όμορφο καφέ.

Ο ξενώνας Αργοναύτης (Άγιος Μάμας, τηλ. 6948-543869, argonaftispetses.com, από 50 ευρώ χωρίς πρωινό) βρίσκεται σε μια πιο ήσυχη γειτονιά, έχει περιποιημένα δωμάτια εξοπλισμένα με μηχανή του καφέ και τσάι. Στον εξωτερικό χώρο υπάρχει ένα τραπεζάκι με δύο καρέκλες, όπου μπορείτε να καθίσετε για να απολαύσετε ένα ποτό (το οποίο θα έχετε ήδη προμηθευτεί take away) μέσα στην πρασινάδα. Ο ξενώνας είναι φιλικός για τα ζώα.

Το Armata Boutique Hotel (ενορία Αγίου Αντωνίου, τηλ. 22980-72683, armatahotel.gr, από 127 ευρώ με πρωινό) είναι ένα πολυτελές ξενοδοχείο πόλης με ιστορικό όνομα και 20 δωμάτια, που συνδυάζει την παραδοσιακή αρχιτεκτονική με την υψηλή παροχή υπηρεσιών.

Το Ποσειδώνιο (Ντάπια, τηλ. 22980-74553, poseidonion.com, από 214 ευρώ με πρωινό) αποτελεί μια ξεχωριστή πρόταση διαμονής. Όπως σε όλα τα παλιά, ιστορικά ξενοδοχεία, η ψυχή του κρύβεται στους κοινόχρηστους χώρους. Από αρχιτεκτονικής άποψης, ίσως πιο εντυπωσιακή είναι η σουίτα Cupola, στον θόλο του ξενοδοχείου, που παραπέμπει σε αναποδογυρισμένο καΐκι. Η Library Brasserie με πιάτα αστικής κουζίνας, το Palms όπου σερβίρονται δροσερά κοκτέιλ, το σπα και το Water Panda (για βαρκάδες upon request) συμπληρώνουν την εμπειρία.

Ταρσανάς

ΦΑΓΗΤΟ / ΠΟΤΟ

Πιείτε τον πρώτο καφέ στο Καφενείο (τηλ. 22980-72202), ένα κλασικό στέκι όπου οι Σπετσιώτες θαμώνες ανακατεύονται με τους επισκέπτες, δημιουργώντας μια ζωηρή ατμόσφαιρα. Περάστε από το Provenza (τηλ. 22980-75500) για καλή πίτσα, από τον Αργύρη (τηλ. 22980-29555) για μαγειρευτά και της ώρας, από τον Ταρσανά (τηλ. 22980-74490) για fine dining, γαριδομακαρονάδα, αστακό και ψάρι α λα σπετσιώτα. Για βραδινή ρομαντζάδα στην αμμουδιά υπάρχει η Ακρογιαλιά (τηλ. 22980-74749). Για σουβλάκι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Souvlucky (τηλ. 22980-29473), για σουτζουκάκια και μουσακά στο εστιατόριο της Ζωγεριάς (τηλ. 6944-627851), στην ομώνυμη παραλία. Νέα άφιξη στον γαστρονομικό κόσμο των Σπετσών είναι το Άγρα Meat & Wine (τηλ. 6933-237845), ένα μαγαζί με ασυνήθιστο κόνσεπτ, αφού λειτουργεί ταυτόχρονα ως κρεοπωλείο και ως μπιστρό για κρασί. Για μια τελευταία ομελέτα πριν φύγει το πλοίο, καθίστε στον Ρούσο (τηλ. 22980-72819), σε κομβικό σημείο του λιμανιού. Ένα ωραίο δώρο που μπορείτε να αγοράσετε από τις Σπέτσες για τους φίλους σας είναι τα αμυγδαλωτά. Θα βρείτε σε αρκετά μαγαζιά, όπως είναι ο Πολίτης (τηλ. 22980-72248) και ο Καρδιασμένος.

Bar Spetsa

ΜΑΓΑΖΙΑ-ΤΟΠΟΣΗΜΑ

■ Το The Magus Art Café (τηλ. 22980-72306), γιατί βρίσκεται μέσα στην ιστορική Αναργύρειο Σχολή, σε περιβάλλον ειδυλλιακό, πάνω από τη θάλασσα και ανάμεσα στα πεύκα. Σερβίρει καφέ και φαγητό και παίρνει το όνομά του από τον «Μάγο», το διάσημο μυθιστόρημα του John Fowles, ο οποίος μάλιστα δίδαξε στη σχολή για λίγα χρόνια τη δεκαετία του 1950. Ρωτήστε τους υπευθύνους αν μπορούν να σας κάνουν μια ξενάγηση στα κτίρια και να σας δείξουν αντικείμενα από την εποχή του Ανάργυρου, όπως είναι το πιάνο του.

■ Το Bar Spetsa (τηλ. 22980-74131), γιατί είναι το πιο αγαπητό νυχτερινό στέκι των Σπετσών, ένα μαγαζί βγαλμένο από έναν ξεχασμένο ονειροπόλο κόσμο, με ’60s-’70s ροκ μουσική και κάβα για πότες και μη (π.χ. σερβίρει τζιν χωρίς αλκοόλ). Όταν το επισκεφθήκαμε εμείς, στην πόρτα αριστερά του μπαρ είδαμε μια σειρά από ονόματα γραμμένα σε χαρτιά. Η λίστα αυτή ήταν μέρος ενός παιχνιδιού, στο οποίο αν θέλετε μπορείτε να λάβετε μέρος. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον μπάρμαν.

■ Το Jinx (τηλ. 22980-72241), γιατί είναι ένα λιτό μαγαζί που εστιάζεται στην ουσία. Σε προνομιακό σημείο του παλιού λιμανιού, με την επιγραφή του στον εσωτερικό και όχι στον εξωτερικό τοίχο, σερβίρει ρούμι, τεκίλα, μπέρμπον, ουίσκι, κονιάκ, κοκτέιλ, ποτά που εντυπωσιάζουν πρώτα με τη γεύση και μετά με την όψη τους. Καθίστε στα τραπεζάκια πάνω στη θάλασσα προτού δύσει ο ήλιος για ένα πρώτο απογευματινό κοκτέιλ, δείτε τον ορίζοντα από πορτοκαλί να γίνεται μοβ και μη φύγετε πριν πέσει για τα καλά η νύχτα.

ΣΙΝΕΜΑ

Ρίξτε μια ματιά στο πρόγραμμα του κινηματογράφου Τιτάνια (τηλ. 22980-72516) για να εμπλουτίσετε τη βραδινή σας βόλτα.

ΜΟΥΣΕΙΑ

■ Στο πάλαι ποτέ σπίτι και νυν Μουσείο Μπουμπουλίνας (τηλ. 22980-72077, πρωινές και απογευματινές ώρες, εισιτήριο 6 ευρώ) θα δείτε την πιστόλα της, τη μικρογραφία της ναυαρχίδας «Αγαμέμνων», τη φωτογραφία του δισεγγονού της ναυάρχου Νικολάου Γ. Μπούμπουλη με την Ειρήνη Παπά στο προαύλιο του αρχοντικού, κατά τα γυρίσματα της ταινίας «Μπουμπουλίνα» (1959). Σηκώστε το κεφάλι προς τα πάνω για να παρατηρήσετε το ταβάνι, ένα αριστούργημα από πελεκημένο ξύλο.

■ Το Μουσείο Σπετσών (τηλ. 22980-72994, καθημερινά εκτός Τρίτης 08.30-15.15, εισιτήριο 4 ευρώ) έχει μια σειρά από ετερόκλητα εκθέματα, όπως τον πρώτο χάρτη του νησιού, χρονολογούμενο τον 16ο αιώνα από τον Γάλλο χαρτογράφο André Thevet, ή τα ακρόπρωρα με τις ανθρώπινες μορφές, τα οποία ανήκαν σε πλοία που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις του Αγώνα. Περισσότερο απ’ όλα ξεχωρίζει το ίδιο το κτίριο του μουσείου, το αρχοντικό του Χατζηγιάννη Μέξη, σε σχήμα Π και απόχρωση φθαρμένης ώχρας.

Το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου

■ Το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου είναι επίσης ένα πανέμορφο κτίσμα με θέα στην πόλη των Σπετσών, όπου φιλοξενείται το Εκκλησιαστικό Μουσείο. Πριν από λίγους μήνες, στον Άγιο Νικόλαο εγκαινιάστηκε και μια νέα βιβλιοθήκη-αρχείο.

Ο ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΑΤΑΛΙΑΣ ΜΕΛΑ

Στη χερσόνησο βόρεια του παλιού λιμανιού και δυτικά του φάρου, έχει χαραχτεί ένας παραθαλάσσιος περίπατος με σήμα κατατεθέν τα ζωόμορφα γλυπτά της Ναταλίας Μελά. Διασχίστε τον για να δείτε δύο μεταλλικούς τράγους που βόσκουν ελιές, μία κατσίκα με το κατσικάκι της και την επιβλητική γοργόνα της ακρογιαλιάς με στρογγυλά στήθη, σγουρά μαλλιά από αλυσίδες και σηκωμένο το δεξί χέρι να χαιρετάει όσους ναυτικούς μπαίνουν στο παλιό λιμάνι.

ΕΝΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΥΣΤΙΚΟ…

…Βρίσκεται στο λιμάνι, σε κοινή θέα, στους τοίχους του ξενοδοχείου Roumani και του συγκροτήματος όπου στεγάζεται το Καφενείο. Εκεί θα δείτε μια σειρά από πλακάκια με ζωγραφικές παραστάσεις και τις επιγραφές «Κουρείον», «Ξενοδοχείον ο Σαρωνικός», «Καφενείον», «Πρακτορείον Πίνδου». Οι Σπετσιώτες μπορούν να υπολογίσουν πότε περίπου δημιουργήθηκαν αυτές οι εικόνες, το νησί όμως έχει μάλλον λησμονήσει τον δημιουργό τους. Τον προδίδει η υπογραφή του «πβ» σε κάποια πλακάκια, σε άλλα ολογράφως, «Πάνος Βαλσαμάκης». Ο μεγάλος Έλληνας κεραμίστας (1900-1986) άφησε στις Σπέτσες ένα μοναδικό κληροδότημα, δείγμα τέχνης του δημόσιου χώρου από την προ γκράφιτι εποχή.

Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ

Στις Σπέτσες απαγορεύονται τα αυτοκίνητα, ενοικιάζονται όμως μηχανάκια και «γουρούνες». Η έλλειψη χώρου στην Ντάπια και η στενότητα του παραλιακού δρόμου δημιουργούν ένα εκρηκτικό σκηνικό, με τα μηχανοκίνητα να τρέχουν πλάι σε άλογα που τραβούν άμαξες, ηλεκτρικά πατίνια και πεζούς. Υπάρχει και η εναλλακτική του ηλεκτρικού ποδηλάτου, που είναι πιο φιλικό προς όλους. Εκτός από τις βόλτες μεταξύ παλιού και νέου λιμανιού, αξίζει να βγείτε τελείως από τον οικισμό και να κάνετε τον γύρο του νησιού (1 ώρα) μέσω του ασφαλτοστρωμένου περιφερειακού δρόμου, για να θαυμάσετε σε όλο του το μεγαλείο το τεράστιο πευκοδάσος των Σπετσών. Κατά τόπους θα βρείτε παγκάκια με θέα στις παραλίες και στη Σπετσοπούλα.

Πεζοπορία με αφετηρία τον Άγιο Βασίλειο

ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

Οι Σπέτσες είναι ένα «χαμηλό» νησί, με ψηλότερη κορυφή στα 290 μ., που όμως διαθέτει ένα αρκετά εκτεταμένο δίκτυο μονοπατιών, το οποίο επανεκτιμήθηκε από τους Σπετσιώτες στη διάρκεια της καραντίνας. Σήμερα, η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, σε συνεργασία με κατοίκους και τοπικούς φορείς (Δήμο Σπετσών, Αναργύρειο), υλοποιεί ένα πρόγραμμα ανάδειξης του παλιού πεζοπορικού δικτύου. Δεκαεννέα διαδρομές μήκους 65 χλμ. προσφέρονται για να γνωρίσετε τη σπετσιώτικη φύση. Τα μονοπάτια δεν είναι ακόμα σηματοδοτημένα, είναι όμως βατά. Για να πλοηγηθείτε, κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή Anavasi Mapp.

Άφιξη στη Ζωγεριά

ΠΑΡΑΛΙΕΣ – ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Οι σπετσιώτικες παραλίες έχουν τη χαρακτηριστική ομορφιά του Αργοσαρωνικού, είναι συνήθως βοτσαλωτές, αγκαλιάζονται από πεύκα και σε αρκετά σημεία τα νερά παίρνουν ένα σμαραγδί χρώμα. Αγαπημένες ντόπιων και ξένων είναι αυτές στον μεγάλο κόλπο της Ζωγεριάς, οι Πισίνες, η Αγία Παρασκευή, ο Τσάκωνας και οι Άγιοι Ανάργυροι. Από τους Αγίους Αναργύρους ξεκινάει μονοπάτι που καταλήγει στη σπηλιά του Μπεκίρη, όπου γυρίστηκε μία από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές της Καρέζη με τον Μπάρκουλη στην ταινία «Τζένη Τζένη». Θα προσεγγίσετε τις παραλίες οδικώς, ακτοπλοϊκώς ή και με τους δύο τρόπους. Δύο μεγάλα καΐκια εκτελούν δρομολόγια από το λιμάνι της Ντάπιας (12 ευρώ για Ζωγεριά, 15 ευρώ για Αγίους Αναργύρους). Καΐκια για πριβέ βόλτα θα βρείτε στο παλιό λιμάνι, ενώ υπάρχει και εποχικό λεωφορείο. Αν δεν θέλετε να μετακινηθείτε, υπάρχουν παραλίες εντός της πόλης για μια γρήγορη βουτιά. Για εκδρομές γύρω από το νησί ή απέναντι στην Πελοπόννησο μπορείτε να πάρετε θαλάσσιο ταξί (τηλ. 22980-72072).

ΔΡΩΜΕΝΑ

Οι Σπέτσες είναι από τα πιο δραστήρια ελληνικά νησιά στον τομέα αυτόν. Εκτός από την Αρμάτα (Ναυμαχία των Σπετσών, 1822), που είναι ταυτισμένη με την τοπική ιστορία, το νησί στη διάρκεια της χρονιάς φιλοξενεί το Tweed Run, το Εαρινό Ράλι ΦΙΛΠΑ, τη Ρεγκάτα και το Spetsathlon, διοργανώσεις που λειτουργούν ανανεωτικά για τον τουρισμό. Αυτή την εποχή οι Σπέτσες αναμένουν το Spetses Mini Marathon, από 7 έως 9 Οκτωβρίου.

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

Μπορείτε να στηρίξετε οικονομικά το έργο του Ναυτικού Ομίλου Σπετσών. Πληροφορίες στο nosp.gr.