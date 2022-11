Λονδίνο: Το απόλυτο city break του φθινοπώρου

Το φθινόπωρο ήταν ανέκαθεν η αγαπημένη μου εποχή στο Λονδίνο. Λατρεύω την αλλαγή στη διάθεση που φέρνει η μεταβολή του καιρού, με τα δροσερά πρωινά και τα χαλαρά απογεύματα με το γλυκό φως της δύσης του ηλίου. Τα μεγάλα πολιτιστικά ιδρύματα αποκαλύπτουν τα ενδιαφέροντα νέα προγράμματά τους για τους μήνες μέχρι τα Χριστούγεννα, ενώ ακόμα και τα δέντρα στα πάρκα της πόλης δείχνουν να ανταγωνίζονται για το ποιο θα είναι το πιο εντυπωσιακό, φορώντας «μανδύες» στα ζωντανά χρώματα του φθινοπώρου.

H διαμονή στο The Carlton Tower Jumeirah είναι μια εμπειρία για εκλεκτικά γούστα. © Anthony Parkinson

Check in στο The Carlton Tower Jumeirah

Το Λονδίνο μπορεί να είναι το σπίτι μου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν απολαμβάνω να κάνω τουρισμό στην ίδια μου την πόλη, ψάχνοντας ευκαιρίες να εξερευνήσω τους θησαυρούς της από μια νέα οπτική. Για τις ανάγκες του άρθρου, έκανα check in στο κομψότατο The Carlton Tower Jumeirah (1 Cadogan Pl, SW1X 9PY), που έχει θέα τους πανέμορφους, καταπράσινους κήπους του Cadogan Place στην Belgravia. Αν και βρίσκεται λίγο έξω από το κεντρικό κομμάτι της Sloane Street και μπορεί να μην είναι το πιο γνωστό από τα πεντάστερα ξενοδοχεία του Λονδίνου, δεν υπάρχει καλύτερη τοποθεσία για ένα Σαββατοκύριακο περιποίησης, πολιτιστικών αναζητήσεων και αστικών περιπλανήσεων. Το μοντέρνο κτίριό του, που παραπέμπει στην αίγλη των ουρανοξυστών του Μανχάταν, υπήρξε σύμβολο της πολιτιστικής ζωντάνιας της εποχής, όταν πρωτοάνοιξε το 1961 (την ίδια χρονιά που κυκλοφόρησε στην αγορά η τσάντα Gucci Jackie, όπως μου θυμίζει η βιτρίνα της μπουτίκ στη γωνία). Και τώρα, χάρη σε μια τεράστια, πολυδάπανη ανακαίνιση από το αρχιτεκτονικό γραφείο London 1508, που διήρκεσε δύο χρόνια, προσφέρει μια σύγχρονη αίσθηση μεγαλείου: παστέλ αποχρώσεις, πολυτελή εσωτερική διακόσμηση και προσεγμένες υπηρεσίες στα μέτρα του καθενός.

Χαλαρώστε στην πισίνα και στο τζακούζι του ξενοδοχείου μετά τις βόλτες σας στην πόλη. © Anthony Parkinson

Λατρεύω το mid-century ύφος της αρχιτεκτονικής του κτιρίου και ανέκαθεν έβρισκα τρομερά ενδιαφέρον το χάλκινο γλυπτό της Elizabeth Frink (μια τρισδιάστατη τοιχογραφία στην οποία πέφτουν οι σκιές από τα δέντρα απέναντι) που κοσμεί την πρόσοψη. Μάλιστα, οι οργανικές γραμμές του γλυπτού της Frink είναι και η πηγή έμπνευσης της νέας ταυτότητας του ξενοδοχείου μετά την ανακαίνιση, που αποτυπώνεται στη γραφική ύλη, τις tote bags και όλες τις υπέροχες μικρές ντιζάιν πινελιές που κάνουν τη διαμονή εδώ τόσο ευχάριστη. Αξίζει να σημειωθεί ότι το προσωπικό φορά τις πανέμορφες στολές που δημιούργησε ο Βρετανός σχεδιαστής μόδας Nicholas Oakwell. Το ξενοδοχείο έχει ακόμα το δικό του χαλαρωτικό άρωμα – έναν γοητευτικό συνδυασμό από γαρίφαλο και μοσχοκάρυδο, που παρασκευάζουν αρωματοποιοί της γαλλικής Blaise Mautin. Το αίσθημα χαλάρωσης εντάθηκε όταν η οικογένειά μου κι εγώ μπήκαμε στην πισίνα με το ανάγλυφο μεταλλικό πάτωμα λίγα λεπτά αργότερα (οι λάτρεις της κολύμβησης να σημειώσουν ότι με μήκος 20 μ. είναι η μεγαλύτερη εσωτερική πισίνα ξενοδοχείου με φυσικό φως στο Λονδίνο). Η αλήθεια είναι πως θα ήταν πολύ εύκολο να κουρνιάσω σε μια από τις καμπάνες με τις λευκές κουρτίνες και να χαζεύω τον ουρανό μέσα από τα κυρτά τζάμια του ρετρο-φουτουριστικού αιθρίου για όλο το Σαββατοκύριακο. Αλλά υπήρχαν πολλοί πειρασμοί στο κατώφλι μας.

Μη χάσετε την έκθεση Africa Fashion, στο Victoria & Albert Museum. © Africa Fashion at the Victoria and Albert Museum, London, 2 July 2022 – 16 April 2023. Courtesy Lagos Fashion Week

Από το V&A στο Hyde Park

Από το Carlton Tower, μπορείτε να φτάσετε σε λιγότερο από 15 λεπτά με τα πόδια στο Victoria & Albert Museum (Cromwell Rd, SW7 2RL). Μπείτε από τη μεγάλη βικτωριανή είσοδο στην πλευρά του Cromwell Road (όπου ένας γυάλινος πολυέλαιος του Dale Chihuly δεσπόζει σαν φαντασμαγορικό πλάσμα βγαλμένο από την ταινία «Avatar») ή από την κομψή σύγχρονη επέκταση στην πλευρά της Exhibition Road (που σχεδιάστηκε από την κορυφαία Βρετανίδα αρχιτέκτονα Amanda Levete). Το μουσείο φημίζεται για την πτέρυγα της μόδας και τις πρωτοποριακές συλλογές του και αυτή τη στιγμή φιλοξενεί δύο εκθέσεις που δεν πρέπει να χάσετε: Το «Fashioning Masculinities: The Art of Menswear» (έως 6/11) είναι μια συναρπαστική και απροσδόκητη ενδυματολογική έρευνα πάνω στους δανδήδες, στους ροκαμπίλι και σε όλους όσοι διαχρονικά αρέσκονται να επιδεικνύουν το στιλ τους με υπερβολή – από τους πρίγκιπες της Αναγέννησης μέχρι τον Harry Styles. Το δε «Africa Fashion» (έως 16/4/2023) είναι απλά η καλύτερη μουσειακή έκθεση μόδας που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Πλούσια σε λεπτομέρειες και ιστορία, περιλαμβάνει μια υπέρλαμπρη σειρά κομματιών σύγχρονης αφρικανικής μόδας, που έχουν δημιουργηθεί από εξαιρετικά ταλαντούχους σχεδιαστές (μεταξύ των οποίων οι Lisa Folawiyo, Thebe Magugu και Artsi Ifrach του Maison ARTC). Πάρτε τον χρόνο σας για να την απολαύσετε. Θα την ξαναεπισκεφθώ σίγουρα κι εγώ.

Φόρο τιμής στη μνήμη του συζύγου της πρίγκιπα Αλβέρτου απέτισε η βασίλισσα Βικτωρία με το νεογοτθικό αρχιτεκτόνημα Albert Memorial. © AFP / VISUALHELLAS.GR

Φεύγοντας από το Victoria & Albert Museum από την πλευρά της Exhibition Road, μου αρέσει πάντα να περπατάω μέχρι το Hyde Park – περνώντας το μεγαλειώδες Royal Albert Hall και το επιχρυσωμένο Albert Memorial. Διασχίζοντας τη West Carriage Drive, θα φτάσετε στο κέντρο σύγχρονης τέχνης και πολιτισμού Serpentine Galleries (West Carriage Drive, Kensington Gardens). Στη South Gallery μπορείτε να επισκεφθείτε την υπέροχη έκθεση της καλλιτέχνιδος του κινήματος του μοντερνισμού από το Σουδάν, Kamala Ibrahim Ishag.

Συνεχίστε τη βόλτα σας κατά μήκος της West Carriage Drive, περνώντας από τη Serpentine Bridge. Στην γκαλερί Serpentine North, οι εντυπωσιακές καμπύλες του εστιατορίου The Magazine, που με περίσσια τόλμη σχεδίασε η Zaha Hadid, θα σας φτιάξουν τη διάθεση. Το μενού είναι εξαιρετικό και ενδείκνυται για ένα κομψό γεύμα ή για το απογευματινό σας τσάι.

Άποψη του Regent’s Park. © Getty Images / Ideal Image

Η τέχνη στα κεντρικά πάρκα του Λονδίνου είναι μία από τις μεγαλύτερες απολαύσεις που προσφέρει η πόλη. Eυτυχώς, η έκθεση γλυπτικής Frieze Sculpture show, που καταλαμβάνει σημεία σε ολόκληρο το Regent’s Park και πραγματοποιείται στο πλαίσιο του φεστιβάλ Frieze, πήρε παράταση και θα διαρκέσει μέχρι τις 13 Νοεμβρίου. Βρίσκω άψογη την επιμέλεια της Clare Lilley, διευθύντριας του φημισμένου Yorkshire Sculpture Park, και ευχαριστιέμαι όσο τίποτα τη βόλτα μου ανάμεσα στα εκθέματα, καθώς πέφτει η φθινοπωρινή νύχτα. Μια περιήγηση στο πάρκο θα σας αποζημιώσει, καθώς ακόμα και οι περίτεχνοι κήποι που θα διασχίσετε εξερευνώντας τα γλυπτά είναι υψηλής αισθητικής.

Απολαμβάνοντας τις τελευταίες ηλιόλουστες ημέρες της χρονιάς στη Motcomb Street. © SHUTTERSTOCK

Η ώρα του shopping

Στην πολυτελή Belgravia θα πάτε για τις μπουτίκ μεγάλων οίκων (Prada, Hermes), αλλά και για brands όπως το Essentiel Antwerp (27A Sloane Square, SW1W 8AB), όπου πάντα βρίσκω κάτι να ερωτευτώ. Στη Motcomb Street, τα πεζοδρόμια είναι γεμάτα κόσμο που τρώει απολαμβάνοντας τις τελευταίες ηλιόλουστες ημέρες της χρονιάς. Εντοπίζω μια ουρά από καλοντυμένους λάτρεις του καφέ έξω από το μικροσκοπικό κατάστημα του καλτ γαλλο-ιαπωνικού brand Maison Kitsuné. Το πολυσύχναστο φευγάτο κιόσκι που, μεταξύ άλλων, σερβίρει ροφήματα και αρτοσκευάσματα, είναι μόνο ένα κομμάτι του Pantechnicon (19 Motcomb St, SW1X 8LB), ενός concept store που συνδυάζει τη σκανδιναβική και την ιαπωνική μόδα, τις lifestyle αγορές και διάφορες επιλογές για ποτό και φαγητό. Υπάρχει ένα κρυμμένο σάκε μπαρ στον κήπο της αυλής και μια καταπράσινη ταράτσα, όπου οι πελάτες μπορούν να γευτούν δανέζικη και ιαπωνική κουζίνα από τα εστιατόρια Eldr και Sachi αντίστοιχα.

Στη Sloane Street, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην μπουτίκ Essentiel Antwerp.

Στον όροφο με τα είδη μόδας, οι συλλογές ανδρικών και γυναικείων ρούχων είναι πολύ προσεγμένες. Την προσοχή μου τραβούν τα jackets και τα πουκάμισα Toga Pulla, καθώς επίσης τα ανδρικά μαλακά αθλητικά παπούτσια Hender Scheme. Εδώ θα βρείτε και τη συλλογή Kintsugi της εταιρείας κοσμημάτων Milamore, που αποτελείται από ραγισμένα και επισκευασμένα πολυτελή κοσμήματα. Ο δημιουργός της, George Inaki Root, άντλησε έμπνευση από την ιαπωνική παράδοση της επισκευής σπασμένων κεραμικών ειδών με τη χρήση βερνικιού και σκόνης χρυσού. Δεν μπορώ με τίποτα να βγάλω αυτά τα μαγευτικά, πρωτότυπα σχέδια από το μυαλό μου. Για το υπόλοιπο της ημέρας φαντάζομαι ότι έχω κι εγώ το δικό μου ζευγάρι σκουλαρίκια Kintsugi Infinity Hoop.

Η Anya Hindmarch θα σας συστήσει τον υπέροχο κόσμο της στο εμπορικό χωριό που η ίδια δημιούργησε.

Σε κοντινή απόσταση, στην Pont Street, το The Village με την υπογραφή της βασίλισσας της τσάντας, Anya Hindmarch, είναι ένας εμπορικός χώρος, όπου η σπιρτόζικη ευαισθησία της pop art συναντά την παραδοσιακή βρετανική τέχνη και αριστοτεχνία. Το σφαιρικό κίτρινο φανάρι που αναβοσβήνει σας δείχνει ότι έχετε καταφθάσει στον κόσμο της Anya. Εδώ θα βρείτε τα πιο αγαπημένα κομμάτια της Hindmarch, καθώς και τα ακτιβιστικά της πρότζεκτ με θέμα την κλιματική αλλαγή. To Bespoke Shop (15-17 Pont Street) διαθέτει εργαστήριο στο οποίο μπορείτε να παραγγείλετε κομμάτια με το μονόγραμμά σας, ενώ το Anya Café (9 Pont Street) κατά πάσα πιθανότητα σερβίρει το πιο ινσταγκραμικό απογευματινό τσάι που έχετε δει ποτέ. Όσο για το Village Hall (11 Pont Street), φιλοξενεί τα pop-up shops και τις συνεργασίες που διεγείρουν την αστείρευτη φαντασία της Hindmarch.

Δειπνήστε με στιλ στο Wild by Tart.

Από το The Village, ανηφορίστε προς την Elizabeth Street, που είναι γεμάτη πολυτελή ανεξάρτητα διαμαντάκια, όπως το αρωματοποιείο Les Senteurs (71 Elizabeth St, SW1W 9PJ), το cool brand με μπλουζάκια WNU (47 Elizabeth St, SW1W 9P) και το ονειρεμένο καπελάδικο Philip Treacy (69 Elizabeth St, SW1W 9PJ). Στο πίσω μέρος των βιτρινών, θα βρείτε το Eccelston Yards, που φιλοξενεί πολυσύχναστα φαγάδικα, όπως το Wild By Tart (3-4, Eccleston Yards), το στούντιο γυμναστικής Hotpod Υoga (19 Eccleston Yards, SW1W 9AZ, και το οικολογικό κέντρο αισθητικής και ευεξίας SMUK (20-21 Eccleston Yards, SW1W 9NF), που ίδρυσε η Δανέζα στιλίστρια και make-up artist Miabella Ristorp.

«Ιόνιο πέλαγος», ένα πιάτο-έργο τέχνης με θαλασσινό άρωμα από το εστιατόριο Pied à Terre.

Πεινάσατε;

Δειπνούμε στο Al Mare, το ιταλικό εστιατόριο fine dining του The Carlton Tower Jumeirah, όπου το ριζότο με σαφράν και γλυκόριζα είναι πραγματική απόλαυση. Άλλο ένα αγαπημένο στέκι στην περιοχή είναι το Vardo (9 Duke of York Square, SW3 4LY), που σερβίρει σύγχρονο φαγητό διεθνούς κουζίνας από το μοντέρνο κτίριο που θυμίζει διαστημική κάψουλα. O μεγάλος εξωτερικός χώρος με τα τραπεζοκαθίσματα είναι ιδανικός για κοκτέιλ αλλά και για να βλέπετε τον κόσμο που περνά μετά από μια επίσκεψη στη Saatchi Gallery (Duke of York’s HQ, King’s Rd, SW3 4RY). Εναλλακτικά, μπορείτε να πάρετε ένα ταξί για το Apricity (68 Duke Street, Mayfair), ένα πανέμορφο, προσεγμένο, zero-waste εστιατόριο της βραβευμένης σεφ Chantelle Nicholson, ιδανικό τόσο για χορτοφάγους όσο και για κρεατοφάγους. Αν αναζητάτε μια εξαιρετική γαστρονομική εμπειρία, το Pied à Terre (34 Charlotte St) είναι εδώ και καιρό από τα αγαπημένα μου μέρη για γενέθλια και επετείους. Ο executive chef Ασημάκης Χανιώτης από την Αθήνα ετοιμάζει ένα έξοχο μενού γαλλικής κουζίνας, που φέρει την προσωπική του πινελιά και επιρροές από την ελληνική του καταγωγή. Δοκίμασα πρόσφατα το χορτοφαγικό μενού οκτώ πιάτων και ξεχώρισα τον καγιανά που σερβίρεται με αλμυρή βάφλα, άγρια μανιτάρια και ραπανάκι που βγήκε από το χώμα την ίδια κιόλας ημέρα. Εδώ το σέρβις μοιάζει χορογραφημένο, σαν κομμάτι θεατρικής περφόρμανς. Εμπιστευτείτε την κομψή σομελιέ Chantal Owen για να επιλέξετε το κρασί που θα ταιριάξει με το φαγητό σας.

Η ακαταμάχητη γοητεία του Hampstead βρίσκεται στα όμορφα στενά του. © VISUALHELLAS.GR

Βόλτες κι άλλες βόλτες

Ελάχιστα πράγματα λατρεύω περισσότερο στη ζωή, από το να ξυπνώ μια Κυριακή πρωί σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου για να εξερευνήσω τη γειτονιά που ακόμη κοιμάται. Η βόλτα μου έχει αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον και ξεκινά από τη Δανέζικη Πρεσβεία (55 Sloane St, SW1X 9SR), που σχεδίασε ο Arne Jacobsen. Στην Pont Street θαυμάζω τις καθαρές γραμμές και τις εκπληκτικές αναλογίες της St Colomba’s Church of Scotland, με τον παράξενο πύργο που θυμίζει καμπάνα ή καπέλο. Ρίχνω μια ματιά μέσα, καθώς οι πιστοί συγκεντρώνονται, και αντικρίζω το άψογο εσωτερικό του ναού, με διακριτά στοιχεία που φέρουν την υπογραφή του Edward Maufe (1882-1974). Ο Άγγλος αρχιτέκτονας επανασχεδίασε το κτίριο τη δεκαετία του 1950, αφού η αρχική κατασκευή καταστράφηκε από βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια του Β´ Παγκοσμίου Πολέμου. Η βόλτα μου ολοκληρώνεται με έναν στοχαστικό περίπατο μέσα στις αψίδες που έχουν καλυφθεί από αναρριχώμενες γλυσίνες και τις κρυφές γωνιές ενός ιδιωτικού κήπου στην Cadogan Square (η ρεσεψιόν του ξενοδοχείου έχει το κλειδί). Η μαγευτική διαδρομή μού υπενθυμίζει πως υπάρχει πάντα κάτι καινούργιο να ανακαλύψω στην πόλη, την οποία νομίζω πως γνωρίζω σαν την παλάμη του χεριού μου, αλλά τελικά δεν σταματά να με εκπλήσσει.

Τα γλυπτά του Frieze Sculpture show κοσμούν διαφορετικά σημεία του Regent’s Park. © Linda Nylind. Courtesy of Linda Nylind / Frieze

Φυσικά, είναι χιλιάδες οι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να χαρείτε το Λονδίνο. Αξίζει να κάνετε μια εξόρμηση προς βορρά, στο αγαπημένο μου Hampstead για την άγρια ομορφιά του πάρκου Hampstead Heath, την πανοραμική θέα από την κορυφή του Parliament Hill και το Kenwood House, την εκπληκτικά όμορφη και επιβλητική έπαυλη του 17ου αιώνα, όπου φιλοξενείται μια απίστευτη συλλογή έργων τέχνης (Reynolds, Vermeer, Gainsborough). Πέραν τούτου, το εσωτερικό της οικίας σε παλ αποχρώσεις μοιάζει βγαλμένο από την τηλεοπτική σειρά «Bridgerton». Μετά τη βόλτα σας στο Heath, επισκεφθείτε την αγαπημένη gastro pub των κριτικών γαστρονομίας αλλά και των ντόπιων Bull & Last (168 Highgate Rd, NW5 1QS) για μια μπίρα αλλά και για την ασυναγώνιστη τεμπούρα μανιταριών με σουσάμι.

Θεραπευτικοί κρύσταλλοι και new age περιποίηση από το Bless Stories. © Corin Messer Photography

Στην ανατολική πλευρά της πόλης σάς περιμένουν φανταστική street fashion, avant-garde τέχνη και πρωτοποριακές γεύσεις (μπορείτε να πάρετε το τρένο από το Hampstead για τον σταθμό Shoreditch High Street). Το αγαπημένο μου εστιατόριο στο Ανατολικό Λονδίνο είναι το Perilla (1-3 Green Lanes, Newington Green, N16 9BS). Τα μεγάλα κομμάτια προζυμένιου ψωμιού με φύκια και τσιγαρισμένο βούτυρο που προσφέρονται στο ξεκίνημα κάθε γεύματος είναι το κάτι άλλο. Μετά το φαγητό, κάντε μια βόλτα στο παρκάκι του Newington Green για να δείτε το αμφιλεγόμενο γλυπτό της φεμινίστριας του 18ου αιώνα, Mary Wollstonecraft, διά χειρός της καλλιτέχνιδας Maggie Hambling (1945-), ή προχωρήστε μέχρι τη Stoke Newington Church Street, για να εξερευνήσετε τα αξιόλογα πολυκαταστήματα με vintage κομμάτια και τα concept stores. Στο Bless Stories (111 Stoke Newington Church Street, N16 0UD) της διορατικής Ashlyn Gibson σας περιμένουν από θεραπευτικοί κρύσταλλοι και brands μόδας που επικεντρώνονται στη βιωσιμότητα μέχρι προσεγμένα προϊόντα ομορφιάς και new age συνεδρίες περιποίησης.

To εντυπωσιακό βικτωριανό θερμοκήπιο Palm House του Kew Gardens, ένα αξιοθέατο από μόνο του. © AFP / VISUALHELLAS.GR

Για να ολοκληρώσετε το ταξίδι σας με μια ευχάριστη και αναζωογονητική νότα, μπείτε σε ένα τρένο με κατεύθυνση το Richmond και πάτε προς τα δυτικά, στο Kew Gardens. Στον μαγευτικό Βασιλικό Βοτανικό Κήπο (είσοδος από Victoria Gate) θα βρείτε 50.000 είδη φυτών, βικτωριανά θερμοκήπια και μια διαδρομή περιπάτου (Treetop Walk) από την οποία θα θαυμάσετε τις φυλλωσιές σε όλο το μεγαλείο της φθινοπωρινής χρωματικής παλέτας. Το Kew έχει εμπνεύσει κατά καιρούς πολλούς καλλιτέχνες και δημιουργούς, μεταξύ των οποίων η κορυφαία ζαχαροπλάστισσα Jessica Préalpato (η πρώτη γυναίκα που κατέκτησε τον τίτλο του καλύτερου pastry chef στον κόσμο), της οποίας το απογευματινό τσάι με τίτλο «A Tribute to Nature» τυγχάνει να είναι η κεντρική ατραξιόν του all-day εστιατορίου Chinoiserie στο Carlton Tower. Οι θεσπέσιες λιχουδιές της, για τις οποίες χρησιμοποιεί μόνο φυσικά σάκχαρα, μέλι και εκχυλίσματα φρούτων και λουλουδιών ως γλυκαντικούς παράγοντες, είναι εμπνευσμένες από την ομορφιά του Kew και μοιάζουν με σύγχρονη τέχνη. Πώς να αντισταθεί κανείς;

ME ΜIA MΑTIA

Για διαμονή

The Carlton Tower Jumeirah (1 Cadogan Place, jumeirah.com). Ασύγκριτη σύγχρονη πολυτέλεια και ονειρεμένη τοποθεσία.

Για τέχνη

Μια έκθεση που δεν πρέπει να χάσετε. H Royal Academy of Arts (Burlington House, Piccadilly, royalacademy.org.uk) φιλοξενεί τον κορυφαίο Νοτιοαφρικανό καλλιτέχνη William Kentridge (1955-). Έως 11/2/2023.

Για αγορές και φαγητό

Ο πολυχώρος Coal Drops Yard (coaldropsyard.com) στο King’s Cross με τις τολμηρές αρχιτεκτονικές πινελιές του Thomas Heatherwick και θέα στο κανάλι είναι ό,τι καλύτερο. Κάντε εγκαίρως κράτηση για το εστιατόριο του Tom Dixon, The Coal Office (coaloffice.com).

Για καφέ και περιοδικά

Χαλαρώστε και συζητήστε με λάτρεις των media στην Chiltern Street της γειτονιάς Marylebone. Ελάτε για το The Monocle Café του Tyler Brûlé (18 Chiltern Street) αλλά και για το εξειδικευμένο εφημεριδοπωλείο Shreeji (6 Chiltern Street).