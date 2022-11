Ασία: 10 νέα ξενοδοχεία εξάπτουν τη φαντασία

Κείμενο: Stephanie Rosenbloom c.2022 The New York Times Company / Απόδοση: Μαρία Κωβαίου



Από ryokan (παραδοσιακά ιαπωνικά πανδοχεία) με θέα ορυζώνες μέχρι resorts σε ιδιωτικά νησιά, η Ασία βρίθει ελκυστικών καταλυμάτων. Ακολουθούν δέκα νέες αφίξεις από δέκα διαφορετικές χώρες που καλύπτουν διαφορετικά γούστα και μπάτζετ (από κάτω των 100 ευρώ μέχρι πάνω από 1.000 ευρώ τη βραδιά). Επιπλέον, το καθένα έχει κάτι που το κάνει να ξεχωρίζει: αρχιτεκτονική, ασυνήθιστη τοποθεσία, ενδιαφέροντες κοινόχρηστους χώρους, μικρό μέγεθος, απόλυτη χλιδή, ή το ότι αποτελεί το «ντεμπούτο» κάποιας αλυσίδας. Όπου και αν ονειρεύεστε ταξίδι, από τα πευκοδάση του Μπουτάν μέχρι την πολύβουη πρωτεύουσα του Βιετνάμ, τα ξενοδοχεία αυτά θα εξάψουν τη φαντασία σας.

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ

Buahan, a Banyan Tree Escape

Οι βίλες του Buahan, a Banyan Tree Escape στο βόρειο Ubud του Μπαλί δέχονται μόνο ενήλικες και αποτελούν κομμάτι του νέου «no walls, no doors» κόνσεπτ διαμονής του ομίλου Banyan, που λέει «όχι» στους τοίχους και τις πόρτες. Αν και αυτό μπορεί να θυμίζει σε κάποιους διαμονή σε κάμπινγκ, οι 16 ευρύχωρες βίλες απέχουν μακράν από μια τέτοια εμπειρία. Κάθε βίλα έχει δική της πισίνα, gazebo, βεράντα και θέα στις μπαλινέζικες βουνοκορφές και τη ζούγκλα που σου κόβει την ανάσα. Οι ξύλινες οροφές μοιάζουν να ίπτανται πάνω από τα υπνοδωμάτια (στα πλάγια υπάρχουν σκίαστρα που μπορείτε να κατεβάσετε για μεγαλύτερη ιδιωτικότητα ή σε περίπτωση βροχής), τα οποία διαθέτουν μίνι μπαρ, χρηματοκιβώτια, αλλά και Wi-Fi που στη ζούγκλα γενικά σπανίζει. Στο πνεύμα του ξενοδοχείου, τα σαλόνια έχουν σχεδιαστεί για να ενθαρρύνουν τη συνάθροιση, ενώ το εστιατόριο λειτουργεί με βάση τη φιλοσοφία zero-waste (μηδενικών απορριμμάτων) και farm-to-table (από τη φάρμα στο τραπέζι): το μεγαλύτερο μέρος του μενού είναι χορτοφαγικό από ντόπιες πρώτες ύλες. Το resort διοργανώνει, επίσης, εξορμήσεις περιπέτειας στη γύρω περιοχή, όπως πεζοπορία στη ζούγκλα και διάσχιση του ποταμού Ayung, επισκέψεις στον καταρράκτη Buahan και yoga υπό το φως του φεγγαριού.

escape.banyantree.com, από 966 ευρώ τη βραδιά η βίλα.

ΚΑΜΠΟΤΖΗ

TRIBE Phnom Penh Post Office Square

Με στόχο να προσελκύσει τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό ψηφιακών νομάδων, το TRIBE Phnom Penh Post Office Square –το πρώτο ξενοδοχείο του ομίλου TRIBE στην Καμπότζη- έχει σχεδιαστεί όχι μόνο ως χώρος ξεκούρασης αλλά και ως χώρος συναναστροφής και συλλογικής εργασίας. Το σαλόνι με τους χρωματιστούς καναπέδες και τους πάγκους εργασίας προσκαλεί τους επισκέπτες να χαλαρώσουν ή να εργαστούν εξ αποστάσεως, ενώ σιγοπίνουν τον καφέ τους. Το μπαρ TRIBE Express λειτουργεί όλο το 24ωρο, οπότε υπάρχουν πάντα διαθέσιμα σνακ και αναψυκτικά. Θα βρείτε, επίσης, το γυμναστήριο Workout Atelier, καθώς και υπαίθρια πισίνα με θαλασσινό νερό και θέα στον ποταμό Mekong. Ακόμα, rooftop εστιατόριο και το rooftop μπαρ Mezcal Mad Memories 21 σε σχήμα μικρού φορτηγού, όπου επισκέπτες και ντόπιοι μπορούν να απολαύσουν ποτά με βάση το μεσκάλ (μεξικανικό αλκοολούχο ποτό). Τα 260 δωμάτια του ξενοδοχείου είναι μοντέρνα, με μεγάλα παράθυρα εξοπλισμένα με περσίδες συσκότισης για τους ξενύχτηδες ψηφιακούς νομάδες, και σε προσιτές τιμές. Όταν θα είστε έτοιμοι να εξερευνήσετε την πρωτεύουσα, ο βουδιστικός ναός Wat Phnom και το Βασιλικό Παλάτι βρίσκονται σε μικρή απόσταση από εδώ.

all.accor.com, από 77 ευρώ τη βραδιά.

ΒΙΕΤΝΑΜ

Capella Hanoi

Σε μια ήσυχη, πράσινη λεωφόρο της πρωτεύουσας, μόλις μερικά βήματα από την όπερα του Ανόι και την παλιά πόλη, το Capella Hanoi φέρνει στον νου τον αέρα της υψηλής κοινωνίας που πήγαινε στη όπερα τη δεκαετία του 1920. Το θεατρικό, αρ νουβό στυλ του ξενοδοχείου είναι δημιουργία του Bill Bensley, του αρχιτέκτονα και σχεδιαστή που φημίζεται για τις ταξιδιάρικες ατμόσφαιρες που δημιουργεί σε πολυτελή ξενοδοχεία ανά τον κόσμο. Κάθε σπιθαμή του χώρου είναι μια ωδή στην όπερα. Τα 47 πολυτελή δωμάτια και σουίτες (κάποια με γαλλικά μπαλκόνια, άλλα με αυλές) είναι διακοσμημένα με οπερατικά σουβενίρ. Στο εστιατόριο Backstage θα απολαύσετε μοντέρνες εκδοχές βορειο-βιετναμέζικης κουζίνας με φόντο κουστούμια λυρικού θεάτρου, ενώ στο Diva’s Lounge τα κοκτέιλ και τα τάπας, εμπνευσμένα από τη βιετναμέζικη κουζίνα, σερβίρονται σε ένα σκηνικό από καθρέπτες και κόκκινες βελούδινες κουρτίνες. Ακόμα και η εσωτερική πισίνα, γεμάτη πολυελαίους και καθρέπτες, έχει σχεδιαστεί για να θυμίζει πριμαντόνα.

capellahotels.com, από 295 ευρώ τη βραδιά.



ΜΠΟΥΤΑΝ

Six Senses Bumthang

Το γαλήνιο αυτό καταφύγιο βρίσκεται σε ένα από τα πευκοδάση των Ιμαλαΐων και διαθέτει μόνο έξι σουίτες. Υπάρχει όμως και μία βίλα δύο δωματίων ιδανική για οικογένειες ή παρέες φίλων. Χτισμένο στην κορυφή μιας βουνοπλαγιάς, ανάμεσα σε χωράφια και αρχαία μοναστήρια, το Six Senses Bumthang είναι ό,τι πρέπει για shinrin-yoku, μια ιαπωνική πρακτική που θεωρείται ευεργετική για την υγεία και έχει να κάνει με τη σύνδεση και των πέντε αισθήσεων με τη φύση. Αποτελεί επίσης ιδανική βουκολική αφετηρία για επισκέψεις σε βουδιστικούς ναούς, για ποδήλατο μέσα από χωράφια γεμάτα σημαιάκια προσευχής ή για κάποια απογευματινή εξόρμηση για συλλογή μανιταριών.

Δραστηριότητες όπως αυτές ταιριάζουν απόλυτα σε ένα βασίλειο γνωστό για την οικολογική του συνείδηση και τον πρωτοπόρο δείκτη «Ακαθάριστης Εθνικής Ευτυχίας», που εμπνεύστηκε η κυβέρνηση της χώρας και ο οποίος υποδεικνύει την ποιότητα ζωής ενός λαού. Μιλώντας για ποιότητα ζωής, οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν από μια μεγάλη γκάμα μασάζ ή ιεροτελεστιών όπως το παραδοσιακό «dotsho»: μπάνιο με καυτές πέτρες στο οποίο χρησιμοποιούνται οι πλούσιες σε ορυκτά πέτρες από τις κοίτες ποταμών.



Το Bumthang είναι το πιο πρόσφατο από τα πέντε καταλύματα του ομίλου Six Senses που έχουν ανοίξει στις δυτικές και κεντρικές κοιλάδες του Μπουτάν –τα άλλα είναι γνωστά ως Thimphu, Punakha, Gangtey και Paro–, σχηματίζοντας τη συλλογή Six Senses Bhutan η οποία επιτρέπει σε επισκέπτες που έχουν χρόνο και χρήμα να μεταπηδούν από κατάλυμα σε κατάλυμα εντός της χώρας.

sixsenses.com, από 2.151 ευρώ τη βραδιά. Στην τιμή περιλαμβάνονται φόροι, τέλη εξυπηρέτησης και πλήρης διατροφή.

ΚΙΝΑ

Moxy Shanghai Xuhui

Mετά τη χαλάρωση των μέτρων κατά της covid-19, η Σαγκάη προβλέπεται να βρεθεί ξανά ψηλά στις προτιμήσεις των ξένων τουριστών. Αν και πρόκειται για μια πόλη πολυτελών ξενοδοχείων, το Moxy Shanghai Xuhui των 253 δωματίων αποτελεί μια προσιτή επιλογή για τους νεαρούς ταξιδιώτες. Το check in γίνεται στο μπαρ του λόμπι και συνοδεύεται από δωρεάν κοκτέιλ, το «Got Moxy». Ποδοσφαιράκι και επιτραπέζια διατίθενται στους κοινόχρηστους χώρους, ενώ υπάρχει και 24ωρο δωμάτιο σιδερώματος (ναι, καλά ακούσατε) για όσους δεν θέλουν να ξεχυθούν στους δρόμους με τσαλακωμένα ρούχα.

Για όσους, πάλι, θέλουν να κρατιούνται σε φόρμα, το γυμναστήριο είναι 24ωρης λειτουργίας, το ίδιο και ένα σημείο για σνακ, χυμούς, καφέ, κρασί και μπίρα. Οι χώροι συνάθροισης του Moxy καθώς και το εύθυμο, βιομηχανικό του ντιζάιν μοιάζει να ταιριάζουν απόλυτα σε ταξιδιώτες που εκτιμούν περισσότερο την κοινωνική αλληλεπίδραση και την περιήγηση στα αξιοθέατα της πόλης από τα τετραγωνικά μέτρα. Τα 253 δωμάτια είναι μικρά αλλά χρηστικά με κρεμάστρες στους τοίχους αντί για ντουλάπες, πτυσσόμενα τραπέζια και καρέκλες, καθώς επίσης θύρες USB δίπλα στα κρεβάτια ώστε να μην χρειάζεται να ψάχνετε για πρίζα. Όταν έρθει η ώρα να εξορμήσετε στην πόλη, δεν χρειάζεται να απομακρυνθείτε πολύ. Το ξενοδοχείο βρίσκεται κοντά στον ιστορικό πεζόδρομο Bund κατά μήκος του ποταμού Huangpu και περίπου 15 λεπτά με το αυτοκίνητο από το Μουσείο Μοντέρνας Κινεζικής Τέχνης China Art Palace και το Μουσείο Κινηματογράφου Shanghai Film Museum.

marriott.com, από 72 ευρώ τη βραδιά.



ΙΝΔΙΑ

Raffles Udaipur

Χτισμένο σε ένα ιδιωτικό νησί 85 στρεμμάτων στο Ρατζαστάν, το Raffles Udaipur είναι το πρώτο ξενοδοχείου του ομίλου Raffles στην Ινδία. Η μετάβαση σε αυτό αποτελεί μέρος της όλης εμπειρίας. Ύστερα από μια διαδρομή 20 λεπτών περίπου με το αυτοκίνητο από το αεροδρόμιο, επιβιβάζεστε σε ένα ιδιωτικό σκάφος και διασχίζετε τη λίμνη Udai Sagar. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ίσως δείτε φλαμίνγκο, πελαργούς και αλκυόνες. Μόλις φτάσετε στο νησί, εισέρχεστε σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο με στοιχεία αρχιτεκτονικής Μουγκάλ, που αποτελείται από 101 δωμάτια και σουίτες, καθένα με διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπως πισίνα, ιδιωτικό κήπο, μπαλκόνι, θέα στη λίμνη ή συνδυασμό αυτών. Για όσους αναζητούν τη γαλήνη που περιμένει κανείς από ένα ιδιωτικό νησί, υπάρχουν κήποι με καλλωπιστικά φυτά για ατελείωτες βόλτες και σημεία από όπου μπορείτε να θαυμάσετε τους γύρω λόφους της οροσειράς Aravalli. Αν επιθυμήσετε κάποιο κοκτέιλ, το Writer’s Bar προσφέρεται για ποτά συνοδεία του αγαπημένου σας βιβλίου. Δεν φέρατε το δικό σας; Επιλέξτε κάποιο από τη βιβλιοθήκη. Σαμπάνια και χαβιάρι αποτελούν επίσης μέρος του μενού. Το νησί έχει άφθονα μέρη για ποτό και φαγητό, όπως το Raffles Patisserie για γαλλικά επιδόρπια και φουρνιστό ψωμί ή το Sawai Kitchen για ινδικές σπεσιαλιτέ που εμπνέονται από τις συνταγές τοπικών βασιλικών οίκων.

raffles.com, από 494 ευρώ τη βραδιά.



ΙΑΠΩΝΙΑ

Hoshino Resort KAI Yufuin

Οι λάτρεις της αρχιτεκτονικής ίσως θελήσουν να φτιάξουν βαλίτσες για το ryokan αυτό που έχει σχεδιάσει ο διάσημος αρχιτέκτονας Kengo Kuma, γνωστός για κτίρια όπως το μουσείο τέχνης Suntory Museum of Art και το στάδιο Japan National Stadium στο Τόκιο. Το Hoshino Resort KAI Yufuin βρίσκεται μακριά από την πρωτεύουσα, στην εξοχή της λουτρόπολης Yufuin Onsen, η οποία φημίζεται για το πλήθος ιαματικών πηγών και την εντυπωσιακή θέα στο όρος Yufu. Οι πελάτες του ryokan μπορούν να βουτήξουν στα λουτρά που τροφοδοτούνται από τις ιαματικές πηγές ή να χαλαρώσουν σε μια ειδικά διαμορφωμένη βεράντα σαν εξέδρα ατενίζοντας τους ορυζώνες που αλλάζουν χρώμα ανάλογα με την εποχή. Το λιτό resort των μόλις 45 δωματίων φιλοδοξεί να φέρει το έξω μέσα. Τα πανύψηλα giant timber bamboo που φύονται στην περιοχή χρησιμοποιήθηκαν για τα κεφαλάρια των κρεβατιών και τους καναπέδες, ενώ ακόμα και τα αρώματα της περιοχής έχουν τρυπώσει στο χώρο χάρη στα φωτιστικά οροφής που είναι φτιαγμένα από γρασίδι shichitoi, το οποίο έχει ένα ελαφρύ άρωμα.

hoshinoresorts.com από 218 ευρώ το άτομο ανά διανυκτέρευση. Στην τιμή περιλαμβάνονται φόροι και τέλη εξυπηρέτησης, καθώς και πρωινό και βραδινό.

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

The Clan Hotel Singapore

Το όνομά του παραπέμπει στις φυλές που σχημάτιζαν οι άποικοι του 19ου αιώνα, και αποτελεί το πρώτο ξενοδοχείο Clan του ομίλου Far East Hospitality. Παντρεύοντας παλιές και νέες παραδόσεις σε μια γειτονιά γεμάτη shophouses (δίπατα κτίσματα με μαγαζί στο ισόγειο και το σπίτι του ιδιοκτήτη στον όροφο) και ουρανοξύστες, το μπαρ-εστιατόριο του ξενοδοχείου, QĪN, προσφέρει νέες εκδοχές κλασικών ασιατικών πιάτων και σερβίρει κοκτέιλ με ονόματα που εμπνέονται από τα κινέζικα ζώδια, όπως Βουβάλι, Τίγρης και Δράκος. Το υπαίθριο σαλόνι του αποτελεί μια απόδραση από τους πολύβουους δρόμους της πόλης, ενώ τόσο το γυμναστήριο όσο και οι πισίνα του προσφέρουν εντυπωσιακή θέα. Όταν αισθανθείτε έτοιμοι να ανακαλύψετε την πόλη, ο ναός-μουσείο Buddha Tooth Relic Temple και ο κινεζικός ναός Thian Hock Keng, ένας από τους παλαιότερους της Σιγκαπούρης, βρίσκονται σε μικρή απόσταση από εδώ. Το ίδιο και δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα, όπως το πάρκο Gardens by the Bay, το ξενοδοχείο Marina Bay Sands, το Μουσείο Τεχνών και Επιστημών ArtScience Museum και η πλατφόρμα παρατήρησης SkyPark.



theclanhotel.com.sg, από 286 ευρώ τη βραδιά (στην τιμή περιλαμβάνεται τέλος εξυπηρέτησης 10% και φόρος επί αγαθών και υπηρεσιών).

ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ

Josun Palace, a Luxury Collection Hotel, Seoul Gangnam



Αν και αποτελεί κομμάτι μιας παράδοσης που κρατά από τις αρχές του 20ου αιώνα, όταν η Κορέα απέκτησε ένα από τα πρώτα πολυτελή ξενοδοχεία της, το Josun Palace, a Luxury Collection Hotel, Seoul Gangnam είναι ωστόσο χτισμένο στην καρδιά μιας σύγχρονης γειτονιάς, της Gangnam (του πιασιάρικου K-pop κομματιού Gangnam Style), γνωστής για τις ακριβές μπουτίκ της και τη νυχτερινή της ζωή.

Το πρώτο ξενοδοχείο της Luxury Collection στη Νότια Κορέα βρίσκεται κοντά σε κάποιους από τους βασιλικούς τάφους της δυναστείας Τσοσόν, που περιλαμβάνονται στη λίστα των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, και στον βουδιστικό ναό του 8ου αιώνα Bongeunsa. Η θέση του σας επιτρέπει να περνάτε τα πρωινά βυθισμένοι στην Ιστορία και τα απογεύματα κάνοντας ψώνια στο πελώριο εμπορικό κέντρο Starfield COEX Mall ή χαζεύοντας καρχαρίες στο COEX Aquarium. Με την επιστροφή σας στο ξενοδοχείο, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των διαφορετικών διαθέσιμων εστιατορίων, όπως το fine dining Great Hong Yuan για σύγχρονη καντονέζικη κουζίνα ή το Eatanic Garden για σύγχρονη κορεατική. Για τους λάτρεις των γλυκών υπάρχει το Josun Deli the Boutique που σερβίρει επίσης καφέ και τσάι. Τέλος, μπορείτε να χαλαρώσετε σε ένα από τα 254 διαθέσιμα δωμάτια ή σουίτες απολαμβάνοντας τη θέα της πόλης από τα παράθυρα.

marriott.com, από 275 ευρώ τη βραδιά.



ΤΑΪΛΑΝΔΗ

Avani Chaweng Samui Hotel & Beach Club

Χτισμένο σε μια αμμουδερή παραλία της νήσου Koh Samui, το Avani Chaweng Samui Hotel & Beach Club αναβιώνει την ατμόσφαιρα του Miami και του Palm Beach της Φλόριντα της δεκαετίας του 1950. Μεταξύ των 80 δωματίων του θα βρείτε δωμάτια «Funky Poolside» με αυλές που οδηγούν σε πισίνα και σουίτες «Groovy Sea View» με βεράντες και πικ-απ. Μπορείτε να χαλαρώσετε με το soundtrack των διακοπών σας ή να διοργανώσετε στη σουίτα σας μια ινσταγκραμική βραδιά μασκέ, με κοστούμια και περούκες που θα σας δανείσει το ξενοδοχείο χωρίς χρέωση.

Για ξεφάντωμα σε άλλο επίπεδο, το ρετρό SEEN Beach Club Samui διοργανώνει πάρτι στην πισίνα, φιλοξενεί live, έχει DJs και ένα ποικίλο μενού που περιλαμβάνει sushi, τάκος, πίτσα και ταϊλανδέζικες σπεσιαλιτέ. Comfort φαγητό και κοκτέιλ διατίθενται επίσης στο Social Bar του ξενοδοχείου όλο το 24ωρο. Για όσους γυμνάζονται, το γυμναστήριο είναι 24ωρης λειτουργίας.

avanihotels.com, από 121 ευρώ τη βραδιά. Στην τιμή περιλαμβάνονται παροχές όπως μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο, ποτό καλωσορίσματος στο Social Bar και πρωινό.