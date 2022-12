Βρυξέλλες, Μπριζ, Σπα: Εμπειρίες… made in Belgium

Στέκομαι μπροστά στη βιτρίνα της σοκολατοποιίας The Chocolate Line στην Μπριζ και χαζεύω χρυσαφένια τζιπάκια Land Rover με πραλίνα φουντουκιού, κόκκινα χείλη με πικρή γκανάς και τζιν Βομβάης, τουβλάκια Lego με καραμέλα και άνθος αλατιού. Πλάι τους παρατάσσονται άλλα, πιο απλού σχήματος, σε γεύσεις όπως ιταλικό φιστίκι, καφίρ, λάιμ ή κανέλα και gingerbread. Παραγγέλνω τέσσερα στην ευγενική υπάλληλο και κάθομαι στο παγκάκι στην είσοδο του πολύχρωμου καταστήματος. Καθώς τα δαγκώνω αργά, προσπαθώ να διακρίνω τις επιμέρους γεύσεις τους.

O σοκολατιέ Dominique Persoone αποτελεί εκκεντρική διασημότητα στο Βέλγιο. © fotodesign emily

Η μπουτίκ σοκολάτας The Chocolate Line είναι μία από τις ελάχιστες σοκολατοποιίες που συμπεριλαμβάνονται στις σελίδες του οδηγού Michelin. Η είσοδός της οδηγεί σε έναν μικρό εκθεσιακό χώρο, όπου παρουσιάζεται η έμφαση που δίνει η εταιρεία στη βιωσιμότητα και στο δίκαιο εμπόριο. Περιλαμβάνει τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για να βγει η σοκολάτα από τον καρπό του κακάου και παρέχει οπτική πρόσβαση σε ένα μικρό εργαστήριο όπου τα πάντα παρασκευάζονται στο χέρι. Μια ενθουσιώδης πελάτισσα σπεύδει να μου εξηγήσει ότι ο σοκολατιέ Dominique Persoone αποτελεί εκκεντρική διασημότητα στο Βέλγιο και ότι, μεταξύ άλλων, συντηρεί μελίσσια στην οροφή του εργοστασίου της Chocolate Line, για να παράγει το μέλι που χρησιμοποιεί στα σοκολατάκια του. Γοητευμένη τόσο με τη γεύση τους όσο και με την ιστορία που τα πλαισιώνει, βγαίνω στον δρόμο σε αναζήτηση άλλων ξεχωριστών σοκολατοποιείων της Μπριζ. Η λίστα μου περιλαμβάνει ονόματα όπως The Chocolate Brothers, Pol Depla Chocolatier, The Old Chocolate House, The Chocolate Kiss και Pierre Marcolini. Ακολουθώ την ίδια στρατηγική: επιλέγω λίγα σοκολατάκια σε κάθε κατάστημα και παράλληλα απολαμβάνω τον περίπατο ανάμεσα στα μεσαιωνικά κτίρια της πόλης. Κάποια από τα ομορφότερα σημεία της Μπριζ βρίσκονται γύρω από τα κανάλια της και περιλαμβάνουν μυστικούς κήπους, ρομαντικές γέφυρες και δρομάκια τόσο στενά, που μπορεί να τα προσπεράσεις χωρίς να τα αντιληφθείς. Τα μεγαλοπρεπή κτίρια της κεντρικής πλατείας παραπέμπουν στη χρυσή εποχή της πόλης και στον 15ο αιώνα, όταν αποτελούσε σημαντικό εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο της βόρειας Ευρώπης.

Στους δρόμους της Μπριζ συναντάς αμέτρητα καταστήματα που πωλούν σοκολατάκια και ζεστή σοκολάτα.

Χειροποίητη Μπριζ

Έχοντας πια ανεβάσει το ζάχαρό μου πάνω από τα επιτρεπτά επίπεδα, στρέφω την προσοχή μου σε ένα εργαστήριο κατασκευής χειροποίητου κοσμήματος. Τα χειροτεχνήματα του Jonas Maes έχουν ως βάση το ασήμι και τον χρυσό και η επιχείρησή του αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας Handmade in Brugge, ενός δικτύου που αριθμεί περισσότερα από 80 εργαστήρια και καταστήματα όπου τα αγαθά παράγονται στο χέρι. Ο Jonas με προτρέπει να επισκεφτώ την ιστοσελίδα του δικτύου, η οποία περιλαμβάνει από σοκολατοποιούς και ζυθοποιούς μέχρι κατασκευαστές δαντέλας και σαξοφώνων.

Με εξειδικευμένο εξοπλισμό περασμένων αιώνων, ο Piet Moerman φτιάχνει στο χέρι διαφορετικούς τύπους χαρτιού.

Ξεκινώ να περπατώ προς το εργαστήρι παρασκευής χαρτιού του Piet Moerman. Μέσα σε ένα όμορφο ατελιέ με ξύλινη οροφή και με εξειδικευμένο εξοπλισμό περασμένων αιώνων, φτιάχνει διαφορετικούς τύπους χαρτιού με τα χέρια του. Επιλέγει έναν πολτό από βαμβάκι, το οποίο και αποτελεί την πιο ανθεκτική βάση, και βγαίνει στην αυλή του για να κόψει ένα ροζ λουλούδι. Μπερδεμένη, τον παρακολουθώ καθώς τοποθετεί τον πολτό σε ειδικές σήτες και με τη βοήθεια ενός πλαισίου τον μοιράζει σε επιμέρους κομμάτια που μοιάζουν με καρτ ποστάλ. Ο Piet, ο οποίος αποτελεί το παλαιότερο μέλος του δικτύου, αφού εντάχθηκε σε αυτό το 2013, με προσκαλεί να τοποθετήσω το λουλούδι πάνω σε ένα από τα κομμάτια αυτά και η απορία μου βρίσκει την απάντησή της. Έπειτα από μερικά λεπτά, περνάμε το χαρτί από μια πανέμορφη μεταλλική πρέσα και μου δίνει το έτοιμο φύλλο στο χέρι. Τον ρωτάω γιατί επιμένει στο χειροποίητο και μου απαντά ότι είναι η δική του άμυνα σε έναν κόσμο που γίνεται όλο και πιο έντονα ψηφιοποιημένος. Φεύγοντας, του υπόσχομαι ότι θα φροντίσω να στεγνώσει σωστά το κομμάτι χαρτιού που μου χάρισε.

Στα μαθήματα που διοργανώνει η Belgian Chocolate Workshop μπορεί κανείς να δημιουργήσει τα δικά του βελγικά bonbons.

Μαθητευόμενοι σοκολατοποιοί

Την επόμενη μέρα παίρνω το τρένο με κατεύθυνση τις Βρυξέλλες, για να μάθω πώς παρασκευάζονται τα βελγικά σοκολατάκια. Το μάθημα που διοργανώνει η εταιρεία Belgian Chocolate Workshop γίνεται σε ένα ατμοσφαιρικό παλιό καφέ, οι τοίχοι του οποίου είναι επενδυμένοι με καθρέφτες και ξύλο. Οι δέκα επίδοξοι σοκολατοποιοί παίρνουμε θέση στους πάγκους εργασίας και ανακαλύπτουμε ότι το πρώτο στάδιο για να φτιάξει κανείς καλά bonbon –δηλαδή σοκολατάκια– είναι να ανακατέψει την ήδη λιωμένη κουβερτούρα επί περίπου δέκα λεπτά, ώστε να κατέβει σταδιακά η θερμοκρασία της. Η δουλειά αυτή απαιτεί υπομονή και οι μεθυστικές μυρωδιές σε υποβάλλουν σε άσκηση αυτοσυγκράτησης. Ακολουθεί το γέμισμα ειδικών πλαστικών καλουπιών με την κουβερτούρα και το χτύπημά τους σε οριζόντια επιφάνεια. Με τον τρόπο αυτόν δεν θα προκύψουν στη συνέχεια φυσαλίδες αέρα στην επιφάνεια του bonbon. Καθώς ολόκληρη η αίθουσα δονείται από τα ρυθμικά χτυπήματα στους πάγκους, η εκπαιδεύτρια μας εξηγεί πώς πρωτοεμφανίστηκαν τα σοκολατάκια στο Βέλγιο. Πρόκειται για εφεύρεση του Jean Neuhaus Jr., ο οποίος ήταν γιος φαρμακοποιού. Ο πατέρας του «έντυνε» τα χάπια με σοκολάτα, ώστε να είναι πιο ελκυστικά στα παιδιά, και ο ίδιος αποφάσισε το 1912 να αντιμετωπίσει το σύνολο ως γλύκισμα και να αντικαταστήσει το φάρμακο με πραλίνα.

Καθώς ολοκληρώνουμε τα δικά μας σοκολατάκια, ακολουθεί το πιο απολαυστικό κομμάτι του σεμιναρίου. Μαθαίνουμε ότι οι σοκολατοποιοί παλιά χρησιμοποιούσαν την κουβερτούρα που τους περίσσευε για να φτιάξουν mendiants, γλυκίσματα που χάριζαν στους απόρους. Μιμούμενοι το παράδειγμά τους, αφήνουμε τη ζεστή κουβερτούρα να κυλήσει από την κουτάλα και να σχηματίσει μικρούς δίσκους σοκολάτας επάνω στο λαδόχαρτο. Στη συνέχεια, συσκευάζουμε τα σοκολατάκια και τα mendiants μας σε χρυσαφένια χάρτινα κουτιά και τα παίρνουμε μαζί μας ως ένα πολύ ιδιαίτερο σουβενίρ από τις Βρυξέλλες.

Ο καθεδρικός και τα μεγαλοπρεπή κτίρια της Μπριζ παραπέμπουν στη χρυσή εποχή της, τον 15ο αιώνα. © Getty Images / Ideal Image

Κάνοντας μια σύντομη βόλτα στο κέντρο της πόλης, επισκέπτομαι το κουκλίστικο κατάστημα της σοκολατοποιίας Mary. Εκτός από την ποιότητα των bonbons, διακρίνεται και για το γεγονός ότι είναι η πρώτη σοκολατοποιία που ιδρύθηκε στο Βέλγιο από γυναίκα. Με τον τρόπο αυτόν, αποτελεί μια διακριτική υπενθύμιση της «σκοτεινής» πλευράς της ιστορίας της σοκολάτας, η οποία δεν ήταν απλώς ανδροκρατούμενη, αλλά και συνδεδεμένη με την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της βελγικής αποικίας του Κονγκό.

Μετά τη σοκολάτα, τι;

Τέχνη, αξιοθέατα και χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα στην Μπριζ, την πρωτεύουσα της δυτικής Φλάνδρας.

© VISUALHELLAS.GR

1 Ρομαντικός περίπατος

Τα κανάλια και τα μεσαιωνικά κτίρια συνθέτουν ένα ρομαντικό σκηνικό, ιδανικό για περίπατο ή ποδηλατάδα. Κάποια από τα πιο όμορφα σημεία της Μπριζ είναι η πέτρινη γέφυρα Bonifaciusbridge, το βρετανικού τύπου πάρκο Koningin Astridpark και η εσωτερική αυλή του παλατιού Gruuthuse. Αξίζει επίσης μια βόλτα κατά μήκος των καναλιών Gouden-Handrei και Groenerei.

© VisitBruges_jandarthet

2 Ένα φωτεινό χριστουγεννιάτικο μονοπάτι

Η Μπριζ «γιορτάζει» τα Χριστούγεννα από τις 25 Νοεμβρίου μέχρι τις 8 Ιανουαρίου με δύο υπαίθριες χριστουγεννιάτικες αγορές, ένα παγοδρόμιο και μια διαδρομή από φωτιστικές εγκαταστάσεις. Σύγχρονα και ιστορικά κτίρια φωτίζονται εντυπωσιακά και δίνουν μια ονειρική αίσθηση στην πόλη.

3 Μουσείο Groeninge

Οι συλλογές του αποτελούν μια σύνοψη της ιστορίας των εικαστικών τεχνών του Βελγίου και περιλαμβάνουν έργα μεγάλων Φλαμανδών ζωγράφων, όπως ο Jan van Eyck και ο Hans Memling.

▶ Groeningemuseum, Dijver 12

4 Νοσοκομείο του Αγίου Ιωάννη

Το ατμοσφαιρικό κτίριο, χτισμένο στα μέσα του 12ου αιώνα, αποτελεί ένα από τα παλαιότερα νοσοκομεία της Ευρώπης. Αξίζει να επισκεφτείτε τις μεσαιωνικές του αυλές, το φαρμακείο και το ξωκλήσι του και να εξερευνήσετε την εντυπωσιακή του συλλογή από αρχεία και έργα τέχνης.

▶ Sint-Janshospitaal, Mariastraat 38

5 Κέντρο δαντέλας

Η δαντέλα αποτελεί παράδοση αιώνων για την Μπριζ. Στο κτίριο μιας παλιάς σχολής που μετατράπηκε σε μουσείο, μέσα από εγκαταστάσεις πολυμέσων και μαρτυρίες ειδικών, παρουσιάζονται οι διαφορετικοί τύποι δαντέλας αλλά και η ιστορία της βιομηχανίας της δαντέλας στην Μπριζ.

▶ Kant Centrum, Balstraat 16, kantcentrum.eu

Οι Βρυξέλλες φημίζονται για τις μπίρες τύπου Gueuze, με ξινή και άγρια γεύση. © VISUALHELLAS.GR

Μπίρα και τηγανητές πατάτες

Μεγάλη παράδοση για το Βέλγιο αποτελεί σαφώς και η μπίρα. Πολλοί άνθρωποι –ντόπιοι αλλά και επισκέπτες– είναι διατεθειμένοι να οδηγήσουν όσο χρειαστεί, προκειμένου να προμηθευτούν μπίρες τύπου Trappist από το αποκλειστικό τους σημείο πώλησης, δηλαδή τα μοναστήρια που τις παράγουν. Οι Βρυξέλλες, από την άλλη, φημίζονται για τις μπίρες τύπου Gueuze. Η παραγωγή τους αξιοποιεί ένα βακτήριο που βρίσκεται στην περιοχή και ευθύνεται για την ξινή και άγρια γεύση τους. Τα παραπάνω μού εξηγεί ο Παναγιώτης Οικονομίδης, ιδιοκτήτης του μπαρ Lord Byron Bxl, και προτείνει να πιούμε μια μπίρα στο Café Le Coq, ένα καφέ με ατημέλητο και παλιομοδίτικο ύφος στο κέντρο της πόλης. Κάποιοι από τους θαμώνες που κάθονται στην μπάρα δίπλα μας δείχνουν σαν να ξεκίνησαν τη μέρα τους πίνοντας από νωρίς. Εμείς περιοριζόμαστε σε ένα ποτήρι και μετά συνεχίζουμε περπατώντας προς το ατμοσφαιρικό καφέ Les Brasseurs, για να καταλήξουμε στο νεανικό Affligem Café. Κατά μήκος της διαδρομής, συναντάμε κάποια από τα δεκάδες γκράφιτι που κοσμούν τους τοίχους των κτιρίων των Βρυξελλών, πολλά από τα οποία έχουν ως θέμα τους ήρωες κινούμενων σχεδίων.

Το μυστικό της νοστιμιάς της τηγανητής πατάτας στο Βέλγιο είναι ότι τηγανίζεται δύο φορές,, και μάλιστα σε ζωικό λίπος. © AFP / VISUALHELLAS.GR

Υπάρχουν μάλιστα τρεις διαφορετικές διαδρομές που μπορεί κανείς να ακολουθήσει προκειμένου να δει έργα που απεικονίζουν από τον Τεντέν και τα Στρουμφάκια μέχρι τον Βίκτορ Σάκβιλ. Εξίσου πολύχρωμο με τους τοίχους των γκράφιτι είναι και το μωσαϊκό των κατοίκων της πρωτεύουσας του Βελγίου, η οποία και είναι έντονα πολυπολιτισμική, ενώ πολυφωνία χαρακτηρίζει και την αρχιτεκτονική της. Στις Βρυξέλλες, εκτός από κτίρια νεοκλασικού ρυθμού, υπάρχουν και αρκετά στοιχεία αρ νουβό αισθητικής, καθώς και επιβλητικά οικοδομήματα γοτθικού στιλ. Η βόλτα μας στο κέντρο καταλήγει σε μια friterie, σε μαγαζί δηλαδή που εξειδικεύεται στις τηγανητές πατάτες. Το μυστικό της νοστιμιάς τους είναι ότι τηγανίζονται δύο φορές, και μάλιστα σε ζωικό λίπος. Και το μεγαλύτερο «έγκλημα» που μπορεί να κάνει ένας τουρίστας στο Βέλγιο είναι να χρησιμοποιήσει τον όρο «French fries» για να τις παραγγείλει.

Μετά την μπίρα, τι;

Μουσεία, βόλτες και εμπειρίες που αξίζει να ζήσετε στις Βρυξέλλες

© AFP / VISUALHELLAS.GR

1 Μουσείο της Τέχνης των Κόμικς

Η παγκόσμια πρωτεύουσα των κόμικς δεν θα μπορούσε παρά να διαθέτει και ένα μουσείο αφιερωμένο σε αυτά. Το Comics Art Museum στεγάζεται σε ένα εντυπωσιακό κτίριο αρ νουβό, σχεδιασμένο από τον αρχιτέκτονα Victor Horta, και τιμά όλους τους χάρτινους ήρωες του Βελγίου. Ο Τεντέν, ο Λούκυ Λουκ, τα Στρουμφ και το Μαρσουπιλαμί φιγουράρουν και στα 50 γκράφιτι που κοσμούν ισάριθμους τοίχους στις συνοικίες Marolles, Laeken και στο κέντρο των Βρυξελλών. Οι χάρτες με τα έργα είναι διαθέσιμοι στο parcoursbd.brussels/en/route.

▶ Belgian Comic Strip Center, Rue des Sables 20, comicscenter.net

2 Μουσείο Magritte

Το Μουσείο Magritte έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη συλλογή έργων τέχνης του ομώνυμου καλλιτέχνη της σχολής του σουρεαλισμού: πίνακες, γλυπτά, διαφημιστικές αφίσες, φωτογραφίες και φιλμ. Ο ίδιος ο René Magritte αντιλαμβανόταν τον σουρεαλισμό ως την κατάργηση της έννοιας του déjà vu και της αναζήτησης αυτού που δεν έχει ακόμα ιδωθεί, ενώ στο μουσείο μπορεί κανείς να δει και πολλά από τα σκίτσα του καλλιτέχνη.

▶ Musée Magritte, Place Royale/Koningsplein 1, musee-magritte-museum.be

© RMCA, Tervuren

3 Μουσείο της Αφρικής

Οι συλλογές του επιτρέπουν στον επισκέπτη να εξερευνήσει τη φυσική και πολιτιστική γκάμα της κεντρικής Αφρικής με θεματικές που περιλαμβάνουν τη μουσική, τη βιοποικιλότητα, τα τελετουργικά και τη γλώσσα. Το μουσείο αγγίζει σαφώς το ευαίσθητο θέμα του αποικιοκρατικού παρελθόντος του Βελγίου, ενώ δίνει επίσης τον λόγο σε σύγχρονους καλλιτέχνες από το Κονγκό. Η ίδια η πρόσβαση στο μουσείο αποτελεί ξεχωριστή εμπειρία, αν προτιμήσει κανείς ως μέσο μεταφοράς το παλιό ξύλινο τραμ που διασχίζει τη δενδρόφυτη λεωφόρο Tervuren.

▶ Africa Museum, Leuvensesteenweg 13, Tervuren africamuseum.be

4 Αρχιτεκτονική αρ νουβό

Το στοιχείο της αρ νουβό χαρακτηρίζει πολλά από τα κτίρια της πρωτεύουσας του Βελγίου, με βασικούς αρχιτέκτονες τους Victor Horta και Paul Hankar. Οι επαύλεις που σχεδίασε ο Horta με τις καμπύλες γραμμές, τα φυτικά μοτίβα και τα διακοσμητικά στοιχεία από χυτό σίδηρο βρίσκονται διάσπαρτες σε πολλά σημεία. Αρκετές είναι επισκέψιμες – ανάμεσά τους και το ατελιέ του ίδιου του Horta, όπως επίσης και η εντυπωσιακή οικία Saint-Cyr, που σχεδίασε ο μαθητής του Gustave Strauven.

▶ Χάρτης των διαδρομών της αρ νουβό είναι διαθέσιμος έναντι 5 ευρώ στο explore.brussels.

© AFP / VISUALHELLAS.GR

5 Υπαίθρια αγορά της Place du Jeu de Balle

Γνωστή και ως «η παλιά αγορά», η πλατεία Place du Jeu de Balle φιλοξενεί καθημερινά ένα υπαίθριο παζάρι. Περισσότεροι από 300 πωλητές διαθέτουν τα πάντα, από παλιά αντικείμενα και έπιπλα μέχρι υφάσματα και αξεσουάρ. Την πραμάτεια τους σκανάρουν επιμελώς τόσο «απλοί» επισκέπτες όσο και έμπειροι συλλέκτες παλαιών αντικειμένων αξίας.

▶ Place du Jeu de Balle, Marolles, καθημερινά, 09.00-14.00

Το τελεφερίκ οδηγεί στην κορυφή του λόφου, όπου βρίσκεται το βασικό σπα του Σπα.

Σπα στο Σπα

Το ταξίδι στο Βέλγιο ολοκληρώνεται στο Σπα, που βρίσκεται σε απόσταση δύο ωρών με το τρένο από τις Βρυξέλλες. Όλες οι ιστορικές λουτροπόλεις της Ευρώπης ήταν συνδεδεμένες με το σιδηροδρομικό δίκτυο από τον 19ο κιόλας αιώνα και ο κεντρικός δρόμος της μικρής πόλης του Σπα περνά κοντά από τον σταθμό του τρένου, οδηγώντας στο εντυπωσιακό παλιό υδροθεραπευτήριο, που τελεί υπό ανακαίνιση. Οι ιαματικές ιδιότητες των φυσικών πηγών της περιοχής είχαν γίνει αντιληπτές ήδη από τους ρωμαϊκούς χρόνους, αλλά η ακμή του Σπα ξεκίνησε τον 16ο αιώνα, όταν και εξελίχθηκε σε σημείο συνάντησης της αριστοκρατίας της Ευρώπης. Την αίγλη εκείνης της περιόδου μαρτυρά η μεγαλοπρεπής κλασικιστική αρχιτεκτονική των κεντρικών κτιρίων της πόλης, μεταξύ των οποίων και ένα από τα πρώτα καζίνο της ηπείρου. Στις συνήθειες περασμένων εποχών παραπέμπει και το Πάρκο των 7 μ.μ. (Parc de Sept Heures), ένας χώρος πρασίνου όπου έδιναν το καθημερινό τους ραντεβού στις επτά το απόγευμα οι επιφανείς λουτροθεραπευόμενοι του 19ου αιώνα. Οι σύγχρονοι επισκέπτες επιβιβάζονται στο τελεφερίκ για να ανεβούν στην κορυφή του δενδρόφυτου λόφου πάνω από το πάρκο, όπου και βρίσκεται πλέον το Thermes de Spa, το βασικό σπα της πόλης. Οι γυάλινοι τοίχοι γύρω από τη θερμαινόμενη πισίνα σού δημιουργούν την αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε εξωτερικό χώρο, ενώ, βγαίνοντας από την καμπίνα της σάουνας, νομίζεις ότι αιωρείσαι πάνω από τις πλαγιές που περιβάλλουν την πόλη. Και τότε καταλαβαίνεις ότι το σπα, αλλά και οι υπόλοιπες βελγικές περιποιήσεις είχαν την επιθυμητή επίδραση στον οργανισμό σου.

Το καζίνο του Σπα υπήρξε από τα πρώτα της Ευρώπης. © VISUALHELLAS.GR

Γύρω από το Σπα

1 Τα σπήλαια Remouchamps

Σε απόσταση 15 χλμ. από το Σπα, τα σπήλαια Remouchamps κρύβουν τον μεγαλύτερο υπόγειο ποταμό που έχει ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα. Η εξερεύνηση ξεκινά με περπάτημα μέχρι την αίθουσα του «καθεδρικού», ενώ ακολουθεί βαρκάδα κατά μήκος του ποταμού Rubicon.

▶ lesgrottes.be

2 Πίστα της Formula 1

Οι αγώνες αυτοκινήτων αποτελούν μια παράδοση που εγκαινιάστηκε στο Σπα το 1924. Σε απόσταση 20 χλμ. από την πόλη υπάρχει η διάσημη πίστα Spa – Francorchamps, την οποία μπορείτε να εξερευνήσετε ως οδηγός ή συνοδηγός σε αγωνιστικό όχημα.

▶ spa-francorchamps.be

3 Σκι στο Thier des Rexhons

Οι ήπιες πλαγιές της πίστας Thier des Rexhons, 7 χλμ. έξω από την πόλη του Σπα, αποτελούν μια καλή επιλογή για σκι και snowboard για οικογένειες με μικρά παιδιά.

▶ skispa.be

Το Hôtel de Ville είναι το μοναδικό μεσαιωνικό κτίριο που σώζεται μέχρι σήμερα στην αυθεντική του μορφή, στην κεντρική πλατεία των Βρυξελλών. © Getty Images / Ideal Image

Σημειωματάριο

ΜΕΤΑΒΑΣΗ



Απευθείας πτήσεις από Αθήνα για Βρυξέλλες πραγματοποιούν οι Aegean, Sky Express και Brussels Airlines. Ενδεικτική τιμή ναύλων: 170 ευρώ με την επιστροφή (3 ώρες και 30 λεπτά). To σιδηροδρομικό ταξίδι από Βρυξέλλες προς Μπριζ διαρκεί μία ώρα και στοιχίζει 17 ευρώ, ενώ εκείνο από Βρυξέλλες προς Σπα διαρκεί δύο ώρες και στοιχίζει 23 ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες στο belgiantrain.be.

Guesthouse Bonifacious

ΔΙΑΜΟΝΗ



Guesthouse Bonifacious (Groeninge 4, Bruges, bonifacius.be, από 220 ευρώ το δίκλινο). Ειδυλλιακό μικρό ξενοδοχείο πολυτελείας επάνω σε κανάλι της Μπριζ.

Boutique Hotel ’t Fraeyhuis (Minnewater 15, Bruges, fraeyhuis.be, από 117 ευρώ το δίκλινο). Σύγχρονο ξενοδοχείο της Μπριζ με μοντέρνο ντιζάιν.

Hygge (Rue des Drapiers 31-33, Bruxelles, hyggehotel.be, από 80 ευρώ το δίκλινο). Αίσθηση ζεστασιάς και σουηδικό ντιζάιν σε μοντέρνο και ανάλαφρο χώρο στην περιοχή Ixelles των Βρυξελλών.

Radisson Blu Palace Hotel (Place Royale 39, Spa, radissonhotels.com, από 160 ευρώ το δίκλινο). Σύγχρονες υποδομές και απευθείας πρόσβαση στο υδροθεραπευτήριο Les Τhermes de Spa, στο Σπα.

Maison Dandoy

ΦΑΓΗΤΟ – ΠΟΤΟ



Le Vismet (Pl. Sainte-Catherine 23, Bruxelles). Εστιατόριο για ψάρι και θαλασσινά πάνω στην πλατεία της Αγίας Αικατερίνης, στο κέντρο των Βρυξελλών.

Café Georgette (Greepstraat 37, Bruxelles). Θα έρθετε για τις εξαιρετικές, διπλοτηγανισμένες πατάτες του.

Maison Dandoy (Rue au Beurre 31, Bruxelles). Το ιδανικό μέρος για να… μελετήσετε τις διαφορές ανάμεσα στη βάφλα Βρυξελλών και σε εκείνη της Λιέγης.

Café Le Coq (Rue Auguste Orts 14, Bruxelles). Βελγικές μπίρες σε νοσταλγικό σκηνικό.

Lord Byron Bxl (Rue des Chartreux 8, Bruxelles). Μπαράκι που σερβίρει τόσο κοκτέιλ και κρασί όσο και μπίρα, συμπεριλαμβανομένων 20 διαφορετικών ετικετών ζύθου τύπου Gueuze.

Park (Minderbroedersstraat 1, Bruges). Πολυτελές εστιατόριο με ρομαντική ατμόσφαιρα και τυπικές βελγικές γεύσεις.

ΑΓΟΡΕΣ



The Chocolate Line (Simon Stevinplein 19, Bruges, thechocolateline.be). Σοκολατάκια με ασυνήθιστες γεύσεις και έμφαση σε πρακτικές αειφορίας.

Mary (Galerie de la Reine 36, Bruxelles, mary.be). Μία από τις κορυφαίες και παλαιότερες σοκολατοποιίες των Βρυξελλών.

Piet Moerman (Greinschuurstraat 4, Bruges, papierschepperij.be). Τα χαρτιά αλληλογραφίας που θα βρείτε εδώ είναι όλα φτιαγμένα στο χέρι.

Jonas Maes Jewels (Sint-Salvatorskerkhof 8, Bruges, jonasmaesjewels.com). Χειροποίητα κοσμήματα από ασήμι και χρυσό.

Οι γυάλινοι τοίχοι γύρω από τη θερμαινόμενη πισίνα του Thermes de Spa σού δημιουργούν την αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε εξωτερικό χώρο. © Dagmar Schwelle / laif

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ



Belgian Chocolate Workshop (Voldersstraat 30 & Rue des Foulons 30, Bruxelles, belgianchocolateworkshop.com). Ένα σύντομο και φιλικό στον χρήστη σεμινάριο για το πώς παρασκευάζονται τα βελγικά σοκολατάκια. Κόστος συμμετοχής: 38 ευρώ.

Les Thermes de Spa (Colline d’Annette et Lubin, Spa, thermesdespa.com). Σύγχρονο κέντρο υδατοθεραπείας στην πόλη που γέννησε τον όρο «σπα». Το βασικό εισιτήριο στοιχίζει 27 ευρώ.

Handmade in Brugge (handmadeinbrugge.be). Δίκτυο 80 εργαστηρίων και καταστημάτων στην Μπριζ όπου τα αγαθά παράγονται στο χέρι.