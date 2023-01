36 Ώρες στο Λονδίνο: Πού να πάτε τι να δείτε

Ο Τάμεσης την ώρα που σουρουπώνει. (Φωτογραφίες: Tom Jamieson/The New York Times)

Κείμενο: Desiree Ibekwe c.2022 The New York Times Company / Απόδοση: Ελευθερία Αλαβάνου

Για τον απλό παρατηρητή, το Λονδίνο μοιάζει με πρωτεύουσα ταυτισμένη με παραδοσιακούς και -κατά καιρούς- μπερδεμένους θεσμούς, ειδικότερα τον τελευταίο χρόνο, λόγω της εναλλαγής των Βρετανών πρωθυπουργών στην εξουσία και του χορογραφημένου πένθους που ακολούθησε τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’. Στην πραγματικότητα, το Λονδίνο είναι κάτι σαν κόμπος: δένει το παλιό με το νέο. Δεν θα το κατακτήσετε μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, είναι σχεδόν αδύνατο. H διαδρομή που ακολουθεί -από τη στάση σε ένα αναγεννημένο wine bar του 1800 και τη γνωριμία με την κοινότητα της Καραϊβικής του Νότιου Λονδίνου μέχρι τις ματιές στη βρετανική τέχνη και τις βόλτες δίπλα στο ποτάμι-, θα σας βοηθήσει να ξεκλειδώσετε πολλά από τα μυστικά του.

Παρασκευή

4 μ.μ. | Στα ίχνη της Βασίλισσας



Φέτος, μεταδόθηκαν σε όλο τον κόσμο εικόνες από τη νότια όχθη του Τάμεση, με ανθρώπους ντυμένους στα μαύρα να περιμένουν σε μια τρομακτικά μεγάλη ουρά -γνωστή και ως «The Queue»-, για να δουν το φέρετρο της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’. Κάντε μια βόλτα στο Queen’s Walk, όπου οι Βρετανοί στέκονταν για ώρες, ακολουθώντας την παραποτάμια διαδρομή που εκτείνεται από το Tower Bridge έως τις Golden Jubilee Bridges. Η περιοχή είναι τουριστική, είναι όμως και ευχάριστη. Πάνω απ’ όλα, είναι μια άσκηση παρατηρητικότητας: εκτός από τη θέα στον Τάμεση, τα κυριότερα σημεία του περιπάτου (που διαρκεί περίπου μία ώρα) περιλαμβάνουν το Καταδρομικό Μπέλφαστ, τη Γέφυρα του Λονδίνου, το Μουσείο Φυλακής Clink, το Shakespeare’s Globe, το Εθνικό Θέατρο και το Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου.



Το Gordon’s θεωρείται ότι είναι το παλαιότερο wine bar του Λονδίνου.

5:30 μ.μ. | Απογευματινό ποτό

Περάστε στο Victoria Embankment και προχωρήστε προς το Gordon’s, το παλαιότερο wine bar του Λονδίνου -σύμφωνα τουλάχιστον με τον αστικό μύθο. Άνοιξε το 1890 και είναι ένα μαγαζί τόσο αγαπητό, που όσοι προσπάθησαν να το κρατήσουν μυστικό, απέτυχαν. Ελάτε από νωρίς για να πιείτε το πρώτο ποτό της βραδιάς, προτού καταφτάσει ο πολύς κόσμος. Καθίστε στο όμορφο κελάρι με τον χαμηλό φωτισμό και την old school διακόσμηση ή πιάστε μια καρέκλα στα τραπέζια ακριβώς δίπλα στους κήπους (Victoria Embankment Gardens). Οι Βρετανοί λατρεύουν τα ποτά σε εξωτερικούς χώρους, ανεξαρτήτως εποχής. Ένα ποτήρι κρασί θα σας κοστίσει περίπου 17 ευρώ.



8 μ.μ. | Ταϊλανδέζικο στην Chinatown

Τα τελευταία δύο χρόνια η Chinatown του Λονδίνου βίωσε δύσκολες ώρες, με το κλείσιμο αγαπημένων μαγαζιών που λειτουργούσαν επί δεκαετίες. Ωστόσο, η περιοχή έχει ακόμα πολλά να προσφέρει. Το Four Seasons στην Gerrard Street είναι μια αξιόπιστη επιλογή, για μια μερίδα ψητή πάπια χωρίς κόκαλα (19 ευρώ). Ρίξτε μια ματιά και στο κοντινό Cafe TPT για να απολαύσετε χοιρινό ψητό με μέλι (9 ευρώ). Υπάρχει, επίσης, το ταϊλανδέζικο-κινέζικο εστιατόριο Speedboat Bar που άνοιξε φέτος. Δοκιμάστε το πικάντικο σεβίτσε γαρίδας (14 ευρώ) για ορεκτικό και συνεχίστε με μοσχαρίσια γλώσσα κάρι (16 ευρώ) για κυρίως πιάτο.



11 μ.μ. | Κωμωδία με εκπλήξεις

Κλείστε όμορφα τη βραδιά σας με μια επίσκεψη στο Top Secret Comedy Club, στο Covent Garden. Η διακόσμηση είναι λίγο υπερβολική, όμως, κατά τα άλλα, το μέρος είναι θησαυρός. Φιλοξενεί μερικά από τα καλύτερα κωμικά σόου της χώρας και σερβίρει ποτά σε τιμές που σπάνια συναντάει κανείς στο West End (τα pints ξεκινούν από 3,30 ευρώ, το ποτήρι κρασί από 3,70 ευρώ). Συχνά-πυκνά, το κλαμπ αιφνιδιάζει το κοινό, συμπεριλαμβάνοντας στο lineup του έναν μυστικό, διάσημο καλεσμένο, συνήθως κάποιον γνωστό κωμικό, ο οποίος δοκιμάζει εδώ το υλικό του πριν ξεκινήσει περιοδεία. Τα εισιτήρια για την τελευταία παράσταση κοστίζουν περίπου 11 ευρώ (κάντε κράτηση, γιατί εξαντλούνται γρήγορα).



Σάββατο

10 π.μ. | Φασόλια και λουκάνικο για πρωινό

Το αγγλικό πρωινό είναι μια εμπειρία που θα σας κάνει να αισθανθείτε γνήσιος Βρετανός (μάλιστα, η τιμή του χρησιμοποιείται συχνά για τη μέτρηση των επιδόσεων της βρετανικής οικονομίας). Και διαθέτει σχεδόν φαρμακευτικές ιδιότητες. Είτε έχετε μπροστά σας μια κουραστική μέρα είτε αναρρώνετε από χανγκόβερ, δεν θα βρείτε καλύτερο γιατρικό από αυτό. Πηγαίνετε στο E Pellicci, ένα παραδοσιακό βρετανικό καφέ ηλικίας 122 ετών στο East End, με ρετρό ατμόσφαιρα. Έχει ξύλινη art deco επένδυση από τη δεκαετία του 1940 και είναι καταχωρημένο στον κατάλογο του English Heritage, μιας οργάνωσης που διαχειρίζεται ιστορικά μνημεία. Το «Classic Set» (11,50 ευρώ) είναι μια ωδή στα τηγανητά με τοστ, λουκάνικα, αυγά, μπέικον, ντομάτες, μανιτάρια και φασόλια, ενώ το «Have the Lot» (15,50 ευρώ) προσφέρει, επιπλέον, μαύρη πουτίγκα και hash browns (ξεροτηγανίδια). Φροντίστε να έχετε μαζί σας μετρητά, γιατί δεν δέχονται κάρτες.

12:30 μ.μ. | Στη γειτονιά της λογοτεχνίας



Στη συνοικία Bloomsbury χτυπάει η καρδιά του λογοτεχνικού Λονδίνου. Κάποτε εδώ έμεναν ο Όσκαρ Ουάιλντ και ο Τσαρλς Ντίκενς -το σπίτι του τελευταίου, στην Doughty Street, είναι ανοιχτό για το κοινό. Δεν υπάρχει καλύτερο μέρος στην πόλη για να να κάνετε αγορές βιβλίων. Επισκεφθείτε το Gay’s the Word, ένα μικρό αλλά δυναμικό βιβλιοπωλείο που ιδρύθηκε το 1979 από τη σοσιαλιστική οργάνωση Gay Icebreakers. Μεταξύ άλλων, διαθέτει μια έκθεση με κονκάρδες διαμαρτυρίας του γκέι ακτιβιστή -και πρώην υπεύθυνου του καταστήματος- Paud Hegerty. Ρίξτε μια ματιά, επίσης, στα βιβλιοπωλεία με μεταχειρισμένα βιβλία, Skoob Books και Judd Books. Σε απόσταση 15 λεπτών με τα πόδια βρίσκεται το βιβλιοπωλείο του λογοτεχνικού περιοδικού The London Review of Books, με ένα όμορφο καφέ όπου μπορείτε να ξεκοκαλίσετε τα λάφυρά σας, απολαμβάνοντας ζεστό ρόφημα και κέικ.

Η εγκατάσταση The Procession, του εικαστικού Hew Locke, στην Tate Britain.

3:30 μ.μ. | Βουτιά στη βρετανική τέχνη

Δεν υπάρχουν πολλά μέρη όπου η εσωτερική πάλη της Βρετανίας ανάμεσα στο παλιό και το νέο να διακρίνεται τόσο καθαρά όσο στην Tate Britain (πρόκειται για ένα από τα δύο μουσεία της Tate στο Λονδίνο, το έτερο είναι η Tate Modern, με έργα διεθνούς και σύγχρονης τέχνης). Εδώ, παρουσιάζεται -με ελεύθερη είσοδο- η έκθεση από την περίοδο των Τυδώρ, με έργα των John Everett Millais και William Hogarth. Το μουσείο φιλοξενεί, επίσης, τη μεγαλύτερη δωρεάν έκθεση έργων του ζωγράφου Τζόζεφ Μάλορντ Γουίλιαμ Τέρνερ, ο οποίος έδωσε το όνομά του στο γνωστό βραβείο Turner. Ακόμη μία δωρεάν πρόταση είναι η έκθεση «Sixty Years: The Unfinished Conversation», που διαρκεί μέχρι την άνοιξη και περιλαμβάνει έργα μαύρων φωτογράφων όπως των Bandele Ajetunmobi και Ajamu, αλλά και του καλλιτέχνη Donald Locke από την Καραϊβική.



7 μ.μ. | Δείπνο στο Μπρίξτον

Μετά από μόλις τρεις στάσεις με το μετρό θα μεταφερθείτε σε μια γειτονιά που σπάνια συμπεριλαμβάνεται στους οδηγούς, αλλά που εμπεριέχει ό,τι δίνει στην πόλη τη μελωδία της: τις κοινότητες μεταναστών. Το Brixton είναι μία από τις κυψέλες του Μαύρου Λονδίνου, με μία αναπόσπαστη και ακμάζουσα κοινότητα Καραϊβικής, παρά τις πιέσεις εξευγενισμού (περισσότερα ιστορικά στοιχεία θα βρείτε στο Black Cultural Archives, που είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο μέχρι τις 6 μ.μ.). Καθίστε στο δημοφιλές Fish, Wings & Tings για τζαμαϊκανό κοτόπουλο jerk με ρύζι, αρακά και λαχανοσαλάτα (16 ευρώ), με soundtrack τη βαβούρα της αγοράς Brixton Village. Εναλλακτικά, κατευθυνθείτε προς το Negril, ένα μικρό, χαμηλών τόνων εστιατόριο στο Brixton Hill για τις διάσημες τηγανίτες ψαριού με αλάτι, μαγιονέζα λάιμ και καυτερή σάλτσα.

9 μ.μ. | Ακολουθώντας τον ρυθμό

Η μουσική σκηνή του Brixton είναι εξίσου ενδιαφέρουσα με τη γαστρονομία του (fun fact: εδώ γεννήθηκε και πέρασε κάποια από τα παιδικά του χρόνια ο David Bowie). Οι πλανόδιοι μουσικοί που τραγουδούν έξω από τον υπόγειο κλείνουν το μάτι στην ιστορία της συνοικίας, με κομμάτια όπως το «Guns of Brixton» των Clash. Μετά το δείπνο, περάστε από το Hootananny, στην Effra Street, μία μουσική σκηνή που λειτουργεί ταυτόχρονα ως παμπ με έναν όμορφο κήπο, ιδανικό για ζυθοποσία, στο μπροστινό μέρος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει DJ sets και live βραδιές με μεγάλη γκάμα, από παραδοσιακή βαλκανική μουσική μέχρι ρέγκε και κολομβιανή φολκ.



Κυριακή

Το Rajmahal Sweets στην Brick Lane φημίζεται για το ασιατικό γλυκό jalebi και την αλμυρή σαμόσα.

10 π.μ. | Φαγητό και ψώνια

Η Brick Lane έχει μια από τις μεγαλύτερες κοινότητες Μπανγκλαντεσιανών του Λονδίνου, τα καλύτερα στέκια για κάρι σε όλη την πόλη και άφθονη street art. Ξεκινήστε από το Rajmahal Sweets για ένα ασιατικό γλυκό jalebi ή για μια αλμυρή σαμόσα προτού κατευθυνθείτε προς το Brick Lane Vintage Market, έναν παράδεισο για όσους αγαπούν τις αγορές από δεύτερο χέρι, με αμέτρητες γωνιές προς εξερεύνηση. Το Atika είναι ένα vintage πολυκατάστημα με μια εκπληκτική συλλογή από αφίσες, κεραμικά, κοσμήματα και βιβλία. Σε κοντινή απόσταση, το Jen’s Plants and Florist πουλάει όμορφα αποξηραμένα λουλούδια που χωράνε άνετα στη βαλίτσα σας. Ρίξτε, επίσης, μια ματιά στο κοντινό Spitalfields Market, όπου θα βρείτε ασυνήθιστα δώρα για τους φίλους σας.



Στο Quality Chop House σερβίρουν, μεταξύ άλλων, παγωτό με ελαιόλαδο Capezzana για επιδόρπιο.

12 μ. | Ώρα για ψητό

Το κυριακάτικο ψητό, όπως και τα τηγανητά, είναι θεσμός στη Βρετανία. Η παμπ Old Queens Head στο Islington έχει χορευτικές βραδιές, live μουσική και τις καθημερινές μοιάζει με καταφύγιο μόνο για όσους είναι νέοι και hip. Τις Κυριακές, όμως, τα πράγματα αλλάζουν. Καθίστε στον επάνω όροφο και δοκιμάστε διαλεχτά ψητά από κοτόπουλο ή αρνίσιο μπούτι, καθώς και μανιτάρια σε σφολιάτα, μία vegan παραλλαγή του μοσχαριού Wellington (15 έως 18 ευρώ). Αρκετά πιο τσιμπημένο σε τιμές είναι το Quality Chop House στο Farringdon, για ψητό τριών πιάτων (44 ευρώ) και παγωτό με ελαιόλαδο Capezzana για επιδόρπιο. Έχετε κατά νου ότι οι κυριακάτικες κρατήσεις κλείνουν εβδομάδες νωρίτερα.

2 μ.μ. | Περίπατος στο ποτάμι

Χωνέψτε το ψητό σας με μια βόλτα στο Regent’s Canal, που εκτείνεται σε μήκος σχεδόν 15 χλμ. Ξεκινήστε από την Canalside Square, επτά λεπτά με τα πόδια από την παμπ Old Queens Head και συνεχίστε με κατεύθυνση προς το Haggerston. Ο περίπατος είναι όμορφος και χαλαρός, με τα -συχνά κιτς- πλοιάρια να δίνουν ένα ανάλαφρο χρώμα. Μετά από περίπου 30-40 λεπτά περπάτημα, βγείτε στη γειτονιά London Fields του Ανατολικού Λονδίνου, όπου βρίσκεται το εξαιρετικό Broadway Market, όπως και ένα υπέροχο πάρκο. Αγοράστε κάτι στο χέρι από την αγορά και καθίστε στο πάρκο για να ολοκληρώσετε ήρεμα ένα πολύ ζωντανό Σαββατοκύριακο.

ΔΙΑΜΟΝΗ