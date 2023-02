7 νέα resorts στην Καραϊβική 

Αν για εσάς χειμερινές διακοπές σημαίνουν κάστρα στην άμμο αντί για χιονανθρώπους, είναι ώρα για μια απόδραση στην Καραϊβική. Από την Ανγκουίλα έως τα νησιά Turks and Caicos, έχουν ξεφυτρώσει καινούργια ξενοδοχεία, συμπεριλαμβανομένων ενός οικολογικού καταφυγίου, μιας απόδρασης δίπλα σε ένα από τα μεγαλύτερα συστήματα υφάλων στον κόσμο και ενός resort σε απόσταση αναπνοής από το διαφημιζόμενο ως «το πρώτο θεματικό πάρκο παγκόσμιας κλάσης στην Καραϊβική». Κάποια από αυτά προσφέρουν και εκπτώσεις, άρα κλείστε μια θέση στο αεροπλάνο και βάλτε στη βαλίτσα το μαγιό σας. Είτε θέλετε να απολαύσετε ένα all-inclusive resort είτε μια σουίτα στο St. Barts, οι επτά προορισμοί που ακολουθούν έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι το μόνο πράγμα που θα παγώσει αυτό το χειμώνα θα είναι το κοκτέιλ στο χέρι σας.

Μία από τις 178 σουίτες του Aurora Anguilla Resort & Golf Club, με θέα στον κόλπο Rendezvous Bay. (Φωτογραφία: Leo Diaz via The New York Times)

Ανγκουίλα

Aurora Anguilla Resort & Golf

Με θέα στη λευκή άμμο του Rendezvous Bay, το Aurora Anguilla Resort & Golf Club διαθέτει εκατοντάδες στρέμματα προς εξερεύνηση. Σε αυτά, θα βρείτε ένα αγρόκτημα με υδροπονικά συστήματα (στα οποία μπορείτε να περιηγηθείτε) για την καλλιέργεια δεκάδων ποικιλιών λαχανικών, ένα σπα 8.000 τ.μ. που προσφέρει μασάζ, θεραπείες σώματος, περιποίηση προσώπου, μανικιούρ και πεντικιούρ, ένα νέο γήπεδο γκολφ εννέα οπών από τον Greg Norman, ο οποίος σχεδίασε επίσης το γήπεδο 18 οπών του resort, με θέα στον Άγιο Μαρτίνο και την Καραϊβική Θάλασσα. Όταν δεν κάνετε βόλτα στο καταπράσινο τοπίο ή δεν κολυμπάτε στα τιρκουάζ νερά, μπορείτε να πάτε για πεζοπορία, να δοκιμάσετε kite surf, να κάνετε μάθημα παραδοσιακής μουσικής ή να επισκεφθείτε το γυμναστήριο για διαλογισμό με κάποιον καθοδηγητή. Σε περίπτωση που βαρεθείτε, το resort σκοπεύει να εγκαινιάσει ένα ανοιχτό water park και ένα αμφιθέατρο 500 θέσεων για διασκέδαση. Όταν έρθει η ώρα για ύπνο, διαλέξτε μια από τις 178 σουίτες -είτε πρόκειται για ένα δωμάτιο με περιμετρική βεράντα και ιδιωτικό τζακούζι είτε για μια βίλα πολλών υπνοδωματίων, είτε για ένα estate home με ιδιωτική πισίνα και μπάτλερ.

Mέλος της αλυσίδας Salamander Hotels & Resorts, το Aurora Anguilla Resort & Golf Club λειτουργεί όλο τον χρόνο.

auroraanguilla.com

Στο ξενοδοχείο Alaia Belize, αναζητήστε όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ για καταδύσεις στο δεύτερο μεγαλύτερο σύστημα υφάλων στον κόσμο. (Φωτογραφία: Alaia Belize via The New York Times

Μπελίζ

Alaia Belize, Autograph Collection

Η Μπελίζ, σημείο αναφοράς για τους φίλους της κατάδυσης, συμπεριλαμβανομένου του Ζακ-Ιβ Κουστώ, φιλοξενεί το Belize Barrier Reef Reserve System, μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και το δεύτερο μεγαλύτερο σύστημα υφάλων στον κόσμο. Λίγα μέτρα πιο πέρα, στο Αμπέργκρις Κέι, βρίσκεται το Alaia Belize, Autograph Collection.

Το ξενοδοχείο προσφέρει εκδρομές για scuba diving και snorkeling (οι εκδρομές ξεκινούν κατευθείαν από την ιδιωτική πλατφόρμα του), καθώς επίσης εκπαιδευτικά μαθήματα και πιστοποίηση PADI (Professional Association of Diving Instructors).

Ο ύφαλος δεν είναι, ωστόσο, η μόνη ατραξιόν. Το Alaia Belize, το πρώτο resort της Marriott International στη χώρα, διαθέτει επίσης σπα και τρεις πισίνες, μεταξύ των οποίων και μια πισίνα στην ταράτσα με θέα στην Καραϊβική. Περιηγηθείτε με ένα αμαξίδιο του γκολφ, το οποίο είναι συνηθισμένος τρόπος για να εξερευνήσετε τους δρόμους του Σαν Πέδρο, και επισκεφθείτε γκαλερί τέχνης και εστιατόρια (οι επισκέπτες μπορούν να νοικιάσουν αμαξίδια στο ξενοδοχείο). Όταν επιστρέψετε στο resort, μπορείτε να κάνετε στάση για ποτό σε ένα από τα τέσσερα μπαρ, πριν αποσυρθείτε σε κάποιο από τα 155 δωμάτια και σουίτες.

alaiabelize.com

Σε αυτό το κατάφυτο σκηνικό θα απολαύσετε μαθήματα γιόγκα, κατά τη διαμονή σας στο Coulibri Ridge. (Φωτογραφία: Coulibri Ridge via The New York Times)

Ντομίνικα

Coulibri Ridge

Στην κορυφή μιας καταπράσινης βουνοκορφής με θέα στην Καραϊβική, το Coulibri Ridge διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά ενός resort που υπόσχεται στιγμές ανεμελιάς – σπα, χώρο για γιόγκα, γυμναστήριο, Wi-Fi υψηλής ταχύτητας – και όλα αυτά ενώ είναι πλήρως απομονωμένο. Το resort χρησιμοποιεί την ηλιακή ως βασική πηγή ενέργειας (ενώ διαθέτει και ανεμογεννήτριες), παράγει τα περισσότερα λαχανικά που χρησιμοποιεί, ενώ διοχετεύει καθαρισμένο βρόχινο νερό τόσο στις δύο πισίνες υπερχείλισης όσο και στα 14 ευρύχωρα στούντιο και σουίτες τύπου μεζονέτα. Κάθε χώρος φιλοξενίας προσφέρει βεράντα με θέα στη θάλασσα, μικρή κουζίνα, κιάλια και ένα βιβλίο με τα είδη των πουλιών. Ορισμένες σουίτες διαθέτουν και δεύτερη βεράντα με θέα στην κοιλάδα Sulphur Spring, κάποιες με εξωτερικά ντους και άλλες με ιδιωτικές πισίνες.

Αν νιώσετε την ανάγκη για περιπλάνηση σας περιμένουν τροπικοί κήποι, ένας οπωρώνας και ερείπια από ένα κτήμα του 18ου αιώνα.

coulibriridge.com

Σουίτες για κολύμπι δίπλα στην πισίνα, water park, παιδική κατασκήνωση, μπαρ και εστιατόρια αλλά και το θεματικό πάρκο Katmandu Park στο Falcon’s Resort by Meliá – All Suites Punta Cana. (Φωτογραφία: Falcon’s Beyond and Meliá Hotels International via The New York Times)

Δομινικανή Δημοκρατία

Falcon’s Resort by Meliá — All Suites Punta Cana

Αν κάνοντας ηλιοθεραπεία στη χλωμή αμμουδιά της Πούντα Κάνα, σκεφτήκατε ποτέ πόσο θα σας άρεσε να συμμετάσχετε σε κάποιο δρώμενο παρέα με φανταστικούς χαρακτήρες, βάλτε στο κάδρο το Falcon’s Resort by Meliá – All Suites Punta Cana. Αποτέλεσμα της σύμπραξης της Meliá Hotels International, η οποία ιδρύθηκε στη Μαγιόρκα το 1956, και της Falcon’s Beyond, εταιρείας ανάπτυξης ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων με έδρα το Ορλάντο της Φλόριντα, το νέο all-inclusive resort συστήνεται με τον όρο «resortainment». Η Πούντα Κάνα είναι η πρώτη τοποθεσία δραστηριοποίησης της εταιρείας, και το resort αποτελεί μέρος ενός νέου κόμβου ψυχαγωγίας, όπου θα βρείτε το Katmandu Park, το οποίο περιλαμβάνει διαδραστικές βόλτες και αξιοθέατα, καθώς και το Falcon’s Central, ένα μέρος με μαγαζιά, εστιατόρια και ψυχαγωγία που βρίσκεται ακόμη υπό ανάπτυξη.

Το 2023, οπότε και θα ολοκληρωθεί, το resort θα περιλαμβάνει 622 σουίτες και θα προσφέρει τις ανέσεις που θα περιμένατε από μια all-inclusive απόδραση στην Καραϊβική – σουίτες για κολύμπι δίπλα στην πισίνα, water park, παιδικό camp, μπαρ και εστιατόρια.

paradisusgrandcana.com

Motto by Hilton Tulum: ένα από τα πολλά ξενοδοχεία της αλυσίδας στο Μεξικό, ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να ζήσουν την αυθεντική εμπειρία ενός ντόπιου με προδιαγραφές… Hilton. (Φωτογραφία: Hilton via The New York Times)

Μεξικό

Motto by Hilton Tulum

Ο όμιλος Hilton άνοιξε την περασμένη χρονιά πολλά ξενοδοχεία στο Μεξικό, όπως το Waldorf Astoria Cancun με 173 δωμάτια και σουίτες, το Conrad Tulum Riviera Maya με 349 δωμάτια και το Hilton Tulum Riviera Maya All-Inclusive Resort με 735 δωμάτια και σουίτες. Όμως, οι ταξιδιώτες που θέλουν να ζήσουν εμπειρίες πέρα από την παραλία (και να εξοικονομήσουν χρήματα) ίσως ενδιαφέρονται σε μια πιο σεμνή επιλογή 115 δωματίων- το Motto by Hilton Tulum, στο Hunab Lifestyle Center, που απέχει περίπου 10 λεπτά απ’το κέντρο της Tουλούμ.

Η ετικέτα « Motto by Hilton» στοχεύει στην προσέλκυση ταξιδιωτών που θέλουν να βιώσουν μια αυθεντική εμπειρία σαν να είναι ντόπιοι, με εύκολη πρόσβαση σε ιδιαίτερες τοποθεσίες και το είδος ζωντανών, κοινόχρηστων χώρων εργασίας και κοινωνικοποίησης που συνήθως συνδέονται με hostels. Στο Motto by Hilton Tulum αυτοί περιλαμβάνουν δύο πισίνες και ένα μπαρ στον τελευταίο όροφο, ένα μπιστρό και ένα γυμναστήριο. Τα δωμάτια είναι μοντέρνα και κατά μέσο όρο μικρότερα από 18 τ.μ.. Οι παρέες και οι οικογένειες που ταξιδεύουν μαζί μπορούν να κλείσουν δωμάτια που επικοινωνούν μεταξύ τους. Ορισμένα διαθέτουν επίσης ευέλικτες ρυθμίσεις για τον ύπνο, όπως ένα queen bed που μπορεί να «μπει στον τοίχο» και μια κουκέτα που στο κάτω μέρος έχει ένα μεγάλο κρεβάτι και στο πάνω μέρος ένα μικρότερο κρεβάτι, για περισσότερη άνεση. Το Wi-Fi και το πάρκινγκ είναι δωρεάν.

hilton.com/en/hotels/czmtuua- motto-tulum

Πισίνα με θέα στον ωκεανό σε σουίτα του Rosewood Le Guanahani St. Barth. (Φωτογραφία: Rosewood Le Guanahani St. Barth via The New York Times)

St. Barts

Rosewood Le Guanahani St. Barth

Περίκλειστο σε μια ιδιωτική χερσόνησο, το Le Guanahani υπήρξε προορισμός χαλαρής πολυτέλειας για περισσότερα από 30 χρόνια, μέχρι που έκλεισε το 2017 μετά από ζημιές από τους τυφώνες Ίρμα και Μαρία. Τώρα επανασχεδιάστηκε και επαναλειτουργεί ως Rosewood Le Guanahani St. Barth. Αν και πολλά πράγματα έχουν αλλάξει, οι δύο ονειρικές παραλίες του, διάσπαρτες με φοίνικες, παραμένουν.

Η παιδική λέσχη, προσφέρει στους μικρούς επισκέπτες μαθήματα μαγειρικής, κηπουρικής και χειροτεχνίας, καθώς και μαθήματα για την τοπική άγρια φύση. Υπάρχει ένα σπα με γυμναστήριο, σαλόνι νυχιών, κομμωτήριο και τένις. To υπαίθριο Beach House St. Barth σερβίρει φαγητό και ποτά εμπνευσμένα από τη γαλλική και την καραϊβική κουλτούρα. Δεν θα είναι, ωστόσο, ιδιαίτερα εύκολο να εγκαταλείψετε το δωμάτιο σας. Καθένα από τα 66 ηλιόλουστα δωμάτια και σουίτες διαθέτει ιδιωτικό εξωτερικό χώρο, είτε πρόκειται για σκεπαστή ή ηλιόλουστη βεράντα είτε για ιδιαίτερο χώρο τραπεζαρίας. Κάποια έχουν ακόμη και δικές τους πισίνες.

rosewoodhotels.com/en/le- guanahani

Τα 46 αυτόνομα σπίτια και στούντιο του Beach Club at Rock House εμπνέονται από τις παραθαλάσσιες ευρωπαϊκές πόλεις. (Φωτογραφία: Grace Bay Resorts via The New York Times)

Νησιά Turks και Caicos

Rock House

Το Rock House της Grace Bay Resorts αντλεί έμπνευση από τις κατοικίες και τις βίλες που είναι χτισμένες στην άκρη του βράχου σε ευρωπαϊκούς προορισμούς, όπως η ακτή Αμάλφι. Τα 46 αυτόνομα σπίτια και στούντιο είναι κατασκευασμένα από ασβεστόλιθο της βόρειας ακτής του νησιού Προβενσιάλες. Τα στούντιο έχουν θέα στην πισίνα υπερχείλισης μήκους 30 μέτρων, ενώ τα σπίτια ενός και δύο υπνοδωματίων διαθέτουν βεράντες, θολωτές οροφές, μπάνια με εξωτερικούς κήπους και παράθυρα από το δάπεδο μέχρι την οροφή, από τα οποία μπορείτε να ατενίζετε το νερό.

Όταν πεινάσετε, το Beach Club at Rock House διαθέτει εστιατόριο που σερβίρει κουζίνα της Αδριατικής, η οποία περιλαμβάνει θαλασσινά, ζυμαρικά και μπριζόλες ωρίμανσης, με θέα στον Ατλαντικό. Πριν ή μετά, μπορείτε να πάτε για καγιάκ ή snorkeling, να ακολουθήσετε ένα μονοπάτι περπατήματος ή χαλαρού τρεξίματος, να κάνετε μάθημα γιόγκα ή να πιάσετε θέση σε μια προβλήτα στον ωκεανό για να απολαύσετε τον ήλιο πριν έρθει η ώρα να επιστρέψετε στην πατρίδα σας.

rockhouse.gracebayresorts.com