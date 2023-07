Τα road trips του καλοκαιριού: Ανατολικό Πήλιο

Το Ανατολικό Πήλιο συγκινεί τους φυσιολάτρες, όσους αγαπούν το μερακλίδικο φαγητό και την ωραία θάλασσα. Ο χιλιόχρονος πλάτανος, οι πλατείες και το καστανόδασος της Τσαγκαράδας, ο μηλεώνας της Ζαγοράς, τo φαράγγι και οι θαλασσοσπηλιές της Φακίστρας, τα εστιατόρια πλάι στο κύμα για ψάρι, σπεντζοφάι και τσιτσίραβλα αποτελούν αφορμές για εκδρομές στα ανατολικά χωριά του βουνού των Κενταύρων και στις παραλίες του Αιγαίου.

Η εκδρομή με καγιάκ και SUP περιλαμβάνει στάση για πικνίκ στην παραλία. (Φωτογραφία: Περικλής Μεράκος)

Δρόμοι των σπορ

Εξερευνήστε τις θαλασσοσπηλιές του Ανατολικού Πηλίου μέσα σε καγιάκ ή πάνω σε SUP, σε μια τρίωρη θαλάσσια διαδρομή από την Νταμούχαρη προς τη Φακίστρα και πίσω, που περιλαμβάνει στάση για πικνίκ (πληροφορίες θα βρείτε στο shakayak.gr). Δοκιμάστε τις δυνάμεις σας στο canyoning με την ομάδα του Mountain Escapes (mountainescapes.gr) σε φαράγγια όπως το «Φακίστρα Α» με τα οκτώ ραπέλ (το μεγαλύτερο 12 μ.), που απευθύνεται ακόμη και σε παιδιά από 12 ετών και πάνω. Για πεζοπορίες απευθυνθείτε στο Hike Away with Pelion (hikeaway.gr) του Νικόλα Μέλη, για να γνωρίσετε πέτρα πέτρα την Τσαγκαράδα: από την πλατεία των Αγίων Ταξιαρχών θα προχωρήσετε στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής, θα περάσετε μέσα από το καστανόδασος για να καταλήξετε στην αφετηρία σας, σε μια περιήγηση με πολλές πληροφορίες για την ιστορία, την ανθρωπογεωγραφία και την αρχιτεκτονική της περιοχής. Ο Νικόλας είναι, επίσης, δημιουργός του Green Mountain Activity Area, ενός χώρου φυσιολατρικών δραστηριοτήτων με υποδομές για τοξοβολία, paintball, flying fox και μυθολογικό κυνήγι θησαυρού με ήρωες τον Πηλέα, τη Θέτιδα, τον Αχιλλέα και τον Κένταυρο Χείρωνα.

Ο χιλιόχρονος πλάτανος της Τσαγκαράδας, με περίμετρο κορμού 15 μ. (Φωτογραφία: Κωνσταντίνος Τσακαλίδης)

Δρόμοι του πλατάνου

Πήλιο και πλάτανοι πάνε παρέα. Τα πηλιορείτικα χωριά φημίζονται για τα αιωνόβια φυλλοβόλα δέντρα τους, που τους προσδίδουν ομορφιά, δροσιά και την αίσθηση μιας αλλοτινής Ελλάδας που γνωρίζουμε κυρίως μέσα από τα δημοτικά τραγούδια και τα μυθιστορήματα. Ο πλάτανος στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής στην Τσαγκαράδα, που υπολογίζεται ότι αγγίζει τα χίλια χρόνια ζωής, είναι ο πιο διάσημος του Πηλίου, με περίμετρο κορμού 15 μ., φημισμένα όμως είναι και τα πλατάνια της Ζαγοράς. Περάστε μια βόλτα από τα δύο επικά κεφαλοχώρια του Ανατολικού Πηλίου, πριν ή μετά το μπάνιο σας, για να δροσιστείτε, να πιείτε καφέ ή τσίπουρο στη σκιά των δέντρων που έχουν καθορίσει τη φυσιογνωμία τους.

Τα νερά του Αιγαίου σμιλεύουν τα βράχια του Μυλοποτάμου, στο Ανατολικό Πήλιο. (Φωτογραφία: Σάκης Γιούμπασης)

Δρόμοι της θάλασσας

Η ακτογραμμή του Ανατολικού Πηλίου ξεκινάει από τη Λαμπινού και φτάνει λίγο βορειότερα από το χωριό Πουρί, έχει κατάφυτες παραλίες με δροσερά πράσινα νερά, κι αυτός είναι από τους βασικούς λόγους που το Πήλιο έχει τόσο κόσμο το καλοκαίρι. Στον Μυλοπόταμο, με τον μεγάλο βράχο με την τρύπα στη μέση, έχει χοντρή άμμο που δεν κολλάει στο δέρμα, στην Νταμούχαρη, με τα χοντρά βότσαλα και την άμμο, θα βρείτε ταβερνάκια σε κοντινή απόσταση από τη θάλασσα, στην οργανωμένη παραλία Παπά Νερό υπάρχουν και ελεύθερα σημεία όπου μπορείτε να απλώσετε την πετσέτα ή την ομπρέλα σας, στο αμμουδερό Χορευτό έχει άπλα και κύματα. Αν θέλετε να απομακρυνθείτε από τον πολύ κόσμο, λίγο βορειότερα, προς το χωριό Πουρί, θα βρείτε τις πιο ήρεμες παραλίες Ανάληψη και Ελίτσα.

Η ζωή της Ζαγοράς σε μεγάλο βαθμό περιστρέφεται γύρω από τα μήλα Ζαγορίν. (Φωτογραφία: Νίκος Μπούτσικος/Nidibou Photography)

Δρόμοι της γεύσης

Η Ζαγορά είναι ταυτισμένη με τα μήλα, η συγκομιδή των οποίων ξεκινά στα τέλη του καλοκαιριού. Είναι η εποχή που η ζωή όλου του χωριού περιστρέφεται γύρω από το μάζεμα, τη διαλογή και τη μεταφορά των φρούτων στο εργοστάσιο του συνεταιρισμού Ζαγορίν. Κάντε μια στάση στο πωλητήριο-καφέ του Γυναικείου Αγροτουριστικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς (τηλ. 24260-23566) στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου, για να δοκιμάσετε μαρμελάδες μήλου, γλυκό του κουταλιού φιρίκι και –αν είστε τυχεροί– μηλόπιτα.

Το Μεϊντάνι της Νίκης στη Ζαγορά. (Φωτογραφία: Νίκος Μπούτσικος/Nidibou Photography)

Γαστρονομικές εμπειρίες αξιώσεων σας περιμένουν στο Μεϊντάνι της Νίκης (τηλ. 24260-22626) για πηλιορείτικες γεύσεις, στην ταβέρνα Ίταμος στην Τσαγκαράδα (τηλ. 24260-48969), στην ταβέρνα Αγγέλικα στον Μυλοπόταμο (τηλ. 24260-49588) για ψαροφαγία περιωπής και στην ταβέρνα Πλυμάρι στην Ανάληψη (τηλ. 6977-706151), σε εκπληκτική τοποθεσία πάνω στη θάλασσα.