36 ώρες στο Αμστερνταμ: Πού να πάτε τι να δείτε

Το Αμστερνταμ, που συχνά περιγράφεται ως ένας παράδεισος του σεξ και των ψυχοτρόπων ουσιών ή ως μια ευρωπαϊκή εκδοχή του Λας Βέγκας, δεν αποτελούσε πάντοτε έναν «πρώτης τάξεως» προορισμό πολιτιστικού τουρισμού στην Ευρώπη. Η εικόνα του άλλαξε την τελευταία δεκαετία, χάρη στις προσπάθειες της κυβέρνησης να συρρικνώσει τη διαβόητη συνοικία με τα κόκκινα φανάρια, να περιορίσει την αχαλίνωτη διασκέδαση και να οδηγήσει τους επισκέπτες της πόλης προς περισσότερο «κόσμια» αξιοθέατα. Κάπως έτσι βέβαια το Αμστερνταμ έχασε, δυστυχώς, κάτι από τη μοντέρνα τόλμη του, ενώ οι ορδές των τουριστών κατέστησαν σχεδόν αδύνατη τη χωρίς προκράτηση επίσκεψη σε διάσημα αξιοθέατα, όπως το Σπίτι της Άννας Φρανκ. Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζει να διαθέτει θησαυρούς, κάποιους νέους ή εκτός της πεπατημένης, που σας περιμένουν να τους ανακαλύψετε.

Η βαρκάδα στο Grachtengordel είναι ο καλύτερος τρόπος να δείτε την πόλη.

Παρασκευή

4 μ.μ. Απογευματινή βαρκάδα

Το Αμστερνταμ αναδύθηκε, κυριολεκτικά, από έναν βάλτο. Η πρωτεύουσα της Ολλανδίας ιδρύθηκε στις όχθες του ποταμού Αμστελ και άρχισε να χτίζεται πάνω στα αποστραγγισμένα ελώδη εδάφη της περιοχής, αποτελώντας ένα θαύμα της υδρομηχανικής. Ο καλύτερος τρόπος για να δείτε τα Κανάλια του Αμστερνταμ είναι κάνοντας μια βαρκάδα στο Grachtengordel, την περιοχή που σχηματίζουν τα τρία κύρια κανάλια της, η οποία διαθέτει ένα σύστημα από δακτυλίους, υδατοφράκτες και γέφυρες. Η εταιρεία Pure Boats προσφέρει τη δίωρη «Ultimate Canal Cruise» στα 67,50 ευρώ. Στην τιμή αυτή περιλαμβάνεται η βαρκάδα με ένα κομψό ξύλινο σκάφος, αλλά και η ελεύθερη πρόσβαση στο μπαρ και στις λιχουδιές του. Η κρουαζιέρα ξεκινάει από το ήσυχο Keizersgracht και συνεχίζει την πορεία της διασχίζοντας τα Κανάλια του Άμστερνταμ και προσφέροντας υπέροχη θέα σε τοπόσημα όπως η Εθνική Οπερα και το Μπαλέτο της Ολλανδίας, καθώς και στην περίφημη Κοκαλιάρα Γέφυρα (Magere Brug).

6.30 μ.μ. Δείπνο σε καναλόσπιτο

Η κράτηση τραπεζιού για βράδυ Παρασκευής στο κέντρο του Αμστερνταμ μπορεί να αποδειχθεί ζόρικο εγχείρημα. Αν θέλετε να δειπνήσετε σε εστιατόριο-προορισμό, όπως τα Restaurant De Kas, Caffé Toscanini και Café de Klepel, θα πρέπει να έχετε προνοήσει πολύ νωρίτερα. Αντ’ αυτού, βέβαια, εκκινώντας από το Keizersgracht, μπορείτε να φτάσετε σε λιγότερο από δέκα λεπτά με το ποδήλατο σε ένα σύμπλεγμα μικρών νησιών που είναι γνωστό ως Δυτικά Νησιά. Η περιοχή, που χτίστηκε στις αρχές του 17ου αιώνα, μοιάζει να έχει μείνει ίδια και απαράλλαχτη τα τελευταία τετρακόσια χρόνια. Εκεί θα βρείτε το De Gouden Reael, της οικογενείας Καρόν, ένα κομψό εστιατόριο που στεγάζεται σε ένα ιστορικό διώροφο καναλόσπιτο, το οποίο θα αναγνωρίσετε από μια πλάκα πάνω από τη βιτρίνα του, στην οποία φιγουράρει ένα μεγάλο χρυσό νόμισμα. Τα μενού είναι τριών ή τεσσάρων πιάτων, κοστίζουν 52 ευρώ ή 69 ευρώ αντίστοιχα και είναι γαλλικής έμπνευσης. Περιλαμβάνουν όμως και πιο σπέσιαλ πιάτα, όπως σεβίτσε από ντελικάτη, ωμή κορβίνα. Μετά το δείπνο, κάντε τη βόλτα σας σε μία από τις παλαιότερες γέφυρες της πόλης – αυτή που βρίσκεται ακριβώς έξω από την πόρτα του εστιατορίου.

Την Παρασκευή, επισκεφθείτε το Boom Chicago και προσπαθήστε να μαντέψετε ποιος κωμικός του θα κάνει τεράστια καριέρα στο μέλλον.

8 μ.μ. Κι αν θέλετε, γελάτε

Πριν από τριάντα χρόνια, δύο μάλλον παράτολμοι Αμερικανοί από το Σικάγο «προσγειώθηκαν» στο Άμστερνταμ κι αφού έκαναν κεφάλι, τους ήρθε η επιφοίτηση να ανοίξουν ένα κόμεντι κλαμπ σε μια χώρα της οποίας τη γλώσσα δεν μιλούσαν καν. Παραδόξως, το εγχείρημά τους πήγε πολύ καλά. Το Boom Chicago, το οποίο στεγάζεται στο τριώροφο Rozentheater της λεωφόρου Rozengracht, φιλοξενεί αρκετές βραδιές την εβδομάδα παραστάσεις με αυτοσχεδιαστικά σκετσάκια, στην αγγλική γλώσσα, από Αμερικανούς και Ολλανδούς ανερχόμενους κωμικούς. Το συγκεκριμένο μαγαζί έχει συνεισφέρει στο ξεκίνημα της καριέρας πολύ σημαντικών κωμικών, όπως ο παρουσιαστής του Late Night Seth Meyers. Παρότι τα σκετσάκια τους δεν καταφέρνουν πάντα να σε κάνουν να γελάσεις, έχει τρόπον τινά πλάκα το να προσπαθήσεις να προβλέψεις ποιοι κωμικοί θα εμφανιστούν σύντομα στο Saturday Night Live ή θα ξεκινήσουν το δικό τους Late Night. Τα εισιτήρια για τις παραστάσεις της Παρασκευής κοστίζουν 25,95 ευρώ.

Το Σάββατο το πρωί, στο Bruno’s, θα πάρετε την απαραίτητη δόση καφεΐνης.

Σάββατο

9.30 π.μ. Πρώτα ο καφές και μετά όλα τα άλλα

Αν θέλετε να βρείτε κάποιο μέρος για να πιείτε ωραίο καφέ στο Αμστερνταμ, ρωτήστε πού θα βρείτε ένα καφέ και όχι ένα coffee shop (τα τελευταία πουλάνε χασίς, μαριχουάνα και τα τοιαύτα). Ο καφές είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ολλανδικής κουλτούρας. Για τους Ολλανδούς, θεωρείται δεδομένο ότι πριν από κάθε επαγγελματική συνάντηση θα πιάσουν μεταξύ τους ψιλή κουβέντα, για κανένα δεκάλεπτο, με ένα φλιτζάνι καφέ στο χέρι. Τον καφέ τους, δε, τους αρέσει να τον πίνουν δυνατό και στυφό (η ολλανδική εκδοχή του καφέ με γάλα ονομάζεται «koffie verkeerd», που σημαίνει «λάθος καφές», επειδή περιέχει περισσότερο αφρόγαλα παρά καφέ). Εσείς πιείτε τον στο χέρι με τον σωστό τρόπο, κάνοντας μια στάση στο καφέ-μπαρ Bruno’s. Οι παλιομοδίτικες μηχανές εσπρέσο καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος του εσωτερικού χώρου του, οπότε η ουρά συνήθως εκτείνεται ως τον μικρό παράδρομο της Tweede Goudbloemsdwaarsstraat. Στον ιδιοκτήτη του μαγαζιού, τον Μπρούνο, αρέσει να πιάνει την κουβέντα με τους πελάτες του, οπότε προετοιμαστείτε να περιμένετε λίγο παραπάνω. Ο απολαυστικός καπουτσίνο του, που κοστίζει 4 ευρώ, δεν θα σας απογοητεύσει.

Βάρκες αραγμένες και πλέουσες, σε ένα από τα πολλά κανάλια της πόλης.

10.30 π.μ. Αγορές και αξιοθέατα

Περπατήστε μέχρι να φτάσετε στην αγορά Lindengracht, όπου πολλοί ντόπιοι πηγαίνουν μία φορά την εβδομάδα για να προμηθευτούν τη μαναβική τους, κρεατικά και τυριά. Πάρτε και μερικά μπουκέτα λουλούδια σε τιμή χονδρικής – είναι πάμφθηνα. (Ειρήσθω εν παρόδω, στην πόλη Aalsmeer, που απέχει μισή ώρα με το αυτοκίνητο, λειτουργεί η μεγαλύτερη δημοπρασία λουλουδιών στον κόσμο – ναι, πρόκειται για κανονική δημοπρασία.) Κινηθείτε ανατολικά επί της οδού Lindengracht, μέχρι να φτάσετε στη γωνία με τη γραφική παρόχθια πάροδο του καναλιού Brouwersgracht. Στη συνέχεια, ανεβείτε στην κορυφή της γέφυρας που είναι γνωστή ως Lekkeresluis (θα πει «νόστιμος υδατοφράκτης» και αποτελεί μια πύλη από την οποία ελέγχεται η ροή του νερού του καναλιού). Από αυτό το ύψος της γέφυρας μπορείτε να χαζέψετε τους κύκνους που κόβουν βόλτες στα νερά του καναλιού ακριβώς από κάτω σας, αλλά και να απολαύσετε τη θέα σε δύο εκκλησίες ηλικίας τεσσάρων αιώνων, τη Noorderkerk (Βόρεια Εκκλησία), στα δεξιά σας, και πιο μακριά στο βάθος τον ψηλό πύργο της Westerkerk (Δυτικής Εκκλησίας), στην κορυφή του οποίου δεσπόζει μια μπλε σφαίρα.

12 π.μ. Απολαυστικό street food

Στους δρόμους που χωρίζουν την αγορά Lindengracht από τη γειτονική Noordermarkt –μια ακριβότερη, βιολογική αγορά, από την οποία μπορεί να αγοράσει κανείς, μεταξύ άλλων, και αντίκες, χειροποίητα κοσμήματα, αρτιζανάλ τουρσιά, σαπούνια και μέλι– θα βρείτε πολλούς πάγκους με street food. Το να τρώτε περπατώντας δεν είναι αποδεκτό, βέβαια, ως συμπεριφορά στην ολλανδική κουλτούρα, οπότε προτιμήστε να πιάσετε θέση σε ένα τραπέζι για πικνίκ. Από την πλευρά της Lindengracht, δοκιμάστε ένα εβραϊκό σάντουιτς σαμπίτς από την καντίνα Abu Salie (κοστίζει 7,50 ευρώ) ή προτιμήστε το «speciaal beenham and braadworst» του Fluks & Sons, ένα σάντουιτς τίγκα στο λουκάνικο, το ζαμπόν και το ξινολάχανο, που κοστίζει 6 ευρώ. Σε άλλους πάγκους θα βρείτε ωμές ρέγγες, μερικές φορές καλυμμένες με κρεμμύδια. Ακολουθήστε τους ντόπιους στην αγορά Noordermarkt, για να απολαύσετε φρέσκα στρείδια (κοστίζουν από 3,50 ευρώ το ένα και θα τα βρείτε ακριβώς πίσω από την είσοδο της αγοράς, δίπλα από τον πύργο της εκκλησίας). Σε αφθονία θα βρείτε και ολλανδικά γλυκά, όπως τα διαχρονικώς δημοφιλή poffertjes (μίνι τηγανίτες πασπαλισμένες με ζάχαρη άχνη ή σιρόπι) ή τα ζεστά, μαστιχωτής υφής, stroopwafel.

Δοκιμάστε μια φρεσκοψημένη ολλανδική βάφλα με σιρόπι.

12.30 μ.μ. Περίπατος δίπλα στο κανάλι

Βγείτε από τη Noordermarkt και περπατήστε κατά μήκος του Prinsengracht, ενός από τα πιο ωραία κανάλια της πόλης, που η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 1615. Κατευθυνθείτε προς την εκκλησία Westerkerk (τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης και ενδέχεται να περιβάλλεται ακόμη από σκαλωσιές). Δίπλα στην εκκλησία στεγαζόταν κάποτε η επιχείρηση του Ότο Φρανκ, του Γερμανοεβραίου πρόσφυγα που μετέφερε τη σύζυγο και τις δύο κόρες του, την Άννα και τη Μαργκό, στη σοφίτα του οικήματος, σε μια μυστική κρυψώνα πίσω από μια βιβλιοθήκη. Εκεί στεγάζεται τώρα το Μουσείο Αννας Φρανκ. Για να εξασφαλίσει κανείς εισιτήριο, το οποίο κοστίζει 16 ευρώ, θα πρέπει να έχει προγραμματίσει την επίσκεψή του μήνες πριν. Μια καλή εναλλακτική είναι να επισκεφθείτε την ιστορική Εβραϊκή Πολιτιστική Συνοικία, όπου με ένα εισιτήριο των 17 ευρώ μπορείτε να δείτε διάφορους χώρους, όπως το Εβραϊκό Μουσείο και την Πορτογαλική Συναγωγή. Μέσα στο 2024, σε αυτούς θα περιλαμβάνονται το Ολλανδικό Θέατρο (που χρησιμοποιήθηκε ως κέντρο εκτοπισμού κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος, ενώ πλέον λειτουργεί ως μουσείο) και το νέο Εθνικό Μουσείο Ολοκαυτώματος (και στα δύο γίνονται εργασίες συντήρησης).

Πρωτότυπα είδη σπιτιού στο Things I Like Things I Love.

1 μ.μ. Εξερευνήστε τις εμπορικές πιάτσες

Οι δρόμοι που εκκινούν από το Prinsengracht σχηματίζουν το Jordaan, μια συνοικία με μικρά σπίτια, στα οποία έμεναν οι εργάτες και οι υπηρέτες κατά τη διάρκεια της Ολλανδικής Χρυσής Εποχής (τον 17ο αιώνα, το Άμστερνταμ θεωρείτο «κόσμημα της Ευρώπης», καθώς στην πόλη συγκεντρώθηκε τεράστιος πλούτος λόγω της ανάπτυξης της παγκόσμιας ναυτιλίας και της αποικιακής επέκτασης). Σήμερα, το κομμάτι του Jordaan που οριοθετείται από τις μεγάλες εμπορικές λεωφόρους Raadhuisstraat και Leidsestraat είναι γνωστό ως «De 9 Straatjes» (Εννέα Δρόμοι) και αποτελεί μια κομψή εμπορική γειτονιά. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε το κατάστημα με είδη σπιτιού The Frozen Fountain. Περάστε, επίσης, από τις γκαλερί Ron Mandos και Annet Gelink, αν σας ενδιαφέρει η σύγχρονη τέχνη, καθώς επίσης από την Galerie Wouter van Leeuwen, που ειδικεύεται στη φωτογραφία. Εντοπίστε κομμάτια βελγικής μόδας που ξεχειλίζουν χρώμα στο Essentiel Antwerp, ρούχα σε λογικές τιμές και ευφάνταστα είδη σπιτιού στο Things I Like Things I Love.

2.30 μ.μ. Με τα μάτια στον Rembrandt

Τα τρία μεγάλα μουσεία του Αμστερνταμ –το Rijksmuseum, το Μουσείο Van Gogh και το Stedelijk– βρίσκονται όλα συγκεντρωμένα σε μια περιοχή, τη Museumplein (Πλατεία των Μουσείων). Παρότι το Rijksmuseum είναι το εθνικό μουσείο της χώρας (εισιτήριο 22,50 ευρώ), πολλοί τουρίστες παραλείπουν να το επισκεφθούν για χάρη του Μουσείου Van Gogh, που βρίσκεται ακριβώς δίπλα. Εσείς αφιερώστε μία ολόκληρη ώρα από τον χρόνο σας στο μεγαλύτερο αστέρι της πόλης, τον Rembrandt – στο Rijksmuseum εκτίθενται 22 πίνακές του. Δείτε την Εβραία νύφη, με την παχιά επίστρωση χρυσής μπογιάς, που οδήγησε τον Vincent Van Gogh να αρχίσει να χρησιμοποιεί πλούσια σε υφή χρώματα, καθώς και το μνημειώδες ομαδικό πορτρέτο μιας αστικής πολιτοφυλακής, γνωστό με τον τίτλο Νυχτερινή περίπολος.

«Υπνοδωμάτιο στην Αρλ». Το διάσημο έργο του Van Gogh εκτίθεται στο μουσείο που φέρει το όνομά του, στο Άμστερνταμ.

3.30 μ.μ. Τόσο πολλοί Van Gogh

Το Μουσείο Van Gogh διαθέτει τη μεγαλύτερη συλλογή έργων του Ολλανδού μετα-ιμπρεσιονιστή ζωγράφου σε όλο τον κόσμο. Είναι, επίσης, σημαντικό ερευνητικό κέντρο. Κάτι ενδιαφέρον που έχουν διαπιστώσει οι ερευνητές του είναι το ότι το κόκκινο χρώμα που χρησιμοποιούσε ο Van Gogh έχει ξεθωριάσει με την πάροδο του χρόνου, αφήνοντας τους πίνακές του πιο μπλε από ό,τι αρχικά ο ίδιος σκόπευε να είναι. Φανταστείτε, λοιπόν, πώς θα έμοιαζαν πίνακες όπως το Υπνοδωμάτιο στην Αρλ αν οι τοίχοι ήταν μοβ και όχι μπλε ή οι Ανθισμένοι οπωρώνες αν τα άνθη ήταν ροζ αντί για λευκά. Προμηθευτείτε οπωσδήποτε από πριν το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά – κοστίζει 20 ευρώ. Στη συνέχεια, επιστρέψτε στη Museumplein και ανακτήστε δυνάμεις με μια βόλτα στους κήπους του Rijksmuseum (με ελεύθερη πρόσβαση), ανάμεσα σε λουλούδια, θάμνους που μοιάζουν με γλυπτά και έργα τέχνης.

Στο Café Loetje θα γευτείτε την πεμπτουσία της ολλανδικής κουζίνας.

6.30 μ.μ. Η χαρά των κρεατοφάγων

Οι Ολλανδοί τρώνε νωρίς το δείπνο τους και, αν θέλετε να παρακολουθήσετε κάποια παράσταση το βράδυ, δεν έχετε παρά να ακολουθήσετε το παράδειγμά τους. Θα σας βολέψει το Café Loetje, νότια της Museumplein. Αποτελεί ένα από τα κλασικά ολλανδικά εστιατόρια του Αμστερνταμ, στο οποίο μπορείτε να φάτε ένα μοσχαρίσιο φιλέτο βουτηγμένο σε μια θάλασσα βουτυράτης καφέ σάλτσας (κοστίζει από 24,50 έως 38,50 ευρώ). Αν θέλετε, το συνοδεύετε με ολλανδικούς μεζέδες, όπως κροκέτες γαρίδας (12 ευρώ) και καπνιστό χέλι σε τοστ (18 ευρώ). Από το συγκεκριμένο μαγαζί προέκυψε μια αλυσίδα franchise, που είναι πλέον πολύ δημοφιλής στη χώρα (υπάρχουν πάνω από 12 Café Loetje στην Ολλανδία). Παρότι πρόκειται για ένα μέρος που, στην ουσία, απλώς σερβίρει κρέας με πατάτες, σας επιτρέπει να γευτείτε την πεμπτουσία του ολλανδικού φαγητού. Είναι παραδοσιακό σε όλα του, εκτός από μια καινοτομία που έχει να επιδείξει: το μενού περιλαμβάνει και μια χορτοφαγική «μπριζόλα», που φτιάχνεται με τρισδιάστατο εκτυπωτή.

8 μ.μ. Συναυλιακή μέθεξη

Οι νεαροί Ολλανδοί έχουν πάθος με την τέκνο μουσική και στο Αμστερνταμ θα βρείτε μια σειρά από σχετικά events και πάρτι, που διαρκούν μέχρι το πρωί. Για όσους έχουν πιο κλασικά μουσικά γούστα, η πρώτη επιλογή είναι το εκθαμβωτικό Royal Concertgebouw, που χτίστηκε το 1888 και οι ειδικοί το συγκαταλέγουν, για την ακουστική του, μεταξύ των τριών καλύτερων αιθουσών συναυλιών του κόσμου. Ακόμα και αν δεν αγαπάτε την κλασική μουσική, μπορεί να αποδειχθεί συναρπαστική η εμπειρία τού να κάθεστε στα κόκκινα βελούδινα καθίσματα της Μεγάλης Αίθουσάς του και να ατενίζετε το ογκώδες εκκλησιαστικό όργανο, καθώς ο μαέστρος Klaus Mäkelä διευθύνει την εξαιρετική Βασιλική Ορχήστρα Concertgebouw. Για ροκ και ποπ μουσικές εμπειρίες, κατευθυνθείτε στο Paradiso, μια πρώην εκκλησία του 19ου αιώνα, στην οποία έγινε μια κατάληψη τη δεκαετία του 1960 και έκτοτε μετατράπηκε σε συναυλιακό χώρο, που προσφέρει διαφορετικά είδη «πνευματικών εμπειριών».

Ανακαλύψτε τις μνημειακές τοιχογραφίες του μουσείου STRAAT.

Κυριακή

10 π.μ. Μια νέα γειτονιά

Επιβιβαστείτε στο πρώτο φεριμπότ που θα βρείτε διαθέσιμο πίσω από τον Κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό του Αμστερνταμ προς το Νορντ (Noord), το βόρειο τμήμα της πόλης, διασχίζοντας το λιμάνι Άι (IJ). Στο συγκεκριμένο λιμάνι χτυπούσε ο παλμός της πόλης επί τέσσερις αιώνες, πριν από την κατασκευή του Κεντρικού Σταθμού τη δεκαετία του 1880 και την ανακατεύθυνση της ναυτιλίας στο Ρότερνταμ. Κατεβείτε στο NDSM (Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij), ένα εγκαταλελειμμένο ναυπηγείο που την τελευταία δεκαετία έχει μετατραπεί σε έναν καλλιτεχνικό κόμβο γεμάτο ζωή. Εκεί βρίσκεται το νέο μουσείο για τη street art και την τέχνη του γκράφιτι STRAAT (εισιτήριο 18,50 ευρώ), μια τεράστια πρώην αποθήκη στην αποβάθρα, που τον πλαϊνό της τοίχο κοσμεί ένα γιγαντιαίο mural που απεικονίζει την Αννα Φρανκ. Στους χώρους του μπορείτε να θαυμάσετε περισσότερες από 160 τοιχογραφίες μεγάλης κλίμακας, τις οποίες υπογράφουν περίπου 150 street artists και γκραφιτάδες απ’ όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του διάσημου Μεξικανού Farid Rueda. Ολα τα έργα φιλοτεχνήθηκαν επιτόπου από σύγχρονους καλλιτέχνες, καθιστώντας το NDSM έναν από τους μεγαλύτερους «νόμιμους τοίχους» της υφηλίου.

12.30 μ.μ. Για ποτό στο λιμάνι

Ακριβώς δίπλα από τον σταθμό των φεριμπότ του NDSM, θα βρείτε μια χούφτα από εστιατόρια που από τους ανοιχτούς, υπαίθριους χώρους τους θα απολαύσετε τη θέα του γραφικού λιμανιού. Η πιο πρόσφατη προσθήκη είναι το NEXT, που άνοιξε το 2022. Το μπαρ του σερβίρει εξαιρετικά κοκτέιλ, όπως το Doctor Earth, ένα παρασκεύασμα από μεσκάλ και κίτρινο Σαρτρέζ που ολοκληρώνεται με ένα κλαδάκι από φύκι (15 ευρώ), αλλά και περίτεχνα σερβιρισμένα μικρά πιάτα, όπως σαλάτα από φραγκοστάφυλα με πίρι πίρι και κορεάτικες τηγανίτες (τα οποία κοστίζουν από 7 έως 19 ευρώ). Πολλές από τις γαστρονομικές προτάσεις του είναι φιλικές προς τους χορτοφάγους και τους βίγκαν. Από τους γυάλινους τοίχους της τραπεζαρίας του δεύτερου ορόφου, μπορείτε να δείτε ακόμα και τις ψηφιακές πινακίδες του σταθμού των φεριμπότ, που σας ενημερώνουν για το πόσα λεπτά έχετε στη διάθεσή σας μέχρι να αναχωρήσει το σκάφος που θα σας πάει πίσω, στο κέντρο της πόλης.

Vondelpark

ΔΙΑΜΟΝΗ

Το Dylan (dylanamsterdam.com) είναι ένα μπουτίκ ξενοδοχείο 41 δωματίων που στεγάζεται σε ένα ιστορικό αρχοντικό, στη Ζώνη των Καναλιών. Στο ίδιο κτίριο φιλοξενείται, επίσης, το βραβευμένο με αστέρι Μισελέν εστιατόριο Vinkeles. Από 570 ευρώ το δίκλινο.

Το Ambassade Hotel (ambassade-hotel.nl) βρίσκεται και αυτό σε κεντρική τοποθεσία της Ζώνης των Καναλιών. Στα δωμάτιά του έχουν μείνει πολλοί διάσημοι λογοτέχνες, ενώ διαθέτει μια ειδική συλλογή ολλανδικής τέχνης από

το μεταπολεμικό αβάν-γκαρντ κίνημα

της Κόμπρα. Από 230 ευρώ το δίκλινο.

Το Stayokay Hostel Amsterdam Vondelpark (stayokay.com), στην καρδιά του κεντρικού πάρκου της πόλης, αποτελεί μια οικονομική επιλογή διαμονής κοντά σε σημαντικά αξιοθέατα. Από 130 ευρώ το δίκλινο, από 52 ευρώ

το κρεβάτι σε κοιτώνα.

Αν προσανατολίζεστε προς τις βραχυχρόνιες ενοικιάσεις, επικεντρώστε το ενδιαφέρον σας στην εύκολα προσβάσιμη περιοχή Jordaan, το γεμάτο πολιτιστικές επιλογές Museumplein ή την ήσυχη, οικιστική ζώνη του Oud-West.

ΦΑΓΗΤΟ

Το De Gouden Reael (goudenreael.nl) είναι ένα γαλλικό εστιατόριο που στεγάζεται σε ένα καναλόσπιτο, στα ήσυχα Δυτικά Νησιά του Αμστερνταμ.

Το Café Loetje (loetje.nl), γνωστό για τις μπριζόλες και τις τηγανητές πατάτες του, προσφέρει μια ποικιλία από κλασικά ολλανδικά πιάτα.

Στο NEXT (nextndsm.nl), στην αποβάθρα του NDSM, σας περιμένουν υπέροχα κοκτέιλ και μικρά πιάτα για τσιμπολόγημα (με χορτοφαγικές επιλογές), που μπορείτε να μοιραστείτε με την παρέα σας.

Στην αγορά Lindengracht, σταματήστε στο Fluks & Sons για ένα σάντουιτς με λουκάνικο και ζαμπόν, αλλά και στο Abu Salie για το χορτοφαγικό σαμπίτς του. Αμφότερα αποτελούν εξαιρετικές επιλογές street food.

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Η καρδιά της γραφικής, ιστορικής πόλης του Αμστερνταμ χτυπά στη Ζώνη των Καναλιών, γνωστή ως Grachtengordel, μια περιοχή που αποτελείται από κανάλια που σχηματίζουν ένα πέταλο.

Στο Rijksmuseum (rijksmuseum.nl), το Εθνικό Μουσείο της Ολλανδίας, εκτίθενται πολλοί θησαυροί της χώρας, όπως έργα του Rembrandt και του Vermeer, καθώς και μια τεράστια συλλογή ασιατικής τέχνης.

Το Boom Chicago (boomchicago.nl) της οδού Rozengracht είναι ένα κόμεντι κλαμπ σε στιλ καμπαρέ, με βραδιές αυτοσχεδιασμού από ανερχόμενους κωμικούς.

Στο Μουσείο STRAAT (straatmuseum.com), που βρίσκεται στην περιοχή του NDSM, εκτίθενται έργα γκράφιτι και murals που έχουν φιλοτεχνηθεί επιτόπου από διεθνώς αναγνωρισμένους street artists.

* Η Nina Siegal γράφει στους The New York Times περί ευρωπαϊκής τέχνης και πολιτισμού από το σπίτι της, στο Άμστερνταμ. Είναι επίσης η συγγραφέας του βιβλίου The Diary Keepers: World War II in the Netherlands, as Written by the People Who Lived Through It.