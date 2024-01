6 ξενοδοχεία πραγματικοί παράδεισοι στην Απω Ανατολή

Gangtey Lodge, Μπουτάν

Το Μπουτάν, το ασιατικό βασίλειο όπου λατρεύεται η φύση και υπάρχει η πεποίθηση ότι στα βουνά, στους ποταμούς και στις λίμνες του κατοικούν οι θεοί, είναι το μοναδικό μέρος στον κόσμο με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα και το μοναδικό κράτος που μετράει την πρόοδό του βάσει της Ακαθάριστης Εθνικής Ευτυχίας (Gross National Happiness) και όχι βάσει του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ). Στην κοιλάδα Gangtey, μία από τις πιο απομονωμένες ορεινές περιοχές της χώρας, βρίσκεται το Gangtey Lodge. Χρειάστηκαν τρία χρόνια για να ολοκληρωθεί η ανέγερση των 12 σουιτών του, αφού για την κατασκευή τους δεν χρησιμοποιήθηκε ρεύμα. Οι ιδιοκτήτες του, Omar Win και Brett Melzer, επέλεξαν την περιοχή γιατί, παρά τη δυσπρόσιτη τοποθεσία της, θεωρείται από τους ντόπιους ιερή. Κι αυτό, γιατί είναι το μέρος όπου κάθε χειμώνα αποδημεί ο μεγαλύτερος πληθυσμός μαυρολαίμηδων γερανών στη χώρα – πρόκειται για ένα σπάνιο είδος πτηνών, των οποίων η άφιξη συνδέεται με την καλή σοδειά και την ευημερία.

H μέρα περνάει με ποδηλασία βουνού, μαθήματα διαλογισμού στη shedra ή τοξοβολία. (Φωτογραφία: VISUALHELLAS.GR)

Είναι βέβαιο ότι το Gangtey Lodge αποτελεί την ιδανική αφετηρία για περιηγήσεις και περιπέτειες στα Ιμαλάια, όχι μόνο λόγω της θέσης του, αλλά κυρίως για την πολυτέλεια με την οποία θα σας ανταμείψει στο τέλος της μέρας. Συγκεκριμένα στη σουίτα θα σας περιμένει πάντα ένα αναμμένο τζάκι, θερμαινόμενο πάτωμα από πέτρα, φτιαγμένο στο χέρι, θερμαινόμενο στρώμα στο κρεβάτι και μια βαθιά μπανιέρα δίπλα στην ξυλόσομπα, με θέα στο γειτονικό μοναστήρι Gangtey Gonpa, για ένα μπάνιο που αξίζει να κρατήσει ώρα… Οι τοιχογραφίες και τα έργα τέχνης είναι δημιουργίες τοπικών καλλιτεχνών. Κατά τα άλλα, η μέρα περνάει με ποδηλασία βουνού, μαθήματα διαλογισμού στη βουδιστική shedra (κέντρο εκπαίδευσης των μοναχών) ή τοξοβολία. Από γαστρονομικής άποψης, ο μισελενάτος σεφ David Thompson έχει φροντίσει να προσαρμόσει τα τοπικά προϊόντα σε δυτικές συνταγές – κορυφαίο πιάτο θεωρείται το μπέργκερ του με γιακ (βοοειδές που ενδημεί στα Ιμαλάια).

Ο σεφ David Thompson έχει προσαρμόσει τα τοπικά προϊόντα σε δυτικές συνταγές.

Και μπορεί το μενού να μην είναι χορτοφαγικό, αλλά στο Gangtey Lodge υπάρχει κουλτούρα βιωσιμότητας, ηθικής και οικολογίας. Η ομάδα του φυτεύει κάθε χρόνο πάνω από 100 δέντρα στο γειτονικό δάσος και συμμετέχει σε εκστρατείες κατά των απορριμμάτων και υπέρ της ενίσχυσης της βιοποικιλότητας της κοιλάδας Phobjikha, σε συνεργασία με τον Βασιλικό Σύλλογο για την Προστασία της Φύσης (RSPN). Όσο για την τοπική κοινότητα, απασχολείται σχεδόν εξ ολοκλήρου στο ξενοδοχείο, ενώ οι ανάγκες των ηλικιωμένων μελών του πληθυσμού που δεν μπορούν να εργαστούν, καλύπτονται με δωρεές.

gangteylodge.com

Bawah Reserve, Ινδονησία

Το Bawah Reserve απλώνεται σε έξι νησιά του απομονωμένου αρχιπελάγους Anambas της Ινδονησίας.

Η φράση «στη μέση του πουθενά» είναι κλισέ, αλλά στην περίπτωση του Bawah Reserve ισχύει απόλυτα, καθώς έτσι μόνο περιγράφεται η αίσθηση του επισκέπτη όταν φτάνει σε ένα από τα 6 νησάκια, με τις 13 παραλίες και τις 3 λιμνοθάλασσες, στα οποία απλώνεται το resort. Βρισκόμαστε 300 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σιγκαπούρης, στο απομονωμένο αρχιπέλαγος Anambas της Ινδονησίας. Μια μικρή, πυκνή ζούγκλα που περπατιέται, λευκή άμμος, νερά σε απίθανους χρωματισμούς, μπαμπού σπιτάκια, ένα ξύλινο ντεκ. Αυτά είναι όλα κι όλα που θα εντοπίσει το βλέμμα, το οποίο μετά από λίγες μέρες απλώς θα συνηθίσει να χάνεται στον απέραντο ορίζοντα. Το ποια σουίτα από τις 36 θα επιλέξετε, δεν φαίνεται απόφαση ρίσκου. Υπάρχουν οι βίλες πάνω στην παραλία, μπροστά στη θάλασσα. Υπάρχουν αυτές που περιβάλλονται από την πυκνή τροπική βλάστηση. Και βέβαια είναι και οι σουίτες μέσα στο νερό, που μάλλον ενισχύουν την όλη εμπειρία. Ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι οι κουνουπιέρες στα κρεβάτια επιτρέπουν να κοιμηθείς με ανοιχτά τα παράθυρα, για να ακούς τη θάλασσα και να εισπνέεις το αεράκι της.

Αξίζει να δοκιμάσετε νουντλς και κάρι με φρεσκοκομμένη καρύδα.

Όλα τα «δωμάτια» είναι φτιαγμένα από ανακυκλωμένο μπαμπού και τικ, ώστε να εναρμονίζονται αισθητικά με το φυσικό περιβάλλον. Θαύματα κάνει και το σπα, που προσφέρει μια σειρά από θεραπείες, όπως σκραμπ και μασάζ αγιουρβέδα με τοπικές πρώτες ύλες. Υπάρχει δυνατότητα και για πιλάτες ή γιόγκα στην παραλία, αν και οι περισσότεροι προτιμούν να δοκιμάσουν το Qigong, μια αρχαία κινεζική πρακτική που ανανεώνει σώμα και πνεύμα. Σε άλλες δραστηριότητες, έχετε να επιλέξετε ανάμεσα σε καγιάκ, ορειβασία, scuba diving, εκδρομή με σκάφος, πικνίκ στην παραλία, σινεμά κάτω από τ’ αστέρια, μαθήματα μπατίκ ζωγραφικής, γευσιγνωσία ουίσκι και σοκολάτας, και πάει λέγοντας. Αν και είναι προτιμότερο εδώ να αφήσετε τον εαυτό σας να βαρεθεί και λίγο… Όταν πεινάσετε, τα εστιατόρια του Bawah προσφέρονται για ασιατική κουζίνα με δυτικές πινελιές: θα φάτε νουντλς και κάρι με καρύδα που κόπηκε από το δέντρο λίγη ώρα πριν, αλλά θα υποκύψετε και σε πιο comfort νοστιμιές, όπως πίτσα ή τηγανητά αυγά για πρωινό.

Για την κατασκευή των δωματίων έχει χρησιμοποιηθεί ανακυκλωμένο μπαμπού και τικ.

Η βιωσιμότητα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον σχεδιασμό, στην κατασκευή και στη λειτουργία του Bawah Reserve, που μέσα στη φιλοσοφία του είναι να προστατεύσει και να ενισχύσει την περιβαλλοντική αξία των νησιών και του θαλάσσιου πλούτου που τα περιβάλλει. Άλλωστε τα νησιά του Bawah υπήρξαν ανέκαθεν αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των οικολόγων, λόγω των σπάνιων και απειλούμενων ειδών που απαντώνται σ’ αυτά. Με την κατασκευή του resort, κατά την οποία εφαρμόστηκαν μέθοδοι που δεν απείλησαν το οικοσύστημα, ενθαρρύνεται η προστασία των φυτών, των κοραλλιογενών υφάλων και των ψαριών. Γι’ αυτόν τον λόγο το Bawah Reserve συνεργάζεται με τον Μη Κυβερνητικό Οργανισμό Anambas Foundation, που ιδρύθηκε για να συμβάλει στη διατήρηση και στην ενίσχυση της βιοποικιλότητας στο αρχιπέλαγος.

bawahreserve.com

Shinta Mani Wild, Καμπότζη

Το κατάλυμα απαρτίζεται από μόλις 15 σκηνές που έχουν στηθεί στην όχθη του ποταμού Tmor Rung.

Στη νοτιοδυτική Καμπότζη, δυόμισι ώρες οδικώς από την πρωτεύουσα Πνομ Πενχ, βρίσκεται η επική οροσειρά Cardamom, ένας τόπος με σημαντικά οικοσυστήματα και σπάνια είδη πουλιών και ζώων (54 εκ των οποίων ανήκουν στην Κόκκινη Λίστα Απειλούμενων Ειδών της IUCN), του οποίου ο φυσικός πλούτος προοδευτικά καταστρέφεται. Οργανωμένοι λαθροϋλοτόμοι κόβουν κορμούς δέντρων και με έναν μάλλον κινηματογραφικό τρόπο τούς φορτώνουν σε άμαξες και τους βγάζουν παράνομα από το δάσος. Σε αυτόν τον παρθένο, απειλούμενο τόπο επέλεξε ο αρχιτέκτονας Bill Bensley να δημιουργήσει το Shinta Mani Wild, ένα μπουτίκ φυσιολατρικό καταφύγιο. Μόλις δεκαπέντε σκηνές έχουν στηθεί κατά μήκος της όχθης του ποταμού Tmor Rung – δέκα απλές, τέσσερις πλάι σε καταρράκτες και μία δίχωρη. Κάθε σκηνή έχει το δικό της ευφάνταστο όνομα: υπάρχει η Σκηνή του Ελέφαντα, της Πεταλούδας, η Μποέμ Σκηνή, η Σκηνή National Geographic, ακόμη και η «Τζάκι Κένεντι» (μένει να θυμίζει το ιστορικό ταξίδι της Κένεντι στην Καμπότζη, το 1967, που θεωρείται ότι έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη βελτίωση των σχέσεων της ασιατικής χώρας με τις ΗΠΑ).

The Landing Zone Bar, με χειροποίητα κοκτέιλ. (Φωτογραφία: Elise Hassey)

Κι αν η ύπαρξη ενός τουριστικού καταφυγίου σε ένα βουνό που ήδη βάλλεται από ανθρωπογενείς δραστηριότητες μοιάζει προβληματική, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ισχυρό θετικό αντίβαρο: στο Shinta Mani Wild ένα μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων προέρχονται από γειτονικές περιοχές και πριν ξεκινήσουν να δουλεύουν εδώ, ήταν παράνομοι υλοτόμοι. Παράλληλα, στο καταφύγιο εφαρμόζεται οργανωμένο πρόγραμμα προστασίας του περιβάλλοντος –στο οποίο καλούνται να συμμετέχουν ενεργά και οι επισκέπτες– με απομάκρυνση παράνομων παγίδων, όπως είναι τα δίχτυα αιχμαλωσίας για πουλιά και παγκολίνους, ή με απελευθερώσεις ζώων (χελώνες, περιστέρια, μακάκοι, πύθωνες, κ.ά.). Στα συν και το γεγονός ότι στο Shinta Mani απαγορεύεται η χρήση πλαστικού και γίνεται εκτεταμένη ανακύκλωση. Στον τομέα της ευεξίας ακολουθείται η ίδια συνταγή αγαστής συνύπαρξης του ανθρώπου με το περιβάλλον. Tο Khmer Tonics Spa έχει στηθεί ανάμεσα σε δύο μεγάλους βράχους, είναι φτιαγμένο από πέτρα και ξύλο και αξιοποιεί τα στοιχεία της φύσης στις θεραπείες, όπως είναι οι πέτρες του ποταμού που χρησιμοποιούνται για μαλάξεις στα πόδια. Η γαστρονομία του Shinta Mani Wild δίνει, επίσης, τον πρώτο λόγο στη φύση. Ένας επικεφαλής με γνώσεις πάνω στην τροφοσυλλογή βγαίνει καθημερινά με την ομάδα του σε αναζήτηση πρώτων υλών. Ρίζες μπαμπού, χόρτα, άγριες πατάτες, σύκα, λουλούδια, νούφαρα, για τους πιο τολμηρούς ακόμη και κόκκινα μυρμήγκια, μαγειρεύονται καταλλήλως σε ένα εξωτικό δείπνο του δάσους, που αντλεί έμπνευση και από την παραδοσιακή καμποτζιανή κουζίνα.

shintamani.com/wild

Six Senses Qing Cheng Mountain, Κίνα

Πανοραμική άποψη του ξενοδοχείου και του όρους Qing Cheng, από τους τόπους γέννησης του ταοϊσμού.

Βαθιά στην ενδοχώρα της Κίνας, στην επαρχία Σετσουάν, βρίσκεται το ιερό βουνό Qing Cheng, ένας από τους τόπους γέννησης του ταοϊσμού. Εκεί, σε απόσταση μόλις δέκα λεπτών από την Κοιλάδα των Πάντα, είναι χτισμένο το ξενοδοχείο Six Senses Qing Cheng Mountain. Πολυτελές, αλλά ταυτόχρονα ενσωματωμένο στο περιβάλλον, απαρτίζεται από σουίτες και βίλες για κάθε γούστο: απλές (79 τ.μ.), σουίτες με αυλή (105 τ.μ.), με εξωτερικό τζακούζι (135 τ.μ.), βίλες των δύο δωματίων (309 τ.μ.) και μία δίπατη προεδρική βίλα με έξτρα χώρους και παροχές, όπως σαλόνι, βιβλιοθήκη, τραπεζαρία δέκα ατόμων, κελάρι και σπα (845 τ.μ.). Η διακόσμηση των χώρων έχει συνοχή και απλότητα. Εκρού τοίχοι, ξύλινες στέγες που εξωτερικά παραπέμπουν σε παγόδα, κρεβάτια με ουρανό και μεγάλα παράθυρα για άπλετο φυσικό φως δίνουν τον τόνο.

Το master bedroom της προεδρικής βίλας.

To σπα του ξενοδοχείου είναι χτισμένο σε έναν ήσυχο κήπο με ιτιές και δέντρα μπαμπού. Εδώ, οι λάτρεις της ευεξίας θα ανακαλύψουν έναν θαυμαστό καινούργιο κόσμο, αφού είναι πολύ διαφορετικό να κάνεις κινεζικό μασάζ, όχι σε κάποιο ξενοδοχείο της Ευρώπης ή της Αμερικής, αλλά σε ένα κατάλυμα χτισμένο στις πλαγιές ενός ιερού ταοϊστικού βουνού, στην καρδιά της Κίνας. Ανάμεσα στις θεραπείες ξεχωρίζουν οι χειρομαλάξεις Tui Na, που αντλούν έμπνευση από τις πολεμικές τέχνες και την παραδοσιακή κινεζική ιατρική, όπως και το σκραμπ με ρύζι, πράσινο τσάι και μέλι για αναζωογόνηση του δέρματος. Το σπα έχει επίσης σάουνα, ατμόλουτρο, εσωτερική πισίνα, γυμναστήριο, χώρο για γιόγκα ή τάι τσι και δωμάτιο διαλογισμού. Η τοπική, η υπερτοπική και η διεθνής κουζίνα εμπνέουν τα μενού των τεσσάρων εστιατορίων του Six Senses: το Zi Qi Yan παντρεύει την παράδοση της Σετσουάν με τις σύγχρονες γαστρονομικές τάσεις, το Farm2Fork αξιοποιεί τα λαχανικά του βιολογικού κήπου σε γνώριμα πιάτα –από σαλάτες μέχρι πίτσες–, ενώ το Sala Thai και το The View, με την ιδιωτική ταράτσα και την απαράμιλλη θέα, παρασκευάζουν πιάτα ταϊλανδέζικης κουζίνας. Παρόλο που όλα αυτά ενέχουν το στοιχείο της κατανάλωσης, ταυτόχρονα γίνονται και «πράσινες» προσπάθειες. Η εμφιάλωση νερού απευθείας από το ξενοδοχείο είχε ως αποτέλεσμα, μέσα στο 2022, να μη χρειαστεί να αγοραστούν πάνω από 100 χιλιάδες πλαστικά μπουκάλια. Τις αειφόρες πρακτικές συμπληρώνουν η επαναχρησιμοποίηση νερού και η παραγωγή ενάμιση τόνου λαχανικών στον βιολογικό κήπο, ενώ οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου συνεργάζονται και με το καταφύγιο αδέσποτων ζώων Chengdu (με αναγνωρισμένη φιλοζωική δράση εδώ και δεκαετίες), προσφέροντας προμήθειες και εθελοντική εργασία.

shintamani.com/wild

Three Camel Lodge, Μογγολία

Το καταφύγιο αποτελείται από 40 σκηνές που παραπέμπουν στις παραδοσιακές μογγολικές κατοικίες ger.

Η ιστορία του πολυτελούς καταφυγίου Three Camel Lodge ακολουθεί την πορεία ζωής ενός ανθρώπου: του Jalsa Urubshurow. Παιδί Μογγόλων προσφύγων που μετανάστευσαν στις ΗΠΑ το 1952 λόγω των σταλινικών διώξεων στη Σοβιετική Ένωση, ο Jalsa μεγάλωσε στην Αμερική, μιλώντας μογγολικά και ακούγοντας μύθους και θρύλους για την πατρίδα από τον πατέρα του. Επισκέφθηκε τα πατρογονικά εδάφη μετά την κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, με αμιγώς εξερευνητική διάθεση και σύντομα άρχισε να διοργανώνει εξορμήσεις για γκρουπ Δυτικών ταξιδιωτών, αποκτώντας γνώσεις τόσο ως προς το φυσικό τερέν της Μογγολίας, όσο και ως προς τις επιθυμίες των ξένων επισκεπτών. Το 2002 ο Jalsa δημιούργησε το Three Camel Lodge, το πρώτο και μοναδικό –μέχρι στιγμής– πολυτελές οικο-κατάλυμα στην έρημο Gobi της νότιας Μογγολίας, αναμειγνύοντας τη νομαδική παράδοση με τις βουδιστικές πεποιθήσεις των ντόπιων (ο βουδισμός είναι η κυρίαρχη θρησκεία της χώρας, σε ποσοστό 51%).

Διαμονή στην πολυτελή εκδοχή των μογγολικών ger.

Το Three Camel Lodge έχει 40 ευρύχωρες σκηνές κατασκευασμένες από τσόχα και καμβά, με στρογγυλό σχήμα και χαμηλή οροφή, που παραπέμπουν στις παραδοσιακές μογγολικές κατοικίες ger. Οι σκηνές θερμαίνονται με ξυλόσομπα, είναι στρωμένες με μάλλινα χαλιά, έχουν σκαλιστά έπιπλα ζωγραφισμένα στο χέρι και χοντρές κουβέρτες από μαλλί καμήλας στα κρεβάτια. Το ταβάνι με τα ακτινωτά δοκάρια διαθέτει στο κέντρο ένα άνοιγμα, αφήνοντας το φως να εισχωρήσει. Τα ονόματα των σκηνών αποτίνουν φόρο τιμής σε μυθικές προσωπικότητες της Μογγολίας, όπως φαίνεται από τα Khubilai και Chinggis Khan ger, που αναφέρονται στους μεγάλους αυτοκράτορες Κουμπλάι και Τζένγκις Χαν. Οι εγκαταστάσεις συμπληρώνονται από το κεντρικό κτίριο, το οποίο εξωτερικά παραπέμπει σε βουδιστικό ναό, αλλά εσωτερικά μοιάζει με μεγάλο σαλόνι για ομιλίες, προβολές ταινιών, μουσικά live ή παραδοσιακά παιχνίδια, όπως είναι το Shagai, που παίζεται με κότσια αμνοεριφίων. Στα της γαστρονομίας, στο εστιατόριο Bulagtai σερβίρονται μογγολικές σπεσιαλιτέ, όπως το buuz (ντάμπλινγκ γεμιστά με λαχανικά ή κρέας) και το tsuivan (πιάτο με νουντλς), ενώ το –βραβευμένο από το Forbes ως το καλύτερο ουίσκι μπαρ της Ασίας– Thirsty Camel Bar διαθέτει μια πλούσια κάβα με διαλεχτά γιαπωνέζικα, αμερικανικά και σκωτσέζικα αποστάγματα. Ιππασία, ποδηλασία και νομαδική τοξοβολία συμπληρώνουν τις εμπειρίες διαμονής σε ένα μοναδικό κατάλυμα που, για τον αμύητο στην ντόπια κουλτούρα επισκέπτη, μοιάζει με σχολείο πολιτισμού, αρχιτεκτονικής, γεύσεων και παραδόσεων αυτής της μυστηριώδους και όμορφης χώρας της Κεντρικής Ασίας.

threecamellodge.com

Six Senses Zighy Bay, Ομάν

Η άφιξη του επισκέπτη μπορεί να γίνει από τον δρόμο ή με αλεξίπτωτο πλαγιάς από το βουνό Zighy.

Κυριολεκτικά «κρυμμένο» στη χερσόνησο Musandam, στο Ομάν, εκεί που τα απόκρημνα βουνά βουτούν στα σμαραγδένια νερά της παραλίας με την άμμο σαν πούδρα, το Six Senses Zighy Bay είναι ένα καταφύγιο που συνδυάζει απαράμιλλη πολυτέλεια με ουσιαστική δέσμευση για βιωσιμότητα. Η εμπειρία του επισκέπτη ξεκινά με την άφιξή του, που μπορεί να γίνει οδικώς ή με αλεξίπτωτο πλαγιάς από το θεόρατο βουνό Zighy. Ογδόντα δύο βίλες με οικολογικό σχεδιασμό στέκουν χωρίς να αλλοιώνουν το φυσικό περιβάλλον. Καθεμία αποτελεί αριστούργημα της σύγχρονης ομανικής αρχιτεκτονικής, με χρήση παραδοσιακών τεχνοτροπιών και τοπικών υλικών, και πάντα με οικολογικό πρόσημο (ηλιακή θέρμανση, φωτισμός χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και φυσικός εξαερισμός). Δεν είναι τυχαίο που το συγκεκριμένο resort το αναφέρουν συχνά ως υπόδειγμα σχεδιασμού αρχιτέκτονες από όλο τον κόσμο.

Το νερό της θάλασσας φιλτράρεται μέσω αντίστροφης ώσμωσης και επαναχρησιμοποιείται στις πισίνες.

Γαστρονομικά, η προτεραιότητα και πάλι είναι η βιωσιμότητα. Τα εστιατόρια προμηθεύονται θαλασσινά που ψαρεύουν καθημερινά οι ντόπιοι αλιείς και φρέσκα υλικά από την τοπική αγορά. Όσο για το βραβευμένο σπα, εφαρμόζει μεθόδους αναζωογόνησης που αξιοποιούν τη θεραπευτική δύναμη της φύσης, από αρχαίες ολιστικές θεραπείες μέχρι μοντέρνες πρακτικές ευεξίας. Κι εδώ χρησιμοποιούνται οργανικά, φυσικά προϊόντα και βότανα που καλλιεργούνται στη φάρμα του ξενοδοχείου. Αν σας λείψει η περιπέτεια, μπορείτε να εξερευνήσετε τα γαλήνια νερά του Κόλπου του Ομάν με paddle ή καγιάκ ή να τολμήσετε μια κατάδυση. Όσοι πάλι προτιμούν το περπάτημα και τη στεριά έχουν στα πόδια τους τα ατελείωτα μονοπάτια των άγριων γειτονικών βουνών, τα οποία θα τους οδηγήσουν σε κρυμμένες κοιλάδες και αρχαία χωριά. Όταν πέσει η νύχτα, οι ανοιχτοί ουρανοί του Ομάν προσφέρουν τον τέλειο ζωντανό καμβά για την παρατήρηση των αστεριών, ενώ ειδικοί αστρονόμοι είναι εδώ για να σας ξεναγήσουν στον κόσμο του αστρικού σύμπαντος.

Στο μενού γίνεται σχεδόν αποκλειστική χρήση βιολογικών προϊόντων.

Επιπλέον το Six Senses Zighy Bay επιχειρεί να αφήσει ένα θετικό και διαρκές αποτύπωμα στον τόπο και να αναλάβει την ηθική ευθύνη που του αναλογεί χωρίς εκπτώσεις στην πολυτέλεια. Συνεργάζεται με τους κατοίκους και τον δήμο και ενθαρρύνει τους επισκέπτες σε δραστηριότητες όπως η δεντροφύτευση, o καθαρισμός της παραλίας και η υποστήριξη για την εκπαίδευση των γυναικών. Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του, έχει πετύχει απουσία πλαστικού, μηδενικά απόβλητα, εξοικονόμηση ενέργειας και αποκλειστική χρήση οργανικών προϊόντων. Παράγει το δικό του νερό μέσω αντίστροφης ώσμωσης, ενώ το αλατισμένο νερό που φιλτράρεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας χρησιμοποιείται στην πισίνα του ξενοδοχείου, τη μεγαλύτερη στη Μέση Ανατολή.

sixsenses.com