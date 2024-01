Η Θεσσαλονίκη… και οι άλλοι 51 προορισμοί των New York Times για το ’24

1. Παρίσι

Ετοιμάζεται για τους Ολυμπιακούς, και για εκατομμύρια επισκέπτες

(Φωτογραφία: Joann Pai/The New York Times)

Μια από τις ούτως ή άλλως πλέον επισκέψιμες πρωτεύουσες στον κόσμο, ετοιμάζεται να υποδεχτεί εκατομμύρια ταξιδιώτες αυτό το καλοκαίρι ως οικοδέσποινα των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2024. Πρόκειται για το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στην ιστορία της πόλης, και η διοργανώτρια αρχή μετατρέπει πολλά διάσημα μνημεία σε χώρους αθλητισμού και ψυχαγωγίας για να προσφέρει κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Για πρώτη φορά, η τελετή έναρξης δεν θα πραγματοποιηθεί σε στάδιο, αλλά στον υπαίθριο χώρο, κατά μήκος του Σηκουάνα και κοντά στον Πύργο του Άιφελ. Η κολύμβηση «ανοικτής θαλάσσης» και το παραολυμπιακό τρίαθλο θα διεξαχθούν με φόντο τη Γέφυρα της Ιένας (Pont d’Iéna). Το Γκραν Παλαί, γνωστό για τον τεράστιο γυάλινό του θόλο, ανακαινίζεται ριζικά για να φιλοξενήσει τους αγώνες ξιφασκίας και ταεκβοντό, ενώ οι μεγαλοπρεπείς κήποι των Βερσαλλιών, λίγο έξω από το Παρίσι, θα μεταμορφωθούν σε πίστα για τα ιππικά αγωνίσματα. Η πλατεία Κονκόρντ θα φιλοξενήσει το Ολυμπιακό ντεμπούτο του break dancing και άλλα αθλήματα «πόλης», όπως το σκέιτμπορντ και το μπάσκετ 3 εναντίον 3.

Σαν να μην έφτανε αυτό, το Παρίσι, μαζί με τη Νορμανδία, εορτάζουν επίσης την 150ή επέτειο από την πρώτη έκθεση ιμπρεσιονιστών. Η έκθεση «Παρίσι 1874: Η Στιγμή του Ιμπρεσιονισμού» θα παρουσιάσει 130 έργα στο Μουσείο του Ορσέ (26 Μαρτίου έως 14 Ιουλίου), αναδεικνύοντας το καλλιτεχνικό κίνημα και το πώς αυτό αποτύπωσε τις αστικές αλλαγές της εποχής. Ο ανακατασκευασμένος Καθεδρικός Ναός της Παναγίας των Παρισίων, που καταστράφηκε από φωτιά το 2019, αναμένεται επίσης να ανοίξει για τους επισκέπτες στις 8 Δεκεμβρίου. – Ceylan Yeginsu

2. Δρέσδη, Γερμανία

Ρομαντικά τοπία και ένας θησαυρός πρωτοποριακής τέχνης

(Φωτογραφία: Andreas Meichsner/The New York Times)

Μετά τη σχεδόν ολοσχερή καταστροφή που υπέστη από τον βομβαρδισμό των συμμαχικών δυνάμεων το 1945, η Δρέσδη βρίσκεται σε διαδικασία ανοικοδόμησης εδώ και δεκαετίες. Τώρα, με τα μεγάλα έργα αποκατάστασης του ιστορικού κέντρου να έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, η πόλη είναι έτοιμη να τιμήσει ένα αγαπημένο της παιδί: τον εμβληματικό ρομαντικό ζωγράφο Κάσπαρ Ντέιβιντ Φρίντριχ.

Τον Σεπτέμβριο, η επέτειος των 250 ετών από τη γέννησή του θα εορταστεί σε ολόκληρη τη Γερμανία, όμως η Δρέσδη –όπου πέρασε τα περισσότερα από τα δημιουργικά του χρόνια– διοργανώνει το μεγαλύτερο πάρτι. Από τον Αύγουστο, τα μουσεία Albertinum και Kupferstich-Kabinett θα τον τιμήσουν με μια κοινή έκθεση. Οι σοβαροί οπαδοί είτε του έργου του ειδικότερα είτε των ρομαντικών τοπίων γενικότερα ίσως θελήσουν να ακολουθήσουν τα βήματά του στα μονοπάτια της κοιλάδας του Έλβα με εξειδικευμένους ξεναγούς.

Αν τα γούστα σας τείνουν προς το πιο σύγχρονο, ένας απίστευτος αριθμός έργων τέχνης του 20ού αιώνα σας περιμένουν στο Archiv der Avantgarden-Egidio Marzona, που θα εγκαινιαστεί στις 5 Μαΐου στο ανακαινισμένο Blockhaus, ένα νέο κόσμημα από ακατέργαστο σκυρόδεμα που στεγάζεται σε ένα περίτεχνο κέλυφος του 18ου αιώνα. – Abbie Kozolchy

3. Γενεύη

Ικανοποιήστε την περιέργειά σας για την κβαντική φυσική και το πάθος σας για τη σοκολάτα

(Φωτογραφία: Andreas Meichsner/The New York Times)

Τα μικρότερα σωματίδια της φύσης αποτελούν τη μεγαλύτερη ατραξιόν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών, το γνωστό CERN, και τον τεράστιο κυκλικό του επιταχυντή αδρονίων, μήκους 27 χιλιομέτρων, στα περίχωρα της Γενεύης. Μέχρι πρόσφατα όμως, οι απλοί επισκέπτες δεν είχαν πολλές δυνατότητες να εντρυφήσουν σε αυτόν τον συναρπαστικό κόσμο γνώσης. Από τον περασμένο Οκτώβριο αυτό άλλαξε, χάρη στην Επιστημονική Πύλη που σχεδίασε ο Ρένζο Πιάνο, ένα υπερσύγχρονο κέντρο επισκεπτών, φιλικό σε μικρούς και μεγάλους, που προσφέρει πλήθος δραστηριοτήτων όπως κβαντικό καραόκε, κβαντικό επιτραπέζιο χόκει και μικροσκοπικούς μαγνητικούς επιταχυντές, μικρογραφίες του Μεγάλου Επιταχυντή Αδρονίων, όπου το 2012 ανακαλύφθηκε το μυστηριώδες Μποζόνιο Χιγκς, το «κλειδί» στην κατανόηση της προέλευσης του σύμπαντος.

Ατραξιόν λιγότερο επιμορφωτική αλλά λίαν απολαυστική, τόσο για πεινασμένους επιστήμονες όσο και για κοινούς θνητούς, είναι το Choco Pass, μια διαδρομή που εγκαινιάστηκε το 2022 και θα σας οδηγήσει στα καλύτερα μέρη για να γευθείτε τις διάσημες τρούφες, πραλίνες και ζαχαρωτά της Γενεύης. Αν πάλι θέλετε μια γεύση από τον θαυμαστό κόσμο της ωρολογοποιίας, κλείστε τραπέζι στο Breitling Kitchen, το τέταρτο εστιατόριο της ελβετικής φίρμας, όπου το μενού έχει επιμεληθεί ο σταρ-σεφ Χουάν Αρμπελάζ. – Adam H. Graham

4. Μάντσεστερ, Αγγλία

Νέοι συναυλιακοί χώροι σε μια πόλη «τρελλή» για τη μουσική

(Φωτογραφία: Andy Haslam/The New York Times)

Η μουσική ανέκαθεν βρισκόταν στον «πυρήνα» της ψυχής του Μάντσεστερ, από τους Joy Division και τους Stone Roses έως τους Oasis και πλέον τον Harry Styles, ο οποίος υποστηρίζει τον μεγαλύτερο νέο συναυλιακό χώρο της Βρετανίας, το Co-op Live, που αναμένεται να ανοίξει τον Απρίλιο. Αστέρες όπως ο Liam Gallagher, ο Eric Clapton και ο Barry Manilow προγραμματίζεται να εγκαινιάσουν την «αρένα», χωρητικότητας 23.500 θέσεων, που έρχεται να συμπληρώσει την επαναλειτουργία αιθουσών συναυλιών όπως το άλλοτε «εκκολαπτήριο» της μεταπανκ σκηνής Band on the Wall και το New Century, όπου έχουν εμφανιστεί οι Rolling Stones, ο Jimi Hendrix και η Tina Turner.

Για όσους ενδιαφέρονται για ανερχόμενα ταλέντα, η πόλη θα φιλοξενήσει φέτος δύο μεγάλα μουσικά συνέδρια: το Worldwide Music Expo, μια υπερπαραγωγή με συναυλίες, διαλέξεις, προβολές ταινιών και μια τελετή απονομής βραβείων, και το Beyond the Music, μια πανδαισία συναυλιών, πάρτι, μουσικών εργαστηρίων κλπ. Τον Νοέμβριο, η Laurie Anderson θα ανέβει στη σκηνή του κέντρου τεχνών Factory International με το ARK, μια multimedia «σκοτεινή κωμωδία για το τέλος του κόσμου». – Nora Walsh

5. Μάσσα-Καρράρα, Ιταλία

Η «πηγή» του μαρμάρου που γέννησε αριστουργήματα

(Φωτογραφία: Susan Wright/The New York Times)

Σε μία προσπάθεια αποσυμφόρησης της Πινακοθήκης Ουφίτσι της Φλωρεντίας από τα συρρέοντα πλήθη, το παγκοσμίου φήμης μουσείο μεταφέρει κάποια από τα αριστουργήματά του σε λιγότερο γνωστές τοποθεσίες της Τοσκάνης. Στο πλαίσιο αυτού του μεγάλου προγράμματος, που φέρει την ονομασία Uffizi Diffusi («διασπορά» της Ουφίτσι), μια συλλογή έργων, συμπεριλαμβανομένων πινάκων από το ατελιέ του σπουδαίου μπαρόκ ζωγράφου Κάρλο Ντόλτσι, θα εκτεθούν την άνοιξη στο Παλάτσο Ντουκάλε της πόλης της Μάσσα, που επίσης στεγάζει την τοπική κυβέρνηση της επαρχίας Μάσσα-Καρράρα της βορειοδυτικής Τοσκάνης.

Οι φιλότεχνοι μπορούν επίσης να εξερευνήσουν την οροσειρά Αλπι Απουάνε, απ’ όπου προέρχεται το μάρμαρο για πλήθος αριστουργημάτων -συμπεριλαμβανομένου του Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου-, να ξεναγηθούν σε εγκαταστάσεις ορυχείων και να δουν μαρμαρογλύπτες να εργάζονται. – Ingrid K. Williams

6. Mπάναου Μπριχέινιογκ, Ουαλία

Αναβιώνοντας την τοπική κουλτούρα, με φόντο πανέμορφα βουνά

(Φωτογραφία: Andy Haslam/The New York Times)

H επαναφορά της ουαλικής ονομασίας Bannau Brycheiniog για το αγαπημένο εθνικό πάρκο της Ουαλίας, που στα αγγλικά λεγόταν Μπρέκον Μπίκονς, δεν ήταν απλά γλωσσική. Ήταν μία εκδήλωση πρόθεσης να αναδειχθεί η παράδοση και ιστορία αυτής της υπέροχης έκτασης, περίπου 1300 τετραγωνικών χιλιομέτρων, με έμφαση στη μακραίωνη σχέση ανάμεσα στη φύση και τον τοπικό πολιτισμό. Αυτό άλλωστε υποδηλώνει και το νέο έμβλημα του πάρκου, που απεικονίζει ένα αρχαίο ουαλικό στέμμα σε ένα δάσος κάτω από τον έναστρο ουρανό: παραπέμπει στην προσήλωση των αρχών του πάρκου για φυτεύσεις ενδημικών δέντρων με σκοπό την αποκατάσταση του εύκρατου δάσους, αναβλάστηση των τυρφώνων που απορροφούν εκπομπές άνθρακα και μείωση της φωτορρύπανσης. Όσοι επιθυμούν να εξερευνήσουν τις «Κορυφές τυο βασιλείου του Μπριχάν» (αυτό σημαίνει η ονομασία του πάρκου) έχουν στη διάθεσή τους λεωφορεία, τρένο (μπορούν να αγοράσουν το πάσο Explore Wales) αλλά και ενοικιαζόμενα ποδήλατα, ή να ξεκινήσουν από το χωριό Ποντνεντφέχαν για μια πεζοπορική διαδρομή προς τους καταρράκτες, που θα τους επιφυλάξουν απίστευτες εικόνες. – Susanne Masters

7. Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Μια αρχαία θαλασσινή πόλη λάμπει κάτω από ουράνια τόξα

(Φωτογραφία: Maria Mavropoulou/The New York Times)

Ο Λευκός Πύργος είναι για τη Θεσσαλονίκη ό,τι η Ακρόπολη για την Αθήνα. Χτισμένος τον 15ο αιώνα επί οθωμανικού ζυγού, ήταν γνωστός ως Πύργος του Αίματος. Μετονομάστηκε σε λευκό και βάφτηκε με το ίδιο χρώμα στα τέλη του 19ου αιώνα από έναν κρατούμενο, με αντάλλαγμα την ελευθερία του. Τη φετινή χρονιά, ο Λευκός Πύργος θα λάμψει από τα χρώματα του ουράνιου τόξου, που αντιπροσωπεύουν ένα διαφορετικό είδος απελευθέρωσης, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες της LGBTQ κοινότητας θα συγκεντρωθούν από τις 21-29 Ιουνίου στην πόλη για να γιορτάσουν το EuroPride, μια εκδήλωση που ήταν προγραμματισμένη για το 2020, όμως ακυρώθηκε λόγω πανδημίας.

Η Θεσσαλονίκη ιδρύθηκε το 316 π.Χ. και πήρε το όνομά της από την αδελφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Φημίζεται για τα βυζαντινά ψηφιδωτά της, όπως και για τα κλαμπ, τα καφέ και τα μπαρ της. Παραγγείλτε ένα καραφάκι ούζο και απολαύστε το κατά μήκος της παραλίας, με το βλέμμα στον Όλυμπο που ξεπροβάλλει από τον νότο. – Danial Adkison

8. Βαλένθια, Ισπανία

Σύγχρονη τέχνη με συνοδευτικό… παέγια

(Φωτογραφία: Emilio Parra Doiztua/The New York Times)

Η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ισπανίας επισκιαζόταν για καιρό από τη Βαρκελώνη, παρά το γεγονός ότι έχουν πολλά κοινά: χιλιόμετρα από βελούδινες αμμουδιές κατά μήκος της ανατολικής ακτής της χώρας, έντονη πολιτιστική ζωή και πλούσια γαστρονομική παράδοση (η Βαλένθια θεωρείται η γενέτειρα της παέγια). Αλλά η Βαλένθια, η οποία ονομάστηκε «πράσινη πρωτεύουσα» για το 2024 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις περιβαλλοντικές της πρωτοβουλίες, μοιάζει πιο ελκυστική για ταξιδιώτες που προτιμούν προορισμούς περισσότερο βιώσιμους, με λιγότερο συνωστισμό. Η πόλη αναζωογονεί το ιστορικό της κέντρο με πιο πράσινες, πεζοδρομημένες ζώνες (πιο πρόσφατο παράδειγμα η Πλάθα ντε λα Ρέινα, η ζωντανή της κεντρική πλατεία) και οδεύει προς το να γίνει ενεργειακά μέχρι το 2030. Το πολιτιστικό τοπίο της έχει επίσης λάβει μεγάλη ώθηση με το Κέντρο Τέχνης Hortensia Herrero, που άνοιξε τον Νοέμβριο στο ανακαινισμένο Παλάτι Valeriola και στεγάζει την ιδιωτική συλλογή σύγχρονης τέχνης της Ισπανίδας δισεκατομμυριούχου Hortensia Herrero, με πάνω από 100 έργα καλλιτεχνών όπως ο Anish Kapoor, ο Andreas Gursky και ο Mat Collishaw. – Vivian Song

9. Γουότερφορντ, Ιρλανδία

Ιστορίες των Βίκινγκς και πεζοπορία στις παλιές ράγες

(Φωτογραφία: Andy Haslam/The New York Times)

Ναι, το Waterford είναι συνώνυμο με τα κρύσταλλα, αλλά η πόλη, που ιδρύθηκε το 914, λάμπει επίσης από ιστορία και φυσικούς θησαυρούς. Στο Τρίγωνο των Βίκινγκς, τη λιθόστρωτη «καρδιά» του Waterford, μια νέα ψηφιακή διαδρομή στην ιστορία ζωντανεύει το παρελθόν σε στάσεις όπως το μεσαιωνικό τοπόσημο Reginald’s Tower. Η πόλη προσφέρει επίσης λιγότερο αρχαία αξιοθέατα, όπως το νέο Ιρλανδικό Μουσείο Αγρυπνίας, που είναι αφιερωμένο στο τελετουργικό της κηδείας, και το Ιρλανδικό Μουσείο του Χρόνου, το οποίο φιλοξενεί ρολόγια με εκκρεμές, ρολόγια χειρός και πολλά άλλα.

Ο φυσικός πλούτος του Waterford ανταγωνίζεται τον ιστορικό του πλούτο, ιδίως η Copper Coast, που πλαισιώνεται από πανύψηλους βράχους και κυματοειδείς όρμους. Η ακτή αποτελεί μέρος του Waterford Greenway, ενός μονοπατιού σχεδόν 50 χιλιομέτρων κατά μήκος μιας εγκαταλελειμμένης σιδηροδρομικής γραμμής. Το 2023, ένα νέο τμήμα συνέδεσε το Greenway με το κέντρο του Waterford. Ολοκληρώστε την περιπέτειά σας στο Greenway με απογευματινό τσάι μέσα σε μια από τις μεγαλύτερες συλλογές φυτών της Ιρλανδίας στους κήπους Mount Congreve Gardens, οι οποίοι άνοιξαν ξανά το 2023 μετά από ανακαίνιση πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. – AnneLise Sorensen

10. Ελ Σαλβαδόρ

Απολαύστε τοπικές γεύσεις και πολλά άλλα σε μια χώρα που αλλάζει ταχύτατα

(Φωτογραφία: El Xolo via The New York Times)

Τα ζητήματα ασφαλείας που απέτρεπαν πολλούς από το να επισκεφθούν το Ελ Σαλβαδόρ έχουν σε μεγάλο βαθμό αντιμετωπιστεί (αν και παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με το πως επιτεύχθηκε αυτό) καθιστώντας προσβάσιμες μεγάλες περιοχές της χώρας. Ξεχασμένα ξενοδοχεία και εστιατόρια κατά μήκος της Ruta de las Flores, μια σειρά από αγροτικά χωριά στα δυτικά υψίπεδα που περιβάλλονται από φυτείες καφέ και πευκοδάση, προκαλούν εκ νέου το ενδιαφέρον, με αποκορύφωμα την ολοζώντανη νυχτερινή αγορά στο Nahuizalco, πατρίδα των ιθαγενών Nahua. Στο Σαν Σαλβαδόρ, την πρωτεύουσα, η γαστρονομική σκηνή έχει αφήσει πίσω της τις αλυσίδες fast-food, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα το γκουρμέ El Xolo, μέσα στο Museo Nacional de Antropología, το οποίο προάγει τοπικές ποικιλίες καλαμποκιού. Καφετέριες όπως το Carajo και το Crafters προωθούν μικρές φάρμες που καλλιεργούν ντόπιες ποικιλίες όπως η pacamara. Κατά μήκος της ακτής, κυβερνητικές παρεμβάσεις όπως η νέα προβλήτα και η αγορά θαλασσινών στο Puerto de la Libertad έχουν συγκεντρώσει την περισσότερη προσοχή, αλλά το μπαρ Chepe Aleta, που σερβίρει στρείδια από το ποτάμι στην πόλη El Zonte, καθώς και οι κατασκηνώσεις και τα οικολογικά καταλύματα έξω από την παραλία του σερφ Playa El Tunco, αξίζουν περισσότερο.

– Nicholas Gill

11. Vestmannaeyjar, Ισλανδία

Στη μεγαλύτερη αποικία «παπαγάλων της θάλασσας» στον κόσμο με ηλεκτρικό σκάφος

(Φωτογραφία: Kyana Sue Powers via The New York Times)

Ένα νέο ηλεκτρικό πλοίο βοήθησε να συνδεθεί η ηπειρωτική Ισλανδία με αυτό το μικρό αρχιπέλαγος –που ονομάζονται επίσης νησιά Βέστμαν– στα ανοικτά της νότιας ακτής της χώρας, όπου η μεγαλύτερη αποικία θαλασσοψιτακών στον κόσμο έχει μετατρέψει πολλούς κατοίκους σε ενεργούς οικολόγους (το αρχιπέλαγος δεν επηρεάστηκε από τις ηφαιστειακές εκρήξεις που σημειώθηκαν στα μέσα Δεκεμβρίου σε άλλο σημείο της Ισλανδίας).

Από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο, το Heimaey, το κύριο νησί, γίνεται αγαπημένος προορισμός των Ισλανδών για το Σαββατοκύριακο – οι στιλάτες νέες βίλες του γεμίζουν κατά τη διάρκεια των συχνών συναυλιών και φεστιβάλ, ενώ οι επιβάτες κρουαζιερόπλοιων τρέχουν από νησί σε νησί με μικρά σκάφη, επισκέπτονται το καταφύγιο φαλαινών Beluga και οδηγούν οχήματα παντός εδάφους στον κρατήρα του ηφαιστείου Eldfell, το οποίο σχεδόν εξαφάνισε την πόλη κατά τη διάρκεια μιας έκρηξης το 1973. Καθώς φιλοξενεί μία από τις σημαντικότερες αλιευτικές κοινότητες της χώρας, ένα νέο φεστιβάλ θαλασσινών και ένα πλήθος γαστρονομικών προτάσεων, όπως ένα παραδοσιακό αρτοποιείο και μια μικρή ζυθοποιία, το Vestmannaeyjar έχει χαρακτηριστεί από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ως η «πρωτεύουσα του φαγητού της Ισλανδίας».- Nicholas Gill

12. Βιέννη

Επιστροφή στην πόλη του βαλς

(Φωτογραφία: Andreas Meichsner/The New York Times)

Μετά από μία τρίχρονη ανακαίνιση που κόστισε 100 εκ. ευρώ, το Μουσείο της Βιέννης άνοιξε και πάλι τις πύλες του εγκαινιάζοντας τη μόνιμη έκθεση που είναι αφιερωμένη στην ιστορία της πόλης (είσοδος ελεύθερη). Το κουβάρι αρχίζει να ξετυλίγεται από τα χρόνια που η Βιέννη ήταν ρωμαϊκός στρατώνας, για να εξελιχθεί σε σπουδαία αυτοκρατορική πρωτεύουσα και στις μέρες μας σε μια πόλη που κατατάσσεται στις πιο βιώσιμες του κόσμου. Η ανακαίνιση του μουσείου περιλαμβάνει νέα είσοδο, προσθήκες ορόφων, βιεννέζικο εστιατόριο και βεράντα με θέα στην πλατεία Karlsplatz.

Οι λάτρεις του Johann Strauss που συνέθεσε τον Γαλάζιο Δούναβη -γνωστό και ως ανεπίσημο ύμνο της Βιέννης-, μπορούν να περάσουν από το House of Strauss, ένα νέο μουσείο που άνοιξε στις 25 Οκτωβρίου, ημερομηνία γέννησης του μουσικού. Για όσους αγαπούν τα βαλς και γενικώς τον χορό, υπάρχει το καλοκαιρινό EuroGames. Πρόκειται για ένα από τα πολλά δρώμενα της LGBTQ κοινότητας που έχουν προγραμματιστεί για φέτος στην πόλη, με χιλιάδες queer χορευτές και αθλητές οι οποίοι αναμένεται να αναμετρηθούν στο χορό και σε διάφορα σπορ, όπως είναι το τένις και το μπάσκετ. – Nora Walsh

13. Νορμανδία, Γαλλία

Ο ιμπρεσιονισμός γιορτάζει στη γενέτειρά του

(Φωτογραφία: Ed Alcock/The New York Times)

Η επανάσταση ξεκίνησε αθόρυβα, πριν από ενάμιση αιώνα, με έναν καμβά που απεικόνιζε ένα λιμάνι σε αυτή την περιοχή της βόρειας Γαλλίας. Ζωγραφισμένο το 1872 από τον Claude Monet, το «Εντύπωση, ανατέλλων ήλιος», μια θολή, ποτισμένη με χρώματα άποψη της Χάβρης, γέννησε ίσως το πιο διάσημο καλλιτεχνικό στυλ του 19ου αιώνα, όταν παρουσιάστηκε δύο χρόνια αργότερα σε μια πρωτοποριακή έκθεση στο Παρίσι με έργα ρηξικέλευθων καλλιτεχνών, όπως ο Pierre-Auguste Renoir, ο Edgar Degas και ο Camille Pissarro. Με ευκαιρία την 150ή επέτειο αυτής της έκθεσης, το Φεστιβάλ Ιμπρεσιονισμού της Νορμανδίας (από τις 22 Μαρτίου έως τις 22 Σεπτεμβρίου) θα γιορτάσει την κεντρική θέση της περιοχής στη ζωή και τα έργα των σημαντικότερων μορφών του κινήματος, ενώ θα φιλοξενηθούν επίσης πολυάριθμες εκδηλώσεις και στο Παρίσι.

Η Ρουέν, της οποίας ο καθεδρικός ναός αποτέλεσε θέμα της πασίγνωστης σειράς πινάκων του Μονέ, θα βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Οι εκδηλώσεις εκεί θα περιλαμβάνουν μια προβολή με φώτα στην πρόσοψη του καθεδρικού ναού από τον πρωτοποριακό θεατρικό σκηνοθέτη Robert Wilson και μια έκθεση έργων εμπνευσμένων από τη Νορμανδία του ζωγράφου David Hockney στο Musée des Beaux-Arts της πόλης. Εκθέσεις και εκδηλώσεις με θέμα τον ιμπρεσιονισμό αναμένονται επίσης στο Giverny (όπου έζησε ο Μονέ), στο Honfleur (όπου βρίσκεται το Μουσείο Eugène Boudin), στη Χάβρη και σε άλλα μέρη της Νορμανδίας. – Seth Sherwood

14. Αλβανικές Άλπεις

Σε απόκρυμνες κορφές, με βοσκούς και πεζοπόρους

(Φωτογραφία: Nebojsa Atanackovic via The New York Times)

Η απομακρυσμένη οροσειρά της βόρειας Αλβανίας που είναι γνωστή ως τα Καταραμένα Όρη ή Αλβανικές Άλπεις (αν και φτάνει επίσης μέχρι το Μαυροβούνιο και το Κοσσυφοπέδιο) γοητεύει εδώ και χρόνια τους πεζοπόρους που αναζητούν τη γαλήνη ανάμεσα στις κορυφές της. Όμως, μπορεί να μην παραμείνουν γαλήνια για πολύ: αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους όπως η Ryanair και η Wizz ανακοίνωσαν νέες πτήσεις προς την Αλβανία, καθιστώντας τις «γυάλινες» λίμνες και τα μονοπάτια της πιο προσιτά για τους εξερευνητές που αναζητούν έναν πιο οικονομικό παράδεισο.

Τα χωριά του βορρά, όπως το Theth, που κάποτε ήταν προσβάσιμα μόνο με τετρακίνητο αυτοκίνητο, συνδέονται πλέον με έναν στενό αλλά ασφαλτοστρωμένο ορεινό δρόμο, αν και οι οδηγοί ενδέχεται να χρειαστεί να περιμένουν μέχρι να τον διασχίσει καμιά περαστική αγελάδα. Οι επισκέπτες μπορούν να μείνουν με τους ντόπιους σε ξενώνες ή σε αγροκτήματα για να πάρουν μια γεύση από την αγροτική ζωή, προτού εξερευνήσουν το πέρασμα Valbona για να ατενίσουν κοιλάδες γεμάτες αγριολούλουδα και να δουν βοσκούς να φροντίζουν τα κοπάδια τους μέσα σε ένα εθνικό πάρκο περίπου 800 τετραγωνικών χιλιομέτρων. – Isabella Kwai

15. Γουάιτχορς, Γιουκόν

Μια απομακρυσμένη πρωτεύουσα καλωσορίζει τους θαυμαστές του Βόρειου Σέλαος

(Φωτογραφία: Piotr Redlinski/The New York Times)

Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος 11ετούς ηλιακού κύκλου, η μαγνητική δραστηριότητα στο διάστημα θα κορυφωθεί μεταξύ Ιανουαρίου και Οκτωβρίου, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει συχνότερα και πιο ενεργά Βόρεια Φώτα. Στους καθαρούς ουρανούς γύρω από το Whitehorse, την πρωτεύουσα της επικράτειας Yukon στον βορειοδυτικό Καναδά, οι εκδρομές για την παρατήρηση του σέλαος έχουν γίνει πόλος έλξης και πραγματοποιούνται με κανό, χιονοπέδιλα και ποδήλατα με χοντρά λάστιχα.

Περιτριγυρισμένο από βουνά και δάση, το Whitehorse φιλοξενεί αναπτυσσόμενες μικρές επιχειρήσεις, όπως η Yukon Brewing, που προσφέρει «μπύρα για την οποία αξίζει να ξυλιάσεις», το Gather Cafe & Taphouse, που μοιράζεται το χώρο με ένα στούντιο υαλουργίας, και το Woodcutter’s Blanket, που σερβίρει craft κοκτέιλ και μπύρες από μικροζυθοποιίες σε μια ξύλινη καλύβα του 1930.

Η φύση δεν απέχει πολύ από την πόλη – μπορείτε να μείνετε σε καμπίνες που είναι εναρμονισμένες με το τοπίο στο καταφύγιο Black Spruce, ή να μουλιάσετε κάτω από τον έναστρο ουρανό στις θερμές πηγές Eclipse Nordic Hot Springs. – Elaine Glusac

16. Στη Νέα Ζηλανδία με το τρένο

Μέσα από αμπελώνες, ηφαίστεια και χιονισμένες βουνοκορφές

(Φωτογραφία: Asanka Brendon Ratnayake/The New York Times)

Κάθε ανήσυχος ταξιδιώτης ονειρεύεται να διασχίσει τη Νέα Ζηλανδία με αυτοκινούμενο τροχόσπιτο, ωστόσο το τρένο αποτελεί μια απλούστερη και πιο φιλική προς το περιβάλλον εναλλακτική. Διαλέξτε το ταξίδι 17 ημερών με τα τρένα Northern Explorer, Coastal Pacific και TranzAlpine που διαχειρίζεται η Great Journeys, το τουριστικό τμήμα της KiwiRail, του εθνικού σιδηροδρομικού οργανισμού της Νέας Ζηλανδίας. Ξεκινώντας από το Όκλαντ, θα έχετε την ευκαιρία να εξερευνήσετε τοποθεσίες απόκοσμης ομορφιάς, όπως τις ηφαιστειακές κορυφές του Εθνικού Πάρκου Τονγκαρίρο, αλλά και να επισκεφθείτε το εκπληκτικό εθνικό μουσείο της Νέας Ζηλανδίας, Τε Πάπα Τονγκαρέβα, στο Ουέλινγκτον. Θα διασχίσετε με φέρι-μπότ τον Πορθμό Κουκ για να φτάσετε στο Νότιο Νησί και εκεί θα επιβιβαστείτε στην αμαξοστοιχία Coastal Pacific για μια διαδρομή μέσα από παγκοσμίου κλάσης αμπελώνες και κατά μήκος της ακτογραμμής, σταματώντας για να παρατηρήσετε φάλαινες και δελφίνια πριν καταλήξετε στο Κράισττσερτς. Το τελευταίο σκέλος του ταξιδιού, με το τρένο TranzAlpine, ξεκινά από τους εύφορους κάμπους του Κάντερμπερι και ανεβαίνει πάνω από τις Νότιες Άλπεις, με θέα σε χιονισμένες κορυφές, ορμητικούς ποταμούς και αλπικές λίμνες. Οι διανυκτερεύσεις σας θα γίνουν σε καταλύμματα τεσσάρων αστέρων στις στάσεις κατά μήκος της διαδρομής. Την προσεχή άνοιξη εγκαινιάζονται και βαγόνια με πολυτελή ανακλινόμενα καθίσματα, πανοραμικά παράθυρα και γυάλινες οροφές. – Stephanie Pearson

17. Γιαμαγκούτσι, Ιαπωνία

Απολαύστε τους ναούς και την κουζίνα και αποφύγετε τα πλήθη

(Φωτογραφία: Andrew Faulk/The New York Times)

Το Γιαμαγκούτσι συχνά αποκαλείται το «Κιότο της Δύσης», αν και είναι πολύ πιο ενδιαφέρον, και επιπλέον δεν υποφέρει από τον υπερτουρισμό. «Συμπαγής» ως πόλη, βρίσκεται σε μια στενή κοιλάδα ανάμεσα στη Θάλασσα της Ιαπωνίας και στην Εσωτερική Θάλασσα του Σέτο. Το κύριο αξιοθέατο είναι ο Ναός Ρουρίκοτζι, με τους άψογους κήπους του και την εντυπωσιακή του πενταόροφη παγόδα – ένας εθνικός θησαυρός. Τα στενά δρομάκια της πόλης προσφέρουν μια ποικιλία εμπειριών: κεραμικά εργαστήρια όπως το Μιζουνοέ, το οποίο βρίσκεται στον χώρο του ναού Τοσούντζι, κομψά μοντέρνα καφέ όπως το Log και το Coffeeboy, καθώς και πιο παραδοσιακές επιλογές όπως το Χαραγκούτσι και υπέροχα μαγειρεία με πάγκους που σερβίρουν οντέν, τα χαρακτηριστικά πιάτα της μίας κατσαρόλας. Μόλις 15 λεπτά περπάτημα νότια, βρίσκεται και το χωριουδάκι με τα θερμά λουτρά (Ονσέν) Γιούντα. Δεδομένης της τουριστικής συμφόρησης που προκαλεί κάθε χρόνο στο Κιότο το διάσημο θερινό φεστιβάλ Γκιόν, το Γιαμαγκούτσι προσφέρει στους ταξιδιώτες μια μικρότερης κλίμακας εναλλακτική: Το Φεστιβάλ Γκιόν του Γιαμαγκούτσι, που διοργανώνεται εδώ και έξι αιώνες,που περιλαμβάνει παρελάσεις, παραδοσιακές ενδυμασίες και χορό, και διεξάγεται επίσης τον Ιούλιο· το 2024 θα είναι η πρώτη χρονιά που θα επιστρέψει στους κανονικούς ρυθμούς του, μετά την πανδημία. – Craig Mod

18. Μάουι, Χαβάη

Ενσυνείδητη τουριστική επανεκκίνηση, μετά την καταστροφική πυρκαγιά

(Φωτογραφία: Michelle Mishina Kunz/The New York Time)

Το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Χαβάης – και από τα δημοφιλέστερα μεταξύ των επισκεπτών – δέχθηκε ένα βαρύτατο πλήγμα το περασμένο καλοκαίρι όταν πύρινα μέτωπα σάρωσαν τις δυτικές ακτές του, σκοτώνοντας τουλάχιστον 100 ανθρώπους και αφανίζοντας την πόλη της Λαχάινα. Τα μη αναγκαία ταξίδια προς τις πληγείσες περιοχές διακόπηκαν για δύο μήνες· το μέγεθος της τραγωδίας, αναπόφευκτα προκάλσε ανησυχίες μεταξύ ταξιδιωτών και κατοίκων για την αναγέννηση του τουρισμού, του ζωτικής σημασίας κλάδου της τοπικής οικονομίας.

Παρόλο που η Λαχάινα παραμένει κλειστή, το νησί καλωσορίζει και πάλι τους επισκέπτες και εξακολουθεί να προσφέρει αφθονία δραστηριοτήτων και υπέροχων τοπίων για να απολαύσουν: Στην κοινότητα του Κιχέι, το Θαλάσσιο Πάρκο Καμαόλε είναι ιδανικό για καταδύσεις με σνόρκελ και παρατήρηση θαλάσσιων χελωνών. Πιο βόρεια στο Καπαλούα, ένα ήπιο μονοπάτι διασχίζει ηφαιστειογενή πεδία και ακολουθεί τη θάλασσα. Επιπλέον, μερικά από τα πιο αγαπημένα φυσικά αξιοθέατα του Μάουι, όπως το Εθνικό Πάρκο Χαλεακαλά, βρίσκονται μακριά από την πυρόπληκτη περιοχή. Οι ταξιδιώτες μπορούν επίσης να πάνε ένα βήμα παραπέρα, προσφέροντας εθελοντική βοήθεια στους ανθρώπους που εκτοπίστηκαν από τις πυρκαγιές. – Christine Chung

19. Baaj Nwaavjo I’tah Kukveni, Αριζόνα

Προσκύνημα στην ιερή γη των Ινδιάνων

(Φωτογραφία: John Burcham/The New York Times)

Αν και το Εθνικό Πάρκο του Γκράντ Κάνιον συμπεριλαμβάνεται σε πολλές λίστες «απαραίτητων» προορισμών, υπάρχει ένας επιπλέον λόγος για να επισκεφθεί κανείς τις νοτιοδυτικές Πολιτείες: η πρόσφατα ενταγμένη σε καθεστώς προστασίας περιοχή που ονομάστηκε Baaj Nwaavjo I’tah Kukveni («εκεί όπου οι ιθαγενείς περιφέρονται στα πατρογονικά ίχνη») εκτείνεται σε 3,700 τετραγωνικά χιλιόμετρα με υψίπεδα, φαράγγια, βραχώδεις σχηματισμούς, ποτάμια κλπ, γύρω από το Γκράντ Κάνιον. Προγονική γη για πάνω από 12 φυλές Ιθαγενών, η περιοχή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πάνω από 3.000 τοποθεσίες πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος, αντανακλώντας την βαθιά πνευματική και θρησκευτική της σημασία για τους Αμερικανούς Ινδιάνους. Ο επισκέπτης που επιθυμεί να στηρίξει την τοπική κοινότητα, μπορεί να συμμετάσχει σε μια περιπετειώδη εξόρμηση στον Ποταμό Κολοράντο με τους Hualapai River Runners, μια εταιρεία ράφτινγκ με επικεφαλής οδηγούς ποταμού της φυλής Χουαλαπάι. Σε κάθε περίπτωση, κανείς δεν πρέπει να παραλείψει να υψώσει το βλέμμα στον ουρανό: o Kόνδορας της Καλιφόρνιας, το μεγαλύτερο πτηνό της Βόρειας Αμερικής (με άνοιγμα φτερών έως 3 μέτρα!) που είχε σχεδόν εξαφανιστεί, πλέον αριθμεί πληθυσμό 100 μελών χάρη σε ένα από τα πιο δαπανηρά προγράμματα διατήρησης και επανένταξης στην ιστορία των ΗΠΑ. – Gina Rae La Cerva

20. Στο μονοπάτι της Ολικής Έκλειψης, Βόρεια Αμερική

Χορέψτε, χαζέψτε ή τρέξτε στο σκοτάδι, αλλά μην κοιτάξετε με γυμνά μάτια τον ήλιο

(Φωτογραφία: Alyn Wallace via The New York Times)

Από τις παραλίες του Μαζατλάν στο Μεξικό, μέχρι τους απόκρημνους κολπίσκους του Mάμπερλι στο Νιούφαουντλαντ του Καναδά, ο ουρανός θα γίνει μια απέραντη σκηνή στις 8 Απριλίου καθώς μια ολική έκλειψη ηλίου θα διασχίσει τη Βόρεια Αμερική. Φέτος, η σελήνη θα βρεθεί κοντά στο πλησιέστερο σημείο της προς τη Γη, προκαλώντας μια ασυνήθιστη σε εύρος και διάρκεια έκλειψη. Το Μεξικό, ο Καναδάς και 13 πολιτείες των ΗΠΑ θα υποδεχθούν το σκοτάδι με εορτασμούς. Το Φεστιβάλ Portal στο Μαζατλάν υπόσχεται «πνευματική ανάταση» μέσα από DJ σετ, προγράμματα γιόγκα και άλλα πολλά. Η NASA θα μεταδώσει το υπερθέαμα από την πίστα του ράλι της Ινδιανάπολης, όπου με το εισιτήριο των 15 δολαρίων θα λάβετε και ένα ζευγάρι προστατευτικών γυαλιών. Στην καναδική πλευρά των Καταρρακτών του Νιαγάρα, οι Κοσμολόγοι Χωρίς Σύνορα θα προσφέρουν προγράμματα με θέμα το διάστημα. Και αν είστε διατεθειμένοι να τρέξετε στο σκοτάδι με ένα φακό στο κεφάλι, σκεφτείτε τη συμμετοχή στον αγώνα που θα δοθεί στο Μιλινόκετ, τη «μεγαλύτερη μικρή πόλη» του Μέιν. – Danielle Dowling

Μπορείτε να βρείτε έναν διαδραστικό χάρτη στο eclipse2024.org και μια λίστα δραστηριοτήτων στο nationaleclipse.com.

21. Σιγκαπούρη

Νέα ξενοδοχεία και βιομετρική τεχνολογία αιχμής

(Φωτογραφία: Lauryn Ishak/The New York Times)

Η ξέφρενη κούρσα της Σιγκαπούρης προς τον εκμοντερνισμό άρχισε με την κατάκτηση της ανεξαρτησίας της, το 1965, και δεν έχει σταματήσει. Η κοσμοπολίτικη πόλη-κράτος, που φημίζεται ήδη για την κουζίνα της, την αρχιτεκτονική της και το παγκόσμιας κλάσης αεροδρόμιό της, διανύει μια νέα φάση αλλαγών, με επίκεντρο τον ξενοδοχειακό κλάδο. H αλυσίδα πολυτελών boutique hotels Edition πρόσφατα εγκαινίασε ένα ξενοδοχείο 204 δωματίων στην κεντρική περιοχή της Orchard Road, ενώ μέσα στο 2024 αναμένεται να ανοίξει και ένα ολοκαίνουργιο Standard Hotel. Παράλληλα, μεγάλα ξενοδοχειακά ονόματα όπως η Mandarin Oriental και η Grand Hyatt, ξανανοίγουν τα ξενοδοχεία τους, έπειτα από ριζικές ανακαινίσεις.

Το Αεροδρόμιο Changi επίσης υποβλήθηκε σε μεγάλη επέκταση και αναβάθμιση. Τον Νοέμβριο, ο Τερματικός Σταθμός 2 επανήλθε σε πλήρη λειτουργία με νέα, αυτοματοποιημένα γκισέ τσεκ-ιν, παράδοσης αποσκευών και ελέγχου διαβατηρίων, τετραπλασιάζοντας το δυναμικό του σε 28 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως. Η διέλευση μάλιστα αναμένεται να γίνει ακόμα πιο εύκολη για πολλούς επιβάτες, καθώς πρόκειται να εγκατασταθεί το πλέον εξελιγμένο σύστημα βιομετρικού ελέγχου και αναγνώρισης προσώπου, καταργώντας την επίδειξη διαβατηρίου στην επιβίβαση. – Christine Chung

22. Ο’ Χίγκινς, Χιλή

Απολαυστικά τοπικά εδέσματα σε εμπειρίες farm to table

(Φωτογραφία: foodandwinestudio via The New York Times)

Aυτή η παραγνωρισμένη επαρχία, νότια του Σαντιάγκο, έχει να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, δασικές πυρκαγιές που απειλούν αιωνόβια αμπελοτόπια, συχνούς σεισμούς, αλλά και την υποτίμηση των παραδόσεών της. Έτσι, μια ομάδα από τοπικούς μάγειρες, οινοποιούς και μικρούς καλλιεργητές, ένωσαν τις δυνάμεις τους για να διασώσουν την ταυτότητα του «καμπεσίνο», του αγρότη. Στα τέλη του 2023 η πρωτοβουλία τους, που ονομάζεται Ruta de los Abastos (γραμμή ανεφοδιασμού) άρχισε να προσφέρει γαστρονομικές εμπειρίες στην ύπαιθρο, φέρνοντας επισκέπτες σε επαφή με μελισοκόμμους, μυδοκαλλιεργητές και άλλους παραγωγούς. Αγορές και εστιατόρια, τόσο σε πόλεις (όπως το El Abasto στην Ρανσάγκουα) όσο και σε οινοποιεία (όπως το Food and Wine Studio και το Viña Vik), αναδεικνύουν προϊόντα όπως το ντόπιο αρνάκι, τ θαλασσινό αλάτι από το Cáhuil και ένα ρουστίκ, ελαφρύ κρασί που λέγεται chacolí, όλα από τοπικούς παραγωγούς. Στην παραθαλάσσια περιοχή γύρω από το Πιτσιλέμου και τη Πούντα ντε Λόμπος, ανάμεσα σε καταλύμματα μινιμαλιστικής αισθητικής όπως το Hotel Alaia, «πρωταγωνιστούν» τα φρέσκα θαλασσινά, και τα κρασιά φυσικής οινοποίησης, με το εστιατόριο Mareal να ξεχωρίζει. – Nicholas Gill

23. Λαντάκ, Ινδία

Μοναστήρια στις βουνοκορφές και θέα σ’ ένα σκληρό κι απόκρημνο τοπίο

(Φωτογραφία: Poras Chaudhary/The New York Times)

Το Λαντάκ, μια ορεινή περιοχή γνωστή ως η «Χώρα με τα ψηλά περάσματα», περικλείεται από τα Ιμαλάια στο νότο και την οροσειρά Καρακόραμ στο βορρά. Αυτή η απόκρημνη γη, με την έντονη ομορφιά και τα απομακρυσμένα χωριά της, είναι ένας τόπος όπου ο χρόνος φαίνεται να έχει σταματήσει. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, διοικητικές αλλαγές έχουν συμβάλλει στη σημαντική βελτίωση των υποδομών και της προσβασιμότητας. Η σήραγγα Αταλ, ένα εκπληκτικό κατασκευαστικό επίτευγμα, επιτρέπει στους επισκέπτες να παρακάμπτουν την περιβόητη διάβαση Ροχτάνγκ, μετατρέποντας μια επικίνδυνη διαδρομή αρκετών ωρών (ακόμα και με τις καλύτερες καιρικές συνθήκες) σε μια γρήγορη και ασφαλή 20λεπτη. Αυτό καθιστά πιο εύκολο από ποτέ για τους ταξιδιώτες να απολαύσουν τα εκπληκτικά τοπία της περιοχής, τις πανέμορφες λίμνες, τα βουδιστικά μοναστήρια και άλλα πολιτιστικά αξιοθέατα, τα οποία στο Λεχ (τη μεγαλύτερη πόλη του Λαντάκ) περιλαμβάνουν αγορές, αρκετά μουσεία και ένα εξαιρετικό παλάτι εννέα ορόφων. Νέες πεζοπορικές και αναβατικές στο Λεχ και την κοιλάδα Ζανσκάρ συμπληρώνουν τη γκάμα επιλογών για όσους αναζητούν περιπέτεια. – Poras Chaudhary

24. Δομινικανή Δημοκρατία, Καραϊβική

Τροπικά δάση, κοραλλιογενεις ύφαλοι και μια λίμνη που βράζει… από ψηλά

(Φωτογραφία: Roff Smith via The New York Times)

Ηφαίστεια, τροπικά δάση, καταρράκτες και θερμές πηγές έχουν χαρίσει στη Δομινικανή Δημοκρατία, αυτό το ανεξάρτητο κράτος εκτάσεως μόλις 750 τετραγωνικών χιλιομέτρων στις Δυτικές Ινδίες, το παρατσούκλι «Νησί της Φύσης». Προσεχώς εντός του 2024, οι επισκέπτες θα μπορούν να απολαύσουν το «παζλ» αυτού του παρθένου τοπίου από ψηλά, χάρη σε ένα τελεφερίκ που στοίχισε 54 εκατομμύρια δολάρια και διανύει απόσταση 6,5 χιλιομέτρων, από την πυκνόφυτη κοιλάδα Roseau μέχρι τη Λίμνη που Βράζει, μια φουμαρόλη πλάτους περίπου 70 μέτρων απ’ όπου αναβλύζει νερό θερμοκρασίας 90 βαθμών Κελσίου, και η οποία μέχρι σήμερα είναι προσβάσιμη μόνο με μια απαιτητική ανάβαση σε υψόμετρο 800 μέτρων.

Το νησί είναι μια «παιδική χαρά» για ανθρώπους της φύσης και της δράσης: πεζοπορικά μονοπάτια διασχίζουν τα τρία εθνικά πάρκα της, έχει καταρράκτες ιδανικούς για καταρρίχηση, κοραλλιογενείς υφάλους που προσφέρουν κορυφαίες καταδυτικές εμπειρίες και περισσότερα από 20 είδη φαλαινών και δελφινιών που διαβιούν στα ανοικτά των δυτικών ακτών του – ανάμεσά τους και ένας γηγενής πληθυσμός σπερμοφαλαινών, ο οποίος θα αποκτήσει το δικό του επίσημο θαλάσσιο καταφύγιο εντός του έτους. – Nora Walsh

25. Κρατήρες της Σελήνης, Άινταχο

Γιορτάζοντας μια εκατονταετηρίδα ανάμεσα σε κώνους στάχτης

(Φωτογραφία: Stephen Hiltner/The New York Times)

Μεταξύ 15.000 και 2.000 ετών πριν, εκροές λάβας σκέπασαν την περιοχή που σήμερα είναι γνωστή ως ανατολική κοιλάδα του Ποταμού Σνέικ στο Άινταχο, δημιουργώντας ένα αλλόκοτο τοπίο με χάινοντες κρατήρες, κώνους στάχτης και υπόγειους αγωγούς λάβας. Ο πρόεδρος Κάλβιν Κούλιτζ χαρακτήρισε την περιοχή ως εθνικό μνημείο το 1924. Η εκατοστή επέτειος των «Κρατήρων της Σελήνης», θα εορταστεί με το άνοιγμα νέων και αποκατεστημένων μονοπατιών, υπαίθριες εκθέσεις χειροτεχνημάτων από τους πρεσβύτερους των φυλών Σοσόν και Μπανόκ, και ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων. Αξίζει κανείς να παρευρεθεί στο Αστρο-πάρτυ με τηλεσκόπια που οργανώνει η Ένωση Αστρονόμων του Άινταχο Φολς ή και να κατασκηνώσει στο Dark Sky Park, μια από τις μεγαλύτερες εναπομείνασες εκτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών όπου το φυσικό σκοτάδι της νύχτας δεν aλλοιώνεται από τεχνητό φωτισμό. Αν επιθυμεί δε ησυχία και απομόνωση, θα τις έχει: οι Κρατήρες της Σελήνης καταλαμβάνουν έκταση 3.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, περίπου όση το Εθνικό Πάρκο Γιοσέμιτι, αλλά υποδέχονται μόλις το 6% των επισκεπτών. – Ratha Tep

26. Βαλτιμόρη

Υδάτινες διαδρομές και τέχνη Ιθαγενών

(Φωτογραφία: Tony Cenicola/The New York Times)

Το 2024 είναι μεγάλη χρονιά για την αμερικανική «Πόλη της Γοητείας». Η εξηκοστή επέτειος του Νόμου περί Πολιτικών Δικαιωμάτων θα βρεί ανακαινισμένο ένα από τα πιο ιστορικά της κτίρια, το πρώην σχολείο του δικαστή Θεργκουντ Μπάρσαλ που είχε κερδίσει πολλές μάχες κατά των φυλετικών διακρίσεων, και το Μουσείο Τεχνών της να δίνει περισσότερο χώρο στην τέχνη των Αμερικανών Ινδιάνων, με ατομικές και θεματικές εκθέσεις. Επιπλέον, το νέο παραθαλάσσιο πάρκο Baltimore Peninsula, με πολλά καταστήματα, εστιατόρια και χώρους αναψυχής, δίνει νέα ζωντάνια σε μια υποβαθμισμένη περιοχή του λιμανιού.

Οι φίλοι των υπαίθριων δραστηριοτήτων θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στο παραθαλάσσιο μέτωπο της πόλης με κανό, καγιάκ, βάρκες και άλλα μη μηχανοκίνητα πλωτά μέσα από το Baltimore Blueway, ένα νέο δίκτυο καναλιών, ενώ οι σινεφίλ θα έχουν το νου τους μήπως και πετύχουν τον διάσημο εκκεντρικό σκηνοθέτη Τζον Γουότερς, να γυρίζει στη γενέτειρά του τη νέα του ταινία, βασισμένη στο πρώτο του βιβλίο, «Ψεύτης» – Daniel Scheffler

27. Salar de Uyuni, Βολιβία

Περπατώντας (ή πλατσουρίζοντας) στη μεγαλύτερη αλυκή του πλανήτη

(Φωτογραφία: Josh Haner/The New York Times)

Τα καλύτερα μέρη στον κόσμο απαιτούν κόπο για να φτάσεις, έτσι και το Salar de Uyuni, που βρίσκεται σε υψόμετρο 4.000 μέτρων, στις Άνδεις. Θα πρέπει να διασχίσεις κακοτράχαλους δρόμους, να διανυκτερεύσεις σε φθηνά πανδοχεία, να αντιμετωπίσεις την αδιαθεσία του μεγάλου υψομέτρου… αλλά όταν βρεθείς στη μεγαλύτερη αλυκή του κόσμου, που δημιουργήθηκε από την εξάτμιση των υδάτων προϊστορικών λιμνών και καταλαμβάνει έκταση 10.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, τότε ο κρατσανιστός ήχος των βημάτων σου στο αλάτι πιθανώς να είναι ο μόνος που θα ακούσεις. Γεωμετρικές ραβδώσεις διασχίζουν την κρυσταλλική επιφάνεια, ενώ η εποχή των βροχών κάνει αυτό το θαύμα της φύσης ακόμα πιο όμορφο, μετατρέποντας την αλυκή σε υγρό καθρέφτη που αντανακλά τα σύννεφα, τα ηλιοβασιλέματα και τον έναστρο ουρανό.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και αυτό που βρίσκεται κατω από την αλυκή: το δεύτερο μεγαλύτερο κοίτασμα λιθίου στον κόσμο. Η ζήτηση για τον «λευκό χρυσό» που χρησιμοποιείται στις μπαταρίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων και κινητών τηλεφώνων αυξάνεται αλματωδώς. Πέρυσι η Βολιβία έδωσε άδεια εξόρυξης 50.000 τόννων λιθίου ετησίως σε δύο κινεζικές εταιρείες, κάτι που μπορεί να αλλοιώσει την ομορφιά του τοπίου. Οι ενδιαφερόμενοι ταξιδιώτες καλά θα κάνουν να βιαστούν. – Lucinda Hahn

28. Nεγκόμπο, Σρι Λάνκα

Ένα ψαροχώρι με εκθαμβωτικούς ναούς και θαλασσινές απολαύσεις

(Φωτογραφία: Poras Chaudhary/The New York Times)

Ο τουρισμός στη Σρι Λάνκα ήταν προ πολλού επικεντρωμένος στον εκπληκτικό σπηλαιώδη ναό της Νταμπούλα και τις παραλίες του νότου. Ωστόσο, οι ταξιδιώτες που αποζητούν προορισμούς εκτός της τουριστικής πεπατημένης, στρέφουν πλέον την προσοχή τους στο ψαροχώρι Νεγκόμπο, που απέχει κάπου 40 χιλιόμετρα κατά μήκος της δυτικής ακτής από την πρωτεύοσα, Κολόμπο, διαθέτει διεθνές αεροδρόμιο και προσφέρει πολλές παραλίες αλλά και πεζοπορικές διαδρομές.

Χορτάσατε ηλιοθεραπεία; Επισκεφθείτε εκπληκτικούς ναούς και καθεδρικούς – τοπόσημα και μετά επιλέξτε ένα από τα δεκάδες εστιατόρια θαλασσιών (οι σεφ εδώ αξιποιούνν στο έπακρο φρέσκα καβούρια και γαρίδες) στο γραφικό κέντρο του χωριού, που φημίζεται για τα αποικιακού στυλ κτίριά του και τα ολλανδικού τύπου κανάλια του.

Η αειφορία αποτελεί προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Uga Riva, ένα ξενοδοχείο πολυτελείας στην ανακαινισμένη έπαυλη που κάποτε είχε υποδεχθεί τον Μαχάτμα Γκάντι και πλήθος διπλωματών απ’ όλη την Ασία. Ο τουρισμός στη Σρι Λάνκα δέχθηκε πλήγματα τα τελευταία χρόνια, εξ’αιτίας πολιτικών αναταραχών που ακολούθησε η πανδημία, αλλά η χώρα έχει επιστρέψει σε τροχιά ομαλότητας, και τα χρήματά σας πιάνουν τόπο. – Liza Weisstuch

29. Μαρόκο

Κάθε τουρίστας και μια «ανάσα» για τους σεισμόπληκτους

(Φωτογραφία: Hannah Reyes Morales/The New York Times)

Πριν από τον σεισμό του περασμένου Σεπτεμβρίου που κόστισε 3.000 ζωές, Κοιλάδα της Ουρίκα στο Μαρόκο φάνταζε ως ο απόλυτα ονειρικός προορισμός, με απέραντους ασημοπράσινους ελαιώνες να συναντούν τις δραματικές κόκκινες ράχες της Οροσειράς του Άτλαντα, απλά, γραφικά πανδοχεία και πολυτελή μπουτίκ ξενοδοχεία, κουζίνα με ολόφρεσκες πρώτες ύλες και farm to table φιλοσοφία, δραστηριότητες όπως πεζοπορία και ιππασία – και όλα αυτά μόλις μια ώρα οδήγηση από το Μαρακές.

Τα χωριά της Ουρίκα, απ΄όπου προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, ήταν προ πολλού παραμελημένα από την κεντρική διοίκηση. Εκτός από τις ανθρώπινες απώλειες που προκάλεσε, ο σεισμός ισοπέδωσε τα λασπόκτιστα σπίτια τους και τους ανάγκασε να μεταφερθούν σε πρόχειρες σκηνές, ωστόσο μέσα σε λίγες μέρες είχαν επιστρέψει στις δουλειές τους, τουλάχιστον στα ξενοδοχεία και τις άλλες επιχειρήσεις που δεν είχαν υποστεί μεγάλες ζημιές.

Ολόκληρη η περιοχή εξαρτάται από τον τουρισμό, και ο τουρισμός (στην Ουρίκα, στο Μαρακές, στο Μαρόκο γενικά) χρειάζεται τουρίστες, τώρα περισσότερο από ποτέ. Οι ντόπιοι ελπίζουν ότι οι επισκέπτες θα συνειδητοποιήσουν ότι το Μαρόκο κρύβει πολλά περισσότερα απ’ όσα φαίνονται στη λαμπερή «βιτρίνα». Ο Χαλίντ Αϊτ Αμπντελκαρίμ, εργαζόμενος σε ξενοδοχείο του οποίου το σπίτι καταστράφηκε, λέει ότι η Ουρίκα υποδέχεται τουρίστες επειδή «αυτό κάνουν οι Μαροκινοί». Αλλά, όπως πρόσθεσε, «Κι εμείς αξίζουμε μια καλή ζωή». – Vivian Yee

30. Κάνσας Σίτι, Μιζούρι

Το γυναικείο ποδόσφαιρο «εγκαθίσταται» στην αμερικανική ενδοχώρα

(Φωτογραφία: Chase Castor/The New York Times)

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως εδώ το ποδόσφαιρο (το «κανονικό», όχι το american football) κυριαρχεί: τον Μάρτιο η Kansas City Current θα εγκαινιάσει το πρώτο γήπεδο που θα έχει χτιστεί για ομάδα του Εθνικού Πρωταθλήματος Γυναικείου Ποδοσφαίρου, και το Κάνσας Σίτι θα μπορεί να καυχιέται ότι θα είναι ο μοναδικός οικοδεσπότης αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026 στις μεσοδυτικές πολιτείες της Αμερικής. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί τον μοναδικό πόλο έλξης, καθώς η πόλη αναμένει και άλλες ενδιαφέρουσες αφίξεις.

Το μουσείο Rabbit Ηole, που θα ανοίξει τον Μάρτιο, θα είναι αφιερωμένο στην ιστορία της αμερικανικής παιδικής λογοτεχνίας την οποία θα παρουσιάζει μέσα από βιωματικές και διαδραστικές εκθέσεις. Οι μικροί λάτρεις των συγκινήσεων θα μπορούν να επιβιβαστουν στον νέο τροχό KC Wheel, ύψους 50 μέτρων, στο Pennway Point, μια νέα περιοχή διασκέδασης. Και, από τον Απρίλιο, οι επισκέπτες θα μπορούν να ξεδώσουν στη Rock Island Bridge, μια ανακατασκευασμένη σιδηροδρομική γέφυρα στον ποταμό Kaw, με εστιατόριο πάνω και καγιάκ, κανό και paddleboarding κάτω. – Ratha Tep

31. Ανταναναρίβο, Μαδαγασκάρη

Yφάσματα, μοντέρνα τέχνη και θαύματα της φυσης

(Φωτογραφία: Hakanto Contemporary via The New York Times)

Οι περισσότεροι τουρίστες έρχονται στη Μαδαγασκάρη για την άγρια ζωή της ή να απολαύσουν τις ανέσεις και τον εξωτισμό στα πανέμορφα νησιά απέναντι απ΄ τις βόρειες ακτές της. Λιγότερο γνωστό είναι ότι στην πολύβουη πρωτεύουσά της έχει αναπτυχθεί μια δραστήρια καλλιτεχνική σκηνή, με νεώτερη προσθήκη το La Fondation H, ένα ολοκαίνουργιο κέντρο σύγχρονης τέχνης που δημιουργήθηκε για να αναδείξει το καλλιτεχνικό δυναμικό της Μαδαγασκάρης. Καταλαμβάνει ένα ανακαινισμένο γαλλικό αποικιακό κτίριο και η πρώτη έκθεση είναι αφιερωμένη σε μία από τις μεγαλύτερες καλλιτέχνιδες υφαντικής στον κόσμο: τη Madame Zo (1956-2020), της οποίας τα υφαντά ήταν εμπνευσμένα από τα παραδοσιακά υφάσματα και την καλαθοπλεκτική της Μαδαγασκάρης.

Το La Fondation H προστίθεται στον αυξανόμενο αριθμό ιδρυμάτων της Μαδαγασκάρης που ειδικεύονται στη σύγχρονη τέχνη, όπως το Musée de la Photographie de Madagascar και το Hakanto Contemporary, ένα κέντρο τεχνών με πρόγραμμα ομαδικών και ατομικών εκθέσεων καλλιτεχνών από τη Μαδαγασκάρη και όχι μόνο, καθώς και πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών. Το Maison Gallieni, το οποίο στεγάζει επίσης το προξενείο του Μονακό, προσφέρει τέσσερα άνετα δωμάτια σε ένα σπίτι με όμορφο κήπο και πισίνα. – Alexander Lobrano

32. Χερσόνησος Γιουκατάν, Μεξικό

Ένα νέο τρένο καθιστά πιο προσιτές τις απομακρυσμένες τοποθεσίες

(Φωτογραφία: Adrian Wilson/The New York Times)

Το Τρένο των Μάγια, μια νέα γραμμή που άρχισε να λειτουργεί μερικώς τον Δεκέμβριο, θα συνδέει δημοφιλείς προορισμούς στη χερσόνησο Γιουκατάν –όπως το παραθαλάσσιο Κανκούν, την ιστορική Μέριδα και τα ερείπια του Τσιτσέν Ιτζά– με πιο απομακρυσμένες τοποθεσίες, όπως το Καλακμούλ, μια άλλοτε ισχυρή και σχετικά άθικτη πόλη των Μάγια κοντά στα σύνορα με τη Γουατεμάλα, και το Παλένκε, πύλη του διάσημου αρχαιολογικού πάρκου στην πολιτεία Τσιάπας.

Παρόλο που το έργο, το οποίο ξεκίνησε το 2020 και εκτιμάται ότι θα κοστίσει 20 δισεκατομμύρια δολάρια, έχει επικριθεί για την ενδεχόμενη απειλή προς την ποιότητα των υδάτων και τους βιοτόπους, υπάρχει η ελπίδα ότι η γραμμή θα ωφελήσει λιγότερο τουριστικούς προορισμούς, όπως η παράκτια πόλη του Καμπέτσε στον Κόλπο του Μεξικού, η οποία έχει αναγνωριστεί ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO για τις οχυρώσεις του 16ου αιώνα που βρίσκονται εκεί. Το τρένο θα περιβάλλει τελικά τη χερσόνησο, διασχίζοντας πέντε πολιτείες και 1600 χιλιόμετρα και συνδέοντας απευθείας με το νέο αεροδρόμιο στο Τουλούμ, με στόχο να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και επενδύσεις και να εξαπλωθεί ο τουρισμός πέρα από τις παραλίες προς την Καραϊβική. – Elaine Glusac

33. Λίμνη Τόμπα, Ινδονησία

Aφεθείτε στη γαλήνη της μεγαλύτερης ηφαιστειακής λίμνης στον κόσμο

(Φωτογραφία: Lauryn Ishak/The New York Times)

Είναι δύσκολο να περιγράψει κανείς το πώς είναι να κάθεσαι σε μια τεράστια τρύπα στη γη και να απολαμβάνεις ένα φλιτζάνι καφέ Σουμάτρας. Πριν από περίπου 74.000 χρόνια, μια από τις μεγαλύτερες ηφαιστειακές εκρήξεις στην ιστορία του πλανήτη διένοιξε μια σχισμή πλάτους 100 χιλιομέτρων στη Σουμάτρα, επιτρέποντας τη δημιουργία της λίμνης Τόμπα, της μεγαλύτερης ηφαιστειακής λίμνης στον κόσμο. Είναι περίεργο να αναλογιστεί κανείς ότι μπορεί να ακουστεί και το πιο ανεπαίσθητο τσούγκρισμα ενός κουταλιού μέσα σε ένα φλιτζάνι καφέ σε ένα μέρος που κάποτε εκτόξευσε στάχτη και αέρια στη στρατόσφαιρα, σε ύψος σχεδόν 50 χιλιομέτρων.

Σε αντίθεση με τον πιο δημοφιλή προορισμό της Ινδονησίας, το Μπαλί, η λίμνη Τόμπα δεν προσελκύει πολύ κόσμο, ούτε την αγγίζει ο ντόρος για τα υπερφιλόδοξα σχέδια της κυβέρνησης να μεταφέρει την πρωτεύουσα, από την υπερσυμφορημένη Τζακάρτα στη Νουσαντάρα. Στη χερσόνησο Τουκ Τουκ την οποία επισκέπτονται οι περισσότεροι ταξιδιώτες, μπορείτε να πάτε για πεζοπορία και να μάθετε για τους Μπατάκ, τους αυτόχθονες που μένουν στην περιοχή. Αφού προσπεράσετε τους ορυζώνες σε αναβαθμίδες και τις εκκλησίες με σκουριασμένες στέγες από λαμαρίνα, βουτήξτε στη λίμνη – σε αυτόν τον εξαγνιστικό χώρο που, ενώ κάποτε γεννιόταν από κατακλυσμό, τώρα ζει στην ηρεμία. – Joel Carillet

34. Αλμάτι, Καζακστάν

Λουτρά πολυτελείας, καλειδοσκοπικοί καθεδρικοί ναοί γαστρονομικες καινοτομίες

(Φωτογραφία: Poras Chaudhary/The New York Times)

Η μεγαλύτερη πόλη του Καζακστάν, με πληθυσμό 2 εκατομμυρίων κατοίκων, δίνει την αίσθηση μιας ήσυχης πλην δραστήριας επαρχιακής πόλης. Oι σταθμοί του μετρό είναι στρωμένοι και διακοσμημένοι με περίτεχνα πλακάκια που αστράφτουν.

Τα λουτρά Arasan είναι η αποθέωση του σπα: μασάζ πάνω σε μάρμαρα, βουτιές σε παγωμένα νερά, αφόρητα καυτές σάουνες. Περπατήστε στους κατάφυτους δρόμους με διάθεση εξερεύνησης και θα ανακαλύψετε πολλά ενδιαφέροντα και ευχάριστα – όπως κάποιον να παίζει ακορντεόν μπροστά από τον ύψους 56 μ. ξύλινο (!) καθεδρικό ναό της Αναλήψεως, του οποίου ο εξωτερικός διάκοσμος θυμιζει καλειδοσκόπιο.

Εκτός από πολιτιστικό κεντρο, το Αλμάτι είναι και γαστρονομικός προορισμός. Η «νέο-νομαδική» κουζίνα, που επικεντρώνεται στο αλεύρι, το νερό και το κρέας, προωθείται με υπερσύγχρονο στυλ – δοκιμάστε την στο Auyl ή στο Tör. Το Lanzhou Noodle προσφέρει κουζίνα από τη βορειοδυτική Κίνα, ενώ μπορείτε να βρείτε εξαιρετικό καφέ στο Sensilyo Coffee ή στο JumpinGoat. Χαζέψτε την πανδαισία από φρούτα και ξηρούς καρπούς στο Πράσινο Παζάρι και στη συνέχεια δοκιμάστε το PlatformA, μια μεγάλη αγορά τροφίμων που άνοιξε πρόσφατα μέσα σε ένα κτίριο σοβιετικού μοντερνισμού. – Craig Mod

35. Κίτο, Ισημερινός

Μια ολοκαίνουργια γραμμή του μετρό διασχίζει 500 χρόνια ιστορίας

(Φωτογραφία: Federico Rios/The New York Times)

Όταν τεθεί σε πλήρη λειτουργία φέτος η ολοκαίνουργια, μήκους 22 χιλιομέτρων, γραμμή του μετρό του Κίτο, της πρωτεύουσας του Εκουαδόρ, οι 15 σταθμοί της θα συνδέουν την πόλη από το βορρά προς το νότο, διευκολύνοντας τους ταξιδιώτες να εξερευνήσουν τα αξιοθέατά της – από τις εξαιρετικά διατηρημένες εκκλησίες του ιστορικού κέντρου, που έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, μέχρι τις σύγχρονες συνοικίες της με τους πρωτοποριακούς πύργους που έχουν σχεδιαστεί από τους Bjarke Ingels και Moshe Safdie.

Παρόλο που ορισμένα μέρη του Ισημερινού έχουν γίνει πρωτοσέλιδα για τη βία που σχετίζεται με τα καρτέλ, τα ποσοστά εγκληματικότητας στο Κίτο έχουν μειωθεί, σύμφωνα με την Εθνική Αστυνομία, και υπάρχει ειδική αστυνομική δύναμη που περιπολεί σε περιοχές που είναι δημοφιλείς στους τουρίστες. Επισκεφθείτε την αγορά San Francisco στην Παλιά Πόλη για να δείτε παραδοσιακές curanderas (θεραπεύτριες) που προσφέρουν καθαρισμούς (από την ανακούφιση από το στρες έως την υποστήριξη της γονιμότητας) χρησιμοποιώντας μπουκέτα λουλουδιών και βοτάνων. Επίσης, πιάστε ένα τραπέζι στη μοντέρνα γειτονιά La Floresta, όπου ντόπιοι σεφ όπως ο Rodrigo Pacheco, του οποίου το εστιατόριο Foresta πρόκειται να ανοίξει ξανά, επιδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους με ντόπιες πρώτες ύλες. – Nora Walsh

36. Αρχιπέλαγος Μινγκάν, Κεμπέκ

Μονόλιθοι, θαλασσοψιτακοί και ιθαγενής κληρονομιά

(Φωτογραφία: Tony Cenicola/The New York Times)

Στην άγρια περιοχή της βόρειας ακτής (Κοτ-Νορντ) του Κεμπέκ, ξεδιπλώνεται το Αρχιπέλαγος Μινγκάν, μια προστατευομενη θαλασσια περιοχή στον Κόλπο του Αγίου Λαυρεντίου. Πηγαίνετε για πεζοπορία στη μεγαλύτερη συγκέντρωση μονολίθων του Καναδά, που δημιουργήθηκαν από τη φυσική διάβρωση και υψώνονται σαν απολιθωμένα έργα τέχνης, κάντε καγιάκ στην θάλασσα που σκεπάζεται από πάχνη και εξερευνήστε απομονωμένες παραλίες που πλαισιώνονται από έλη και δάση, σε γη που προστατεύεται από τους αυτόχθονες Ινού.

Το περασμένο καλοκαίρι, η καναδική κυβέρνηση δεσμεύτηκε να λάβει νέες πρωτοβουλίες για να υποστηρίξει τους αρχέγονους δεσμούς των Ινού με τη γη και τα νερά και να διασφαλίσει τη μεταφορά της γνώσης από γενιά σε γενιά. Οι επισκέπτες μπορούν να μοιραστούν αυτή τη γνώση με τα νέα προγράμματα που προσφέρει το πάρκο Μινγκάν, συμπεριλαμβανομένων εργαστηρίων πνευματικότητας και ευεξίας υπό την καθοδήγηση της κοινότητας Ινού Νουτασκουάν. Για πλήρη εμβύθιση στο περιβάλλον των ακτών, κατευθυνθείτε προς το Île aux Perroquets, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε θαλασσοψιτακούς και να ξαπλώσετε κάτω από χειροποίητα παπλώματα σε ένα δωμάτιο φαροφύλακα. – AnneLise Sorensen

37. Μοντγκόμερι, Αλαμπάμα

Μια υπαίθρια γλυπτοθήκη αφιερωμένη στη δουλεία αλλά και τη χειραφέτηση των σκλάβων

(Φωτογραφία: Robert Rausch/The New York Times)

Όσον αφορά τις συζητήσεις γύρω από φυλετικά ζητήματα στην Αμερική, λίγοι προορισμοί εμπλέκονται τόσο όσο το Μοντγκόμερι, η πρώην πρωτεύουσα της Συνομοσπονδίας και η γενέτειρα του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα. Το 2018, το Εθνικό Μνημείο για την Ειρήνη και τη Δικαιοσύνη έγινε ο πρώτος χώρος του είδους του που έθιξε τον τρόμο των φυλετικών διακρίσεων σε ολόκληρη την Αμερική με 800 αναρτημένους χαλύβδινους πυλώνες, έναν για κάθε κομητεία όπου είναι γνωστό ότι έλαβε χώρα λιντσάρισμα.

Φέτος, η Equal Justice Initiative, η μη κερδοσκοπική οργάνωση που άνοιξε το μνημείο, θα εγκαινιάσει έναν ακόμη χώρο: το Freedom Monument Sculpture Park. Στις όχθες του ποταμού Αλαμπάμα, ο χώρος, έκτασης 70 στρεμμάτων, θα φιλοξενεί έργα των Kehinde Wiley και Theaster Gates, διάφορες εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων κατοικιών που μεταφέρθηκαν από μια φυτεία βαμβακιού και ενός κλουβιού όπου κρατούνταν άνθρωποι, καθώς και το ύψους 13 μέτρων Εθνικό Μνημείο της Ελευθερίας. Αφιερωμένο στα εκατομμύρια των σκλαβωμένων μαύρων που απελευθερώθηκαν στο τέλος του Εμφυλίου Πολέμου, το μνημείο, σε σχήμα ανοιχτού βιβλίου, θα είναι χαραγμένο με περισσότερα από 120.000 ονόματα. – Elaine Glusac

38. Τασμανία, Αυστραλία

H τροφοσυλλογή γίνεται μέρος της εμπειρίας

(Φωτογραφία: Susan Wright/The New York Times)

Βγείτε στη φύση και βοηθείστε στην προστασία ευάλωτων ειδών στην Τασμανία, τη νοτιότερη πολιτεία της Αυστραλίας, συμμετέχοντας σε οργανωμένες πεζοπορικές διαδρομές. Η Tasmanian Walking Company, σε συνεργασία με τους Βασιλικούς Βοτανικούς Κήπους της Τασμανίας, προτείνει μια τριήμερη πεζοπορία στο άγριο νησί Bruny, για την καταγραφή της χλωρίδας και τη συλλογή σπόρων για την τράπεζα των κήπων. Για να έρθετε σε επαφή με τον πολιτισμό των αυτοχθόνων του νησιού, ακολουθήστε τα μέλη της τοπικής κοινότητας Παλάουα σε πολυήμερες πεζοπορίες στην άσπρη άμμο της Wukalina (Εθνικό Πάρκο Mount William) και στους καλυμμένους με πορτοκαλί λειχήνες βράχους της Larapuna (Bay of Fires). Εναλλακτικά, για να πάρετε μια κυριολεκτική… γεύση από το νησί, συλλέξτε ενδημικά συστατικά όπως σπόρους ακακίας και πιπερίτσες του βουνού (pepperberries) ακολουθώντας τους ιθαγενείς οδηγούς της Palawa Kipli – η εμπειρία ολοκληρώνεται με ένα μενού γευσιγνωσίας που περιλαμβάνει καπνιστό payathanima (καγκουρολαγό). Τα τοποφαγικά μενού είναι ο κανόνας σε όλη την Τασμανία, και η σεφ Analiese Gregory, ειδική στην μαγειρική στη φύση, θα αναδείξει πρώτες ύλες όπως το αυτί της θάλασσας και ο αχινός στο εστιατόριο που θα ανοίξει στις αρχές του έτους. – Nora Walsh

39. Εθνικό πάρκο Τσάβο, Κένυα

Πάρτε μέρος στο πιο επιτυχημένο πρόγραμμα προστασίας ελεφάντων της Αφρικής

(Φωτογραφία: Michael Benanav/The New York Times)

Το 2021 σήμανε «κόκκινο» για ελέφαντες της αφρικανικής σαβάνας, καθώς από ευάλωτο είδος χαρακτηρίστηκαν απειλούμενο, και μπήκαν στον κατάλογο των ζώων που κινδυνεύουν με εξαφάνιση της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης. Όμως, στην Κένυα, ο πληθυσμός των ελεφάντων έχει αυξηθεί κατά 21% από το 2014, φτάνοντας τους 36.280. Σχεδόν οι μισοί ζουν στο Τσάβο, όπου εφαρμόζεται το πιο επιτυχημένο πρόγραμμα αποκατάστασης ελεφάντων στην Αφρική, το Sheldrick Wildlife Trust.

Στον «πυρήνα» του βρίσκονται διάφορες δράσεις προστασίας, όπως ένα ορφανοτροφείο ελεφάντων, μονάδες αποκατάστασης και κινητές κτηνιατρικές κλινικές που έχουν περιθάλψει περισσότερα από 11.000 ζώα, συμπεριλαμβανομένων περίπου 3.500 ελεφάντων, από το 1977. Η οργάνωση έχει περιθάλψει και απελευθερώσει 200 ορφανά ελεφαντάκια (120 βρίσκονται ακόμη υπό τη φροντίδα της) και διευθύνει ομάδες κατά της λαθροθηρίας, κατασκευάζει πηγές νερού και διασφαλίζει ευάλωτα σύνορα. Το Sheldrick Wildlife Trust διαχειρίζεται επίσης έξι μικρά οικολογικά καταλύματα, τα οποία παρέχουν θέσεις εργασίας και ενισχύουν το έργο του για τη διατήρηση της φύσης. Το 2024 θα ανοίξει το πρώτο κατάλυμα δίπλα στο καταφύγιο ρινόκερου Ngulia, το οποίο είναι αφιερωμένο στη διάσωση του απειλούμενου με εξαφάνιση μαύρου ρινόκερου. – Danielle Pergament

40. Μπραζίλια, Βραζιλία

Μια μοντερνιστική πρωτεύουσα αναδεικνύει την αρχιτεκτονική της

(Φωτογραφία: Palácio do Planalto via The New York Times)

Η Μπραζίλια, η πρωτεύουσα της Βραζιλίας από το 1960, συχνά επισκιάζεται από πιο λαμπερούς προορισμούς όπως το Ρίο ντε Τζανέιρο και η Μπαΐα. Όμως, αυτή η πρωτοποριακά ρυμοτομημένη πόλη που φημίζεται για τα λευκά φουτουριστικά και μοντερνιστικά κτίρια της, βρίσκει νέους τρόπους για να «ανοιχτεί» στον κόσμο. Το Palácio da Alvorada, η προεδρική κατοικία, η οποία ήταν κλειστή για τους επισκέπτες για μια δεκαετία, σύντομα θα ανοίξει ξανά.

Άλλη μία συμβολική αλλαγή είναι η πρόσφατη αφαίρεση των περιφράξεων που περιέβαλλαν από το 2013 το Palácio do Planalto, το προεδρικό μέγαρο, κρύβοντας τις εντυπωσιακές αψίδες του, που αντανακλώνται στις υδάτινες επιφάνειες που το περιβάλλουν. Το Planalto ήταν ένα από τα κυβερνητικά κτίρια στα οποία εισέβαλαν υποστηρικτές του πρώην προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρου πέρυσι. Η διευρυμένη προσβασιμότητά του σηματοδοτεί την επιστροφή στο αρχικό όραμα των αρχιτεκτόνων της Μπραζίλια, Oscar Niemeyer και Lúcio Costa, για μια ανοιχτή και ενοποιημένη πόλη. – Paulo Motoryn

41. Koh Ker, Καμπότζη

Ένα τεράστιο συγκρότημα ναών του 10ου αιώνα στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO

(Φωτογραφία: Poras Chaudhary/The New York Times)

Για όποιον αποθαρρύνεται από τα πλήθη και τις αναρίθμητες εμφανίσεις στο Instagram του συγκροτήματος ναών Angkor Wat στην Καμπότζη –που απ’ ό,τι φαίνεται αποτελεί διακαή πόθο για κάθε ταξιδιώτη– ένα γειτονικό σύμπλεγμα ερειπίων ηλικίας εκατοντάδων ετών προσφέρει μια πιο απομακρυσμένη και περιπετειώδη εναλλακτική λύση. Χτισμένη τον 10ο αιώνα, περίπου δύο αιώνες πριν από το Angkor Wat, η ιερή πόλη Koh Ker αναγνωρίστηκε το φθινόπωρο ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Κεντρικό σημείο ενδιαφέροντος είναι ένα σύμπλεγμα ναών έκτασης 11 τετραγωνικών χιλιομέτρων –ειδικότερα μια πυραμίδα επτά επιπέδων γνωστή ως Prasat Thom– μαζί με αγάλματα, πέτρινα γλυπτά, τεχνητές λίμνες και τεράστια δέντρα των οποίων οι ρίζες περιβάλλουν πολλά από τα ετοιμόρροπα κτίρια.

Το Siem Reap, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Καμπότζης, είναι η καλύτερη βάση για τους ταξιδιώτες. Περίπου 110 χιλιόμετρα από το Koh Ker (σχεδόν δύο ώρες με ταξί), το Siem Reap διαθέτει ένα ολοκαίνουργιο διεθνές αεροδρόμιο και πλήθος από κομψά νέα καταλύματα, όπως το Babel Boutique Hotel. Και αν δεν σας πτοούν τα πλήθη, το Angkor Wat είναι λίγο παρακάτω. – Seth Sherwood

42. Μοντεβιδέο, Ουρουγουάη

Η πιο χαλαρή πρωτεύουσα της Νότιας Αμερικής γίνεται 300 ετών

(Φωτογραφία: Sarah Pabst/The New York Times)

Παρόλο που είναι η πρωτεύουσα ενός από τα πιο προοδευτικά έθνη της Νότιας Αμερικής (το χόρτο και ο γάμος μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου είναι νόμιμα και το ηλεκτρικό της δίκτυο τροφοδοτείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από ανανεώσιμες πηγές), το Μοντεβιδέο των 1,4 εκατομμυρίων κατοίκων έχει τη φήμη ήσυχης πόλης. Όμως, καθώς γιορτάζει τα τριακοσιοστά του γενέθλια, είναι η ιδανική στιγμή για να υποκύψετε στη διακριτική, χαλαρή γοητεία του.

Ανάμεσα στις δενδροφυτεμένες λεωφόρους του Pocitos, του Cordón και του Centro, τα συνοικιακά μαγέρικα που κάποτε σέρβιραν απλό τοπικό φαγητό ανακαινίζονται με αγάπη και μετατρέπονται σε κομψά και προσιτά εστιατόρια. Ένα από αυτά είναι το Pantagruel, ένα γωνιακό μπαρ που διατήρησε την ιστορική επίπλωσή του όταν άνοιξε ξανά πέρυσι (δοκιμάστε ένα ποτήρι tannat, το ξεχωριστό κρασί της Ουρουγουάης). Το Μοντεβιδέο έχει επίσης το μεγαλύτερο σε διάρκεια καρναβάλι στον κόσμο, με 40 νύχτες παρελάσεων και πάρτι στους δρόμους, από τις 25 Ιανουαρίου. Είναι πιο προσιτό και φιλικό προς την οικογένεια από το καρναβάλι του Ρίο, και το ίδιο λαμπερό. – Laurence Blair

43. Mustang, Νεπάλ

Παράθυρο στον μαγικό πολιτισμό του Θιβέτ

(Φωτογραφία: Gilles Sabrie/The New York Times)

Φωλιασμένο στο οροπέδιο του Θιβέτ, στο βόρειο Νεπάλ, τo αρχαίο βασίλειο Mustang αποτελεί θεματοφύλακα του παραδοσιακού θιβετιανού πολιτισμού, τον οποίο κατάφερε να διαφυλάξει επί αιώνες λόγω της δυσπρόσιτης τοποθεσίας του. Σήμερα, δύο μεγάλα πρότζεκτ που υποστηρίζονται από την Κίνα -ένας νέος δρόμος 295 χλμ., όπως και το λαμπερό αν και καταχρεωμένο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης Ποκάρα- δίνουν στο ταξιδιωτικό κοινό ευκολότερη πρόσβαση σε μνημεία όπως είναι το καλοδιατηρημένο μεσαιωνικό φρούριο Lo Manthang, στο οποίο η πρόσβαση για τουρίστες ήταν απαγορευμένη μέχρι το 1990.

Η περιοχή προσελκύει πεζοπόρους που μαγεύονται από την αγριότητα του τοπίου στις οροσειρές Annapurna και Dhaulagiri, από τα φαράγγια, τα ποτάμια, τις παγετωνικές λίμνες και τα τραχιά μονοπάτια με κοπάδια προβάτων και γιακ. Το νέο, υπερπολυτελές ξενοδοχείο Shinta Mani Mustang, μάλιστα, λειτουργεί ως κινητήριος δύναμη για να δημιουργηθεί μια νέα πεζοπορική κουλτούρα, σύμφωνα με την οποία οι περιπατητές θα πρέπει να ακολουθούν διπλωματούχο οδηγό στις βόλτες τους. Πέραν αυτού, υπάρχουν πολλά ακόμα ξενοδοχεία για πιο οικονομικά μπάτζετ. – Nora Walsh

44. Brisbane, Αυστραλία

Γαστρονομία, τέχνη και θέα λίγο πριν τη μεγάλη Ολυμπιακή στιγμή

(Φωτογραφία: Susan Wright/The New York Times)

Το Brisbane θα φιλοξενήσει τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2032 και τα έργα ανάπλασης έχουν ήδη ξεκινήσει. Το βλέμμα όλων είναι καρφωμένο στη μεγάλη επέκταση, κόστους 3,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στην περιοχή Queen’s Wharf, μέρος της οποίας θα ολοκληρωθεί το 2024. Συνολικά το έργο περιλαμβάνει την αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων, τέσσερα νέα ξενοδοχεία, δημιουργία πάρκων και δημόσιων χώρων, όπως και ένα παρατηρητήριο θέας μήκους 250 μ., με μπαρ, εστιατόρια και θέα στο ποτάμι.

H πόλη όμως έχει κι άλλα χαρίσματα πέρα από την ολυμπιακή ανάπτυξη. Στο εστιατόριο Agnes οι σεφ φημίζονται για τις μαγειρικές τους ικανότητες σε ανοιχτή φωτιά. Το Calile Hotel, με τα μπαλκόνια που έχουν θέα σε μια πισίνα με φοίνικες, μοιάζει με όαση στο κέντρο της πόλης. Όσο για το Brisbane Powerhouse, τον παλιό σταθμό παραγωγής ενέργειας του 1920 που ζει μια δεύτερη ζωή ως πολιτιστικό κέντρο, φημίζεται για το queer φεστιβάλ Melt Open, όπως και για το εστιατόριο Vertigo, το πρώτο «κάθετο» εστιατόριο, 17 μ. πάνω από τη γη. – Stephanie Pearson

45. Pasadena, Καλιφόρνια

Σιδηροδρομικές αποδράσεις και καλλιτεχνικές βόλτες

(Φωτογραφία: Tanveer Badal/The New York Times)

Η φυσική ομορφιά της Pasadena είναι ευδιάκριτη πριν φτάσει κανείς στην πόλη, ήδη από τη θέση του επιβάτη, αφού με τη νέα σιδηροδρομική επέκταση Regional Connector ένας ταξιδιώτης μπορεί να μεταφερθεί από την άμμο του Long Beach στους δρόμους της Pasadena με μία και μόνη διαδρομή. Τα μονοπάτια στο San Gabriel, το ορεινό πετράδι στο στέμμα της πόλης, προσφέρονται για πεζοπορία και ποδηλασία σε δασωμένες κοιλάδες με καταρράκτες, ειδικά σε μέρη όπως το Angeles National Forest.

Το καταπράσινο κέντρο της Pasadena είναι ιδανικό για περίπατο, ενώ αξίζει οπωσδήποτε μια βόλτα στον πολυσύχναστο κεντρικό δρόμο και στο Μουσείο Norton Simon, με τον κήπο γλυπτών που είναι εμπνευσμένος από τον κήπο του Claude Monet στο Giverny. Ο βραβευμένος με Tony χώρος παραστατικών τεχνών, Playhouse Pasadena, παρουσιάζει εξαιρετικές παραστάσεις και δρώμενα για νεανικό κοινό, ενώ το PST Art, μία πρωτοβουλία του κέντρου Getty, αναμένεται να διοργανώσει εκθέσεις σε μουσεία και κέντρα τέχνης. Ρίξτε, επίσης, μια ματιά στο Bar Chelou (σημαίνει «περίεργος» στα γαλλικά) και στα ασιατικά εστιατόρια νέας εσοδείας, όπως είναι το επηρεασμένο από την καντονέζικη γαστρονομία, Colette. – AnneLise Sorensen

46. Hurghada, Αίγυπτος

Βουτιά στον υποθαλάσσιο κόσμο της Ερυθράς Θάλασσας

(Φωτογραφία: Claire Thomas/The New York Times)

Μόλις μία ώρα αεροπορικώς από το Κάιρο, λίγο έξω από την ακτή της Hurghada, ο ύφαλος

Great Fringing Reef παραμένει ένα σύμπλεγμα πολύτιμων θαλάσσιων οικοσυστημάτων, όπου βρίσκουν καταφύγιο 40 είδη καρχαρία και 400 είδη κοραλλιού.

Η ανθεκτικότητα του υφάλου στις περιβαλλοντικές πιέσεις της εποχής συχνά πιστώνεται στη μη κυβερνητική οργάνωση Hurghada Environmental Protection and Conservation Association, που ιδρύθηκε από δύτες το 1992. Η ομάδα έχει εγκαταστήσει ένα από τα μεγαλύτερα συστήματα ελλιμενισμού στον κόσμο για να μειωθούν οι επιπτώσεις από τις άγκυρες στον βυθό, έχει θεσπίσει την απαγόρευση των πλαστικών μιας χρήσης, ενώ παράλληλα έχει ανάγει τα snorkel tours και τον καθαρισμό παραλίας σε κοινωνικά ιβέντ για ντόπιους και επισκέπτες. Πέρυσι η οργάνωση επέτρεψε την είσοδο σε τρεις προσφιλείς στο κοινό καταδυτικές τοποθεσίες, προκειμένου να μειωθεί η κίνηση σε άλλους υφάλους. Στα της στεριάς, πρόσφατα άνοιξε το Serry Beach Resort, ένα ξενοδοχειακό θέρετρο με 453 δωμάτια και σουίτες, πισίνα υπερχείλισης και θέα στην κρυστάλλινη Ερυθρά Θάλασσα, το οποίο διευθύνει μια από τις πρώτες γυναίκες διευθύντριες ξενοδοχείων της Αιγύπτου. Σημειώστε ότι η Αίγυπτος παραμένει ένας σχετικά ασφαλής προορισμός παρά την εγγύτητά της με τη Γάζα. – Michele Bigley

47. Boundary Waters, Μινεσότα

Προστατευόμενος υδάτινος παράδεισος, όμως για πόσο;

(Φωτογραφία: Paul Vincent via The New York Times)

Τον περασμένο Ιανουάριο η υπουργός Εσωτερικών Deb Haaland επισφράγισε με την υπογραφή της μια σημαντική απόφαση που απαγορεύει τις εξορύξεις σε μια έκταση 912.582 στρεμμάτων εντός της λεκάνης απορροής του ποταμού Rainy, στη βόρεια Μινεσότα, για διάστημα 20 χρόνων. Αυτή ήταν μια πολύ καλή είδηση για τους 150.000 επισκέπτες που κάθε χρόνο επιλέγουν την περιοχή με τα πολύπλοκα οικοσυστήματα, τις 1.100 λίμνες και τις υδάτινες διαδρομές των 1.900 χλμ. για κανό και άλλα σπορ.

Ο απάτητος αυτός τόπος, που δεν διαθέτει οδικό δίκτυο, είναι πραγματικά παρθένος, ένα μέρος για να ψαρέψετε ποταμολάβρακο, να ακούσετε το κάλεσμα των πουλιών, να κατασκηνώσετε στο πυκνό δάσος, που αποτελεί βιότοπο για αρκούδες, λύκους και λύγκες. Κι ενώ μια ντόπια περιβαλλοντική ομάδα προχωρά στις απαραίτητες κινήσεις προκειμένου να επεκταθεί η απαγόρευση των εξορύξεων, το μέλλον του τόπου είναι αβέβαιο, αφού με νομοσχέδιο του Κογκρέσου επιχειρείται η ακύρωση του καθεστώτος προστασίας, ενώ ταυτόχρονα η θυγατρική μιας χιλιανής εταιρείας εξορύξεων έχει λάβει έγκριση για διερευνητικές γεωτρήσεις. – Stephanie Pearson

48. Γρενάδα, Καραϊβική

Λευκή άμμος και υποβρύχια τέχνη σε ένα νησί με διαχρονική γοητεία

(Φωτογραφία: Erik Freeland/The New York Times)

Ναι μεν οι πτήσεις που έχουν προστεθεί από την JetBlue, την Virgin Atlantic και την Air Canada υπόσχονται ευκολότερη πρόσβαση σε αυτό το νησιωτικό έθνος της Καραϊβικής, αλλά ίσως να μη θελήσετε ποτέ να φύγετε από εκεί. Το καταπράσινο τοπίο της Γρενάδας, τα εύφορα αγροκτήματα και οι ερημικές παραλίες με λευκή άμμο δελεάζουν με γαστρονομικές απολαύσεις, φυσικά αξιοθέατα και νέα πολυτελή καταλύματα.

Το Silversands Beach House, με 28 δωμάτια, θα ανοίξει τον Φεβρουάριο στην παραλία Portici και, αργότερα, το Six Senses La Sagesse θα προσφέρει 56 σουίτες και 15 βίλες, η καθεμία με ιδιωτική πισίνα. Ό,τι καλύτερο για να χαλαρώσετε μετά από μια υποβρύχια εξόρμηση στο Molinere Underwater Sculpture Park, το πρώτο στο είδος του, όπου μια πρόσφατη αναβάθμιση προσέθεσε 31 νέα έργα τέχνης.

Η Γρενάδα και τα μικρότερα νησιά της, το Petite Martinique και το Carriacou, προσφέρουν πολλά μέρη για ψαροντούφεκο, ψάρεμα, κατάδυση και ιστιοπλοΐα, αλλά μην παραλείψετε να επισκεφθείτε ένα αποστακτήριο ρουμιού, μια εταιρεία σοκολάτας ή έναν κήπο με μπαχαρικά: υπάρχει λόγος που η Γρενάδα, η οποία γιορτάζει τον Φεβρουάριο τα 50 χρόνια ανεξαρτησίας της, είναι γνωστή ως το Νησί των μπαχαρικών. – Elisabeth Goodridge

49. Ελ Καμίνο Κόστα Ρίκα

Ένα οδοιπορικό από ακτή σε ακτή με ομιχλώδη δάση, σοκολάτα και πολλά άλλα

(Φωτογραφία: Toh Gouttenoire/The New York Times)

Με νέα σήμανση, το Camino de Costa Rica, ένα μονοπάτι πεζοπορίας 260 χιλιομέτρων που συνδέει τις ακτές της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, έγινε πέρυσι ακόμη πιο προσιτό. Αποτελείται από 16 τμήματα και συνδέει 25 αγροτικές κοινότητες, ενώ καλύπτει από παραλίες μέχρι ομιχλώδη δάση. Η πλήρης πεζοπορία μπορεί να διαρκέσει από 11 έως 16 ημέρες, ενώ οι ταξιδιώτες που περνούν από περιοχές ιθαγενών μπορούν να προσλάβουν μέλη της κοινότητας Cabécar ως οδηγούς. Το μονοπάτι διασχίζει επίσης εθνικά πάρκα και καταφύγια που φιλοξενούν εντυπωσιακά πουλιά, όπως το Περίλαμπρο κετζάλ.

Οι πεζοπόροι μπορούν να κατασκηνώσουν, να κλείσουν ξενοδοχεία ή να διανυκτερεύσουν με οικογένειες, και να δοκιμάσουν ντόπιο καφέ και σοκολάτα, καθώς και πιάτα όπως το gallo pinto (κόκκινα φασόλια και ρύζι που παρασκευάζονται με γάλα καρύδας). Τα τοπικά πρακτορεία τουρισμού προσφέρουν προσαρμοσμένες περιηγήσεις που περιλαμβάνουν καταλύματα και μεταφορά αποσκευών, καθώς και δραστηριότητες όπως ράφτινγκ, ιππασία και κανό – τα έσοδα βοηθούν στην υποστήριξη περιοχών που δεν είναι τουριστικές. – Nora Walsh

50. Choquequirao, Περού

Ένα αρχαιολογικό θαύμα προσβάσιμο μόνο με τα πόδια – προς το παρόν

(Φωτογραφία: Piotr Redlinski/The New York Times)

Ενώ η τουριστική βιομηχανία του ανέκαμπτε μετά την πανδημία, το Περού συγκλονίστηκε από αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που οδήγησαν στο κλείσιμο του Μάτσου Πίτσου, του πιο διάσημου αξιοθέατου της χώρας, και προκάλεσαν μαζικές αποχωρήσεις επισκεπτών ή ακυρώσεις ταξιδιών. Τώρα, στο πλαίσιο της τουριστικής ανάκαμψης, οι προσπάθειες προσέλκυσης επισκεπτών σε λιγότερο γνωστούς αρχαιολογικούς χώρους κερδίζουν έδαφος.

Μια τοποθεσία που εξετάζεται για την επέκταση της τουριστικής υποδομής είναι το Choquequirao. Πρόκειται για ακόμη μια εντυπωσιακη ακρόπολη των Ίνκας, η οποία δέχεται λιγότερους από 10.000 επισκέπτες ετησίως, καθώς απαιτείται μια διαδρομή τριών έως τεσσάρων ημερών για να φτάσετε εκεί. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε πέρυσι μια επένδυση 200 εκατομμυρίων δολαρίων στην περιοχή, με σχέδιο κατασκευής τελεφερίκ και βελτίωσης των μονοπατιών για την τόνωση του τουρισμού. Αν θέλετε να νιώσετε το αίσθημα της περιπέτειας σχεδόν μόνοι σας σε ένα αινιγματικό, αρχαίο σύμπλεγμα που περιβάλλεται από χιονισμένες κορυφές και άγρια φύση, οι ευκαιρίες λιγοστεύουν. – David Feliba

51. Καταφύγιο Βιόσφαιρας Πεταλούδας Μονάρχη, Μεξικό

Έντομα που απειλούνται με εξαφάνιση φιλοξενούνται σε καταπράσινα δάση

(Φωτογραφία: Adrian Wilson/The New York Times)

Έως και 1 δισεκατομμύριο πεταλούδες μονάρχη ξεχειμωνιάζουν κάθε χρόνο σε αυτό το δάσος από έλατα, αρκεύθους και πεύκα στο κεντρικό Μεξικό. Μετά από δεκαετίες σταδιακής πτώσης των πληθυσμών του, το αγαπημένο μαύρο, πορτοκαλί και λευκό λεπιδόπτερο χαρακτηρίστηκε ως απειλούμενο με εξαφάνιση το 2022 από τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης.

Αυτό το καταφύγιο έκτασης 560 τετραγωνικών χιλιομέτρων διαθέτει έξι τοποθεσίες όπου οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν πεζοπορία στο δάσος και να δουν τα σμήνη πεταλούδων που φωλιάζουν ψηλά στον θόλο των δέντρων. Κάθε καταφύγιο έχει τη δική του γοητεία: το καταφύγιο Rosario βρίσκεται κοντά στην ιστορική πόλη ορυχείων Angangueo, με γραφικά ξενοδοχεία όπως το Rancho Cumbre Monarca, ενώ η Piedra Herrada απέχει δύο ώρες οδικώς από την Πόλη του Μεξικού.

Η χειμερινή περίοδος είναι από τον Νοέμβριο έως τον Μάρτιο και η ιδανική εποχή για να πραγματοποιήσετε την επίσκεψή σας είναι τα μέσα της εβδομάδας, όταν τα καταφύγια έχουν λιγότερο κόσμο και λιγότερο θόρυβο, οπότε ίσως να μπορέσετε όχι μόνο να δείτε τις πεταλούδες, αλλά και να ακούσετε το φτερούγισμά τους. – Jorge Valencia

52. Φλαμίνγκο, Φλόριντα

Ενα αγαπημένο καταφύγιο στην καρδιά των Everglades

(Φωτογραφία: Scott McIntyre/The New York Times)

Είναι ίσως καλύτερα να απολαύσει κανείς την απέραντη ομορφιά των Everglades της Φλόριντα τη νύχτα, όταν το εθνικό πάρκο είναι γεμάτο αστερισμούς και πλάσματα. Αλλά για όσους δεν ενδιαφέρονται να αψηφήσουν τα στοιχεία της φύσης (ή τα κουνούπια) κάνοντας κάμπινγκ σε εξωτερικό χώρο ή σε όχημα αναψυχής, είχε καταστεί αδύνατο να μείνουν σε κλιματιζόμενους χώρους από τότε που δύο τυφώνες κατέστρεψαν το μοναδικό ξενοδοχείο του πάρκου το 2005.

Αυτό άλλαξε τον Νοέμβριο με την επαναλειτουργία του Flamingo Lodge, το οποίο τώρα είναι υπερυψωμένο και κατασκευασμένο από ανθεκτικά κοντέινερ. Το ανακαινισμένο κέντρο επισκεπτών και το εστιατόριο έχουν κατασκευαστεί έτσι ώστε να αντέχουν καλύτερα στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας που προκαλείται από την κλιματική αλλαγή.

Η επιστροφή του αγαπημένου ξενοδοχείου, μαζί με τις οικολογικές σκηνές για κάμπινγκ πολυτελείας, έδωσε στους πτηνόφιλους, τους παρατηρητές των άστρων και τους ψαράδες έναν λόγο για να «αναθερμάνουν» τις σχέσεις τους με το καταφύγιο του Φλαμίνγκο, το οποίο βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο της ηπειρωτικής Φλόριντα, λιγότερο από δύο ώρες οδικώς από το Μαϊάμι.

Επίσης, αν είστε τυχεροί, μπορεί να δείτε και φλαμίνγκο στον κόλπο της Φλόριντα. – Patricia Mazzei