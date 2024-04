Εδιμβούργο: 4 λόγοι για να ταξιδέψετε στην πρωτεύουσα της Σκωτίας

Δεν είναι τυχαίο ότι από το 1995 το κέντρο της πρωτεύουσας της Σκωτίας ανήκει στα Μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Η παλιά μεσαιωνική και η νέα νεοκλασική και γεωργιανή πόλη ανήκουν αμφότερες στο προστατευόμενο κομμάτι, προκειμένου να διαφυλαχθούν η αρχιτεκτονική και τα μνημεία. Η πιο ενδιαφέρουσα περιοχή της πόλης είναι το κέντρο της, τόσο για την ιστορία και τα μουσεία, όσο και για την ατμόσφαιρα και τις πολλές επιλογές σε καφέ και φαγητό. Το Εδιμβούργο είναι όμως μια πόλη που αξίζει να ανακαλύψετε από άκρη σε άκρη, ακόμα και τις γειτονιές και τα πάρκα εκτός κέντρου.

1. Για την ιστορία

Στο Elephant House Cafe λέγεται ότι η J.K. Rowling έγραψε πολλές από τις σελίδες των πρώτων βιβλίων της σειράς Χάρι Πότερ. (Φωτογραφία: Toa Heftiba/Unsplash)

Πλούσια ιστορία, θρύλοι και μύθοι περιβάλλουν την ατμοσφαιρική αυτή πόλη. Από το κάστρο του Εδιμβούργου, που την αγναντεύει από ψηλά και η ιστορία του ξεκινάει τον 11ο αιώνα, μέχρι και το καφέ στο οποίο η συγγραφέας J.K Rowling ξεκίνησε να γράφει τον Χάρι Πότερ, η πόλη έχει πολλά να διηγηθεί. Ξεκινήστε από το Royal Mile, την κεντρική διαδρομή στην Παλιά Πόλη που ενώνει το κάστρο με το Holyrood Palace, την βρετανική βασιλική κατοικία στην Σκωτία. Κατά μήκος του, ανακαλύψτε τα κάθετα στενά σοκάκια που μπορεί να οδηγούν σε μικρές πλατείες και ενδιαφέροντα μαγαζιά. Σε όχι πολύ μακρινή απόσταση βρίσκεται το νεκροταφείο Greyfriars Kirkyard. Αν παρατηρήσετε προσεκτικά τις επιτύμβιες πλάκες, κάποια ονόματα μπορεί να σας φανούν οικεία: πρόκειται για χαρακτήρες από τον μυθικό κόσμο του Χάρι Πότερ, καθώς η συγγραφέας εμπνεύστηκε τα ονόματά τους κάνοντας βόλτες εδώ. Στο κοντινό Elephant House Cafe (21 George IV Bridge) λέγεται ότι η J.K. Rowling έγραψε πολλές από τις σελίδες των πρώτων βιβλίων της σειράς Χάρι Πότερ.

2. Για τα πάρκα και το παραποτάμιο μονοπάτι

Ένα από τα πιο ωραία πάρκα στο Εδιμβούργο είναι το Holyrood Park. (Φωτογραφία: Shutterstock)

Εκατόν δώδεκα πάρκα μετράει η πόλη του Εδιμβούργου και τα στοιχεία δείχνουν ότι έχει περισσότερα δέντρα ανά κάτοικο από οποιαδήποτε άλλη του Ηνωμένου Βασιλείου. Ένα από τα πιο ωραία πάρκα είναι το Holyrood Park, πίσω από το βασιλικό παλάτι. Μπορεί το ψηλότερο σημείο του, που ονομάζεται Arthur’s Seat, να βρίσκεται μόλις στα 251 μέτρα, αλλά προσφέρει πολύ ωραία θέα στην πόλη και τη γύρω περιοχή. Ο Βασιλικός Βοτανικός Κήπος του Εδιμβούργου είναι επίσης ό,τι πρέπει για βόλτες. Τους περισσότερους ντόπιους όμως θα τους δείτε κατά μήκος του ποταμού που διασχίζει το Εδιμβούργο. To μονοπάτι The Water of Leith Walkway συνδέει πολλές περιοχές της και οι κάτοικοι το χρησιμοποιούν για να πάνε με τα πόδια στις δουλειές τους ή από το ένα σημείο στο άλλο. Κινείται δίπλα στο νερό μέσα στα δέντρα και στη φύση, έχει μήκος περίπου 20 χιλιόμετρα και είναι κατάλληλο και για ποδήλατα.

3. Για τα μουσεία

Η Εθνική Πινακοθήκη της Σκωτίας. (Φωτογραφία: Shutterstock)

Μια εκπληκτική συλλογή από έργα τέχνης κοσμεί τις αίθουσες της Εθνικής Πινακοθήκης της Σκωτίας (The Mound, Princes Street), η οποία διαθέτει ακόμα τρία κτίρια, τα δύο αφιερωμένα στη μοντέρνα τέχνη (73 & 75 Belford Road) και στα πορτραίτα (1 Queen Street). Αξίζει να επισκεφθείτε και το Εθνικό Μουσείο της Σκωτίας (Chambers Street). Στο πολυώροφο κτίριο στεγάζονται πολλές συλλογές από διαφορετικές περιόδους, ξεκινώντας από την αρχαία Αίγυπτο και τη Βιομηχανική Επανάσταση και φτάνοντας στην ιστορία του Βασιλείου της Σκωτίας και την προσπάθεια εξερεύνησης του διαστήματος. Πολλά από τα εκθέματα είναι διαδραστικά και θα συναρπάσουν και τα παιδιά. Σημειώστε ότι όλα τα παραπάνω, όπως και τα περισσότερα μουσεία στην πόλη, έχουν δωρεάν είσοδο.

4. Για τα φεστιβάλ

Θεωρείται η πόλη των φεστιβάλ και ο κύριος λόγος είναι το Edinburgh Fringe Festival, το μεγαλύτερο φεστιβάλ τεχνών στον κόσμο που λαμβάνει χώρα κάθε Αύγουστο από το 1947. Τότε ο πληθυσμός της (περίπου 500.000) διπλασιάζεται λόγω των επισκεπτών, ενώ εκατοντάδες παραστάσεις όλων των ειδών πραγματοποιούνται σε πάρα πολλά σημεία της. Δεν υπάρχει όμως μόνο αυτό το φεστιβάλ. Στο Εδιμβούργο διοργανώνονται δεκάδες μικρότερα και μεγαλύτερα, κυρίως την άνοιξη και το καλοκαίρι, προσφέροντας καλές αφορμές για να το επισκεφθείτε. Το Διεθνές Φεστιβάλ Βιβλίου και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου γίνονται επίσης τον Αύγουστο, ενώ τον Ιούλιο η πόλη γεμίζει jazz και blues μελωδίες, λόγω του αντίστοιχου φεστιβάλ που διοργανώνεται από το 1978.

Tο νησάκι Cramond (Φωτογραφία: Shutterstock)

Ένα ακόμα σημείο που δεν πρέπει να χάσετε είναι το νησάκι Cramond. Σε εκείνο το σημείο θα δείτε ξεκάθαρα τα νερά της θάλασσας να αλλάζουν κατεύθυνση και στην άμπωτη να αποκαλύπτεται το υπερυψωμένο μονοπάτι για αυτό το κομμάτι ξηράς, που απέχει από την ακτή περίπου 1200 μέτρα. Στην πλημμυρίδα το μονοπάτι καλύπτεται με νερό και το Cramond γίνεται και πάλι νησάκι. Η ταχύτητα με την οποία αυτό συμβαίνει έχει κάνει πολλούς επισκέπτες να παγιδευτούν στο νησί μέχρι την επόμενη άμπωτη, οπότε καλό είναι να υπολογίσετε τους χρόνους πριν ξεκινήσετε.

Έχετε υπόψη ότι στο Εδιμβούργο το καλοκαίρι οι μέρες είναι πολύ μεγάλες (ο ήλιος δεν δύει εντελώς σχεδόν ποτέ, παρά μόνο σκοτεινιάζει ελαφρώς ο ουρανός για λίγες ώρες μετά τα μεσάνυχτα) και τον χειμώνα πολύ μικρές (ο ήλιος κρύβεται λίγο πριν τις 4 το απόγευμα και ανατέλλει στις 8 το πρωί).