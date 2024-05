Μάλμε: Ανακαλύπτουμε τη σουηδική πόλη που φέτος φιλοξενεί την Eurovision

Φέτος είναι η τρίτη χρονιά που το Μάλμε φιλοξενεί τον τελικό της Eurovision, μετά το 1992 και το 2013. Πέρα από το Malmö Arena, όπου χτυπά αυτές τις ημέρες ο σφυγμός του 68oυ ευρωπαϊκού διαγωνισμού τραγουδιού, η παραθαλάσσια σουηδική πόλη έχει πολλά να επιδείξει —από ιστορικά μνημεία και χαριτωμένα καφέ μέχρι ενδιαφέροντα μουσεία και φροντισμένα πάρκα. Η ιστορία της πόλης και η πορεία ανάπτυξής της αλλάζει εντυπωσιακά το 2000, όταν εγκαινιάζεται η Oresund Bridge, η γέφυρα που συνδέει το Μάλμε με την Κοπεγχάγη. Η πρωτεύουσα της Δανίας επικοινωνεί με τούνελ με το τεχνητό νησάκι Peberholm και από εκεί ξεκινάει η γέφυρα 8 χιλιομέτρων που φτάνει μέχρι το Μάλμε. Η τόσο άμεση σύνδεση της σουηδικής πόλης με την ηπειρωτική Ευρώπη έδωσε νέα ώθηση στην οικονομία της αλλά και στον τουρισμό της. Βοήθησε επίσης η ίδρυση του πανεπιστημίου το 1998 αλλά και η ανάπλαση πολλών γειτονιών ώστε να γίνουν πιο φιλικές στους κατοίκους και τους επισκέπτες.

Πανοραμική όψη του Μάλμε, με την πλατεία Lilla Torg.

Ξεκινήστε τη βόλτα σας από την πλατεία Lilla Torg, η οποία χτίστηκε το 1592 για να φιλοξενήσει την αγορά της πόλης. Εδώ θα δείτε μεσαιωνικά σπίτια αλλά και πιο μοντέρνα, σχεδόν κάθε αρχιτεκτονικό στιλ αντιπροσωπεύεται. Γύρω από την πλατεία λειτουργούν πολλά μαγαζάκια με αναμνηστικά, χειροτεχνήματα και μικροαντικείμενα αλλά και αρκετές μπιραρίες.

Ένας από τουε εντυπωσιακούς ανεμόμυλους στο πάρκο Slottsträdgårdens.

Κοντά στην πλατεία βρίσκεται και το κάστρο. Χτισμένο στα μέσα του 16ου αιώνα, περιβάλλεται από όμορφους κήπους και μονοπάτια και αποτελεί μέρος του Μουσείου της Πόλης με πολλές περιοδικές εκθέσεις να φιλοξενούνται εδώ. Ανάμεσα στα πάρκα που περιβάλλουν τον Κάστρο είναι και το Kungsparken. Φτιαγμένο το 1870, έχει σχεδιαστεί σε αγγλικό στιλ, με σιντριβάνι και πολλά δέντρα. Στο διπλανό πάρκο, το Slottsträdgårdens, θα βρείτε και το ομώνυμο καφέ που σερβίρει και σαλάτες, σνακ και γλυκά, ανάμεσα σε λουλούδια και δίπλα στο κανάλι νερού.

Δίπλα στο κάστρο θα συναντήσετε το Μουσείο Τέχνης του Μάλμε με περίπου 40.000 έργα. Η πόλη διαθέτει και ξεχωριστό Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (Ola Billgrens plats 2-4), στη συλλογή του οποίου περιλαμβάνονται πάνω από 140.000 έργα μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης, ανάμεσά τους και δημιουργήματα των Πικάσο, Ματίς και Καντίνσκι.

Η εκκλησία του Αγίου Πέτρου.

Το πιο παλιό κτίριο του Μάλμε είναι η εκκλησία του Αγίου Πέτρου, χτισμένη τον 14ο αιώνα σε γοτθικό ρυθμό. Από τα μοντέρνα κτίρια, το πιο επιβλητικό είναι το Turning Torso, ο φουτουριστικός ουρανοξύστης ύψους 190 μέτρων που σχεδίασε ο Σαντιάγο Καλατράβα και στεγάζει γραφεία και διαμερίσματα.

Πώς θα σας φαινόταν μια βουτιά στα κρύα νερά της Βαλτικής Θάλασσας; Είναι μια αγαπημένη συνήθεια των ντόπιων και γι’ αυτό πηγαίνουν στο λουτρό Ribersborgs Kallbadhus (Limhamnsvägen, Brygga 1). Βρίσκεται μέσα στη θάλασσα και μαζί με τη βουτιά στη θάλασσα προσφέρει και σάουνα.

Το επιβλητικό κτήριο Turning Torso.

Το πάρκο Folkets είναι προορισμός για βόλτα και παιχνίδι τις απογευματινές ώρες. Εδώ βρίσκεται και το Moriska Paviljongen, που συχνά φιλοξενεί συναυλίες και παραστάσεις, και το εστιατόριο Far i Hatten που σερβίρει πίτσα ψημένη σε ξυλόφουρνο. Στο Malmö Saluhall (Gibraltargatan 6) την κλειστή αγορά τροφίμων της πόλης, θα βρείτε επίσης πολλές επιλογές για φαγητό, από ράμεν και φαλάφελ μέχρι τα παραδοσιακά σουηδικά κεφτεδάκια και ρολάκια κανέλας. Αξίζει να περάσετε και από την ψαραγορά του Μάλμε, το Fiskehoddorna (Banérskajen). Στο Blå Hoddan (Banérskajen 13) σερβίρουν ψάρια που καπνίζουν και παστώνουν οι ίδιοι, τα οποία έχουν επίσης ψαρέψει με δικό τους σκάφος. Δοκιμάστε fish and chips, σολωμό, σάντουιτς με γαρίδες και παστή ρέγγα. Για να δοκιμάσετε τοπικές μπίρες σε ένα χαλαρό περιβάλλον μαζί με φαγητό, αναζητήστε το Malmö Brewing Co & Taproom (Bergsgatan 33). Εναλλακτικά, κάντε μια στάση στο BrewDog Malmö (Baltzarsgatan 25) για σκοτσέζικες μπίρες και κλασικό φαγητό αγγλικής παμπ.