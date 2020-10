Έξι pop σταρ που μάγεψαν με τις ερμηνείες τους στη μεγάλη οθόνη

Η Lady Gaga σάρωσε στην κυριολεξία τα φετινά VMAs, κερδίζοντας 5 βραβεία, από τις 9 υποψηφιότητες – συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού βραβείου Tricon για την καριέρα της ως τραγουδίστρια, ηθοποιός, fashion icon και ακτιβίστρια.

Πολυτάλαντη και χαρισματική, η γνωστή ποπ σταρ απέδειξε πως, ναι, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι καλοί σε όλα. Ευτυχώς όμως δεν είναι η μόνη. Υπάρχουν μερικές ακόμη συνάδελφοί της που κατάφεραν να εντυπωσιάσουν σε περισσότερους από έναν τομείς, απογειώνοντας την πορεία τους ανά τα χρόνια.

Από τη Madonna στη Janelle Monáe, η Vogue αποτίει φόρο τιμής σε 6 υπερταλαντούχες γυναίκες του σύγχρονου μουσικού στερεώματος που μάγεψαν με την ερμηνεία τους τη μεγάλη οθόνη:

1. Janelle Monáe – Moonlight (2016)

Η μουσική καριέρα της Monáe είχε πάντα κάτι κινηματογραφικό, με απαρχή το πρώτο της άλμπουμ The ArchAndroid, το 2010. Η μεταπήδηση στον κινηματογράφο δεν άργησε να έρθει. Το 2016, η Monáe έκανε τους πάντες να μιλούν για αυτήν, παίζοντας σε δύο ταινίες που προτάθηκαν για Όσκαρ.

Στο Hidden Figures, η Monáe υποδύθηκε μία από τις τρεις Αφροαμερικανές εργαζόμενες στη NASA, ενώ στο αριστούργημα του Barry Jenkins, Moonlight, η τραγουδίστρια έπαιξε μία παρένθετη μητέρα για ένα νεαρό αγόρι που παλεύει να αποδεχτεί την ταυτότητά του. Ένα έργο must-watch του σύγχρονου κινηματογράφου.

2. Selena Gomez – Spring Breakers (2012)

Πρωταγωνίστρια από νεαρή ηλικία στο The Mickey Mouse Club της Disney, η Gomez μας εξέπληξε με τη μεταμόρφωσή της σε Faith στο αγριεμένο Spring Breakers του Harmony Korine. Ναρκωτικά, όπλα, strip club και επικίνδυνες αποστολές μας έκαναν να δούμε από άλλη οπτική τη χαριτωμένη Gomez, που παρά το γλυκό παρουσιαστικό της, κατάφερε να μας μεταφέρει το πνεύμα της ταινίας, μέσα από μία ερμηνεία που εξηγεί πώς κέρδισε τόσο τον Korine, όσο και τον Jim Jarmusch (συνεργάστηκαν το 2019 για το The Dead Don’t Die).

3. Jennifer Lopez – Out of Sight (1998)

Η αγάπη μας για τη J.Lo είναι γνωστή. Εκτός από τα δεκάδες hit που μας έχει χαρίσει, η πληθωρική ποπ σταρ αποφάσισε να δοκιμαστεί στον κινηματογράφο και όπως είναι φυσικό τα κατάφερε φανταστικά. Το Wedding Planner (2001) και το Maid In Manhattan (2002) είναι οι ταινίες της που βλέπουμε ξανά και ξανά, αλλά η μεγάλη της επιτυχία μετρά μερικά χρόνια πίσω, το 1998, όταν ο Steven Soderbergh την έβαλε στο πλευρό του George Clooney για την ταινία Out Of Sight.

Μόλις πέρυσι, μάλιστα, επέστρεψε στη μεγάλη οθόνη με το Hustlers. Σε ρόλο έκπληξη, η J.Lo επιβεβαίωσε πως στα 50 της είναι καλύτερα από ποτέ, πρωταγωνιστώντας δίπλα στη Lizzo και τη Cardi B.

4. Mariah Carey – Precious (2009)

Μία διασκευή του μυθιστορήματος Push της Sapphire, το Precious με τον Gabourey Sidibe και την Mariah Carey είναι ένα σπαρακτικό, βαθιά συναισθηματικό και ευρηματικό έργο που κατάφερε να διαχωρίσει πλήρως την ποπ σταρ από τη γκλαμουράτη εικόνα της. Η Carey υποδύεται την Ms Weiss, μία εργαζόμενη στο Harlem, αντικαθιστώντας επάξια την Helen Mirren, που ήταν η αρχική επιλογή για τον ρόλο.

5. Madonna – Desperately Seeking Susan (1985)

Ότι η Madonna είναι ένα από τα μεγαλύτερα ποπ είδωλα στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής είναι γεγονός. Ότι είναι και καλή ηθοποιός όμως επιδέχεται συζήτησης. Η κινηματογραφική της καριέρα περιλαμβάνει αποτυχίες – θυμάστε το Swept Away (2002); – και επιτυχίες – για παράδειγμα το Evita (1996). Η καλύτερή της προσπάθεια, ωστόσο, είναι αδιαμφισβήτητα το Desperately Seeking Susan.

Γυρισμένο στην αρχή της καριέρας της ως ποπ σταρ, και στο πιο κέντρο της Νέας Υόρκης, αυτή η ταινία αποτυπώνει ιδανικά το πνεύμα της εποχής. Το styling είναι φοβερό, η μουσική υποδειγματική και η Madonna ένα λαμπερό αστέρι που ταίριαξε τέλεια στο punk ύφος του ρόλου.

6. Lady Gaga – A Star is Born (2018)

Όταν η Bella Hadid της παρέδωσε το βραβείο Tricon στα VMAs είπε: «Μπορείτε να την αποκαλείτε τριπλή απειλή», και είχε δίκιο. Η Gaga έχει πολλά ταλέντα. Εκτός από στιχουργός, fashion icon, πιανίστρια και ακτιβίστρια, είναι και μία από τις πιο επιτυχημένες τραγουδίστριες παγκοσμίως. Και σαν να μην έφταναν, προτάθηκε για Όσκαρ με τον ρόλο της Ally στο A Star is Born.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΕΚΟΥ

Δημοσιεύτηκε στο Vogue.gr – Διαβάστε περισσότερα εδώ