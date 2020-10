5 love stories του Netflix που αξίζει να παρακολουθήσετε τώρα

Courtesy of Netflix | The Half Of It

Αν νιώθετε πως έχετε εξαντλήσει κάθε ποιοτική ρομαντική κομεντί, ήρθε η στιγμή να σας εκπλήξουμε με 5 κρυμμένα διαμαντάκια της διάσημης πλατφόρμας, που όντως ξεχωρίζουν. Νοσταλγικά και όχι μελοδραματικά, με έξυπνα σενάρια, ιδιαίτερο cast, ανατροπές και από ανερχόμενες σκηνοθέτιδες (ναι, τα περισσότερα τα έχουν σκηνοθετήσει γυναίκες), αυτά τα 5 love stories θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον σας τους επόμενους μήνες:

1. Set It Up (2018)

Δύο δεινοπαθούντες προσωπικοί βοηθοί (Zoey Deutch και Glen Powell) ενώνουν τις δυνάμεις τους ενάντια στα απαιτητικά αφεντικά τους (Lucy Liu και Taye Diggs), σχεδιάζοντας ένα πλάνο που τους θέλει ερωτευμένους. Με στόχο να τους αποσπάσουν την προσοχή για να ξεφεύγουν από τις υπερβολικές απαιτήσεις τους, ο έρωτας γίνεται αναπόφευκτο συνεπακόλουθο – και για τα δύο ζευγάρια.

2. Always Be My Maybe (2019)

Όταν μία celebrity σεφ (Ali Wong) επιστρέφει στην πατρίδα της, το Σαν Φρανσίσκο, για να ανοίξει ένα νέο εστιατόριο, συναντά τυχαία τον παιδικό της φίλο (Randall Park), με τον οποίο έχασε επαφή πολύ καιρό πριν μετά από ένα επεισοδιακό one-night stand. Οι δύο φίλοι έρχονται ξανά κοντά, αλλά δεν έχουν υπολογίσει την άφιξη του Keanu Reeves, ο οποίος υποδύεται μία αρκετά επιδεικτική εκδοχή του εαυτού του. Η σκηνοθεσία της Nahnatchka Khan υπόσχεται επικές ατάκες, έμφαση στη λεπτομέρεια και σαγηνευτική αθωότητα.

3. Someone Great (2019)

Η Taylor Swift ανέφερε ως έμπνευση για το βαθιά συναισθηματικό κομμάτι της Death by a Thousand Cuts, το Someone Great της Jennifer Kaytin Robinson. Στην ταινία, η Jenny και ο Nate, που είναι μαζί από το πανεπιστήμιο, χωρίζουν μετά από 9 χρόνια. Στην προσπάθειά της να ξεπεράσει τον χωρισμό, η Jenny κανονίζει ένα τρελό βράδυ με φίλες (DeWanda Wise and Brittany Snow), αλλά απώτερος σκοπός της είναι η επανασύνδεση.

4. Let It Snow (2019)

Από το A Christmas Prince (2017), στο The Princess Switch (2018), τα εορταστικά σόου του Netflix δεν είναι πάντα τα καλύτερά του. Το Let It Snow του Luke Snellin, ωστόσο, αποτελεί εξαίρεση: σε μία μικρή πόλη, μία ομάδα εφήβων βιώνει τον έρωτα την παραμονή των Χριστουγέννων. Kiernan Shipka, Shameik Moore, Isabela Merced και Odeya Rush ξεχωρίζουν από το ταλαντούχο cast, όσο παίζουν με έλκηθρα, παρευρίσκονται σε άβολα οικογενειακά δείπνα, δοκιμάζουν τις σχέσεις τους και κάνουν πάρτι εν μέσω χιονοθύελλας.

5. The Half of It (2020)

Μία μελετημένη και τρυφερή νέα εκδοχή του Cyrano de Bergerac, η ιστορία της Alice Wu, ακολουθεί τη διαβαστερή Ellie (Leah Lewis) και τη δημιουργία της φιλίας της με τον Paul (Daniel Diemer), έναν αθλητή που την πληρώνει για να γράφει γράμματα εκ μέρους του στην κοπέλα που του αρέσει, Aster (Alexxis Lemire). Ωστόσο, όσο έρχονται πιο κοντά, η Ellie συνειδητοποιεί ότι τρέφει συναισθήματα για την Aster και δεν μπορεί να της το κρύβει. Το αποτέλεσμα είναι ένας πραγματικός προβληματισμός για τη σεξουαλικότητα, τη θρησκεία και τη γλυκόπικρη αίσθηση της αγάπης χωρίς ανταπόκριση.

– ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΕΚΟΥ

Δημοσιεύτηκε στο Vogue.gr – Διαβάστε περισσότερα εδώ