Τα χρώματα του φθινοπώρου σε όλο τους το μεγαλείο (βίντεο)

Τα υπέροχα χρώματα του φθινοπώρου εξυμνεί βίντεο που δημοσιεύει το αμερικανικό δικτύου ABC από τους καταρράκτες Τακουάμενον στη πολιτεία του Μίσιγκαν, στις ΗΠΑ.

Καθώς η φυλλωσιά των δέντρων παίρνει πολλαπλές αποχρώσεις για να υποδεχθεί το φθινόπωρο, συνθέτει μια εικόνα βγαλμένη από πίνακα του ιμπρεσιονισμού παρελθόντων αιώνων.

BRILLIANT COLORS: Drone footage gives us a very scenic overlook of Michigan’s Tahquamenon Falls as fall foliage hits its stride. https://t.co/cXRCRs9S3J pic.twitter.com/O50TypUjWq

— ABC News (@ABC) October 6, 2020