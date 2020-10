Γεννήθηκε ο πρώτος γορίλας στο ζωολογικό πάρκο της Βοστώνης (βίντεο)

Στο ζωολογικό πάρκο της Βοστώνης «Franklin Park» γιορτάζουν τη γέννηση ενός μικρού γορίλα, καθώς πρόκειται για τον πρώτο που γεννιέται στις εγκαταστάσεις του.

Σύμφωνα με τους επιστάτες του κήπου, το μικρό ζώο και η 39χρονη του μαμά του τα πάνε πολύ καλά μεταξύ τους.

Οι γορίλες ανήκουν στο γένος μεγαλόσωμων ανθρωπιδών και είναι το μεγαλύτερο από όλα τα πρωτεύοντα που ζουν σήμερα. Φτάνουν σε ύψος το 1.60 και σε κιλά, οι αρσενικοί τα 160, ενώ οι θηλυκοί τα 70.

Σήμερα θεωρούνται είδος υπό απειλή εξαφάνισης.

WELCOME TO THE WORLD: Boston’s Franklin Park Zoo is celebrating the birth of its first baby gorilla. Caretakers say the little boy and 39-year-old mom Kiki are doing well and have already started bonding. https://t.co/a64Ii2rtvO pic.twitter.com/EhCKX0ZyMP

