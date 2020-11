Και η βασιλική οικογένεια κερδίζει τα χρήματά της (βίντεο)

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η βασίλισσα Ελισάβετ και η άμεση οικογένειά της λαμβάνουν μία σειρά προνομίων και καθηκόντων, που γεννούν σε πολλούς την αίσθηση πως στο Μπάκιγχαμ δεν εργάζονται και κατ’ επέκταση δεν δικαιολογούνται τα χρηματικά ποσά που δαπανούν.

Όμως η αλήθεια είναι πως τα μέλη της βρετανικής, βασιλικής οικογένειας συμβάλλουν, με τον δικό τους τρόπο, στην οικονομία της χώρας, καθώς ουκ ολίγοι τουρίστες καταφτάνουν στην Αγγλία, προκειμένου να καταφέρουν να τους δουν από κοντά και να «κρυφοκοιτάξουν» τις ζωές τους.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2017 η Μοναρχία συνέβαλλε στην εθνική οικονομία με 1,8 δις. στερλίνες.

Μολαταύτα, είναι πολύ ακριβό να διατηρείς ένα βασιλικό «νοικοκυριό». Γι’ αυτόν τον λόγο, η βασιλική οικογένεια και πιο συγκεκριμένα η Ελισάβετ Β’ χρειάζονται τους ανάλογους οικονομικούς πόρους.

Η βασίλισσα, δε, λαμβάνει μία γενναία, κρατική επιχορήγηση ώστε να καλύπτει τα καθήκοντά της, τα ταξίδια και την ψυχαγωγία της.

Το εν λόγω χρηματικό ποσό προέρχεται από ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων, το οποίο ονομάζεται Crown Εstate και ανήκει στη βασιλική οικογένεια. Ωστόσο, τα κέρδη δεν καταλήγουν απευθείας στο Στέμμα, αλλά στα κρατικά ταμεία, από όπου εκταμιεύεται η επιχορήγηση.

