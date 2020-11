Δεκάδες ροζ φλαμίνγκο «χαλαρώνουν» σε λίμνη του Καζακστάν (βίντεο)

H εικόνα με τα δεκάδες φλαμίνγκο που χαλαρώνουν σε λίμνη του βόρειου Καζακστάν είναι ένα εντυπωσιακό θέαμα.

Το κοπάδι των εξωτικών, ροζ πτηνών έκανε μία στάση για «ξεκούραση» από το ταξίδι της μετανάστευσης προς το Ιράν ή τα νότια του Καζακστάν κι ένας φυσιολάτρης απαθανάτισε τη στιγμή σε βίντεο.

Η λίμνη Καρακόλ αποτελεί συχνό σημείο ανάπαυσης για τα αποδημητικά πουλιά που ταξιδεύουν προς τον Νότο, καθώς ο καιρός γίνεται πιο κρύος.

