Οι 10 all time classic ταινίες για να (ξανά)δούμε αυτά τα Χριστούγεννα

Όσες φορές και αν τις δούμε, υπάρχουν κάποιες χριστουγεννιάτικες ταινίες που ξεχωρίζουν για το νοσταλγικό, feel good συναίσθημα που μας δημιουργούν. Μιας και είμαστε ένα βήμα πριν τις γιορτές, αυτά τα Christmas classics σίγουρα θα σας φτιάξουν τη διάθεση.

1. Home Alone



Όταν οι McCallisters έφυγαν από το Σικάγο για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα στο Παρίσι, αφήνοντας κατά λάθος πίσω τον οχτάχρονο γιο τους, δεν φαντάζονταν πως εκείνος θα ερχόταν αντιμέτωπος με ένα ζευγάρι αδέξιους ληστές – όπως και ο παραγωγός, John Hughes, δεν φανταζόταν τότε, ότι η ταινία του θα μετατρεπόταν στο απόλυτο family holiday classic που θα έκανε τον Macaulay Culkin τον πιο διάσημο πιτσιρικά των 90s. Το Μόνος Στο Σπίτι είναι επάξια η πιο αστεία και τρυφερή χριστουγεννιάτικη ταινία για να (ξανα)δείτε αυτές τις γιορτές.

2. Elf



Η ερμηνεία του Will Ferrell στο Elf θεωρείται μια από τις καλύτερες της καριέρας του και οδήγησε στη δημιουργία του ομώνυμου μιούζικαλ στο Broadway το 2010. Καθώς ο Ferrell αναζητά τους βιολογικούς του γονείς στη Νέα Υόρκη, ντυμένος ως βοηθός του Άγιου Βασίλη, μας προκαλεί να ανακαλύψουμε το ξωτικό που κρύβουμε μέσα μας και μας γεμίζει, κάθε φορά, με χαρά και αισιοδοξία.

3. Love Actually



Ίσως κάποιοι να το βρίσκουν λίγο cheesy, όμως ‘’to us, it is perfect’’. Το Love Actually συγκεντρώνει ένα all-star cast ηθοποιών (ανάμεσα τους ο Hugh Grant, ο Collin Firth, ο Bill Nighy, ο Liam Neeson, η Emma Thompson και η Keira Knightly) και οχτώ παράλληλα love stories, τα οποία παρακολουθούμε καθώς εξελίσσονται υπό το φως των Χριστουγέννων. Μπορεί τελικά να μην έχουν όλα happy end, όμως αυτό είναι που κάνει την ταινία αστεία, συγκινητική και ρομαντική ταυτόχρονα. (Εξάλλου, υπάρχει κάτι καλύτερο από τον iconic χορό του Hugh Grant στο ρυθμό του “Jump (For My Love)” των The Pointer Sisters;)

4. The Holiday



Αν είστε στο mood για μια ακόμη χριστουγεννιάτικη ρομαντική κομεντί, τότε αξίζει να δείτε το The Holiday. Η ταινία της, κορυφαίας στο είδος, Nancy Meyers, γυρισμένη στην Καλιφόρνια και το Ηνωμένο Βασίλειο, ακολουθεί την Cameron Diaz και την Kate Winslet σε μια υπερατλαντική προσπάθεια να ξεπεράσουν ένα heartbreak, ανταλλάσσοντας σπίτια για τις γιορτές. Για τη συνέχεια, ας πούμε μόνο ότι γνωρίζουν τον Jude Law και τον Jack Black (τα υπόλοιπα τα φαντάζεστε). Οι ερμηνείες των ηθοποιών και η αισθητική της Meyers, έκαναν την ταινία box office επιτυχία το 2006 και μία από τις all times αγαπημένες μας επιλογές για τις γιορτές.

5. How the Grinch Stole Christmas



Βασισμένο στο παιδικό βιβλίο του Dr. Seuss από το 1957, το The Grinch (ή αλλιώς Ο Κατεργάρης των Χριστουγέννων) είναι ένα διαφορετικό χριστουγεννιάτικο παραμύθι, αγαπημένο των ενηλίκων για το ελαφρώς dark ύφος και την όχι-και-τόσο-sugarcoated ιστορία του. Με πρωταγωνιστή τον Jim Carrey και αφηγητή τον Anthony Hopkins, το The Grinch υπήρξε επίσης η δεύτερη top holiday ταινία όλων των εποχών σε εισπράξεις (μετά το Home Alone), μέχρι που την πρώτη θέση κατέκτησε η μεταφορά του σε cartoon το 2018, με έσοδα πάνω από 511 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Αν αγαπάτε τον κακό, αλλά κατά βάθος πληγωμένο, Grinch του Jim Carrey, φέτος είναι μια ευκαιρία να δείτε (και) την πιο γλυκιά animation εκδοχή του.

6. The Nightmare Before Christmas



Ένα παραμύθι κινουμένων σχεδίων, με spooky ύφος αλλά γεμάτο χριστουγεννιάτικη μαγεία, το The Nightmare Before Christmas γεννήθηκε από ένα ποίημα που σκέφτηκε ο Tim Burton ενώ δούλευε ως animator για την Walt Disney το 1982. Με τα χρόνια, η ιδέα εξελίχθηκε στο musical φαντασίας που αγαπάμε, με τον Jack Skellington (Chris Sarandon) και την Sally (Catherine O’Hara) να παντρεύουν τα Χριστούγεννα με το Halloween.

7. A Christmas Carol



Ο Jim Carrey φαίνεται πως αγαπάει πολύ τα Χριστούγεννα, και ακόμη περισσότερο τις ταινίες που απαιτούν από εκείνον να μεταμορφωθεί. Το Christmas Carol είναι μια σύγχρονη μεταφορά της κλασικής Νουβέλας του Charles Dickens με πρωταγωνιστή τον Ebenezer Scrooge, ο οποίος δέχεται τη νύχτα της 24ης Δεκεμβρίου την επίσκεψη τριών πνευμάτων από το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Ενσαρκώνοντας το πραγματικό πνεύμα τον Χριστουγέννων, και τις αξίες της καλοσύνης, της γενναιοδωρίας και της συμπόνιας, αυτή η ταινία είναι η καλύτερη επιλογή αν έχετε διάθεση για ένα πραγματικό classic of all times.

8. The Polar Express



Υπάρχει καλύτερη περίοδος για να απολαύσουμε ταινίες φαντασίας και περιπέτειες, από τα Χριστούγεννα; Το Πολικό Εξπρές, είναι η κινηματογραφική μεταφορά του παιδικού βιβλίου του Chris Van Allsburg, με πρωταγωνιστή τον Tom Hanks, η οποία, μάλιστα, μπήκε στη λίστα των Guinness World Records το 2006, ως το πρώτο film που δημιουργήθηκε εξολοκλήρου με digital μέσα. Η ιστορία μας μεταφέρει το κρύο του Βόρειου Πόλου και τη μαγεία του τρένου που οδηγεί εκεί, μέσα από μια διαφορετική αναζήτηση για τον Άγιο Βασίλη με εξαιρετικό animation.

9. White Christmas



Αν αγαπάτε τις κλασικές ταινίες του περασμένου αιώνα, τότε θα αγαπήσετε και το White Christmas. Ένα μιούζικαλ του 1954, σε σκηνοθεσία του Michael Curtiz και πρωταγωνιστές τα αστέρια της αμερικάνικης μουσικής σκηνής των early 50s, Bing Crosby, Danny Kaye, Rosemary Clooney, και Vera-Ellen. Στην ταινία ακούγονται τραγούδια του θρυλικού Irving Berlin, ανάμεσα στα οποία και μια νέα εκτέλεση του “White Christmas”, το οποίο ερμήνευσε για πρώτη φορά ο Crosby το 1942, σε μια άλλη κλασική χριστουγεννιάτικη ταινία, το Holiday Inn.

10. Edward Scissorhands



Για το τέλος, αφήσαμε μια ταινία που μπορεί να μην στρέφεται γύρω από κάποιο χριστουγεννιάτικο παραμύθι, είναι όμως γεμάτη –σε ύφος και πλοκή- με τη μαγεία των γιορτών. Ο Tim Burton και ο Johnny Depp, καταφέρνουν να κάνουν το εορταστικό κλίμα ασυνήθιστο, παράξενο και ευαίσθητο – όσο και ο παρεξηγημένος πρωταγωνιστής τους. Και βέβαια, το έργο κορυφώνεται σε μια από τις ομορφότερες (και πιο ιδιαίτερες) σκηνές ‘’χιονοθύελλας’’ που έχουμε δει. Ευκαιρία να την απολαύσετε ξανά.

– ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΘΡΟΥΒΑΛΑ

Δημοσιεύτηκε στο Vogue.gr – Διαβάστε περισσότερα εδώ