Πείθοντας με νότες και χορό τους μαθητές να τηρούν αποστάσεις (βίντεο)

Πρωτότυπο τρόπο να τραβήξει την προσοχή των μαθητών για να τηρούν τις αποστάσεις βρήκε μια δασκάλα στις ΗΠΑ.

Ξέροντας καλά ότι η μουσική προσελκύει τα αυτιά πολύ περισσότερο από ό,τι κάποιες φωνές, αλλά και ο χορός τραβά τα βλέμματα, βγήκε στον διάδρομο του σχολείου την ώρα της προσέλευσης των μαθητών στις τάξεις και άρχισε να τραγουδά και να χορεύει.

Τι έλεγε τραγουδώντας; «Δύο μέτρα, πρέπει να ‘χετε δυο μέτρα απόσταση, δυο μέτρα απόσταση…»

🎶 You gotta be six feet apart! 🎶

This teacher has a catchy way to encourage social distancing in the hallway. https://t.co/5mG318fQAR pic.twitter.com/YrWgXKjcZT

— ABC News (@ABC) December 23, 2020