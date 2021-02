Ρομαντικές Κομεντί: Οι 15 καλύτερες που μπορείτε να δείτε στο Netflix

Αν η συλλογή ρομαντικών κομεντί του Netflix μπορούσε να παρομοιαστεί με κάτι, θα τολμούσαμε να πούμε πως εξελίσσεται σαν το καλό κρασί – όσος περισσότερος καιρός περνάει, τόσο καλύτερη γίνεται. Όπως και κάθε χρόνο λοιπόν, έτσι και φέτος η αγαπημένη μας streaming πλατφόρμα συγκεντρώνει μια μοναδική «κάβα» από all-time-classic, αλλά και πιο πρόσφατα, κινηματογραφικά ρομάντζα, τα οποία με το έξυπνο χιούμορ, τη γρήγορη πλοκή και το ερωτικό σασπένς γίνονται η καλύτερη συντροφιά των βραδιών μας στο σπίτι.

Από το αξεπέραστο How to lose a guy in 10 days, στο συγκινητικό The perks of being a wallflower και το ξεκαρδιστικό No strings attached, οι ρομαντικές κομεντί που μπορείτε να βρείτε αυτή τη στιγμή στο Netflix θα καλύψουν όλα τα γούστα – τους πιο απαιτητικούς, τους αθεράπευτα ρομαντικούς, τους λάτρεις των guilty pleasures, αλλά και τους κυνικούς, που μπορεί και να πιάσουν τους εαυτούς τους να συγκινούνται ή και κατά έναν περίεργο τρόπο να ταυτίζονται.

Eτοιμάστε ποπ κορν, καθίστε αναπαυτικά στον καναπέ και επιλέξτε την αγαπημένη σας ρομαντική κομεντί από την πλούσια λίστα του Netflix:

1. How to lose a guy in 10 days

2. To all the boys I’ve loved before

3. Crazy Stupid Love

4. Bridget Jones’s Diary

5. Eat Pray Love

6. The perks of being a wallflower

7. About time

– ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΕΚΟΥ

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ