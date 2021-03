Μουσικό ντεμπούτο της σταρ του TikTok, Addison Rae με το «Obsessed»

Η influencer Addison Rae έχει τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό followers στο TikTok: πάνω από 78 εκατομμύρια. Τώρα, η σταρ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επινοεί τον εαυτό της ως μουσικό. Και παρουσίασε το πρώτο της σιγκλ, με τίτλο «Obsessed», το οποίο και ερμήνευσε ζωντανά για πρώτη φορά στο The Tonight Show Starring Jimmy Fallon της περασμένης Παρασκευής.

Το διάρκειας δύο λεπτών και 14 δευτερολέπτων τραγούδι είναι ένα χορευτικό ποπ κομμάτι. Στην παραγωγή, οι Benny Blanco (Justin Bieber, Ed Sheeran), Blake Slatkin (J Balvin, Juice Wrld) και Ryan McMahon (Halsey, the Chainsmokers). Ως προς τους στίχους, το τραγούδι είναι ένας παιχνιδιάρικος χαιρετισμός στoν ναρκισσισμό μας. Το βιντεοκλίπ με έντονη χορογραφία σκηνοθέτησε η Diane Martel (Beyoncé, Miley Cyrus, Coldplay) και σε αυτό η Rae χρησιμοποιεί μέικ απ από τη δική της σειρά προϊόντων ομορφιάς, την Item Beauty.

Οι followers της Rae σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης υπερβαίνουν τα 100 εκατομμύρια. Είναι οικοδέσποινα μαζί με τη μαμά της στο podcast στο Spotify, Mama Knows Best και έχει διάφορα vlogs στο YouTube (στα τελευταία, οι συνδρομητές ανέρχονται σε σχεδόν πέντε εκατομμύρια). Αργότερα, μέσα στο 2021, θα κάνει το κινηματογραφικό ντεμπούτο της στο «He’s All That» της Miramax, ριμέικ του «She’s All That» της δεκαετίας του 1990. Με το «Obsessed», κάνει το πρώτο βήμα της προς το μουσικό stardom. Και όπως επιβεβαίωσε στο περιοδικό Rolling Stone, δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο με καμία από τις μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες προτιμώντας να ξεκινήσει ως ανεξάρτητη.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ