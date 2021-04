Όσκαρ 2021: Όλοι οι νικητές της βραδιάς

The Academy/Instagram

Η 93η απομονομή των Όσκαρ ολοκληρώθηκε με μια υπέροχη, λίγο νοσταλγική, ιδιωτική τελετή που μας έφερε ξανά στο μυαλό εικόνες από την αίγλη των μεγάλων events, όπως ακριβώς διεξάγονταν πριν η πανδημία ανατρέψει όλα τα δεδομένα. Για το 2021, η απονομή των βραβείων της Ακαδημίας του Κινηματογράφου πραγματοποιήθηκε με φυσική παρουσία από τους μεγαλύτερους σταρ (φυσικά κάτω από αυστηρά μέτρα και πολλαπλά Covid test), αναδεικνύοντας νικητές και χαμένους και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των προγνωστικών που φέτος είχαν προβλέψει από πολύ νωρίς τον μεγάλο νικητή.

Τα Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερης Σκηνοθεσίας πήγαν πανηγυρικά στην αμερικανική ταινία Nomadland και τη 39χρονη σκηνοθέτιδα από την Κίνα, Chloé Zhao, ενώ η πρωταγωνίστρια της ταινίας, η εκπληκτική Frances McDormand, κέρδισε το βραβείο Α’ γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της (το τρίτο στη σειρά που κερδίζει στη συγκεκριμένη κατηγορία, μετά τις ταινίες Fargo και Three billboars outside Ebbing, Missouri).

Και ενώ είναι γεγονός πως το roadmovie της Zhao σάρωσε την τελετή, ταινίες όπως το δανέζικο Another Round, το The Father με τον ταλαντούχο Anthony Hopkins, αλλά και τα Mank και Ma Rainey’s Black Bottom διακρίθηκαν για το cinematography, τις ερμηνείες και τα κοστούμια τους, δίνοντας μας μια πλούσια λίστα με κινηματογραφικό υλικό που θα συνεχίσει να μας εμπνέει.

Παρακάτω, βρείτε αναλυτικά τους νικητές της βραδιάς για τα φετινά Όσκαρ:

Καλύτερη Ταινία

The Father

Mank

Minari

Judas and the Black Messiah

Nικητής: Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The trial of the Chicago 7

Σκηνοθεσία

Lee Isaac Chung, Minari

Emerald Fennel, Promising Young Woman

Νικητής: Chloé Zhao, Nomadland

David Fincher, Mank

Thomas Vinteberg, Another Round

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Riz Ahmed, Sound of Metal

Chadwick Boseman, Ma Rainey’s Black Bottom

Νικητής: Anthony Hopkins, The Father

Gary Oldman, Mank

Steven Yeun, Minari

– Emma Specter

– ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΕΚΟΥ