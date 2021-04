Μετά το How I Met Your Mother έρχεται το How I Met Your Father

Το πολύ δημοφιλές How I Met Your Mother, αποκτά spin-off σειρά.Όπως ανακοινώθηκε το How I Met Your Father βρίσκεται ήδη στα σκαριά, έχοντας πάρει το πράσινο φως για δέκα επεισόδια. Η σειρά θα προβάλλεται από την πλατφόρμα Hulu. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο θα κρατά η Hillary Duff, γνωστή για τους ρόλους της σε πολλές teenage σειρές.

Σύμφωνα με το σενάριο του How I Met Your Father, η Sophie θα αφηγείται στο γιο της πώς γνώρισε τον πατέρα του στη Νέα Υόρκη των dating apps και όλων των σύγχρονων dating trends. Στο πλευρό της θα έχει φυσικά και τους φίλους της, όπως και ο Ted του How I Met Your Mother. Ας μην ξεχνάμε πως το τελευταίο κράτησε εννέα χρόνια και προβλήθηκαν περισσότερα από διακόσια επεισόδια, οπότε αυτό επιβεβαιώνει και την τεράστια επιτυχία της σειράς. “Ως μεγάλη φαν του How I Met Your Mother, νιώθω μεγάλη τιμή αλλά και λίγο άγχος που ο Carter και ο Craig μου εμπιστεύτηκαν το sequel του μωρού τους”, δήλωσε η Hilary Duff.

Οι φαν του How I Met Your Mother δεν έμειναν και τόσο ικανοποιημένοι με το ανατρεπτικό τέλος της σειράς, που σίγουρα το ήθελαν κάπως διαφορετικό μετά από εννέα χρόνια αναμονής. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα επειδόσια της σειράς στο Netflix.

Δημοσιεύτηκε στο Vogue.gr – Διαβάστε περισσότερα εδώ