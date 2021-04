Βασιλικές ευχές για την επέτειο των γάμων του Ουίλιαμ και της Κέιτ

Με αφορμή τα δέκα χρόνια γάμου του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον το παλάτι του Κένσιγκτον ανέβασε στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δύο φωτογραφίες από το λαμπερό ζευγάρι. Ο δούκας και η δούκισσα του Κέιμπριτζ πόζαρε πιο αγαπημένο από ποτέ στον φακό του Κρις Φλόιντ, όπως αναφέρει ο βρετανικός Τύπος.

Η Κέιτ, ήταν πανέμορφη μέσα στο γαλάζιο φλοράλ φόρεμα που φορούσε. Το είχε ξαναβάλει κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στο Πακιστάν το 2019.

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ, Χάρι και Μέγκαν έστειλαν τις ευχές τους για την επέτειο των γάμων τους στον Ουίλιαμ και στην Κέιτ ιδιωτικά. Αλλά δεν ήταν οι μόνοι.

Ο πρίγκιπας Κάρολος και η σύζυγός του Καμίλα δημοσίευσαν στο λογαριασμό τους στο Twitter: «Ευχόμαστε στον δούκα και την δούκισσα του Κέμπριτζ μια πολύ χαρούμενη 10η επέτειο γάμου», με ένα «μότζι» να συνοδεύει την ευχή.

Η βασίλισσα ήταν μια από τις πρώτες που συγχάρηκε δημοσίως το ζευγάρι στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter: «Εύχομαι στον δούκα και τη δούκισσα του Κέιμπριτζ μια πολύ χαρούμενη επέτειο γάμου. Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί δέκα χρόνια από τότε που το βασιλικό ζευγάρι αντάλλαξε όρκους στο Αβαείο του Γουέστμινστερ».

Ο φωτογράφος Κρις Φλόιντ (Chris Floyd) τράβηξε τις φωτογραφίες όταν τα παιδιά του Ουίλιαμ και της Κέιτ βρίσκονταν στο σχολείο. Το ρολόι του δούκα έδειχνε ότι η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 11:39 πμ, η τέλεια στιγμή για τη φωτογράφηση του βασιλικού ζευγαριού καθώς θα μπορούσαν να το απολαύσουν και να είναι πιο χαλαροί χωρίς να χρειάζεται να φροντίζουν τα παιδιά τους, αναφέρει το Hello.

Με αφορμή την επέτειο του ζευγαριού, διεξήχθη έρευνα του YouGov σε δείγμα 5.055 ενηλίκων στη Μεγάλη Βρετανία. Η δημοσκόπηση έδειξε ότι το 76% των Βρετανών, πιστεύει ότι η Κέιτ θα γινόταν μία υπέροχη βασίλισσα της Βρετανίας. Μόνο το 3% δεν την θεωρεί κατάλληλη για το βασιλικό αξίωμα.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ γνώρισε την Κάθριν Μίντλτον το 2001, όταν και οι δύο σπούδαζαν στο Πανεπιστήμιο του Αγίου Ανδρέα. Έκαναν σχέση, για ένα διάστημα χώρισαν, και ξαναήταν μαζί μέχρι που ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου, στις 29 Απριλίου του 2011, παρουσία 1.900 καλεσμένων.

Ο δούκας και η δούκισσα του Κέμπριτζ ευχαρίστησαν για όλα τα μηνύματα που δέχθηκαν για την επέτειο τους, καθώς και για όλη την υποστήριξη που έλαβαν την τελευταία δεκαετία.

Γι’ αυτό το λόγο το βασιλικό ζευγάρι δημοσιοποίησε ένα τρυφερό βίντεο με τα παιδιά τους Τζορτζ, Σαρλότ και Λούις σε προσωπικές στιγμές στο εξοχικό τους, στο Anmer Hall στο Norfolk.

Thank you to everyone for the kind messages on our wedding anniversary. We are enormously grateful for the 10 years of support we have received in our lives as a family. W & C

📹 @will_warr pic.twitter.com/eWNw1E8FLB

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) April 29, 2021