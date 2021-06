Οι τελευταίες μέρες της Έιμι Γουάινχαουζ μέσα από τα λόγια του καλύτερού της φίλου

Η Έιμι Γουάινχαουζ – η νεαρή καλλιτέχης «φαινόμενο» από την Βρετανία με την ταραγμένη προσωπική ζωή – βρέθηκε νεκρή στις 23 Ιουλίου 2011 στο σπίτι της στο Λονδίνο.

Αιτία του θανάτου σύμφωνα με τους ιατροδικαστές ήταν υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ μετά από περίοδο αποτοξίνωσης – ουσιαστικά «αυτοκτόνησε» με αλκοόλ, αφήνοντας πίσω της μοναδικές μουσικές και κλασσικά πλέον, πολυβραβευμένα κομμάτια όπως το Rehab, το Valerie και Back To Black. Μάλιστα, το ομώνυμο άλμπουμ έγινε το πιο επιτυχημένο άλμπουμ του 21ου αιώνα σε πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Δέκα χρόνια μετά τον θάνατό της , ο καλύτερος της φίλος και συγκάτοικός της για μία δεκαετία, αναφέρθηκε στην πρόωρα χαμένη τραγουδίστρια, στους αγώνες της με την ψυχική υγεία, τις εξαρτήσεις και τη συνεχή πίεση της παγκόσμιας φήμης.

Αυτόν τον μήνα, ο Τάιλερ Τζέιμς δημοσίευσε βιβλίο με τίτλο “My Amy: The Life We Shared” για τα χρόνια που πέρασαν μαζί.

