Εκδήλωση Dior: H καρδιά της διεθνούς μόδας χτυπά στο Καλλιμάρμαρο

Με απόλυτο σεβασμό στα αθηναϊκά μνημεία και το Παναθηναϊκό Στάδιο, ξεκινά στις 21:30 η επίδειξη μόδας του οίκου μόδας Dior.

Για την εκδήλωση ο οίκος συνεργάστηκε στενά με Έλληνες αρχαιολόγους και τις αρμόδιες τοπικές αρχές για να διασφαλιστεί ο σεβασμός και η πλήρης και άνευ όρων διατήρηση του χώρου.

Με τη συλλογή Cruise 2022, ο Οίκος Dior αναδεικνύει τον πολιτισμό, το μεγαλείο και την κληρονομιά της Ελλάδας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Παναθηναϊκό Στάδιο, το οποίο αποτελεί ένα διαχρονικό πολιτιστικό σύμβολο και ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Αθήνας.

The legacies of Greek antiquity and Paris couture combine in this sneak peek at the #DiorCruise 2022 collection by Maria Grazia Chiuri, unveiled live from Athens today at 8.30pm CET here and https://t.co/2G6TV2Sqap. pic.twitter.com/UBPPr8Sedt

— Dior (@Dior) June 17, 2021