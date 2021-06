Επίδειξη Dior: 400 προσωπικότητες και διασημότητες παρακολούθησαν το ντεφιλέ (εικόνες)

Προσωπικότητες από το χώρο της πολιτικής, του κινηματογράφου και της μόδας έδωσαν χθες το «παρών» στο ντεφιλέ του οίκου Dior στο Καλλιμάρμαρο.

Την παρουσίαση της συλλογής Cruise 2022 – μία ωδή στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό – παρακολούθησαν από τις κερκίδες του Παναθηναϊκού Σταδίου 400 προσκεκλημμένοι, εκ των οποίων οι 200 καταφθάσαν στην Αθήνα τις τελευταίες ημέρες από το εξωτερικό.

Enter the Panathenaic Stadium to discover the #DiorCruise 2022 show from Maria Grazia Chiuri, unveiled live from Athens. https://t.co/nsQusRUDN4

— Dior (@Dior) June 17, 2021