Ο Τζέιμς Έρλ Τζόουνς έχει την πιο αναγνωρίσιμη διάσημη φωνή, του Darth Vader (βίντεο)

Το hashtag #JamesEarlJones άρχισε να γίνεται δημοφιλές από το πρωί της Δευτέρας, όταν οι χρήστες του Twitter ξεκίνησαν συζήτηση για θρυλικές φωνές διάσημων.

Όταν τέθηκε το ερώτημα «Ποιος έχει την πιο αναγνωρίσιμη φωνή όλων των εποχών;» οι κινηματογραφόφιλοι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παγκοσμίως έσπευσαν να «ψηφίσουν» τον Τζέιμς Έρλ Τζόουνς, τον 91χρονο βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό που δάνεισε την φωνή του στον Darth Vader στην κλασσική πλέον κινηματογραφική σειρά Stars Wars.

Οι χρήστες του Twitter «αποφάσισαν» ότι ο Τζέιμς Έρλ Τζόουνς έχει την πιο αναγνωρίσιμη φωνή από όλους τους μουσικούς αστέρες και τους συναδέλφους του στο Χόλιγουντ, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ.

Is James Earl Jones the most recognizable celebrity voice? https://t.co/axHftwXsIA pic.twitter.com/T3c3UD6O66

— New York Post (@nypost) June 28, 2021