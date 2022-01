Οι Έλληνες σχεδιαστές που έντυσαν την Emily in Paris

Η επιστροφή του Emily in Paris βρέθηκε στο επίκεντρο τόσο για τις ερωτικές ιστορίες της Emily Cooper, όσο και για το στυλ της πρωταγωνίστριας στους δρόμους του Παρισιού. Η Patricia Field έχτισε μια ηρωίδα που μοιάζει να αντιμετωπίζει τη μόδα με χιούμορ. Μπορεί να μην ακολουθεί τους κώδικες του parisian chic, σίγουρα όμως η Emily Cooper παραμένει αυθεντική και ο εαυτός της, με τη δική της μοναδική προσωπικότητα να αποτυπώνεται σε κάθε εμφάνιση.

Η δεύτερη σεζόν του Emily in Paris είχε και έντονο άρωμα από ελληνική μόδα. Στα επεισόδια της σειράς είδαμε πολλές φορές την Lily Collins να περπατά στους δρόμους του Παρισιού με δημιουργίες Ελλήνων σχεδιαστών. Η δύναμη της ελληνικής μόδας όμως φάνηκε ακόμα μεγαλύτερη μέσα από το γεγονός πως exclusive συνεργασίες δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για την σειρά και πωλούνται μέσω του Netflix, ώστε οι φαν της Emily να μπορούν να αντιγράψουν το στυλ της φορώντας Greek brands.

Το επιτυχημένο ελληνικό brand Zeus and Dione αντλώντας έμπνευση από το παιχνιδιάρικο στυλ της Emily, σχεδίασε μια συλλογή από γυαλιά ηλίου αποκλειστικά για την σειρά Emily in Paris. Με πολυγωνικούς φακούς, cat eye σκελετό και με χρωματικούς συνδυασμούς, τα γυαλιά της Zeus and Dione φορέθηκαν από τις πρωταγωνίστριες και έγιναν αυτή η λεπτομέρεια που έκανε τη διαφορά στα looks τους.

©Ileana Makri

Η διάσημη σχεδιάστρια Ιλεάνα Μακρή, δημιούργησε μια συλλογή από χρυσά κοσμήματα, αποκλειστικά για την σειρά. Μενταγιόν και βραχιόλια σχηματίζουν τις λέξεις amour, c’ est la vie, ενώ τα σκουλαρίκια σε σχήμα καρδιάς ταιριάζουν με την ρομαντική πλευρά της Emily.

H Emily in Paris αγαπά τα χρώματα, τα prints και το mix and match, όπως ακριβώς και το ελληνικό brand Rianna and Nina, που δημιουργεί κομμάτια ενώνοντας πολυτελή vintage υφάσματα. Ξεχωρίσαμε δύο εμφανίσεις της Lily Collins με αέρινα κιμονό από την συλλογή Rianna and Nina.

Ένας ακόμα Έλληνας σχεδιαστής που επέλεξε η Patricia Field για τις εμφανίσεις της Lily Collins είναι ο Vasilis Zoulias. Ανάμεσα στα πολλά looks με την υπογραφή του, είδαμε ένα κομψό φούξια φόρεμα σε Α γραμμή που φόρεσε η Emily σε βραδινή έξοδο, αλλά και το φλοράλ τζάκετ που συνδύασε με τις ψηλές καφέ μπότες της. ©NetflixBrasil/Instagram Στην δεύτερη σεζόν της σειράς στο επίκεντρο βρέθηκε και το στυλ της Ashley Park που υποδύεται την φίλη της Lily Collins. Η Mindy έκανε πολλές εντυπωσιακές εμφανίσεις, με την δημιουργία με φτερά των Deux Hommes να κεντρίζει το παγκόσμιο ενδιαφέρον.

