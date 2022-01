Ριάνα: Έγκυος στο πρώτο της παιδί η διάσημη τραγουδίστρια

H Ριάνα και ο ράπερ A$AP Rocky περιμένουν το πρώτο τους παιδί: η διάσημη τραγουδίστρια αποκάλυψε την εγκυμοσύνη της στη Νέα Υόρκη αυτό το Σαββατοκύριακο.

Η ερμηνεύτρια των επιτυχιών «Diamonds» και «Umbrella» φωτογραφήθηκε κρατώντας το χέρι του A$AP Rocky, ενώ φορούσε ένα μακρύ ροζ μπουφάν που δεν ήταν κουμπωμένο χαμηλά, με αποτέλεσμα να διακρίνεται η στρογγυλή κοιλίτσα της.

Τις φωτογραφίες ανήρτησε σήμερα στο Instagram ο φωτογράφος Μάιλς Ντιγκς, που ειδικεύεται στα φωτογραφικά στιγμιότυπα διασήμων.

Rihanna is pregnant, expecting her first baby with rapper A$AP Rocky. 💕🍼 Full story: https://t.co/KUiNPACP8P | 📷: DIGGZY/SHUTTERSTOCK pic.twitter.com/ePsZWF81Sn

— People (@people) January 31, 2022