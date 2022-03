Και το Όσκαρ πάει στην COSMOTE TV

Το πρώτο Όσκαρ του Γουίλ Σμιθ και το χαστούκι του στον παρουσιαστή Κρις Ροκ, η Τζέιν Κάμπιον που πρόσθεσε ένα δεύτερο χρυσό αγαλματίδιο στη συλλογή της (για την «Εξουσία του Σκύλου»), οι πολλαπλές βραβεύσεις του «Dune», η κορυφαία διάκριση, Καλύτερης Ταινίας, που λαμβάνει για πρώτη φορά φιλμ streaming πλατφόρμας, η φορτισμένη ομιλία της Τζέσικα Τσάστεϊν κατά την παραλαβή του βραβείου Α’ Γυναικείου Ρόλου. Στιγμές που έκλεψαν τις εντυπώσεις στη φετινή, 94η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ, η οποία επέστρεψε στη σκηνή του Dolby Theater αλλά και στην COSMOTE TV.

Η μεγάλη βραδιά μεταδόθηκε στην Ελλάδα αποκλειστικά από τα κανάλια COSMOTE CINEMA OSCARS HD και COSMOTE CINEMA 1HD. Στο οσκαρικό κανάλι, η μετάδοση ξεκίνησε από νωρίς με live σύνδεση με το κόκκινο χαλί στην εκπομπή On the red carpet at the Oscars, με σχολιασμό της Χριστίνας Μπίθα, και ακολούθησε στις 03.00 η προβολή της τελετής με πρωτότυπο ήχο, χωρίς σχολιασμό.

Στο COSMOTE CINEMA 1HD, οι τηλεθεατές μπήκαν στον ρυθμό των Όσκαρ από τις 23.00, με την εκπομπή Oscar’s night. Ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος και ο Λουκάς Κατσίκας φιλοξένησαν εκλεκτούς καλεσμένους, με τη βοήθεια των οποίων σχολίασαν όσα συνέβησαν μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Οι δύο έμπειροι δημοσιογράφοι ανέλαβαν και τη μετάδοση των βραβείων. Το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας κέρδισε το «CODA» της Apple TV+ σε σκηνοθεσία Σιάν Χέντερ (πήρε και Όσκαρ Διασκευασμένου Σεναρίου), η Τζέιν Κάμπιον έλαβε το Όσκαρ Σκηνοθεσίας για την «Εξουσία του Σκύλου», ο Γουίλ Σμιθ έγινε μόλις ο πέμπτος Αφροαμερικανός που κερδίζει το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου («King Richard»), ενώ η κορυφαία διάκριση για τον Α’ Γυναικείο Ρόλο απενεμήθη στην Τζέσικα Τσάστεϊν για την ερμηνεία της στην ταινία «The Eyes of Tammy Faye». Το «Dune», σε σκηνοθεσία Ντένις Βιλνέβ, έλαβε τα περισσότερα βραβεία, έξι συνολικά (μοντάζ, μουσική, φωτογραφία, σκηνικά, οπτικά εφέ, ήχος). Ο Τρόι Κότσουρ («CODA») και η Αριάνα Ντεμπόουζ («West Side Story») τιμήθηκαν με τα βραβεία Β’ Ανδρικού και Β’ Γυναικείου Ρόλου – ο Κότσουρ έγινε ο πρώτος κωφός άνδρας που έλαβε Όσκαρ ερμηνείας και η Ντεμπόουζ η δεύτερη ηθοποιός λατινικής καταγωγής που κερδίζει το χρυσό αγαλματίδιο. Καλύτερο τραγούδι αναδείχθηκε το «No Time To Die» των Μπίλι και Φινέας Άιλις, παρότι την παράσταση έκλεψε η Μπιγιονσέ που ερμήνευσε το υποψήφιο για Όσκαρ «Be Alive» («King Richard») από το γήπεδο τένις όπου προπονούνταν οι Βίνους και Σερένα Γουίλιαμς.

Στην COSMOTE TV παρακολουθήσαμε με συγκίνηση και το αφιέρωμα στους ανθρώπους της ψυχαγωγίας, παραγωγούς, ηθοποιούς και άλλους συντελεστές, που έφυγαν από τη ζωή το 2021 και 2022, ανάμεσά τους και ο Μίκης Θεοδωράκης. Η Ακαδημία θέλησε να τιμήσει επίσης την επέτειο των 50 χρόνων από την κυκλοφορία του εμβληματικού «Νονού», στα πρόσωπα των Αλ Πατσίνο, Φράνσις Φορντ Κόπολα και Ρόμπερτ ΝτεΝίρο, που ανέβηκαν για τον λόγο αυτό στη σκηνή του Kodak Theater. Ειδικό αφιέρωμα έγινε και στο θρυλικό «Pulp Fiction», με την Ούμα Θέρμαν και τον Τζον Τραβόλτα να λαμβάνουν θερμό χειροκρότημα από το κοινό για τις χορευτικές φιγούρες που εκτέλεσαν με μπρίο σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα.

Αν θέλετε να δείτε τους νικητές των φετινών βραβείων Όσκαρ «Η Εξουσία του Σκύλου», «King Richard», «Dune», αλλά και πολλούς φιναλίστ όπως τα «Μην Κοιτάτε Πάνω», «Το Μονοπάτι των Χαμένων Ψυχών» δείτε απόψε την υποτιτλισμένη και μονταρισμένη τελετή στις 21.30 με όλο το red carpet στο COSMOTE CINEMA 1HD.

Αν όμως δεν προλάβεις να την δεις απόψε θα έχεις την ευκαιρία να απολαύσεις την τελετή των φετινών βραβείων Όσκαρ την Παρασκευή 1/04 και το Σάββατο 9/04.

Μάθε περισσότερα εδώ

Δες εδώ τις καλύτερες στιγμές