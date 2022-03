Οι 6 πιο chic τάσεις για κομψότητα με ένα twist

Genderless γραμμές, oversized σιλουέτες, basics που επιστρέφουν από περασμένες δεκαετίες και ανατρεπτικοί συνδυασμοί συνέθεσαν τα πιο ωραία look της χειμερινής σεζόν. Οι σχεδιαστές πόνταραν στην ισορροπημένη εκκεντρικότητα παντρεύοντας κλασικό με μοντέρνο στιλ και προτείνοντας κομψά σύνολα που εύκολα μπορούν να προσαρμοστούν στο στιλ των περισσότερων γυναικών.

Prada, Max Mara, Saint Laurent και άλλοι κορυφαίοι οίκοι επιβεβαίωσαν για ακόμη μια φορά πως η κομψότητα δεν μπορεί να είναι ποτέ βαρετή και παρουσίασαν τα σύνολα που σίγουρα θα αντιγράψουμε.

Τα 6 πιο chic που ξεχώρισε η Vogue θα τα βρείτε παρακάτω:

O οίκος Prada μας πήγε κατευθείαν στα 90ς και την εποχή που ένα απλό τοπ αρκούσε για να είναι μια γυναίκα σούπερ stylish. Το λευκό tank top λοιπόν είναι και επίσημα πίσω στη μόδα, αποτελώντας τον μπαλαντέρ που μπορεί να σώσει κάθε σύνολο, από casual, μέχρι σέξι.

Στον οίκο Saint Laurent είδαμε τη νέα δυναμική των κολάν. Σε μαύρο χρώμα και με γυαλιστερό εφέ αντικατέστησαν τα παντελόνια και συνδυασμένα με ψηλοτάκουνα και πουλόβερ με ένταση στους ώμους ολοκλήρωσαν τα πιο κομψά βραδινά σύνολα.

Ο Valentino όρισε το total pink ως το νέο must try της επόμενης σεζόν. Για να είστε fahsionable αλλά και safe, επιλέξτε το σύνολο που θα σας κολακεύσει περισσότερο, από ροζ κοστούμια, μέχρι ολόσωμες φόρμες με εντυπωσιακό ντεκολτέ και little pink dresses με φούξια ψηλοτάκουνα.

