Μπένεντικτ Κάμπερμπατς: Το αστείο για την ήττα του από τον Γουίλ Σμιθ στα Όσκαρ

Ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς έφερε το πολυσύμπαν (multiverse) στη σκηνή του Saturday Night Live.

Αναλαμβάνοντας χρέη οικοδεσπότη στο επεισόδιο του Σαββάτου με τη βοήθεια των Arcade Fire, ο πρωταγωνιστής του «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» χρησιμοποίησε τον εναρκτήριο μονόλογό του για να συζητήσει πώς οι σεναριογράφοι του βραδινού σόου του πρότειναν να κάνει σχόλια, τα οποία συνδέονται με την πιο πρόσφατη ταινία του.

«Λατρεύω τον τύπο, μου αρέσει να υποδύομαι τον χαρακτήρα του Dr. Strange. Η ταινία πάει πολύ καλά, αλλά έχω παίξει και σε άλλες» σημείωσε.

Ο Κάμπερμπατς υποστήριξε ότι έπαιξε και σε άλλες ταινίες όπως το «The Power of Dog». Ο παραγωγός και σεναριογράφος του SNL Λορν Μάικλς του είπε: «Κανείς δεν το είδε».

«Είπα: “ Άντε, φίλε, ήμουν υποψήφιος για Όσκαρ γι’ αυτό. Δεν κέρδισα. Με κέρδισε ή χτύπησε (beat) ο Γουίλ Σμιθ» τόνισε αστειευόμενος, κάνοντας αναφορά στο περιβόητο χαστούκι του Σμιθ στον Κρις Ροκ. «Όχι έτσι. Όχι σωματικά» ανέφερε ο Άγγλος ηθοποιός.

Ο Κάμπερμπατς είχε προταθεί για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου, αλλά το βραβείο κέρδισε ο Γουίλ Σμιθ για την ερμηνεία του στην ταινία «King Richard», λίγα λεπτά μετά το χαστούκι.

Ο Άγγλος ηθοποιός είπε ότι ήταν μεγάλη τιμή που παρουσίασε το επεισόδιο του SNL για την Ημέρα της Μητέρας και αφιέρωσε χρόνο για να ευχαριστήσει τη μητέρα και τη σύζυγό του. Έκανε επίσης αναφορά στον χαρακτήρα του Dr. Strange που υποδύεται στην ταινία της Marvel.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ, Reuters

